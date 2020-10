David Carnoy/CNET

Los Sony WH-1000XM3 han estado en lo más alto de nuestra listas de auriculares, cascos o audífonos con cancelación de ruido desde su lanzamiento en 2018 y los nuevos Sony WH-1000XM4 traen un buen número de novedades que los hacen aún mejores.

9.1 Sony WH-1000XM4 $348 en Amazon $348 en Crutchfield $350 en Best Buy Lo que nos gusta Excelente cancelación de ruido (ANC)

Excelente calidad de sonido

Detectan cuando te los quitas o colocas

Mejor calidad de llamada

Compactibilidad con dos dispositivos Bluetooth simultáneamente

Buena duración de batería

Modo que desactiva ANC y pausa la música cuando hablas (Speak-to-chat) Lo que no nos gusta Sin cambios de diseño importantes

Costosos

Sin alguna resistencia al agua

Cantar puede pausar la música si tienes el modo Speak-to-chat activo

360 Reality Audio sigue limitado

Precio y disponibilidad

El precio de los WH-1000XM4 es de US$349, igual que sus predecesores. Los audífonos ya se encuentran disponibles en color negro o plateado (tipo beige).

Los Sony WH-1000XM4 en España tiene un precio de , mientras que en México tiene un precio de y en Colombia tiene un precio de .

Sony WH-1000XM4: Características y especificaciones

Unidad de sonido: 1.57 pulgadas o 40mm

Respuesta de frecuencia: 4Hz - 40,000Hz

Respuesta de frecuencia (Bluetooth): 20 Hz - 20.000 Hz (muestreo de 44,1 kHz) / 20 Hz - 40.000 Hz (muestreo LDAC de 96 kHz, 990 kbps)

Sensibilidades (dB/mW): 105 dB/mW (1 kHz) (con conexión a través del cable de los auriculares con la unidad encendida), 101 dB/mW (1 kHz) (con conexión a través del cable de los auriculares con la unidad apagada)

Duración de batería: Hasta 30 horas con la cancelación de ruido activa o 38 horas con la cancelación de ruido activa desactivada

Carga: Con 10 minutos de carga hasta 5 horas de uso; 3 horas para cargarse por completo

Conectividad: Bluetooth 5.0, USB-C, cable de audífonos de 3.5mm

Formatos de audio compatibles: SBC, AAC, LDAC

Modo de sonido ambiente: Sí

Cancelación de ruido activa: Sí

Atención rápida: Sí

Optimizador de cancelación de ruido personal: Sí

Optimizaciiión de presión atmosférica: Sí

Speak-to-chat: Sí

Controles: Táctiles

Cancelación de ruido activa (ANC), Speak-to-chat y más

Sony dice que estos audífonos inalámbricos tienen "el mejor desempeño de cancelación de ruido, reduciendo los sonidos de frecuencias altas y medias".

Para logar esto, cada audífono tiene dos micrófonos para capturar el ruido ambiental y aplicar en tiempo real cancelación de ruido.

En la práctica, la cancelación de ruido de los audífonos Sony WH-1000XM4 es sin duda excelente y aunque no es una gran mejora frente a la excelente cancelación de ruido que ofrecían los WH-1000XM3, tan solo una pequeña mejora es bienvenida.

Por otra parte, al igual que los 1000XM3, los 1000XM4 incluyen la función adaptativa de sonido (Adaptive Sound Control), la cual ajusta el nivel de cancelación de ruido según el lugar en donde estás y lo que haces, sea caminando o simplemente en el transporte. Con el tiempo, el sistema aprende de los lugares que visitas frecuentemente, como podría ser tu casa, trabajo o gimnasio para ajustar la cancelación de ruido de manera automática e intentar ofrecer la mejor experiencia.

Sin embargo, no he notado que esta función allá cambiado demasiado frente a la generación anterior porque aún sigue desactivando la cancelación de ruido en situaciones que no quería.

Una novedad my interesante que Sony trae en los WH-1000XM4 se llama modo Speak-to-chat. La idea de este modo e que si empiezas a hablar con alguien, los audífonos pausan la música y dejan entrar el ruido ambiental automáticamente para que no necesites quitártelos o realizar alguna acción para tener una conversación.

En la práctica, me sorprendió lo bien que funcionó Speak-to-chat en estos audífono de Sony, pero lo malo es que si te gusta cantar esta función hará que la música se pause sin que haya sido tu intensión.

De todas maneras, una vez dejas de hablar los audífonos vuelven a activar la cancelación de ruido (ANC) y reanudar la reproducción automáticamente.

De todas maneras, los audífonos Sony WH-1000XM4 mantienen la opción de simplemente colocar tu mano sobre el audífono derecho para permitir entrar el ruido ambiental de inmediato, una función muy útil cuando estás de viaje.

Otra nueva función presente en los audífonos Sony WH-1000XM4 es que detectan si los estás usando o no. Es decir, si estás escuchando música y te los quitas, la música se pausa. Es algo simple pero que carecía la generación anterior y en esta nueva generación funciona bien y ayuda a ahorrar batería.

