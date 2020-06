TCL es una empresa que se ha hecho famosa por la fabricación de televisores, que además tienen el sistema operativo de Roku. Ahora la compañía está fabricando sus propios teléfonos y el TCL 10L es su apuesta de 2020 por el mercado de la gama media baja, mientras que su hermano mayor el TCL 10 Pro es la apuesta por la gama media que intenta lucir como un celular de mayor precio.

El mercado de celulares de un precio inferior a los US$300 es competido, y para ejemplo solo hay que revisar los grandes lanzamientos de Motorola, con el Moto G Power en Estados Unidos y los Moto G8 en el resto del mundo, o el Xiaomi Redmi Note 8 que también ronda el mismo costo.

Entonces, ¿por qué debemos prestarle atención a un celular de una marca que apenas conocemos? A continuación mi experiencia de uso con el celular, su lado positivo y su lado negativo.

Eli Blumenthal/CNET

Características TCL 10L

Pantalla : 6.53 pulgadas, LCD, 2,340x1,080 pixeles

: 6.53 pulgadas, LCD, 2,340x1,080 pixeles Procesador : Snapdragon 665

: Snapdragon 665 RAM : 6GB

: 6GB Almacenamiento : 64GB, 128GB, microSD hasta 256GB

: 64GB, 128GB, microSD hasta 256GB Batería : 4,000mAh

: 4,000mAh Cámara principal : Cuatro sensores de 48 megapixeles, 8 megapixeles gran angular, 2 megapixeles macro y 2 megapixeles de profundidad. Grabación en 4K

: Cuatro sensores de 48 megapixeles, 8 megapixeles gran angular, 2 megapixeles macro y 2 megapixeles de profundidad. Grabación en 4K Cámara frontal : 16 megapixeles

: 16 megapixeles Puerto para audífonos

Android 10

Conectividad : 4G, LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, Radio FM, GPS, AGPS

: 4G, LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, Radio FM, GPS, AGPS Sensor de huellas trasero

NFC

Precio y disponibilidad

El TCL 10 L tiene un precio de US$249 y actualmente puede adquirirse en la Web de TCL o en Amazon.com.

César Salza / CNET en Español

Un diseño elegante y brillante

El TCL 10L es un celular de plástico brillante en la parte trasera, que tiene un diseño holográfico y que viene en colores blanco y azul y que cuando lo tienes en la mano y lo mueves ligeramente parece que genera visos de colores de arcoiris.

Algo que me gusta de los celulares de TCL es que innovan en el diseño trasero en la ubicación de las cámaras, que se ubican en la parte superior de forma horizontal, algo diferente a lo que hemos visto en otros celulares de este año, que colocan las cámaras en un cuadro.

El sensor de huellas es cuadrado y está debajo de la cámara y encima del logo de TCL. En la parte superior encontramos el sensor de huellas, y en la inferior el puerto USB Tipo C para la carga, así como la bocina.

Del lado izquierdo se encuentra un botón configurable, que nos permite seleccionar tres accesos directos diferentes que se activan con un toque, dos toques o tres toques. Puedes colocar allí la cámara, Google Assistant y Google Pay, por ejemplo, y así poder velos en la pantalla de forma rápida.

Del lado izquierdo se encuentran los botones de ajuste de sonido y también el botón de inicio. La pantalla de 6.53 pulgadas tiene la cámara frontal en un agujerito en la parte superior izquierda.

Eli Blumenthal/CNET

Pantalla con tecnología para hacerlo brillar

La pantalla de 6.53 pulgadas del TCL10L tiene una tecnología llamada NXTVision de TCL, que según la empresa proviene de sus televisores, y que tiene como objetivo lograr una mejora de colores y darnos un brillo más balanceado.

Entre sus novedades, esta tecnología puede mejorar las imágenes en "SD" o definición estándar, y hacerlas lucir como HDR, gracias a una combinación de su tecnología con un chip dedicado a mejorar la composición del panel.

Sin embargo, esta función en este panel no agrega tanto. Con una tecnología LCD, este dispositivo me dio una sensación de imágenes sobresaturadas cuando miré videos en YouTube o Netflix. Esto es cuestión de gusto porque a mí me gustan las imágenes con mucho color, pero a algunos usuarios puede no encantarles esta optimización. De cualquier forma, siempre puedes apagarla y tener una pantalla regular sin mayor problema.

Al ser LCD, noté que el color blanco no es un blanco puro, sino que se ve un poco azulado, eso no me encantó, aunque apenas lo notarás ya que yo me di cuenta porque lo comparé con la pantalla AMOLED del Galaxy S20 Ultra que tenía a mano.

Algo bueno de este celular es que tiene un protector de pantalla plástico que te ayudará a protegerlo de rasguños. Eso sí, si lo retiras, la visibilidad mejora un poco, sobre todo en exteriores.

