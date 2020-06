TCL es mejor conocida por sus televisores inteligentes con sistema operativo Roku, pero lo cierto es que la compañía decidió el año pasado apostar fuerte por los celulares con marca propia y el nuevo TCL 10 Pro es su apuesta para la gama media y el que parece ser un digno competidor del Samsung Galaxy A51.

Esta empresa, que abandonó la producción de celulares de BlackBerry recientemente y que sigue fabricando los de Alcatel, parece haber aprendido de su experiencia detrás de esas dos compañías, con el lanzamiento de una familia entera de teléfonos que incluyen el TCL 10 5G y el TCL 10L.

Características del TCL 10 Pro

Pantalla : 6.47 pulgadas, 2,340x1,080 pixeles, aspecto de visualización 19.5:9, HDR10

: 6.47 pulgadas, 2,340x1,080 pixeles, aspecto de visualización 19.5:9, HDR10 Procesador : Snapdragon 675

: Snapdragon 675 Almacenamiento : 128GB, ampliables mediante microSD hasta 256GB

: 128GB, ampliables mediante microSD hasta 256GB RAM : 6GB

: 6GB Sistema operativo : Android 10, interfaz TCL UI

: Android 10, interfaz TCL UI Cámara principal : 64 megapixeles de alta resolución, 16 megapixeles gran angular, 5 megapixeles macro, 2 megapixeles super baja luminosidad. Zoom híbrido digital 10x. Video 4K, cámara lenta 1,080p a 120fps

: 64 megapixeles de alta resolución, 16 megapixeles gran angular, 5 megapixeles macro, 2 megapixeles super baja luminosidad. Zoom híbrido digital 10x. Video 4K, cámara lenta 1,080p a 120fps Cámara frontal : 24 megapixeles, video 1,080p

: 24 megapixeles, video 1,080p Batería : 4,500mAh, carga rápida Quick Charge 3.0 de 9 vatios, carga reversible mediante cable

: 4,500mAh, carga rápida Quick Charge 3.0 de 9 vatios, carga reversible mediante cable Conectividad : 4G, LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB tipo C, sensor infrarrojo

: 4G, LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB tipo C, sensor infrarrojo No tiene resistencia al agua

Sí tiene NFC

Sí tiene radio FM

Tiene puerto para audífonos

Sensor de huellas en pantalla

Desbloqueo facial 2D (básico)

Precio y disponibilidad

El TCL 10 Pro en color gris estará disponible desde el 19 de mayo en Amazon por US$449.99, y estará este mismo mes disponible en Best Buy y Walmart. La empresa no ha indicado cuándo estará disponible en América Latina o España, mercados a los que previsiblemente llegará más adelante este año.

Un diseño diferente

Apenas saqué el celular de su caja, me pareció que de buenas a primeras tiene un diseño diferente. El teléfono tiene una parte trasera en mate con un diseño holográfico que muestra la parte superior más oscura y se degrada hasta la parte inferior.

El celular viene en un color que degrada de negro a gris, y en la parte trasera superior encontramos las cuatro cámaras y dos flash apostados de forma horizontal en una línea brillante en color negro que sobresale con referencia al resto del diseño.

En la parte de arriba encontramos el puerto para audífonos y el infrarrojo, en la de abajo la bocina, el puerto USB tipo C y la ranura para microUSB y NanoSIM. Tiene del lado derecho botones de ajuste de sonido y de encendido y del lado izquierdo una tecla inteligente configurable.

Este celular no tiene resistencia al agua.

En la parte frontal su pantalla tiene pocos biseles, la cámara frontal está ubicada en forma de gota.

Una pantalla experta para todos los usos

El panel del TCL 10 Pro tiene una nueva tecnología llamada NXTVISION, extrapolada de la experiencia con los televisores, que según la empresa trae más colores, claridad y contraste y está especialmente enfocada en el consumo de videos. TCL me explicó que intenta recrear al máximo los colores reales en una pantalla AMOLED de 6.47 pulgadas, que tiene una resolución de 2,340x1,080 pixeles, y que aunque no llega a ser 4K, tiene certificación HDR10 para disfrutar videos en Netflix.

