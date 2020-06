Agrandar Imagen Naughty Dog

Un mundo apocalíptico parece poca cosa comparado con la espera de siete años que los fanáticos de The Last of Us han tenido que soportar hasta la llegada de The Last of Us Part II, la más reciente exclusiva de Sony que aterriza en la PlayStation el 19 de junio.

Llevo más de una semana con el juego, disfrutándolo a tope. Pero, por el momento solo les puedo compartir mi experiencia sobre una parte del juego. El análisis completo lo publicaremos el viernes 12 de junio. Sony ha pedido que me enfoque en una parte del juego y por una buena razón: es una de las secciones que tiene más acción, más deleite visual y en donde se aprecian las mejoras del mundo de The Last of Us Part II.

Nota del editor: Sony dio una copia digital de The Last of Us Part II a CNET en Español. El análisis se realizó en una consola PlayStation 4 Pro.

La historia de The Last of Us Part II

El juego The Last of Us es del tipo disparos en tercera persona con narrativa apocalíptica. Ellie y Joel, los dos personajes principales, tienen que sobrevivir luego de que un extraño microbio, Cordyceps, enfermó a todo Estados Unidos, convirtiendo a los contagiados en seres conocidos como Infectados. Los sobrevivientes, como Ellie y Joel, tienen que intentar vivir agrupándose con otros sobrevivientes. No es tarea fácil, ya que el país está plagado por Infectados y por otras organizaciones de sobrevivientes que quieren acaparar las armas y la comida restante.

The Last of Us Part II se desarrolla cinco años después de donde termina la historia en la primera entrega.

Mis primeros pasos en The Last of Us Part II

Para mi buena suerte, previo a la llegada de The Last of Us Part II, mi esposa jugó The Last of Us por primera vez. Esto me sirvió para, mientras la veía sufrir (como yo sufrí en 2013 la primera vez que lo jugué), refrescar mi memoria de la historia de la primera entrega y llegar con los recuerdos frescos para adentrarme al nuevo título.

Volver a jugar en el universo apocalíptico genialmente creado por los desarrolladores de Naughty Dog ha sido increíble. Estoy de regreso en la piel de Ellie, a quien controlo durante una parte del juego que se desarrolla en Seattle. El deleite de volver a este juego es casi inmediato.

Lo primero que me invade al comenzar a jugar The Last of Us Part II es el sentimiento de soledad. "¿Sería así un Apocalipsis en nuestra época?", me pongo a pensar mientras por mi mente pasan las noticias sobre el coronavirus, una pandemia que ya ha infectado a millones de personas. "¿Estaremos muy lejos de un colapso global?", sigo divagando, mientras muevo a Ellie hacia las decenas de edificios abandonados y cubiertos por maleza, todavía en algunos casos con esqueletos y cartas escritas por personas que no lograron escapar.

The Last of Us Part II ofrece una sensación de inmensidad que hace sentir al jugador como si estuviera frente a un Apocalipsis. El juego no es del tipo mundo abierto. Aún así, mientras caminas por enormes calles vacías o miras a tu alrededor rascacielos con sus enormes ventanas rotas, te sientes en un juego enorme.

La sensación de soledad en medio de enormes árboles y un cielo nublado que da pie a un ambiente más tétrico, se queda corto con el inmenso silencio durante casi todo el juego. Mientras caminas -- o andas a caballo -- en las calles de Seattle, el silencio es casi total, con apenas unos ruidos de las aves. Pero ese silencio, aunque abrumador en momentos, también es un buen aliado cuando tienes que esquivar o atacar a los Infectados que te encuentres en el camino.

La parte que nos han permitido analizar a CNET en Español y otros medios está llena de callejones, cuartos secretos y edificios plagados por Infectados que tendrás que eliminar o esquivar, a menos que quieras morir en el intento. Por suerte, los Infectados no pueden ver, pero vaya que tienen un oído súper desarrollado. El silencio, entonces, es tu mejor forma de atacarlos. Ellie tiene la habilidad de quedarse inmóvil y detectar dónde se encuentran los Infectados más cercanos con tan solo oírlos. Eso te ayudará a predecir sus movimientos y atacarlos por la espalda de forma sigilosa.

El silencio, la soledad y los ataques sigilosos son algo un tanto conocido para los jugadores de The Last of Us. La gran novedad es quizá la inmensidad de los mapas de la que he hablado. En The Last of Us Part II encontramos un mapa repleto de edificios, casas, carreteras y calles de diversos niveles, dando un mayor relieve al juego y más posibilidades de explorar. Y ahora que menciono la exploración, no puedo ser lo suficientemente efusivo en recordarles que mientras jueguen, exploren, exploren y exploren — siempre hay sorpresas en los lugares más escondidos; sorpresas que luego te ayudarán en el juego.

Naughty Dog, a mi parecer, hizo un trabajo increíble al agregar tantos niveles verticales que aumentan las opciones de navegación. Por ejemplo, al caminar por las calles de Seattle, te encontrarás con una autopista destruida que podrás explorar totalmente entre sus escombros. Lo mismo con edificios a los que puedes entrar y explorar completamente, desde sus techos hasta los sótanos. Esto lo hace un juego más amplio y más largo, sin la necesidad de hacerlo de mundo abierto.

Primeras impresiones

The Last of Us Part II hasta el momento es lo que había anticipado y un poco más. Esta segunda edición tiene lo que atrapó a los jugadores hace siete años: una muy buena trama, suspenso y sustos de vez en cuando. Además, genera adrenalina en el cuerpo al intentar sobrevivir constantemente. Ahora, esta nueva entrega mejora gracias a mapas más grandes y las opciones de explorar en lugares más elaborados y complejos, con sorpresas y enemigos a la vuelta de la esquina.

A falta de terminar la historia y compartirles mis impresiones generales más completas en cuanto a gráficos, sonido, historia y modo de juego, The Last of Us Part II no parece que vaya a decepcionar, sino que será un deleite para todos los fanáticos, entre los que me incluyo, que llevaban tiempo esperando por esta nueva versión.