Érika García / CNET

Sony nos ha dejado este año uno de sus mejores teléfonos hasta la fecha. Se trata del Sony Xperia XZ3, un smartphone que conocimos durante la pasada edición de la IFA en Berlín y con el que hemos pasado un tiempo como teléfono principal para poder contarte de primera mano cuáles son "sus vicios y virtudes".

El celular llega con el ADN de la gama Xperia marcado en su diseño, pero con muchas mejoras en términos fotográficos, de software y sobre todo, en la pantalla, una de las más impresionantes que hemos visto en un smartphone a lo largo de este año. Si quieres saber todas nuestras impresiones con el Xperia XZ3 durante este mes de uso, presta atención porque vamos a darte todos los detalles.

Érika García / CNET

Precio

El precio del Xperia XZ3 es de US$900 (799 euros) y se encuentra disponible en cuatro colores: negro, white silver, forest green y el recién estrenado, burdeos.

Características técnicas del Sony Xperia XZ3

Dimensione s :183x73x9.9mm 193 gramos

:183x73x9.9mm 193 gramos Pantalla : OLED 6 pulgadas QHD+ HDR



: OLED 6 pulgadas QHD+ HDR Procesador : Snapdragon 845



: Snapdragon 845 RAM : 4GB

: 4GB Almacenamiento interno: 64GB ampliables para ofrecer un total de 576GB mediante microSD

64GB ampliables para ofrecer un total de 576GB mediante microSD Cámara frontal : 13 Megapixeles



: 13 Megapixeles Cámara trasera : 19 Megapixeles



: 19 Megapixeles Sistema operativo : Android 9 Pie



: Android 9 Pie Batería : 3,330mAh



: 3,330mAh Otros: NFC, Bluetooth, carga rápida, carga inalámbrica Qi

Diseño conocido, pero mejorado

El Xperia XZ3 tiene un diseño bastante similar al de su predecesor, el Xperia XZ2, aunque alguno de los cambios que introduce son desde luego, a mejor.

El teléfono tiene casi las mismas dimensiones que el Xperia XZ2 Premium, pero eleva el tamaño de la pantalla hasta las 6 pulgadas gracias a una considerable reducción de los biseles frontales (algo que llevábamos esperando que hiciera Sony desde hace bastante tiempo).

Reduce el peso y también el grosor frente a su predecesor, con un total de 9.9 milímetros de ancho y 193 gramos de peso, lo que lo convierte en un teléfono muy cómodo en mano, que nos permite sostenerlo y alcanzar todos los botones con una sola mano sin necesidad de forzar la postura.

Érika García / CNET

Los laterales del teléfono son curvos, lo que no solamente es una características estética muy agradable al tacto, sino también la antesala a una función de software similar a la que tiene el Samsung Galaxy Note 9. Se trata de la incorporación de dos sensores laterales (uno a cada lado) que con un doble toque en uno o ambos lados (se puede configurar al gusto), nos ofrece un menú lateral con las aplicaciones que queramos, aunque por defecto incluye las que más utilizamos.

Es una función muy útil, que nos permite manejar el teléfono con una sola mano, pero personalmente en más de una ocasión la he activado sin querer con tan solo sostener el móvil en la mano, por lo que me incliné por dejarla desactivada durante el tiempo que utilicé el teléfono, pero al fin y al cabo utilizarla o no es cuestión de gustos.

Érika García / CNET

En términos generales el teléfono es tremendamente cómodo en mano por sus dimensiones, aunque como todos los celulares acabados en cristal, es algo resbaladizo y atrapa las huellas y los arañazos con facilidad, así que recomendamos ponerle una funda. No se siente nada pesado y tanto los botones físicos de volumen y encendido como los virtuales en la pantalla, son fáciles de acceder desde cualquier posición.

Sin lugar a dudas, el elemento más destacable en este teléfono es su pantalla. Sony ha sabido sacarle partido a su buen hacer en estos términos y ha incluido en él un panel OLED de 6 pulgadas con resolución QHD+ en el que, además, encontramos tecnología HDR que ajusta el contenido multimedia de forma automática. Esta pantalla nos ha dado una experiencia magnífica con unos resultados casi impecables en contraste, reproducción del color y por supuesto, en la profundidad de los negros.

No podemos aventurarnos a decir que se trate de la mejor pantalla montada en un teléfono del mercado actual, pero sin lugar a dudas, es una de las mejores. Si tenemos que encontrarle un punto negativo éste sería la respuesta del ajuste de brillo automático, algo lento y en ocasiones me ha dejado colgada en los cambios bruscos de iluminación teniéndolo que ajustar a mano, pero en general, la experiencia con su pantalla ha sido excelente.

Rendimiento, dame más RAM

El Xperia XZ3 ofrece un rendimiento bueno, libre de retrasos y fluido, pero en alguna ocasión hemos notado que, con alta demanda, un poco más de RAM le hubiera venido bien. La inclusión del mejor procesador del mercado actual, un Snapdragon 845, no es del todo suficiente si tenemos en cuenta que algunos teléfonos de gama media (y precio mucho más bajo) como el Pocophone F1 también lo incluyen.

Digamos que 4GB de RAM y 64GB de memoria interna (aunque con posibilidad de ampliación mediante microSD) no es suficiente para declararse un gama alta en toda regla, y quizás subir esa RAM a 6GB y ofrecer alguna opción más de ROM hubieran dado un punto más a este teléfono frente a algunos miembros de la competencia con configuraciones de memorias más altas.

Es cierto que, tanto en los resultados de los test sintéticos como en nuestra experiencia personal durante este mes utilizándolo, el teléfono ha dejado unos resultados que lo ubican entre los smartphones más potentes del mercado, pero con un rendimiento intensivo sí que hemos notado que nos ha faltado esa pizca de RAM. Esto ha sido especialmente a la hora de ejecutar juegos de alto rendimiento gráfico o con multitarea intensa, pero remarcamos que ha sido en momentos puntuales de una exigencia muy elevada que un usuario en su día a día, posiblemente no llevaría a cabo.