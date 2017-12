Agrandar Imagen JBL

No nos hemos enamorado de otros audífonos anteriores de JBL bajo la marca Under Armour, pero los nuevos UA Sport Wireless Flex (US$130) podrían tener el potencial de ser mejores. Disponibles ya en preventa, se empezarán a enviar el 30 de diciembre. (No tenemos precios ni disponibilidad fuera de Estados Unidos)

Aunque no son tan diferente de los otros auriculares Bluetooth estilo banda para el cuello de JBL, estos tienen algunas características orientadas al deporte, incluyendo un LED "RunSafe" con tres modos intermitentes, "zonas flexibles dobladas" en la banda para un ajuste más cómodo y una "batería de carga de velocidad" que le permite 1 hora de reproducción con solo 5 minutos de tiempo de carga (la duración de la batería es de 11 horas a niveles moderados de volumen). También vale la pena mencionar que los auriculares se adhieren entre sí magnéticamente.

JBL dice que los auriculares han sido sintonizados con su "fuerte y potente sonido JBL Charged". No estoy seguro de lo que eso significa, pero afortunadamente el bajo no está hinchado y los auriculares tienen una claridad y definición decentes.

Tan pronto como obtenga una muestra, que debería ser en unas pocas semanas, les contaré cómo se comparan con la competencia. Hasta entonces, aquí hay un vistazo a las características clave de los auriculares, de acuerdo con JBL.

Características de los UA Sport Wireless Flex