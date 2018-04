TCL 6 Series: Este televisor podría ser el mejor valor por tu dinero en 2018

Ty Pendlebury/CNET

No lo sabré con certeza hasta que pueda analizarlo completamente, pero en el papel la serie TCL 6 luce como el mejor TV que puede comprar tu dinero este año.

Durante los últimos dos años, ese honor ha recaído en Vizio, el segundo fabricante de televisores de Estados Unidos después de Samsung. Le di a la serie Vizio M de 2017 el premio de Editor's Choice por lograr ese escurridizo punto entre calidad de imagen y precio.

Este año, sin embargo, la serie 6 de TCL es la peor pesadilla de Vizio. Disponible hoy a partir de US$600, este televisor asequible viene en tamaños de 55 y 65 pulgadas. Al igual que su predecesora, la serie P de 55 pulgadas del año pasado, la serie 6 combina el mejor sistema de TV inteligente, Roku TV, con la función de calidad de imagen más importante que busco en un televisor LCD: atenuación local de matriz completa, algo que llama TCL "zonas de control de contraste".

Y al igual que el año pasado, TCL reserva los modelos menos costosos exclusivamente para Best Buy. Así es como se desglosan todos los modelos.

TCL 6: modelos y precios Modelo Tamaño Zonas de atenuación Control remoto Disponible en Precio 55R615 55 pulgadas 96 Básico Best Buy US$600 65R615 65 pulgadas 120 Básico Best Buy US$950 55R617 55 pulgadas 96 Voz Amazon, otros US$650 65R617 65 pulgadas 120 Voz Amazon, otros US$1,000

La única diferencia entre los modelos 615 en Best Buy y los modelos 617 disponibles en Amazon y en otros lugares es el control remoto: los televisores son exactamente los mismos. El control remoto del 617 tiene un micrófono para buscar por voz y otros comandos de voz y también usa RF (radiofrecuencia) para comunicarse con el televisor, de modo que puedes apuntarlo a cualquier lugar.

El control remoto del 615 carece de soporte de voz, aunque todavía puedes emitir comandos de voz usando tu teléfono a través de la aplicación Roku, y usa comunicación IR (infrarrojos) estándar. Si no te importa el control remoto, la mejor versión de Best Buy cuesta US$50 menos.

Buena calidad de imagen

Pero olvídate del control remoto: el atractivo principal de la serie 6 es su excelente calidad de imagen. Esas "zonas de control de contraste" deberían mejorar significativamente los niveles de negro y el contraste, los componentes básicos de una imagen de cine en casa de alta calidad, especialmente con programas de televisión y películas en HDR (alto rango dinámico).

Tener más zonas de atenuación no significa necesariamente una mejor calidad de imagen, pero puede ser útil. Esto se debe a que las zonas más pequeñas permiten que la imagen se ilumine (y atenúe) con mayor precisión, separando mejor las partes de la imagen que deberían ser más brillantes de las partes que deberían ser más oscuras. Ayuda a eliminar la "floración", donde un área brillante puede aligerar una que debería estar oscura. La serie 6 tiene muchas más zonas que las series 2018 M y P de Vizio, mientras que Sony y Samsung no divulgan sus números de zonas de atenuación.

TCL también promociona algunos otros extras de calidad de imagen. La serie 6 tiene capacidades WCG (gama de colores amplia), gracias a la tecnología NBP Photon (Nano Band Phosphor), una palabrilla de moda que significa que el color debe acercarse a la gama completa DCI-P3, que es ideal para HDR. TCL también ha agregado un par de opciones HDR (alto rango dinámico) diseñadas para hacer que las escenas oscuras sean más visibles en las habitaciones iluminadas. Y al igual que el año pasado, la serie 6 admite formatos de alto rango dinámico Dolby Vision y HDR10.

TCL dice que la serie 6 puede ser más brillante que la P del año pasado, pero no especificó la cantidad de nits. También promociona un "índice de movimiento claro de 120 Hz", pero como de costumbre, es un número inventado. La serie 6 tiene un panel nativo de 60Hz.

Vizio debería ponerse las pilas

Los fabricantes de televisores como Samsung y Sony fabrican televisores no-OLED de excelente rendimiento, pero reservan sus mejores características de calidad de imagen, como atenuación local de matriz completa, para televisores que cuestan mucho más que los de Vizio y TCL. El Sony X900F actualmente cuesta US$2,200 por 65 pulgadas, mientras que el Samsung Q8 cuesta IS$2,800. Por otro lado, esos televisores tienen mucho más prestigio de marca que TCL y Vizio.

Sin embargo, si te importa menos la marca y quieres una buena calidad de imagen por tu dinero, las mejores opciones para 2018 son las series M y P de Vizio y las 6 series de TCL. Eso es porque cuestan aproximadamente la mitad que los TVs de Sony y Samsung.

Checa la siguiente tabla:

Serie TCL 6 vs. series Vizio M y P Marca Modelo Tamaño Zonas de atenuación Precio TCL 55R515 55 pulgadas 96 US$600 TCL 55R617 55 pulgadas 96 US$650 Vizio M55-F0 55 pulgadas 32 US$700 Vizio P55-F1 55 pulgadas 56 US$900 TCL 65R615 65 pulgadas 120 US$950 TCL 65R617 65 pulgadas 120 US$1,000 Vizio M65-F0 65 pulgadas 40 US$1,000 Vizio P65-F1 65 pulgadas 100 US$1,300









Vizio M70-F3 70 pulgadas 48 US$1,500 Vizio P75-F1 75 pulgadas 120 US$2,500

En papel, TCL vence a Vizio en cuanto a precio y número de zonas de atenuación. La única excepción es el tamaño de 65 pulgadas, donde el TCL R617 cuesta lo mismo que el Vizio M65-F0.

Más allá de la calidad de imagen, TCL tiene una gran ventaja en el área de Smart TV. Utiliza el sistema operativo Roku, que ofrece la mejor selección de aplicaciones en su clase y facilidad de uso. El sistema SmartCast de Vizio fue mi último favorito el año pasado entre los principales fabricantes de televisores, y aunque la versión 2018 muestra algunas mejoras, dudo seriamente que sea mejor que Roku.

Vizio sí ofrece modelos de más de 65 pulgadas, algo que la serie 6 de TCL no hace. Cuando pregunté el motivo de eso, el vicepresidente principal de TCL, Chris Larson, dijo que el oscurecimiento local y los televisores realmente grandes no habían pegado tanto en los mercados fuera de América del Norte, por lo que no tenía sentido que la compañía produjera un Series 6 más grande en 2018. Pero sí insinuó que una nueva fábrica diseñada para entregar tamaños más grandes podría cambiar eso en 2019 o más allá.

Eso es todo lo que sé hasta ahora, y el porqué le doy a la serie TCL 6 la ventaja sobre Vizio en la carrera de valores. Por supuesto que no sabré cuál es el ganador definitivo hasta que analice los televisores en persona, pero a juzgar por el año pasado, donde la serie TCL P era tan buena o mejor que la Vizio M en la mayoría de las áreas, deberían estar muy cerca. Estén atentos para el veredicto final.