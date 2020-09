Sony

El Sony Xperia 5 II sigue la tendencia de la serie (anteriormente conocida como Xperia Compact y sus variaciones) de ser uno de los teléfonos pequeños más avanzados.

En los últimos años, el mercado móvil ha estado marcado por teléfonos grandes, especialmente en la más alta gama y por eso, estos celulares de Sony con un tamaño compacto han sido unos de los mejores que se pueden comprar.

Claro, aún no hemos probado el Sony Xperia 5 II para hacer el análisis completo, pero pinta bien en ese sentido de diferenciación como una versión pequeña del teléfono insignia de Sony, Xperia 1 II. Inclusive, en esta ocasión el Sony Xperia 5 II trae hasta algunas novedades interesantes que nos hubieran gustado en el Xperia 1 II para hacerlo aún menos.

Sony Xperia 5 II: Características y especificaciones

Pantalla : 6.1 pulgadas con relación de aspecto de 21:9 (OLED equivalente a 90Hz)

: 6.1 pulgadas con relación de aspecto de 21:9 (OLED equivalente a 90Hz) Resolución : Full HD+ (HDR)

: Full HD+ (HDR) Procesador : Snapdragon 865

: Snapdragon 865 RAM : 8GB

: 8GB Almacenamiento : 128GB y 256GB (puede variar según el mercado)

: 128GB y 256GB (puede variar según el mercado) Ranura microSD : Sí

: Sí Sistema operativo : Android 10

: Android 10 Batería : 4,000mAh

: 4,000mAh Carga inalámbrica : Sí

: Sí Conector de audífonos (3.5mm): Sí

(3.5mm): Sí Sonido : Bocinas estéreo, Dolby Atmos, Hi-Res, DSEE Ultimate, 360 Reality Audio (HW Decode)

: Bocinas estéreo, Dolby Atmos, Hi-Res, DSEE Ultimate, 360 Reality Audio (HW Decode) Cámaras : Cuatro - 16mm de 12 megapixeles (f/2.6) + 24mm de 12 megapixeles (f/1.7) con estabilización de imagen óptica + 70mm de 12 megapixeles (f/3.4) con estabilización de imagen óptica

: Cuatro - 16mm de 12 megapixeles (f/2.6) + 24mm de 12 megapixeles (f/1.7) con estabilización de imagen óptica + 70mm de 12 megapixeles (f/3.4) con estabilización de imagen óptica Cámara frontal : 8 megapixeles

: 8 megapixeles Resistencia al agua : Sí, IP68

: Sí, IP68 Videojuegos : Compatible con PS4 DualShock 4

: Compatible con PS4 DualShock 4 Tamaño: 158x68x8mm

158x68x8mm Peso: 163 gramos

163 gramos Color: Negro

Precio y disponibilidad

El precio del Sony Xperia 5 II es de US$949. La preventa iniciará el 29 de septiembre y estará disponible el 4 de diciembre.

Los que decidan comprar el Sony Xperia 5 II en preventa obtendrán un paquete de regalo equivalente a US$400, según dice Sony. Esto corresponde a un headset para videojuegos, una batería portátil de 10,000mAh y 21,600 puntos en Call of Duty Mobile.

En Estados Unidos, el Sony Xperia 5 II es compatible con AT&T, T-Mobile, Verizon y Cricket.

Diseño compacto y con pantalla de 120Hz

El Sony Xperia 5 II se parece muchísimo al Xperia 5. Esto significa que es un celular alargado, con esquinas pronunciadas, resistencia al agua IP68 y totalmente rectángulo.

El celular tiene leves curvaturas, pero menos que muchos otros celulares en el mercado. Además, sigue teniendo biseles que aunque no son tan grandes como los que seguía integrando Sony años atrás, sin duda que son mucho más grandes que los que encuentras en celulares como el Galaxy S20, OnePlus 8 Pro y Galaxy Note 20 Ultra.

El Sony Xperia 5 II aún mantiene su botón dedicado a la cámara que tanto apreciamos, tiene el lector de huellas integrado en el botón de encendido, la barra de volumen en la parte superior del mismo borde lateral derecho y ahora tiene también un botón dedicado a Google Assistant.

