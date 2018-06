El Sony Xperia XZ2 trae codiciados cambios en su teléfono insignia, modificando su diseño de manera importante para verse más actualizado, trayendo funciones que intentan ayudarle a diferenciarse y sobresalir en el mercado.

Juan Garzon / CNET

Desafortunadamente, el cambio significó que el celular ya no tuviera un conector de audífonos regular (de 3.5mm), su lector de huellas no está en una posición óptima, su cámara mejorada aún se queda atrás de la competencia y su alto precio de US$799 o US$699 en promoción lo posicionan por debajo de celulares como el Samsung Galaxy S9 ($720 en Amazon.com) y hasta el OnePlus 6 ($529 en OnePlus), considerando lo que ofrece y su precio.

Los fanáticos de Sony podrán estar satisfechos de recibir novedades en un celular que ofrece un excelente desempeño.

Sony Xperia XZ2: Características y especificaciones

Pantalla : 5.7 pulgadas

: 5.7 pulgadas Resolución Full HD, HDR con conversión de SDR a HDR

Full HD, HDR con conversión de SDR a HDR Relación de aspecto : 18:9



: 18:9 Procesador : Snapdragon 845



: Snapdragon 845 RAM : 4GB



: 4GB Almacenamiento : 64GB ampliables mediante microSD hasta 400GB



: 64GB ampliables mediante microSD hasta 400GB Cámara principal : 19 megapixeles Motion Eye con grabación de video de 4K HDR, 960fps Full HD, Creador 3D



: 19 megapixeles Motion Eye con grabación de video de 4K HDR, 960fps Full HD, Creador 3D Cámara frontal : 5 megapixeles



: 5 megapixeles Batería : 3,180mAh



: 3,180mAh Conectividad : Bluetooth 5.0, NFC, USB-C



: Bluetooth 5.0, NFC, USB-C Sonido : High-Res y bocinas estéreo

: High-Res y bocinas estéreo Sistema operativo: Android Oreo

Precio y disponibilidad

El Sony Xperia XZ2 tiene un precio de US$799 (o US$699 en promoción) a través de Amazon, B&H Photo y Best Buy. El Xperia XZ2 se vende como un celular desbloqueado que es compatible con redes GSM, como AT&T y T-Mobile en EE.UU., así que no es compatible con redes CDMA como Verizon, Sprint y Boost Mobile, entre otras.

Diseño: Dos pasos adelante un paso hacia atrás

Comparación de la pantalla y tamaño

Sony Xperia XZ2 Samsung Galaxy S9 LG G7 ThinQ HTC U12 Plus OnePlus 6 Sony Xperia XZ2 Premium Pantalla 5.7 pulgadas 5.8 pulgadas 6.1 pulgadas (LCD) 6 pulgadas 6.28 pulgadas (AMOLED) 5.8 pulgadas Resolución 2,160x1,080 pixeles 2,960x1,440 pixeles 3,120x1,440 pixeles 2,880x1,440 pixeles 2,280x1080 pixeles 3,840x2,160 pixeles Densidad de pixeles 424ppp 570ppp 563ppp 537ppp 402ppp 760ppp Tamaño 153x72x11.1mm 147.7X68.7X8.5mm 153.2x71.9x8.2mm 156.6x73.9x8.7mm 155.7x75.4x7.75mm 158x80x11.9mm Peso 198 gramos 163 gramos 162 gramos 188 gramos 177 gramos 236 gramos

Es bonito ver que Sony finalmente está renovando el diseño de sus celulares.

El cambio en diseño del Sony Xperia XZ2 trae como principal novedad una pantalla con biseles o marcos más pequeños que antes que le permite competir mejor con celulares como el Samsung Galaxy S9 y el LG G7 ThinQ ($750 en Verizon Wireless).

Además, su parte trasera de vidrio es curva para que se acomode mejor a tu mano y ayuda para ofrecer compatibilidad con la carga inalámbrica.

Asimismo, el lector de huellas ahora funciona a nivel mundial (inclusive en Estados Unidos donde lo habían desactivado generación tras generación) y ahora está ubicado en la parte trasera.

