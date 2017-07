Buzzfeed

Buzzfeed, la compañía de medios más conocida por la combinación de cuestionarios irreverentes dirigidos para los de la generación del milenio, noticias de celebridades y reportajes de investigación, ha dado un enérgico salto en el negocio de electrodomésticos.

Agrandar Imagen Buzzfeed

El sitio Web anunció el 27 de julio que ha creado la Tasty One Top, una hornilla de inducción habilitada con Bluetooth de US$149 diseñada para ayudarte a cocinar las recetas que ves en los videos Tasty de Buzzfeed. Ya se pueden hacer pedidos previos de la miniestufa en Estados Unidos y comenzará a enviarse en noviembre.

Así es como funcionará la Tasty One Top: tienes que descargar la recién lanzada aplicación Tasty para iOS (la versión para Android llegará más adelante) en la que puedes ver más de 1,700 recetas y videos. Elige una receta que quieras cocinar y la aplicación enviará los ajustes apropiados a la Tasty One Top. La aplicación también te dará instrucciones mientras cocinas, por lo que sabrás cuándo dar la vuelta a tu pancake o agregar verduras a tu salteado. También podrás operar la Tasty One Top sin la aplicación gracias a los controles con los que viene.

La hornilla vendrá con un termómetro que puedes utilizar para saber la temperatura interna de los alimentos que estás cocinando o hacer seguimiento a la temperatura del agua para la cocción al baño maría.

A primera vista, la Tasty One Top no es muy diferente a otras hornillas de inducción conectadas a la Web que hemos visto, como la Paragon de US$300 o la Hestan Cue de US$650. Todas estas miniestufas utilizan la precisión de la inducción y la conectividad inalámbrica para guiarte paso a paso a través de recetas. Pero la Tasty One Top tiene dos ventajas significativas frente a la competencia: un precio más barato y el reconocimiento de la marca.

Buzzfeed creó Tasty hace dos años como un marca de recetas fáciles de cocinar presentadas en videos rápidos e ideales para las redes sociales (es decir, que se pueden compartir con facilidad). Desde entonces, Tasty ha crecido hasta incluir más de seis extensiones de la marca, como Proper Tasty, Bien Tasty (la versión en español) y Tasty Jr. Según Buzzfeed, la marca llega a uno de cada cuatro usuarios de Facebook en todo el mundo y a más de la mitad de los usuarios de Facebook en EE.UU. cada mes.

Y hablando de la competencia, he aquí un dato interesante: Buzzfeed Product Labs diseñó la Tasty One Top, y la microfábrica FirstBuild de General Electric Appliances ayudó a llevar el producto a buen término.

FirstBuild es también el fabricante de la hornilla Paragon, un producto similar con un precio más alto. Tengo curiosidad por saber cómo FirstBuild promocionará su propio producto de marca, mientras que simultáneamente produce un dispositivo casi idéntico para otra empresa. FirstBuild no ha respondido a una solicitud de comentario.