Sé que el botón del asistente de Google es una tendencia porque Google lo está impulsado, pero me parece que en un teléfono tan compacto como este incluir cuatro botones en un mismo lado lo puede hacer más confuso de lo necesario. Además, yo no he utilizado mucho esos botones dedicados a Google Assistant y no he escuchado de alguien que lo disfrute.

Algo bueno es que el Sony Xperia 5 II tiene un conector de audífonos tradicional, las mismas tres cámaras del Xperia 1 II y aunque no tiene una pantalla 4K como ese celular -- que no creo que sea necesario -- tiene una pantalla de 6.1 pulgadas con resolución Full HD+ que cuenta con una tasa de actualización de 120Hz.

En realidad, el Sony Xperia 5 II es el primer celular de la empresa con esta tasa de actualización y además dice que tiene una reducción del efecto borroso cuando juegas videojuegos para lograr algo parecido a 240Hz, según dice la empresa. Además, Sony dice que la detección táctil también es de 240Hz para ofrecer una experiencia sobresaliente de videojuegos.

Algo ausente aquí es la carga inalámbrica, así que depende totalmente de la carga por cable (USB-C).

Cámaras, funciones y otras especificaciones importantes

El Sony Xperia 5 II tiene en total tres cámara traseras de 12 megapixeles que son una regular, una gran angular y un telefoto. Sony dice que la equivalencia de la longitud focal de estas cámaras es de 16mm, 24mm y 70mm.

La cámara de 16mm tiene una apertura de f/2.6, la de 24mm tiene apertura de f/1.7 con estabilización de imagen óptica y la de 70mm tiene una apertura de f/3.4 con estabilización de imagen óptica.

El celular trae tecnología de las cámaras profesionales Alpha, incluyendo un app especializado para tomar fotos y otro para capturar video.

El Xperia 5 II integra enfoque automático en tiempo real Eye (Real-Time Eye AF) y puede grabar hasta a 120fps en resolución 4K.

En la parte frontal encuentras una cámara de 8 megapixeles que no parece tener nada de especial.

Por otra parte, el Sony Xperia 5 II tiene una batería de 4,000mAh y cuenta con un amplificador de alta fidelidad que permite que el sonido a través de los audífonos sea sobresaliente. Además, el celular es compatible con sonido 360 Reality Audio que hace la experiencia de sonido más inmersiva, pero es necesario estar suscrito a uno de los apps que son compatibles.

Otras especificaciones incluyen el procesador Snapdragon 865, 8GB de RAM y 128GB o 256GB de almacenamiento.

El Sony Xperia 5 II es compatible con redes 5G en diferentes partes del mundo, pero no en Estados Unidos. Le hemos preguntado a Sony sobre esto desde el Xperia 1 II y no han podido dar una razón clara de esto.

Opiniones iniciales

El Sony Xperia 5 II se postula como un gran celular compacto en el mercado al tener una pantalla de 6.1 pulgadas que no es muy común de encontrar.

Sin embargo, sus biseles lo hacen más grande de lo que esperarías e inclusive el Galaxy S20 termina siendo más compacto.

De esta manera, el Xperia 5 II está en un territorio bien complicado porque el Galaxy S20 es uno de los mejores celulares que se pueden comprar en la actualidad y ha estado en promoción recientemente para costar US$799, haciéndolo más barato.

Además, ese celular de Samsung se postula como un dispositivo más completo porque es compatible con carga inalámbrica, puede cargar otros celulares de la misma manera y aunque las cámaras de Sony ofrecen funciones más avanzadas, para la mayoría de los usuarios considero que las del S20 podrían ofrecerles mejores resultados en el uso diario, teniendo en cuenta la experiencia que tuve con el Xperia 1 II.

A pesar de esto, el Sony Xperia 5 II es un teléfono para tener en cuenta, especialmente si eres fanático de Sony. Aún así, falta hacer nuestro análisis completo del Xperia 5 II para saber cómo se diferencia realmente de otros y de qué manera podría valer la pena en vez de otros -- más allá de la diferencia de marca.