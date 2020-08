Érika García / CNET

Todos los teléfonos de la gama Xperia guardan similitudes en su apariencia, algo así como una seña de identidad de la marca, pero con el Sony Xperia 1 II la empresa nipona ha lanzado un teléfono que destaca del resto, aunque no precisamente por su diseño, ya que es casi idéntico al Sony Xperia 1.

8.5 Sony Xperia 1 II

Tiene conector de audífonos clásico

Pantalla OLED 4K se ve realmente bien

Excelente desempeño

Botón físico para tomar fotos

Resistencia al agua IP68 y compatible con carga inalámbrica

Tiene ranura para tarjetas microSD Lo que no nos gusta Los botones del margen derecho y lector de huellas confunden al usarlo

Es un celular caro

El app de la cámara en ocasiones falla al disparar

No tiene tasa actualización superior a 60Hz

No ofrece compatibilidad 5G en Estados Unidos

El Sony Xperia 1 II es el fruto de la unión entre la división móvil de Sony y otra en la que sabe hacer muy bien las cosas: la de sus cámaras sin espejo. ¿El resultado? Un teléfono que parece un Xperia por fuera, pero que en su uso no se siente como tal y cuyas cámaras me han dejado una de las mejores experiencias fotográficas de este año.

Sony Xperia 1 II: Características y especificaciones

Pantalla : 6.5 pulgadas con relación de aspecto de 21:9 (OLED equivalente a 90Hz)

: 6.5 pulgadas con relación de aspecto de 21:9 (OLED equivalente a 90Hz) Resolución : 4K (HDR)

: 4K (HDR) Procesador : Snapdragon 865

: Snapdragon 865 RAM : 8GB

: 8GB Almacenamiento : 256GB

: 256GB Ranura microSD : Sí

: Sí Sistema operativo : Android 10

: Batería : 4,000mAh

: 4,000mAh Carga inalámbrica : Sí

: Sí Conector de audífonos (3.5mm): Sí

(3.5mm): Sí Sonido : Bocinas estéreo, Dolby Atmos, Hi-Res, DSEE Ultimate, 360 Reality Audio (HW Decode)

: Bocinas estéreo, Dolby Atmos, Hi-Res, DSEE Ultimate, 360 Reality Audio (HW Decode) Cámaras : Cuatro - 16mm de 12 megapixeles (f/2.6) + 24mm de 12 megapixeles (f/1.7) con estabilización de imagen óptica + 70mm de 12 megapixeles (f/3.4) con estabilización de imagen óptica + iToF

: Cuatro - 16mm de 12 megapixeles (f/2.6) + 24mm de 12 megapixeles (f/1.7) con estabilización de imagen óptica + 70mm de 12 megapixeles (f/3.4) con estabilización de imagen óptica + iToF Cámara frontal : 8 megapixeles

: 8 megapixeles Resistencia al agua : Sí, IP68

: Sí, IP68 Videojuegos : Compatible con PS4 DualShock 4

: Compatible con PS4 DualShock 4 Color: Negro

Precio y disponibilidad

El precio del Sony Xperia 1 II es de US$1,199 y 1,119 euros para una única configuración de almacenamiento (256GB) con ranura microSD y color negro. El teléfono no ofrece conectividad 5G en todos los territorios.

Diseño con ADN Xperia

El Sony Xperia 1 II sigue la clásica línea de la gama con su forma rectangular, con esquinas muy marcadas y pronunciadas. Además, el teléfono mantiene el clásico botón dedicado a la cámara que ha ido pasando de generación en generación. Tiene una enorme pantalla de 6.5 pulgadas con una relación de aspecto de 21: 9, la misma que su predecesor, por lo que se trata de un teléfono más alargado de lo que se suele encontrar en el mercado.

Demás, esto el celular sigue teniendo más biseles en la parte superior e inferior en comparación con otros teléfonos Android de alta gama, como son el Galaxy Note 20 Ultra e inclusive otros celulares como el LG Velvet que cuesta menos.

La pantalla OLED tiene una resolución de 3840 x 1644 pixeles (4K HDR) y una frecuencia de actualización estándar de 60Hz, algo menor de lo que esperábamos encontrar en un teléfono de esta clase y rango de precio, ya que los gama alta de este año manejan cifras de entre 90Hz y 120Hz. El teléfono ofrece la posibilidad de activar una opción llamada "reducción del desenfoque de movimiento" que en teoría, muestra imagen más clara disminuyendo el tiempo que necesitan los pixeles para activarse. Sin embargo, no he podido apreciar una mejora en la calidad de la imagen sustancial con esta función activada ejecutando videojuegos o viendo videos.

