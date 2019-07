El Sony Xperia 1 es un celular único que cuenta con excelentes especificaciones, una construcción muy buena y, por primera vez en un teléfono de la empresa japonesa, tres cámaras traseras, además de que también es un celular ideal para ver películas en cualquier parte.

Su pantalla OLED 4K HDR ofrece excelente calidad de visualización y su relación de aspecto de 21:9 hacen que sea el único celular que le pueda sacar provecho a la visualización de películas al eliminar por completo las barras negras (espacios de la pantalla no usadas con contenido) y sin necesidad de expandir la imagen porque así se bloquearía parte del contenido.

El celular, sin embargo, no tiene carga inalámbrica, su cámara frontal es promedio y, aunque las cámaras traseras son buenas, hay otros celulares que por su precio ofrecen mejores resultados. Además, la duración de su batería está por debajo del promedio.

Dicho esto, el Sony Xperia 1 no logra sustentar su precio sugerido de US$949, a menos de que seas demasiado aficionado a la marca Sony o quieres un celular para, principalmente, ver películas. Si lo compraste en preventa y recibiste gratis los audífonos Sony WH-1000XM3, creo que fue buena idea porque hacen que el celular tenga un precio mas justo —esos audífonos son mis favoritos de cancelación de ruido y tienen un precio sugerido de US$350.

Si no lo compraste en la preventa y no lo has podido comprar en oferta o con dicha promoción, hay otras opciones más completas en el mercado por un precio similar o incluso menor. De cualquier modo, lee todo el análisis para conocer en detalle lo sobersaliente y los beneficios del Sony Xperia 1.

Precio

El precio del Sony Xperia 1 es de US$949 en Estados Unidos y 949 euros en España.

En preventa, Sony obsequió los audífonos WH-1000XM3 que son mis favoritos para cancelación de ruido, ofreciendo no solo eso sino también excelente sonido. Sin duda, esta oferta que incluye unos audífonos con precio sugerido de US$350, le da más sentido a comprar el Sony Xperia 1 y justifica mucho más su precio.



Sony Xperia 1: Características y especificaciones

Pantalla : 6.5 pulgadas con relación de aspecto de 21:9



: 6.5 pulgadas con relación de aspecto de 21:9 Resolución : (4K) 3,840x1,644 pixeles



: (4K) 3,840x1,644 pixeles Procesador : 2.84GHz Snapdragon 855



: 2.84GHz Snapdragon 855 RAM : 6GB



: 6GB Almacenamiento : 128GB



: 128GB Ranura microSD : Sí



: Sí Batería : 3,330mAh (no extraíble)



: 3,330mAh (no extraíble) Sistema operativo : Android Pie

: Android Pie Carga rápida : 18 vatios



: 18 vatios Carga inalámbrica : No

: No Conectividad : Wi-Fi 802.11ac (2.4 y 5GHz), Bluetooth 5.0

: Wi-Fi 802.11ac (2.4 y 5GHz), Bluetooth 5.0 Funciones de desbloqueo : Lector de huellas lateral (derecho), reconocimiento facial básico, patrón, PIN, contraseña

: Lector de huellas lateral (derecho), reconocimiento facial básico, patrón, PIN, contraseña Cámara trasera : Triple de 12 megapixeles (f/1.6) con estabilización óptica + gran angular de 12 megapixeles (f/2.4); telefoto de 12 megapixeles (f/2.4) con estabilización óptica



: Triple de 12 megapixeles (f/1.6) con estabilización óptica + gran angular de 12 megapixeles (f/2.4); telefoto de 12 megapixeles (f/2.4) con estabilización óptica Cámara frontal : 8 megapixeles (f/2.0)



: 8 megapixeles (f/2.0) Resistente al agua : IP68

: IP68 Sonido : Doble bocina con Dolby Atmos

: Doble bocina con Dolby Atmos Tamaño : 167x72x8.2mm

: 167x72x8.2mm Peso: 178 gramos

Diseño y pantalla: Un celular más alto de lo normal

El Sony Xperia 1 marca un cambio importante en el diseño de celulares Sony, pero sin duda mantiene diferentes características que han estado en el ADN de la empresa por años.

Por ejemplo, el Sony Xperia 1 tiene una forma muy rectangular, con esquinas muy marcadas y pronunciadas que lo hacen parecerse casi que un bloque de ladrillo, pero más delgado.