En mis pruebas, probé los diferentes modos. Automáticamente viene activado el de mejora audiovisual, que hace que las imágenes tengan más contraste. En mi opinión, se ve bastante brillante y los colores son muy vivos, aunque puede llegar a molestarte si pasas mucho tiempo viendo la pantalla.

La parte positiva es que lo puedes desactivar y además tiene varios modos para cambiar el formato de los colores que ves en el panel y algunas funciones especiales:

Puedes pasar videos de calidad estándar a formato HDR de forma automática. La pantalla buscará imitar el color y el contraste para lograr una mejor experiencia de visualización.

Existe un modo de lectura, que coloca en blanco y negro con un e-reader los apps que indiques.

Puedes activar un modo para ver mejor la pantalla cuando estés leyendo bajo el sol.

Puedes reducir la luz azul que cansa la vista, para así pasar más tiempo viendo la pantalla.

El TCL 10 Pro no es del todo plano. Su pantalla AMOLED es ligeramente curva en los laterales, aunque no tanto como el Motorola Edge Plus. Eso sí, TCL también tiene un panel de acceso directo —configurable a la derecha o izquierda— en el que puedes colocar tus apps favoritos.

Funciones interesantes de una interfaz Android nueva

Algo que me pareció interesante del TCL 10 Pro son algunas funciones novedosas de la interfaz TCL UI que se ejecuta sobre Android 10.

Por ejemplo, la aplicación SmartKey te da acceso a controlar el botón ubicado en el lado izquierdo. Puedes activar tres tipos de pulsaciones, y de esa forma iniciar tres aplicaciones diferentes. En mis pruebas usé mucho esta función para ir directamente al buscador de Google con un solo toque, uno doble para activar la cámara y uno largo para la linterna.

Otra función es Smart Manager, que te ayuda a optimizar los recursos que está utilizando el celular, puedes además iniciar el ahorro de batería, ver qué apps se están ejecutando y acceder a una carpeta oculta. También tienes una aplicación llamada IR Remoto, que te permite configurar dispositivos que puedes manejar desde el celular.

En general, su interfaz no tiene tantos aditamentos que le hagan distar mucho de Android puro, aunque algo interesante es que te deja decidir si quieres tener todos los apps en un solo escritorio, o si deseas tener un cajón de aplicaciones. Por cierto, este celular tiene opción de Radio FM, algo que hace mucho no veía en un celular.

Funcionamiento

El TCL 10 Pro es un celular con un procesador gama media, el Snapdragon 675, que hemos visto en pocos teléfonos importantes en el último año, ya que los celulares que quieren ser de gama media económica usan el procesador Snapdragon 665, como el Motorola G8 Power, el Oppo A9 (2020) o el Xiaomi Redmi Note 8.

Este celular de TCL tiene en teoría un mejor rendimiento que esos celulares, y además es más caro que casi todos ellos.

Pruebas de desempeño TCL 10 Pro 24633 2364 6563 Motorola One Hyper 27205 2359 6509 Xiaomi Mi 9T 37466 6860 2526 Motorola One Vision 24372 5496 1604 Oppo A9 (2020) 33700 7600 2482 Xiaomi Redmi Note 8 24275 5673 1497 Moto G8 Power 25004 1497 5367 Moto G8 Plus 23509 1535 5683 Galaxy A51 23,944 1,669 5,535 Leyenda: 3D Mark Ice Storm (Unlimited) Geekbench 4 (un núcleo) Geekbench 4 (varios núcleos) Nota: Notas más largas representan mayor desempeño.

Cuando lo comparamos con el Motorola One Hyper que tiene el mismo procesador, el teléfono de Motorola destaca, al igual que lo hace con el resto de celulares, aunque esos no solo son más económicos, sino que tienen un procesador ligeramente inferior.

El Galaxy A51 puede ser uno de sus principales rivales, aunque este celular en nuestras pruebas obtuvo un rendimiento inferior al TCL 10 Pro, aunque debemos tener en cuenta que el celular de Samsung es ligeramente más barato.

En general en mis pruebas el TCL 10 Pro funcionó correctamente. Sus transiciones entre aplicaciones no se vieron interrumpidas y la multitarea y los juegos también se ejecutan de forma fluida.

