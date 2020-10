Agrandar Imagen Electronic Arts

Star Wars: Squadrons te hará alucinar.

Este análisis es sencillo: ¿Te gusta Star Wars? Vas a amar el nuevo juego. ¿No te gusta la saga? Juega Star Wars: Squadrons y mira de todo lo que te has estado perdiendo. Sea cual sea tu postura, Star Wars: Squadrons te hará vivir bastantes horas de diversión, tanto en su campaña individual como en el multijugador.

Durante los últimos cinco días he estado jugando la campaña de Star Wars: Squadrons, el más reciente juego de Electronic Arts (EA) sobre la adorada franquicia de Lucasfilm y Disney. El juego lo comencé en Xbox pero luego me pasé a PlayStation 4 para probar las mieles de las funciones con realidad virtual.

Nota del editor: Este análisis se hizo en una PlayStation Pro y las gafas de realidad virtual PlayStation VR. EA dio una copia digital del juego a CNET en Español para realizar este análisis.

Esta no es la primera ocasión que llega un juego de Star Wars para ofrecer a los jugadores un vistazo a lo que podría ser la experiencia más realista de poder volar una nave espacial en el universo cinematográfico. Ya hemos visto entregas previas similares y con una experiencia muy grata, y ahora con Star Wars: Squadrons no hay fallas, al menos no en la parte de pilotar las naves.

Star Wars: Squadrons: ¿De qué trata el juego?

Sin caer en muchos detalles sobre la historia y arruinar tu experiencia cuando la estés jugando, te puedo contar que ahora eres parte de las dos partes de Star Wars: los rebeldes que quieren traer la paz a la galaxia y del Imperio que quiere apoderarse de todo planeta y luna a su alrededor.

Este modo de juego me gustó bastante porque no siempre se puede ser parte de la historia de los buenos y los malos --normalmente en cualquier juego somos del bando de los chicos buenos que buscan la paz. Ante esta nueva forma de jugar, tendrás que ayudar a partes iguales a los buenos y a los malos desempeñando el papel de diferentes personajes, pero siempre velando por los intereses de cada bando.

La historia de la campaña definitivamente no es el fuerte de Star Wars: Squadrons, pero al menos sirve como una introducción a jugar y saber controlar tus naves para que estés listo y seas un as una vez llegues al multijugador, en donde pondrás a prueba tus habilidades frente a otros jugadores.

La campaña tiene breves momentos de diálogo que se tornan un poco aburridos, sobre todo porque tus jefes de escuadrón son los únicos que hablan explicando los pasos a seguir para la siguiente misión. Luego de hablar con tus jefes, también tienes que hablar con otras personas en el taller de las naves o integrantes de tu equipo. Las pláticas son bastante triviales, pero antes de comenzar la misión tienes que hablar con varias personas, algo que hace tardado y aburrido el proceso de volver a los combates.

Una experiencia de vuelo muy placentera

Lo verdaderamente genial en Star Wars: Squadrons es el volar, pues en eso se basa completamente el juego.

El modo de juego tiene cuatro diferentes niveles de dificultad, yo estoy jugando en la tercera más difícil que está recomendada para personas con experiencia en simuladores de vuelo (he estado jugando Flight Simulator de Microsoft, de ahí tomé un poco de experiencia). Pero si no estás muy familiarizado, te recomendaría usar la primera o segunda, porque lleva tiempo acostumbrarse al uso de los dos joystick para desplazarte.

Una vez que te acostumbras a los controles de tu nave (aunque cambies de bando o de nave, los controles son los mismos), serás el mejor piloto del espacio.

Moverte en el espacio, ya que le agarras el modo, es sencillo. Quizá lo más complicado es aprender a manejar todos los aspectos de tu nave. Saber controlar cada botón o palanca de tu nave es tan retador como divertido. Ya que sabes usar los botones para controlar tus escudos, pedir suministros de armas y proyectiles o mandar más potencia a algún aspecto de la nave, te sentirás como pez en el agua.

Al principio, en la primera y segunda misión, te sentirás un poco enredado entre tantas opciones para controlar; pero para la tercera o cuarta misión, te darás cuenta de que todas estas acciones las haces automáticamente, ya sin pensar. Y esto es lo bello del juego: mientras que destruyes una nave imperial o resguardas una nave con rebeldes, estarás dando vueltas de 360 grados mientras dedicas más potencia a tus cañones y al mismo tiempo esquivas misiles enemigos, todo mientras te sientas desde la cabina de tu nave y te sientes como un piloto de Star Wars de verdad.

Mientras jugaba Star Wars: Squadrons, mi esposa estaba a un lado jugando Call of Duty, pero en repetidas ocasiones me dijo que yo estaba sonriendo en las escenas de combate espacial. Y es que para mí, un fanático de todo lo que tenga que ver con Star Wars, las escenas de combate de Star Wars: Squadrons fueron un deleite.

Jugar con VR es todavía más divertido

Desde que empiezas a jugar te das cuenta de que Star Wars: Squadrons está pensado para usarse con gafas de realidad virtual, y es que el juego es del tipo primera persona y con muy poco movimiento fuera de la cabina de tu nave. En ningún momento tienes que caminar y cualquier movimiento que quieras hacer, por ejemplo ir del taller a la zona de planeación de misiones, se hace por medio de botones.

Si juegas con un control común y corriente, esto es aburrido, pero hacerlo así al usar VR, te salva de tener que caminar en tu entorno real. Pero jugar con gafas de VR es una experiencia gloriosa, es mucho más realista e inmersivo el manejar la nave y aunque te puedes llegar a marear con giros de 360 grados, te sentirás mucho más como un piloto de verdad.

Los gráficos se ven espectaculares — casi siempre

Mientras que estás dentro de alguna de tus naves esperando nuevas indicaciones para la siguiente misión, los gráficos no son nada del otro mundo, pero si te encuentras en el espacio, el nivel del detalle es espectacular.

Las naves tienen un excelente nivel gráfico, se ven muy bien y eso que no pude jugar el juego en una pantalla 4K (lo hice en un monitor a 1080p). Los disparos, los efectos y sobre todo cuando estás volando afuera de un planeta, te vas a quedar impactado con lo maravilloso que es. El deleite es tanto que estoy seguro que van a revivir en ti los deseos de ser un astronauta.

Conclusión

Star Wars: Squadrons es un juego que vas a amar. Estoy seguro de ello. Es una grata experiencia de simulación de vuelo para los no amantes de la historia de La guerra de las galaxias, y también es una excelente entrega para los fanáticos de Star Wars. Puedes estar seguro de que la campaña, aunque vacía y sin causar una gran impresión, te servirá para dominar todo respecto a tus naves y prepararte para el verdadero combate: el multijugador.

Todavía no he podido jugar a fondo el multijugador (que consiste en partidas de dos equipos, cada uno con cinco jugadores), pero promete bastante y es una dicha que no haya microtransacciones -- todo lo puedes desbloquear mediante el progreso dentro del juego.

Siendo un juego de apenas US$39, Star Wars: Squadrons es casi obligatorio para formar parte de tu colección, pues bien sabemos que los juegos en su lanzamiento no suelen estar por debajo de los US$60. Una ganga para tomar una nave e ir a defender la galaxia.