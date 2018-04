Los Sony WH-1000XM2, sucesores de los MDR-1000X ($398.00 en Amazon.com), traen un refinamiento para unos de los celulares más completos del mercado, además de simplificar un poco su diseño.

A primera vista, los audífonos Sony WH-1000XM2 son prácticamente iguales que sus predecesores, pero tienen un terminado un tanto distinto y menos botones.

Los Sony WH-1000XM2 tienen el mismo precio sugerido de US$349 de los Bose QuietComfort 35 II, unos de los modelos más populares en el mercado.

Con los WH-100XM2, Sony logra uno de los mejores balances que puedes encontrar en audífonos. No sólo ofrece una excelente calidad a través de cable o Bluetooth, sino que también su cancelación de ruido (noise canceling, en inglés) es un placer de usar, se sienten cómodos y livianos, su batería es muy confiable y tienen algunas funciones que, al igual que los MDR-1000X, los diferencia de la competencia.

Juan Garzon / CNET

Sin embargo, aunque los audífonos Sony WH-1000XM2 tienen muchas fortalezas, también tienen una falencia muy clara. Estos audífonos no son los mejores para usar como manos libres (para usarlos con llamadas), ya que con frecuencia es necesario hablar muy duro para que te escuche tu interlocutor y dependiendo del ruido en donde estés puede ser hasta imposible de hablar.

Inclusive, con el tiempo cada vez que hago o recibo una llamada, desactivo Bluetooth y hablo directamente por el teléfono, lo cual funciona mejor. Por ejemplo, los Samsung Level On Wireless Pro son muchísimo mejores en este aspecto, pero ni su cancelación de ruido ni la calidad de sonido llega al mismo nivel de los de Sony.

Por otra parte, hay algunos reportes que indican que la diadema de los audífonos Sony WH-1000XM2 no es tan resistente, pero tras algunos meses de uso no he tenido ningún problema con ellos.

En general, si estás buscando unos nuevos audífonos con cancelación de ruido, los Sony WH-1000XM2 deberían estar en tu lista de audífonos a considerar.

Precio y disponibilidad

Los audífonos Sony WH-1000XM2 están disponibles con un precio sugerido de US$349 en color negro o beige en Estados Unidos. Estos audífonos se pueden comprar en Amazon, Best Buy, ABT Electronics, Fry's Electronics, B&H Photo, Crutchfield and BrandsMart U.S.A.

México: Los Sony WH-1000XM2 se pueden comprar en México desde 6,374 pesos, aunque su precio sugerido es de 8,499 pesos.

España: Los audífonos Sony WH-1000XM2 en España tienen un precio sugerido de 380 euros.

Colombia: Estos audífonos Sony tienen un precio sugerido de 1,449, 900 pesos en Colombia, pero se puede comprar con frecuencia por 1,297,802 pesos.

David Carnoy/CNET

Sony WH-1000XM2: Características y funciones