Angela Lang/CNET

Su procesamiento va a la par de su precio

El TCL 10L tiene un procesador Snapdragon 665 y 6GB de RAM, y esto lo pone a la par de celulares como el Moto G Power. Su rendimiento general en mis pruebas fue bueno, aunque noté un poco de retraso en ocasiones para abrir algunas aplicaciones, y a veces para cambiar efectos de la cámara.

Esto no fue algo que me sucedió todo el tiempo, pero sí ocurrió con cierta frecuencia. El desbloqueo del celular con el reconocimiento facial 2D es un tanto lento, aunque con el sensor de huellas físico sí funcionó rápidamente.

TCL utiliza su propia interfaz TCL UI basada en Android 10, y en mi opinión es interesante. Puedes configurarla al estilo revista o tener todas las aplicaciones en una sola pantalla, pero además te organiza las apps teniendo en cuenta las abiertas más recientemente, y también puedes verlas por tipo, para que las puedas ubicar con facilidad sin necesidad de organizarlas manualmente.

Cuando realizamos las pruebas técnicas, este celular estuvo muy cercano a su competencia.

TCL 10L: Comparativa TCL 10L 1,464 5,473 23,216 Xiaomi Mi 9T 2,523 6,860 37,466 Oppo A9 (2020) 1,516 5,596 23,099 Motorola One Macro 1,380 5,122 18,467 Xiaomi Redmi Note 8 1,497 5,673 24,275 Xiaomi Mi A3 1,517 5,583 23,454 Moto G8 Power 1,497 5,367 25,004 Moto G Power 1,514 5,634 24,969 Leyenda: Geekbench 4: Single-core (un núcleo) Geekbench 4: Multi-core (múltiples núcleos) 3DMark Ice Storm (ilimitado) Nota: Comparativa de pruebas de rendimiento

La batería de este teléfono es de 4,000mAh y en mis pruebas me duró casi dos días. Lo utilicé desde las 7 a.m. y usualmente me duró hasta el día siguiente al final de la tarde. En mi uso común conté con Twitter, Facebook, Instagram, pocas llamadas, vi algunos videos de YouTube y mantuve la pantalla con la configuración de NXTVision que mejora los colores.

Cuando acabemos las pruebas de laboratorio actualizaremos este análisis comparándolo con sus rivales.

César Salza / CNET en Español

Cuatro cámaras

Este celular tiene cuatro cámaras, aunque su configuración es bastante básica.

Cámara de 48 megapixeles, f/1.8 para el sensor principal

8 megapixeles f/2.2 para el gran angular

2 megapixeles f/2.4 para el macro

2 megapixeles f/2.4 para el de profundidad

En mis pruebas esta cámara mostró su capacidad para tomar fotos especialmente durante el día. Pueden obtener postales muy bonitas sin mucho esfuerzo. Sobre todo debes tener en consideración que el modo normal de la cámara para tomar fotos es "automático", y a eso se refiere el hecho de que aplica AI y el mejor efecto que el celular encuentre en cada caso. Desde un modo noche con capturas que tardan unos segundos, hasta bokeh cuando menos lo esperas.

César Salza / CNET en Español

El teléfono tiene un sensor gran angular de 118 grados, que toma fotos bonitas que no se deforman con facilidad.

César Salza / CNET en Español

César Salza / CNET en Español

En general encontrarás que tomar fotos macro, bokeh y retratos no será nada difícil y obtendrás buenas fotos, aunque el problema llegará por la noche.

César Salza / CNET en Español

No logré obtener ninguna foto nocturna ni de objetos cerca ni de objetos lejos que saliera medianamente decente, y lo mismo sucede con los selfies nocturnos. Las fotos de la cámara frontal no son malas de día, pero tampoco son las mejores que hemos tomado.

César Salza / CNET en Español

Conclusiones

El TCL 10L es un celular con un precio comedido que puede ser ideal para quienes buscan un dispositivo con todo lo básico pero con un diseño elegante y una cámara promedio. Este es un buen celular que compite con la familia Moto G8 y el Moto G Power en precio y cuando lo tienes en la mano se siente mucho más bonito que esos dispositivos.

Su rendimiento no es necesariamente el mejor, porque a veces representó cierta lentitud para abrir algunos apps, pero esto pasa a menudo con celulares de precio contenido. Su interfaz es buena a pesar de no ser pura, el teléfono tiene Android 10, mantiene puerto para audífonos y tiene una batería bastante decente.

Si vives en Estados Unidos te recomendamos checar el Moto G Power para que puedas comparar y tomar la mejor decisión. Si vives en México o en España, el Moto G8 Power o el Xiaomi Redmi Note 8 pueden ser buenas opciones a tener en cuenta.