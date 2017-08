César Salza / CNET

Sony mostró en la feria IFA de Berlín los teléfonos insignia Xperia XZ1 y Xperia XZ1 Compact y también tuvo tiempo para lanzar un dispositivo más orientado a la gama media, el Xperia XA1 Plus.

La empresa japonesa lanzó a principios de año los Xperia XA1 y Xperia XA1 Ultra, teléfonos que al igual que el nuevo de la serie, siguen el estilo y diseño de los teléfonos Xperia de gama alta, aunque obtienen un bajón en sus especificaciones que les hacer ser ligeramente más baratos.

En particular el Xperia XA1 Plus, que vendrá en colores negro, azul y oro es un teléfono grande de 5.5 pulgadas con pantalla Full HD que está pensado para los amantes del contenido audiovisual, y aunque no es compatible con HDR como el Xperia XZ1 de este año, su estilo y enfoque le podrían hacer un fuerte competidor en su segmento.

Especificaciones Sony Xperia XA1 Plus

Pantalla: 5.5 pulgadas HD



5.5 pulgadas HD Procesador: Mediatek Helio P20 de ocho núcleos



Mediatek Helio P20 de ocho núcleos RAM: 4GB



4GB Almacenamiento: 32GB, ampliables hasta 256GB mediante microSD



32GB, ampliables hasta 256GB mediante microSD Batería: 3,430mAh



3,430mAh Cámara principal: 23 megapixeles f/2.0, inicio rápido en 0,6 segundos, zoom de 5X



23 megapixeles f/2.0, inicio rápido en 0,6 segundos, zoom de 5X Cámara frontal: 8 megapixeles f/2.0



8 megapixeles f/2.0 Conectividad: Sensor de huella dactilar, LTE, NFC, Bluetooth 4.2, USB Tipo C



Sensor de huella dactilar, LTE, NFC, Bluetooth 4.2, USB Tipo C Colores: Negro, azul y oro



Primeras impresiones



El nuevo Xperia XA1 Plus da un paso en la gama media de Sony a un precio competitivo. Se trata de un gran esfuerzo por enfrentarse con equipos como el LG Q6, pero al mismo tiempo con otros que están cerca de su etiqueta, pero que mejoran en muchos términos como el Honor 9 o el OnePlus 5.

A falta de las pruebas de rendimiento, un teléfono con buenos atributos que incluye sensor de huellas en una gama en la que no todos lo incluyen para bajar el precio, en un momento de pleno apogeo del pago móvil. No es resistente al agua como sus hermanos mayores, aunque tampoco lo es su competencia más cercana.

Precio y disponibilidad

En España el precio será de 349 euros a su llegada en otoño. En Estados Unidos aún no tenemos la etiqueta, pero se espera que llegue para las mismas fechas.