A pesar de estos cambios, la empresa aún mantiene el botón dedicado a la cámara (algo prácticamente único en el mercado), la resistencia al agua IP68 y la doble bocina frontal.

Aloysius Low/CNET

Hasta aquí, el Sony Xperia XZ2 parece ser el celular ideal de la empresa que hemos esperado durante años y eso sin considerar que tiene excelentes especificaciones.

Sin embargo, el Xperia XZ2 tiene algunas deficiencias importantes. Por ejemplo, el lector de huellas está posicionado muy hacia el centro del celular y como tiene el mismo diseño circular y prácticamente el mismo tamaño del lente que no está muy lejos, hace que uno se pueda equivocar con facilidad.

Además, Sony quitó del Xperia XZ2 el conector de audífonos tradicional de 3.5mm (aunque en su caja trae un adaptador de USB-C a 3.5mm) y es uno de los celulares más resbaladizos que he usado.

Estas son cosas a las que podríamos acostumbrarnos e ignorar por las fortalezas que tiene este celular, pero como paquete completo son aspectos que perjudican al Xperia XZ2 y lo hacen quedarse atrás de sus principales rivales.

Otras características del Sony Xperia XZ2 incluyen una ranura para tarjeta microSD (en el borde superior), en el mismo cajón de la tarjeta SIM -- como es de costumbre. Aquí, Sony también ofrece algo positivo al permitir extraer el cajón con la uña del dedo y sin la necesidad de la típica herramienta de pin que se ha vuelto muy común en el mercado.

El botón de encendido está ubicado en el borde lateral (sin lector de huellas en esta ocasión) y la barra de volumen se encuentra en este mismo borde, un poco más arriba. El botón dedicado a la cámara está en la parte inferior de ese borde derecho, permitiéndote abrir la cámara en cualquier momento y hasta permite ser usado como un disparador, o para enfocar al presionarlo levemente, similar a una cámara tradicional. Además, tienes la opción de abrir la cámara al presionar el botón de encendido dos veces, algo que ha comprobado ser útil en otros celulares Android y que resulta ser más fácil de presionar cuando lo sostienes con una sola mano.

En el borde inferior se encuentra el puerto USB-C que ofrece la carga rápida Quick Charge 3.0, superior a la carga rápida Quick Charge 2.0 que ofrecen los Samsung Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus, pero igual a lo que ofrece el LG G7 ThinQ y el Pixel 3 XL.

La doble bocina frontal consiste del auricular en la parte superior y de una bocina en la parte inferior ubicada justo en la división del panel frontal y el borde del celular, algo que considero que deberían probar más fabricantes.

La pantalla de 5.7 pulgadas lo vuelve un celular relativamente compacto.

Juan Garzon / CNET

Su resolución es 2,160x1,080 pixeles, lo cual lo colocan un poco por debajo de la pantalla 4K que ofrece el Sony Xperia XZ2 Premium o las pantallas 2K que tienen los Galaxy S9, el LG G7, el LG V35 ThinQ o el HTC U12 Plus ($800 en Amazon.com). Sin embargo, el detalle, brillo y colores de la pantalla del Xperia XZ2 son buenos, ofreciendo una experiencia de la cual no muchos deberían quejarse. Claro, no son tan excelentes como las hermosas pantallas OLED de Samsung, pero la diferencia en el uso diario no es gigante.

Volviendo a los biseles o marcos de la pantalla del Xperia XZ2, es claro que han sido reducidos en comparación con sus predecesores, pero aun así no son los más pequeños que podemos encontrar en el mercado y los biseles laterales son hasta más grandes que los que ofrecen celulares como el Xperia XA2.

Otra cosa para tener en cuenta es que el Xperia XZ2 se siente como un celular bastante denso, un poco pesado y relativamente grueso. Con 198 gramos, es más pesado que el Galaxy Note 8 (195 gramos), un celular que es mucho más grande (6.3 pulgadas), tiene una batería de mayor capacidad (3,300mAh vs. 3,180mAh) tiene doble cámara trasera y tiene un lápiz óptico integrado en su cuerpo. Además, su grosor de 11.1mm no le ayuda, aunque su vidrio curvo lo disimula un poco.