La batería de este celular es de 4,500mAh, tiene carga rápida Quick Charge 3.0, que te da 50 por ciento de la batería en 30 minutos. A eso debemos sumar que tiene carga reversible, aunque solo mediante cable, ya que no tiene carga inalámbrica. Su duración general fue de casi dos días en mi experiencia de uso, aunque como siempre esto puede variar un poco de usuario a usuario.

Cuatro cámaras con configuración diferente

El TCL 10 Pro tiene cuatro sensores traseros y un flash dual. Pero no te confundas, porque los cuatro sensores no se dedican a tomar fotos.

El sensor principal del teléfono es de 64 megapixeles de ultra-alta resolución, y a eso debemos agregar otros dos lentes, el macro de 5 megapixeles y el gran angular de 16 megapixeles. El cuarto sensor es para capturar video en baja luminosidad una especialización de esta cámara que mejora los videos tomadas en la noche o en condiciones oscuras.

En en análisis en video te mostraremos mejor el funcionamiento de esa cámara.

La cámara es de 64 megapixeles, no toma fotos de ese tamaño, ya que este se reserva para fotos de alta resolución que generalmente ocupan más espacio. De manera automática las fotografías se toman con 16 megapixeles, aunque puedes modificar la configuración en el menú de la cámara.

De momento, nuestras primeras fotos nos muestran una cámara sin lente telefoto, pero que es capaz de hacer imágenes procesadas mediante software que se ven como si lo tuviera. Echa un vistazo a mi perro Gus, ¿no parece todo un modelo?

Por otro lado, la aplicación de cámara no tiene un modo para tomar fotos regulares, y mis primeras pruebas no encontré ninguna forma de modificarlo. Hay un modo llamado "automático" que te dará la mejor captura disponible procesando la foto con AI y que parece siempre utilizar el modo retrato en ellas. Si desactivas la AI, las fotos técnicamente son regulares y sin ningún efecto.

El celular también tiene modo noche, y solo tiene Zoom híbrido digital 10x. Además puede grabar videos en 4K y cámara lenta 1,080p a 120fps.

Su cámara frontal es de 24 megapixeles ofrece modo retrato y en mis primeras pruebas, como puedes ver, no me dio grandes resultados positivos. Su fondo borroso se ve poco real, y las comprensión de la luz y el balance no son muy acertados.

Conclusiones

El TCL 10 Pro es un buen teléfono que me ha dado impresiones positivas. El celular se ve elegante cuando lo tienes en la mano, sus funciones especiales para su interfaz Android tienen sentido y te facilitan la vida, y su configuración de cámaras es novedosa y extraña, pero se consiguen fotografías que en general me dejaron satisfecho —aunque siendo honestos, la cámara frontal podría mejorar.

La gran carencia que veo en este teléfono en este momento es la carga inalámbrica, una carga más rápida y alguna resistencia al agua. El teléfono ofrece NFC y puerto para audífonos, su batería tiene un buen rendimiento y su pantalla ofrece buena calidad.

Su precio, eso sí, es un poquito subido de tono. TCL es una marca nueva en celulares, y si las personas pueden comprar un Galaxy A51 por menos dinero —aunque tenga un rendimiento ligeramente inferior— previsiblemente van a elegir el celular más barato y con mejor reputación.



TCL 10 Pro vs. Galaxy A51 4G

El Galaxy A51 ofrece una pantalla de 6.5 pulgadas que apenas es ligeramente más grande que la del TCL 10 Pro. Tienen procesadores diferentes, es cierto, y su almacenamiento interno es el mismo. El celular de Samsung en su versión 4G solo tiene 4GB, mientras que el de TCL tiene 6GB.

A todo eso debemos sumar que el de TCL tiene más batería, de 4,500mAh vs. 4,000mAh para la versión 4G del Galaxy A51. Ambos tienen conector de audífonos, y sensor de huellas en pantalla y ninguno de ellos tiene resistencia al agua.

Otra diferencia que puedo encontrar es en la cámara, ya que aunque ambos tienen cuatro sensores, el de Samsung tiene uno de profundidad para las fotos, y el TCL 10 Pro no, aunque agrega un sensor para mejorar videos nocturnos.

¿Cuál comprar? La competencia está reñida, pero probaremos ambos con más profundidad para poder darte una mejor evaluación.