En general la pantalla ofrece una experiencia de visualización muy buena, con unos ajustes por defecto bien equilibrados, pero que puedes ajustar como desees. El nivel de brillo de la pantalla no es el más alto del mercado, pero para mí ha sido más que suficiente para visualizarla sin problemas incluso con la luz del sol directa sobre ella.

El celular es fácil de sostener con una mano y te permite ver más contenido que una pantalla estándar sin desplazarte, pero es muy complicado llegar a la parte más alta de la pantalla con una sola mano. Como sucedía con el Xperia 1, el lector de huellas está ubicado justo en el borde lateral derecho y está integrado en el botón de encendido. El lector de huellas, la barra de volumen y el botón de la cámara están ubicados en el borde lateral derecho, algo que en ocasiones me ha hecho equivocarme al pulsar.

A pesar de este inconveniente, el sensor de huellas funciona increíblemente bien y personalmente me ha resultado muy cómodo de usar, al igual que el botón de la cámara dedicado, una de las cosas que más me gusta de los Xperia. Otro punto a destacar es que el Sony Xperia 1 II trae de regreso el puerto de audífonos clásico, algo que la empresa había quitado de sus teléfonos insignia en los últimos años.

Algo negativo es que el vidrio trasero y hasta el borde brillante atraen mucho las huellas y la grasa de los dedos, así que mantenerlo limpio es todo un reto.

Rendimiento: Justo lo que esperaba

El Sony Xperia 1 II ofrece el buen rendimiento esperado en un teléfono que cuenta con un procesador Snapdragon 865 y 8GB de RAM. Las sensaciones al navegar por la pantalla, menús y aplicaciones son muy fluidas, aunque el app de la cámara en ocasiones tarda más de lo que me gustaría en disparar, algo que viene pasando desde hace varias generaciones de teléfonos Xperia.

En general el teléfono no reporta lags, ni tirones ni cierres súbitos de aplicaciones, aunque a veces se calienta bastante en los bordes y en su parte trasera cuando le das un uso exhaustivo, reproduciendo videos o jugando a juegos mucho tiempo.

En nuestras pruebas de rendimiento, el Sony Xperia 1 II logró unos buenos resultados tal y como esperábamos, muy cerca de lo que hemos obtenido con celulares como el Galaxy S20 Plus y el OnePlus 8 Pro. y superiores a los del modelo anterior. Los test sintéticos no suelen responder a unas diferencias notables en el uso en el día a día, pero nos sirven como referencia para poder comparar sobre el papel el rendimiento de los dispositivos.

Pruebas de rendimiento: Sony Xperia 1 II 4,290 13,043 83,750 Sony Xperia 1 3,490 11,045 68,750 OnePlus 8 Pro 4,208 13,030 81,480 Galaxy S20 Plus 4,207 12,795 106,137 Galaxy S20 Ultra 4,210 12,928 93,719 Galaxy Note 10 Plus 3,415 10,509 69,465 Pixel 4 XL 3,869 11,939 73,111 Huawei P40 Pro 3,887 12,584 88,137 Sony Xperia XZ3 2,488 8,577 56,801 Leyenda: Geekbench 4: Single-core (un núcleo) Geekbench 4: Multi-core (múltiples núcleos) 3DMark Ice Storm (ilimitado) Nota: Las barras más largas representan mejor desempeño

Duración de batería

Sony tuvo problemas para ofrecer una buena duración de batería con la pantalla 4K del Xperia 1 y si bien este teléfono no nos dio una autonomía de diez, consiguió un mejor resultado gracias a su batería 4,000mAh, bastante más capacidad que los 3,330mAh del Xperia 1. Recordemos que en los celulares 4K de Sony la pantalla no siempre está reproduciendo en esa resolución, sino que solo la implementa cuando el contenido reproducido es en 4K.

En términos generales, con un uso normal la autonomía es de un día completo e incluso un poco más si no usamos muchísimo la cámara o reproducimos mucho contenido multimedia. En nuestras pruebas de reproducción de video continua, el Sony Xperia 1 II logró 17 horas, seis horas más que su predecesor y algo menos que celulares como el iPhone 11 Pro Max o el Galaxy S20 Plus configurado a 60Hz.