Funciones especiales

Sistema operativo y software

Sony Xperia XZ2 Samsung Galaxy S9 LG G7 ThinQ HTC U12 Plus OnePlus 6 Sony Xperia XZ2 Premium Sistemaoperativo Android Oreo (compatible con Android P beta) Android Oreo Android Oreo Android Oreo OxygenOS basado en Android Oreo (compatible con Android P beta) Android Oreo

Grabación de video en cámara lenta a 960fps en resolución Full HD: Celulares como el Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus sólo pueden grabar a 960fps en resolución HD.



Funciona como escáner 3D: A pesar de que hay celular con reconocimiento de rostro 3D como el Xiaomi Mi 8 Explorer Edition y el iPhone X, los celulares de Sony son los únicos que permiten escanear toda clase de objetos y cabezas en 3D para digitalizarlos.



Tiene botón dedicado a la cámara: El botón permite que funcione como una cámara regular.



Puede grabar video 4K con HDR: Hay muchos celulares que permiten grabar 4K, pero sin HDR.



Android P: El Sony Xperia XZ2 ya es compatible con Android P beta

Similar al OnePlus 6, el Sony Xperia XZ2 es uno de los primeros y pocos celulares compatibles con la versión beta de Android P, la próxima generación del sistema operativo de Google que llegará como actualización en los próximos meses.

Rendimiento: Tal como esperarías en un celular de alta gama

Especificaciones básicas

Sony Xperia XZ2 Samsung Galaxy S9 LG G7 ThinQ HTC U12 Plus OnePlus 6 Sony Xperia XZ2 Premium Procesador 2.7GHz Snapdragon 845 (ocho núcleos) 2.8GHz Qualcomm Snapdragon 845 (ocho núcleos) / 2.7GHz Samsung Exynos 9810 (ocho núcleos) 2.8GHz Qualcomm Snapdragon 845 (ocho núcleos) 2.8GHz Qualcomm Snapdragon 845 (ocho núcleos) / 2.7GHz Samsung Exynos 9810 (ocho núcleos) 2.8GHz Qualcomm Snapdragon 845 (ocho núcleos) / 2.7GHz Samsung Exynos 9810 (ocho núcleos) 2.7GHz Snapdragon 845 (ocho núcleos) RAM 4GB 4GB 4GB (6GB en pocos mercados) 6GB 6GB/8GB 6GB Almacenamiento 64GB 64GB, 128GB, 256GB (varia según mercado) 64GB (128GB en pocos mercados) 64GB, 128GB 64GB, 128GB, 256GB 64GB

El Sony Xperia XZ2 ofrece un excelente rendimiento, respondiendo correctamente a mis gestos y abriendo apps y funciones rápidamente.

En nuestras pruebas de rendimiento el Sony Xperia XZ2 cumplió con lo prometido y logró unos de los mejores resultados que le permiten competir con celulares como el OnePlus 6, el Galaxy S9 Plus y el LG G7 ThinQ. Sin embargo, el celular de Sony fue el que logró el marcador más alto en la prueba de procesamientos gráficos, lo cual es muy sobresaliente. En las otras pruebas estuvo muy al par con los mejores.

Duración de batería: Se queda corta

Batería:

Sony Xperia XZ2 Samsung Galaxy S9 LG G7 ThinQ HTC U12 Plus OnePlus 6 Sony Xperia XZ2 Premium Batería 3,180mAh 3,000mAh con carga rápida Quick Charge 2.0 3,000mAh 3,500mAh 3,300mAh 3,540mAh Duración en prueba 11:11 minutos 16 horas 12:35 minutos 11:40 minutos 15:45 minutos N/A

El Sony Xperia XZ2 sigue teniendo una batería muy confiable. Duró todo el día: escuché música por un par de horas, navegué en Internet y redes sociales, e hice unas cuantas llamadas al día.

En nuestras pruebas de duración de batería, el Sony Xperia XZ2 logró durar entre 11 horas y 11 minutos a 12 horas, un resultado demasiado promedio y por debajo de muchos teléfonos insignia en la actualidad.