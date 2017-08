El nuevo robot BB-9E de Sphero es como un gemelo maléfico del BB-8

CNET / Ian Knighton

No le puedo quitar la mirada a la hermosa cabeza retro del nuevo BB-9E. Plana, negra, con tétricos ojos brillantes, engloba en un juguete todo lo que amo de la ciencia ficción de los años 70.

El robot BB-9E es un nuevo personaje de Star Wars y hará su debut en Episode VIII: The Last Jedi. No sabemos qué papel tendrá, además de suponer que será un robot malo. También, es uno de los nuevos juguetes de Sphero inspirados en The Last Jedi. Al igual que el hermoso BB-8 que lanzó anteriormente, el BB-9E rueda y puede controlarse con un app de iOS o Android, o con la pulsera Force Band de Sphero. Básicamente, es una versión del BB-8, pero de otro color.

Sin embargo, a diferencia del BB-8, este robot puede encender su cabeza. No usa baterías; en su lugar, la cabeza magnética usa una conexión inalámbrica para robarle electricidad al cuerpo y así encender sus luces LED.

El BB-9E cuesta US$150 y viene con una base además de un cargador. La base permite al robot dar vueltas en el mismo lugar sin avanzar. El app tiene nuevas modalidades de realidad aumentada para jugar con más efectos holográficos. No los he probado porque me la pasé rodando al robot de lado a lado.

Todos los robots de Star Wars de Sphero (BB-8, BB-9E y R2-D2) reaccionan si escuchan una película de la serie a través del app, y reaccionan según la escena del momento (actualmente, las películas que activan esto son Rogue One, The Force Awakens y A New Hope, aunque en el futuro todas lo harán). Asimismo, para el otoño los robots podrán interactuar y jugar entre ellos.