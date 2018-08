Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

Hace casi un año, en agosto de 2017, la firma Harman, propiedad de Samsung, anunció un nuevo modelo de audífonos deportivos de diadema bajo la marca Under Armour llamados UA Sport Wireless Train, diseñados por JBL, una filial de Harman. Programados para llegar al mercado en diciembre de 2017, los audífonos UA Sport Wireless Train prometían reinventar los audífonos de gimnasio. Finalmente llegaron al mercado con un precio de US$200, y los precios internacionales también estarán disponibles pronto.

Los he estado probando y jugué con un par de muestra que me prestaron durante un par de días y he quedado impresionado con el sonido y la calidad del diseño de los Train. JBL dice que el modelo está "diseñado para amplia durabilidad y resistencia al sudor" y que "todos los materiales y acabados resistirán los entrenamientos más intensos y cualquier jaloneo y golpe que puede darse en el gimnasio".

Para mayor protección se doblan y guardan en un estuche de transporte que está ventilado (para que tus audífonos se puedan secar después de que los hayas sudado) y que está equipado con un mosquetón. El paquete completo no es liviano, pesa alrededor de medio kilo, y con los audífonos dentro pueden ladear la báscula hasta 8.64 onzas o 245 gramos más.

Una de las características clave que JBL y Under Armour están promocionando es la Tecnología TalkThru, que hace que sea fácil platicar con la gente en el gimnasio sin quitarse los audífonos. "Con sólo tocar un botón, la música se atenúa sin problemas mientras tres micrófonos JBL realzan la conversación que los rodea, por lo que no es necesario quitarse los audífonos para escuchar una plática rápida, recibir una instrucción o simplemente saludar a los amigos", explica el comunicado de prensa.

De hecho, funcionan bastante bien. Toca el logotipo de Under Armour en el auricular derecho y el volumen de tu música desciende a niveles apenas audibles para que puedas escuchar el mundo exterior. Presiónalo de nuevo y el volumen volverá a subir.

Al igual que muchos otros modelos, el UA Train está equipado con una función de recarga rápida que te proporciona una hora de reproducción con tan sólo cinco minutos de recarga. Los audífonos se recargan a través de Micro-USB y vienen con un cable para que puedas escucharlos en modo cableado cuando lo necesites ––por ejemplo, en un avión. La duración total de la batería es de 16 horas aproximadamente a niveles moderados de volumen, lo cual es bastante decente aunque no es fantástico.

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

La otra característica de diseño que vale la pena destacar son los botones grandes para controlar el volumen y la pista (sólo debes mantener presionado el botón de subir el volumen para avanzar las pistas hacia adelante, y presionar el de bajar el volumen para regresar las pistas).

El prominente botón de pausa/reproducción también activa tu asistente de voz cuando los mantienes presionado. Todos los botones, incluido el botón de encendido, son fáciles de manejar al tacto.

Como ya había comentado, estos audífonos suenan muy bien. Están bien equilibrados, con un sonido relativamente limpio y detallado (para Bluetooth) y unos graves bien definidos que definitivamente tienen mucho ritmo sin sonar golpeado o hueco. Si estás buscando más sonidos graves, los Project Rock Edition, presentados por el actor Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca, aparentemente son más pesados en sus sonidos graves. Cuestas US$250 y se espera que lleguen a los anaqueles el 21 de septiembre de 2018.

En última instancia, mi única queja es que no encontré los audífonos increíblemente cómodos. Están diseñados para que permanezcan en tu cabeza ––y lo hacen–– pero se 'enganchan' cómodamente sobre tus orejas y hubo momentos en que tuve que quitarlos para aliviar un poco los pellizcos que me hacían en la parte superior de la oreja. Son unos audífonos para-nada-ideales para las personas que usan anteojos. Por desgracia, eso es normal cuando usas audífonos de diadema y con goma sobre la oreja.

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

Under Armour y JBL dicen que estos audífonos "le dan a los levantadores de pesas y entrenadores de Crossfit el diseño de diadema que les encanta con telas y tecnología diseñadas especialmente para el gimnasio". Ha pasado un año desde que se anunciaron por primera vez y cada vez veo a más gente en mi gimnasio en la ciudad de Nueva York ––algunos de ellos levantadores de pesas profesionales– usando audífonos inalámbricos más pequeños estilo audífono interno e incluso AirPods (se ajustan muy bien a los oídos de algunas personas, aunque no a los míos).

Si bien es probable que todavía exista una cierta demanda por este tipo de audífonos ––y me gusta mucho las características y el sonido que ofrecen––, creo que tendrán que bajar su precio para atraer a un público más amplio. Está bien diseñado, pero una vez más, las tendencias de diseño cambian.

Haré un análisis más completo después de pasar más tiempo con los audífonos UA Sport Wireless Train ––tanto en el gimnasio como en el exterior.

Características de los UA Sport Wireless Train:

Almohadillas UA SuperVent para mantenerlos frescos y secos

Las almohadillas para las orejas son extraíbles y lavables



Material UA Grip para máxima estabilidad y control

Diadema con ajuste para compresión exacta

Tecnología TalkThru

Batería de 16 horas con carga de velocidad

Bluetooth inalámbrico

JBL Charged Sound

Controles de gran tamaño

Diseño plegable para transporte compacto

Resistencia al sudor (nivel IPX4)



Precio: US$200