CNET

Calidad de sonido

Los audífonos de Sony se han caracterizado por ofrecer una excelente calidad de sonido al reproducir buen detalle y profundidad, mientras que incluyen un nivel adecuado de bajos. Además, con la cancelación de ruido activa la experiencia mejora y hace que todo sea más inmersivo.

Los audífonos Sony WH-1000XM4 prometen ir en línea con esto y podrían ser también los que ofrezcan la mejor calidad de sonido para muchos. Asimismo, incluyen inteligencia artificial que reconstruye el sonido perdido durante la compresión digital para ofrecer una experiencia de más alta fidelidad.

Sony dice que esto funciona al analizar la música en tiempo real, reconoce los instrumentos, géneros musicales y elementos individuales de cada canción para restaurar detalles que pueden ser perdidos en la compresión.

Además, los Sony WH-1000XM3 son compatibles con 360 Reality Audio, una experiencia de sonido que promete ser más inmersiva, tan solo que necesita estar suscrito a algunos apps de streaming que son compatibles con esta experiencia.

Mejor detección de voz en llamadas

Uno de los puntos negativos de los audífonos WH-1000XM2 fue en llamadas porque la detección no fue la mejor. Con los WH-1000XM3, la empresa mejoró esto considerablemente y con los WH-1000XM4, Sony asegura que lo mejoró aún más.

Los Sony WH-1000XM4 tienen la tecnología llamada "Precise Voice Pickup" que optimiza el procesamiento de audio de los cinco micrófonos para optimizar la detección de tu voz.

En mis pruebas, me pareció que la calidad en llamada si mejoró la detección de tu voz para permitir que otras personas te entiendan con más facilidad, pero aún le ha falta naturalidad y la cancelación de ruido es adecuada, pero no sobresaliente en este sector.

Diseño y comodidad

Los audífonos WH-1000XM4 prometen tener pequeñas mejoras que hacen que sean tan cómodos y livianos que posiblemente muchos te vas a olvidar que los llevas puestos —al menos eso dice Sony.

En mis pruebas, no noté mucha diferencia notable frente a los WH-100XM4. A lo mejor las diferencias no son tan notables como en anteriores generaciones porque los WH-1000XM4 son casi idénticos a la generación previa.

La principal diferencia visual que puedes notar es el sensor en la parte interna del audífonos izquierdo, el cual está encargado de detectar cuando estás o no utilizando los audífonos.

Duración de batería

Los Sony WH-1000XM4 siguen los mismos pasos de la generación anterior para ofrecer hasta 30 horas de reproducción de música con la cancelación de ruido activa, así que tienen una duración de batería muy confiable.

Sin embargo, con funciones como la detección de uso, Sony dice que podría mejorar la duración de la batería ya que no se desperdiciaría cuando no llevas puestos los audífonos.

En mi uso, la duración de batería no estuvo muy lejos de las 30 horas que promete Sony, lo cual es bueno teniendo en cuenta que son unos audífonos de diadema con cancelación de ruid (ANC).

Emparejamiento con dos dispositivos a la vez y Android Fast Pair

Otra novedad para estos audífonos de Sony es que puedes emparejar dos dispositivos Bluetooth a la vez. Así, cuando entre una llamada, tus audífonos sabrán en qué dispositivo está entrando para conectarse de manera automática al dispositivo correcto y que puedas hablar.

Además, este emparejamiento también permite cambiar de un dispositivo a otro con solo un toque. En el uso, esto funcionó bien, pero fue necesario conectar los dos dispositivos a través del app "Headphones" de Sony, no es simplemente tener dos dispostivos emparejados y es necesario activar esta función porque por defecto viene desactivadaa.

Por otra parte, los Sony WH-1000XM4 son compatibles con Android Fast Pair para permitir emparejar rápidamente a los audífonos con un celular o dispositivo Android, al tiempo que también permite reproducir un sonido en los audífonos cuando se te han perdido de vista para poderlos encontrar.

Conclusión

Las principales novedades de los audífonos de diadema o cascos Sony WH-1000XM4 son la posibilidad de tener dos dispositivos conectados a la vez para cambiar lo que escuchas con solo cambiar la reproducción en los dispositivos; el modo Speak-to-chat es útil para algunos; la función que permite que ahora puedan pausar y reanudar la reproducción automáticamente cuando te los quitas; apagado automáticamente después de no usarlo por un tiempo; una cancelación de ruido mejorada; y mejor calidad de llamada.

Estas son sin duda un montón de mejoras pequeñas que mejoran la experiencia y hacen que mis audífonos de cancelación de ruido sean aún mejores y que sea fácil de recomendar para los que quieren unos audífonos de su clase.

Sin embargo, está claro que son unos audífonos caros, así que muchos que no quieren gastar tanto podrían considerar esperar a una oferta o hasta considerar los Sony WH-1000XM3, que es la generación anterior, que ofrecen una calidad de sonido, cancelación de ruido y diseño similar.

Claro, los WH-1000XM4 son mejores que los WH-1000XM3, pero actualmente se pueden comprar por US$100 menos lo cual hacen una diferencia importante.

En conclusión, considero que los Sony WH-1000XM3 son los mejores audífonos con cancelación de ruido que puedes comprar en la actualidad al ofrecer buena calidad de sonido y cancelación de ruido, mientras que trae también un montón de funciones que marcan también la diferencia.