Además, el Xperia 1 mantiene ese botón dedicado a la cámara que tanto nos ha gustado generación tras generación y una interfaz que se asemeja mucho a lo que ofrece Android puro.

El celular, sin embargo, ya no cuenta con lector de huellas en la parte trasera como las pasadas dos generaciones y, aunque lo tiene ubicado justo en el borde lateral derecho —como se hacía desde el primer celular Sony con lector de huellas—, no está integrado en el botón de encendido.

Por si lo dudabas, ese lector de huellas del Sony Xperia 1 funciona igual en Estados Unidos y no está desactivado como en generaciones anteriores con el lector de huellas lateral.

Tanto el lector de huellas, como el botón de encendido, la barra de volumen y el botón de la cámara, están ubicados en el borde lateral derecho, lo que puede propiciar equivocaciones de botón. Además, para alguien zurdo puede ser más difícil el desbloqueo y el control de los botones.

Lo cierto es que este lector de huellas funciona bien y es muy cómodo tener el botón de la cámara disponible ya que permite presionarlo solo un poco para enfocar y con más fuerza para capturar, como se hace con las cámaras.

El Sony Xperia 1 no tiene conector de audífonos, pero mantiene la ranura de tarjeta microSD en el mismo cajón de la tarjeta SIM y, como hace años, no es necesario usar una herramienta para remover ese cajón, sino que lo puedes sacar con la uña de tus dedos.

Asimismo, el teléfono tiene la parte trasera de vidrio y un marco de metal que lo hace más resistente. Sin embargo, el Xperia 1 no es compatible con carga inalámbrica como el Xperia XZ3 y Xperia XZ2, lo cual se puede interpretar como un retroceso.

Una de las grandes novedades del Sony Xperia 1 está, sin duda, en su pantalla, ya que no solo es 4K HDR, como la de un un televisor, sino que además es OLED y tiene una relación de aspecto de 21:9, que la convierte en la más alta que he probado en un teléfono. La mayoría de celulares modernos con biseles pequeños tienen una relación de aspecto de 18:9 o 18.5:9.

La idea de esta pantalla es que tengas la capacidad de gozar mejor la experiencia cinematográfica en comparación con otros celulares, ya que la relación de aspecto también es de 21:9, generalmente, en la filmación y reproducción de películas.

Esto significa que cuando reproduces películas, generalmente, el contenido ocupa toda la pantalla, sin necesidad de tener barras laterales o arriba y abajo, como ocurre con todos los celulares hoy en día. Por ello, el celular Sony Xperia 1 es único y es, por ende, el indicado para ver películas.

Dicho esto, la mayoría de contenido que vemos en nuestros celulares suelen ser videos en YouTube o Facebook, contenido que no está optimizado para sacarle provecho a una pantalla con la relación de aspecto que tiene esta ya que el contenido no ha sido creado de la misma manera que cómo hacen las películas.

Es cierto, en YouTube puedes hacer zoom para que el contenido ocupe toda la pantalla, pero esto también hace que el contenido se corte, lo que perjudica la experiencia.

Lo bueno es que las películas de Netflix y Amazon Prime Video suelen tener esta clase de relación de aspecto, por lo que el Sony Xperia 1 es indicado para ver contenido de proveedores de streaming como esos. Además, no solo es la relación de aspecto, sino porque la pantalla 4K ofrece más detalle y reproducción de colores.

Inclusive, aunque el brillo de la pantalla de Sony no es el mejor, es suficiente para ser visible incluso a plena luz solar.

Por último, este es sin duda el celular de Sony con biseles más pequeños que la empresa ha lanzado, pero no significa que sean tan pequeños como por ejemplo el OnePlus 7 Pro o el Galaxy S10 Plus.

Desempeño: Tal como lo esperarías

En cuanto a desempeño, el celular Sony Xperia 1 se comporta a la altura de un dispositivo con estas características de primera categoría, como el procesador Snapdragon 855 y los 6GB de RAM.

Navegar por las pantallas, menús y apps es muy fluido y la pantalla también responde bien a los comandos. Los únicos problemas que he tenido esporádicamente ha sido con el app de la cámara, que en ocasiones es un poco más lenta de lo que esperaría.

Además, me sigue pareciendo muy extraño que la interfaz no rote cuando quieres tomar una foto con la mano izquierda (queda al revés).