El Xperia 1 II se convierte en una cámara sin espejo



El punto fuerte del Sony Xperia 1 II es sin duda, su cámara. Y es que a pesar de que Sony se ha dedicado durante años a fabricar los sensores que han utilizado algunos de los mejores teléfonos del mercado, las cámaras que incluían sus teléfonos no han sido precisamente las mejores.

Este tema no deriva del hardware sino del software, concretamente de la capacidad de procesamiento de los teléfonos, algo que Sony ha mejorado notablemente en este teléfono. En modo automático las fotografías del Sony Xperia 1 II en exteriores y con buena luz ofrecen un nivel excelente de naturalidad y una reproducción del color muy realista. El ruido se contiene perfectamente incluso cuando la ausencia de luz es algo evidente y en general, tanto el contraste como el rango dinámico son muy equilibrados. Incluso en interiores y en situaciones de luz media y baja, el Xperia 1 II ofrece fotos con poco ruido.

Sin embargo, en este modo automático la cámara en ocasiones termina sobre-exponiendo algunas escenas con áreas muy brillantes.

En general, el modo automático permite tomar buenas fotos, pero considero que no ofrece los resultados tan constantes como por ejemplo el Pixel 4 o el iPhone 11 Pro.

Lo bueno es que en el Xperia 1 II no encontramos una sino tres aplicaciones de cámara para hacer las cosas más interesantes. El app estándar es muy sencilla y aunque las imágenes que obtuve con ella son todas competentes, la cosa mejora considerablemente con la aplicación Photo Pro. Y es que gracias a la aplicación profesional parece que directamente manejas una cámara mirrorless de Sony. El app ofrece elección del objetivo, posibilidad de elegir entre HDR o DRO (Dynamic Range Optimizer de Sony), ajustar manualmente la velocidad de obturación y el ISO o ver el histograma de la foto. Eso sí, con este app debes siempre usar el botón físico de cámara para disparar.

El app también ofrece la característica de enfoque Eye AF, una herramienta de enfoque automático que Sony tiene en sus cámaras y que puede identificar un rostro en el encuadre. Si bien usando la aplicación de cámara predeterminada los resultados son buenos, la experiencia con el app Photo Pro mejora notablemente la experiencia y te permite capturar fotos mucho más interesantes.

Lo malo de esto es que para poder sacarle el mejor provecho a las cámaras del Sony Xperia 1 II necesitas tener conocimientos de una cámara profesional, porque en el modo manual se queda un poco atrás de la competencia a pesar de contar con tecnología muy avanzada.

Con esto, la mayoría de personas probablemente no logrará tan buenas fotos como le gustarían con el Sony Xperia 1 II y en muchas ocasiones podrían terminar abrumados de intentar utilizar los apps avanzados para tener más control manual.

El teléfono también cuenta con el app Cinema Pro que, al igual que el app de fotografía profesional, ofrece controles más avanzados para grabar video como sus cámaras profesionales.

Donde este teléfono no tiene tan buenos resultados es con su cámara frontal de 8 megapixeles. La calidad de imagen es bastante más baja que la que ofrece la cámara trasera y el modo de belleza es demasiado artificial.

Conclusión

En comparación con los anteriores teléfonos de Sony, puedo decir con firmeza que el Xperia 1 II es el mejor teléfono que la empresa ha fabricado a la fecha. El Xperia 1 II hace algo que no ha hecho hasta ahora ningún otro teléfono: poner todo el control de la cámara en manos del usuario si este lo desea con su aplicación Pro. Sin embargo, a pesar de que he disfrutado mucho usando este teléfono especialmente haciendo fotos con él, no lo recomiendo con entusiasmo por su alto precio de US$1,200 y por la carencia de conectividad 5G en territorios como EE.UU. y una pantalla con tasa de actualización superior a 60Hz que se esperarían en un teléfono de este calibre.

En comparación y aunque la experiencia de la cámara no sea tan enriquecedora, hay celulares en el mercado a un precio más bajo y con excelentes características como el OnePlus 8 Pro a US$999 si quieres la versión de 12GB o el Xiaomi Mi 10 Pro por US$715.

Hay más celulares que ofrecen más valor a la mayoría de usuarios integrando diseños más modernos, más funciones, cámaras más confiables en modo automático y a un menor precio. Para los fanáticos de Sony o aquellos que están buscando tener más control manual de las fotos que tomas, el Xperia 1 II es una excelente opción.