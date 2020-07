Los audífonos Sony WF-SP800N son prácticamente como los excelentes Sony WF-1000XM3, pero dedicados al deporte o actividad física.

8.0 Sony WF-SP800N $198 en Amazon $200 en Abt Electronics $200 en Best Buy CNET en Español recibe una comisión cuando le haces clic en estas ofertas. Lo que nos gusta Buena calidad de sonido

Buena calidad en llamada

Cancelación de ruido activa

Resistencia al agua IP55

Cómodos para hacer ejercicio Lo que no nos gusta Los audífonos sobresalen bastante de la oreja.

Audífono derecho no puede funciona individualmente.

Cancelación de ruido y sonido no llega al nivel del WF-1000XM3.

Cubierta no se puede cargar inalámbricamente.

Cubierta solo proporciona una carga adicional.

Estos Sony WF-SP800N no necesariamente ofrecen la excelente cancelación de ruido o tan alta calidad de sonido de sus hermanos, pero estos son un poco más baratos y tienen la certificación IP55 que ofrece resistencia al polvo y a agua (spray de agua).

Los audífonos Sony WF-SP800N son muy parecidos al WF-1000XM3 y también sobresalen de la oreja más que otros audífonos como los Galaxy Buds Plus, los Pixel Buds 2 y los AirPods Pro, aunque estos segundos son más largos.

Juan Garzón / CNET

A diferencia de los 1000XM3, los WF-SP800N tienen un arco exterior de silicona que les permite mantenerse con mayor firmeza en la oreja y oído.

Reproduciendo: Mira esto: Pixel Buds 2: Análisis de los audífonos de Google

La cubierta también es parecida, pero se siente un poco más barata, pero es más compacta. Desafortunadamente, la cubierta no se puede cargar de manera inalámbrica como sí lo permiten los Pixel Buds 2 y los Galaxy Buds Plus. Al menos la cubierta también tiene puerto USB-C para cargarla.

Esta cubierta tan solo proporciona una carga adicional de lo que ofrecen los audífonos, lo cual es 9 horas con la cancelación de de ruido activa y hasta 13 horas con esa función desactivada.

Esta duración de batería es muy buena, especialmente teniendo en cuenta que los Galaxy Buds Plus ofrecen 11 horas. Otros audífonos como los AirPods ofrecen solo 5 horas, los AirPods Pro 4.5 horas y los Sony WF-1000XM3 6 horas.

Juan Garzón / CNET

Los WF-SP800N ofrecen una buena calidad de sonido que se complementa bien con un bajo detallado y una cancelación de ruido que permite también disfrutar la música.

Sin embargo, aunque los audífonos se mantienen seguros y cómodos en tu oído, en mi experiencia fue necesario ajustarlos más que los WF-1000XM3 para disfrutar de esa cancelación de ruido activa.

De igual manera, la calidad de sonido de los audífonos Sony WF-SP800N es un poco inferior. Esto es en parte porque aunque tiene las mismas unidades, los Sony WF-SP800N no tienen el procesador QN1e de los WF-1000XM3.

Juan Garzon / CNET

En comparación con los Galaxy Buds Plus, el sonido no es drásticamente diferente, pero la principal diferencia está en un bajo más marcado y la cancelación de ruido que puede hacer la diferencia en algunos escenarios.

La calidad de la llamada también es relativamente buena, aunque no tan buena como la de los Pixel Buds 2.

En cuanto a funciones, los audífonos Sony WF-SP800N tienen sensores táctiles en la parte externa que te permite controlar el volumen, la reproducción, asistente virtual (como Google Assistant y Amazon Alexa) y la cancelación de ruido o ruido ambiental.

También, puedes mantener presionado el audífono izquierdo para pausar la reproducción y permitir que el ruido ambiental entre y así escuchar lo que sucede y hablar con otra persona.

Los audífonos tienen sensores para detectar cuando tienes o no tienes puesto los audífonos, así que la reproducción se puede pausar automáticamente cuando te lo quitas, por ejemplo.

Estos audífonos inalámbricos de Sony también cuentan con el control de sonido adaptativo, que permite cambiar la cancelación de ruido y entrada de ruido ambiental según las condiciones en las que te encuentras. Aunque esto suena como una maravilla, mi uso de estos y otros audífonos de Sony no he logrado tener la mejor experiencia porque cambia con frecuencia a pesar de que no sea realmente oportuno.

Los Sony WF-SP800N también son unos de los pocos con compatibilidad con la tecnología 360 Reality Audio que intenta ofrecer un efecto más 360 a lo que escuchas y que es compatible con servicios como Tidal, Deezer y Nugs.net, así que igual es muy limitado. Inclusive, como parte de esta función, los audífonos tienen la capacidad de analizar la forma de tu oído para optimizar esa experiencia.

Todas estas funciones se pueden ajustar o cambiar en el app de audífonos (Sony Headphones Connect), la cual está disponible para iOS y Android (los audífonos se conectan a través de Bluetooth 5.0 a dispositivos).

Juan Garzón / CNET

Precio y disponibilidad

El precio de los audífonos Sony WF-SP800N es de US$199 y se pueden comprar en Amazon, Best Buy, ABT, NFM, B&H, Crutchfield y Video & Audio Center.

Juan Garzón / CNET

Conclusión

En general, los audífonos Sony WF-SP800N son unos buenos audífonos que sobresalen principalmente por su enfoque en el deporte y por ofrecer cancelación de ruido activa. No hay muchos audífonos a este precio que ofrezcan esta combinación.

Sin embargo, si lo más importante no es la resistencia al agua, los Sony WF-1000XM3 serían una mejor opción porque en la actualidad prácticamente cuestan lo mismo y ofrecen mejor calidad de cancelación de ruido y de sonido. Seguramente, en los próximos meses bajarán a US$175 y ojalá hasta US$150, un rango de precio en que sí que es difícil encontrar unos audífonos tan completos como estos, aunque tendrás que acostumbrarte al diseño que sobresale más de lo normal de tus orejas.