En nuestras pruebas de rendimiento, el Sony Xperia 1 logró tan buenos resultados como esperábamos, muy cerca de lo que hemos obtenido con celulares como el Galaxy S10 Plus y el OnePlus 7 Pro, pero inclusive un poco superior en todas las pruebas. No considero que la diferencia sea tan drástica en el uso diario, pero sin duda hay cierta diferencia presente en todas las pruebas.

Duración de batería

Con sus pantallas 4K, Sony ha tenido problemas para ofrecer una buena duración de batería y el Xperia 1 no es la excepción.

Vale la pena dejar en claro que al igual que los otros celulares 4K de Sony, la pantalla no siempre está reproduciendo esa alta resolución, sino que dependiendo del contenido la implementa —por ejemplo en videos 4K.

En el uso diario, el Sony Xperia 1 duró todo un día laboral con una sola carga —lo que es bueno, pero no es fácil lograrlo tras un día completo de uso.

En nuestras pruebas de reproducción de video en Wi-Fi, el Sony Xperia 1 logró 11 horas y 41 minutos, muy por debajo de celulares como el Galaxy S10 Plus, que logró 21:30 minutos o el OnePlus 7 Pro, que logró 16 horas.

Duración de batería: Celular Batería Duración en prueba (horas:minutos) Sony Xperia 1 3,330mAh 11:41 Galaxy S10 Plus 4,100mAh 21:30 OnePlus 7 Pro 4,000mAh 17:00 LG G8 ThinQ 3,500mAh 16:34 Pixel 3 XL 3,430mAh 16:39 Huawei P30 Pro 4,2000mAh 20:20 Moto G7 Power 5,000mAh 23:10

Tres cámaras traseras y una frontal

El Sony Xperia 1 es el primer celular de la empresa con tres cámaras traseras y con esto ofrece más versatilidad que antes al permitir hacer fotos tradicionales, fotos con gran angular (más espacio desde la misma distancia) y fotos más cercamas.

Esto significa que el celular tiene una cámara regular con estabilización de imagen óptica, una gran angular y un telefoto con zoom óptico 2X y estabilización de imagen óptica, todas de 12 megapixeles.

Las tres cámaras del celular se comparten bien y logran buenos resultados, pero no considero que sean necesariamente las mejores. Por ejemplo, me pareció que el Pixel 3 (y hasta el Pixel 3A) consiguen dar mejores detalles y colores con mayor frecuencia, además de que hace que las fotos de retrato terminen con más detalle, especialmente si el sujeto se mueve.

Asimismo, ese modo de retrato también funciona mejor con toda clase de objetos en los Pixel 3 y Pixel 3 XL, algo que no se consigue de manera tan sencilla en el Sony Xperia 1.

Regresando un poco a la calidad de las fotos, considero que también está un poco por debajo que lo que ofrece el Galaxy S10 Plus, aunque tiene problemas parecidos de fotos de retrato.

Las cámaras de este celular Sony tienen inteligencia artificial que se encarga de detectar la escena para ayudarte a lograr mejores resultados. En el uso, la inteligencia artificial funciona bien, pero también hace que en ocasiones la exposición de las escenas varíen más de lo esperado, pero hace que a pesar de que el Sony Xperia 1 no tiene un modo de noche, el celular sorprenda logrando fotos con más iluminación y detalle de lo esperado en situaciones con muy poca luz.

El telefoto es el que padece más la mala iluminación y muchas veces termina sobreexponiendo las escenas, mientras que la cámara gran angular tiene más dificultad para capturar buen detalle y se distorsiona más que las otras, algo que sucede prácticamente en todos los celulares con ese tipo de cámara.

Algo sobresaliente es que el Sony Xperia 1 ofrece la tecnología, funciones y hasta interfaces más similares a una cámara digital. Por ejemplo, el celular tiene la tecnología de Eye AF, la cual permite seguir el movimiento de los ojos y de personas para lograr mejores enfoques, igual que lo hacen las excelentes cámaras profesionales Alpha del fabricante.

Asimismo, el Sony Xperia 1 tiene un app separado llamado Cinema Pro, el cual permite grabar en formato 21:9, como las películas, y también ofrece diferentes controles manuales —similar a lo que ofrece Sony en sus cámaras profesiones.