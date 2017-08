Sphero ha creado el mejor robot R2-D2 de la historia

Sphero ha lanzado adorables juguetes de personajes como el BB-8 de The Force Awakens o Lightning McQueen de Cars.

Y ahora nos brinda uno de los robots más queridos de la historia, conocido en todo el mundo de habla hispana como "Arturito".

A diferencia del BB-8 de Sphero, que rueda por todos lados, el nuevo juguete de R2-D2 se siente más avanzado. También rueda, sobre unas llantitas, o saca una tercera pata para avanzar sobre superficies más difíciles. Y se puede mover de lado a lado con sus patas, como hace el personaje en las películas. Su cabeza gira y se enciende, y hace los mismos ruidos que todo mundo conoce a través de su propia bocina, algo que el BB-8 no tiene.

El robot se maneja remotamente a través de un app. La cabeza se puede mover por separado y también puedes trazarle caminos con tu dedo para que el robot navegue por ahí. También hay un botón que hace que R2-D2 haga como que sufre un corto circuito y se tumbe al suelo.

James Martin/CNET

En un futuro próximo, Sphero quiere que todos sus robots de Star Wars interactúen entre ellos a través del Bluetooth. R2-D2, BB-8 y el nuevo BB-9E puede ver las películas de Star Wars juntos y reaccionar a lo que se dice en pantalla, escuchando a través del app. Rogue One, A New Hope y The Force Awakens ya están activadas, pero en el futuro funcionará con todas las películas de la franquicia.

La meta de la empresa es lograr que todos sus juguetes puedan interactuar en el futuro, sin importar la marca o película de la que hayan salido.

R2-D2 también se puede programar a través del proyecto de programación Swift Playgrounds de Apple. En el futuro, Sphero quiere que esto también se pueda hacer a través de su propia app, EDU.

El R2-D2 de Sphero cuesta US$180.

-- Ian Knighton contribuyó con este artículo.