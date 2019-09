Sony se posicionó en los más alto de la lista de audífonos con cancelación de ruido con los WH-1000XM3 y ahora quiere lograr lo mismo en la categoría de audífonos inalámbricos totalmente independientes llamados WF-1000XM3.

Juan Garzón / CNET

¿Lo podrán lograr los audífonos Sony WF-1000XM3? En múltiples formas sí, pero eso no significa que sean los audífonos inalámbricos perfectos.

Diseño

Los audífonos Sony WF-1000XM3 son unos audífonos totalmente inalámbricos, similar a los Apple AirPods y Samsung Galaxy Buds.

Estos audífonos de Sony no son los más compactos ni pequeños del mercado, pero para tener en cuenta todo lo que ofrece es sorprendente.

En general, el diseño más similar de los Sony WF-1000XM3 es el que hemos tenido en los SoundSport Free Wireless Headphones, los cuales salen un poco más de tu oído de lo que ocurre con los AirPods (primera generación o segunda generación) y los Galaxy Buds.

Aún así, los audífonos Sony WF-1000XM3 no tienen un palo de extensión, sino son simplemente como una clase de píldora agrandada.

Los audífonos Sony WF-1000XM3 se sienten bien y en la caja obtienes diferentes almohadillas que permiten que el ajuste sea seguro.

Esto es algo bueno porque no todos tenemos el mismo oído y mientras que los Galaxy Buds ofrecen también algunas almohadillas, no hay tanta variedad de tamaños como las que ofrece Sony. Además, si comparamos con los AirPods, esos audífonos ni siquiera ofrecen esto porque su diseño es simplemente de plástico duro que se mantiene más hacia el exterior del oído y tu oreja.

Igual que los audífonos de Samsung y Apple, los Sony WF-1000XM3 tienen una cubierta es estuche de viaje que también sirve para cargar a los audífonos.

Sarah Tew/CNET

El estuche permite que los audífonos ofrezcan hasta todo un día de uso, se siente lujoso y hasta tiene NFC para emparejarlos relativamente rápido con celulares Android. Aún así, estos audífonos son compatibles con iPhone y aunque no se emparejan tan rápido como los AirPods porque integran un chip exclusivo para Apple, generalmente solo emparejas unos audífonos una vez y no toma mucho tiempo.

Los Samsung Galaxy Buds pueden configurarse más rápido con celulares Samsung, pero con toda clase de teléfonos Android la velocidad de emparejamiento no cambia mucho.

Algo para tener en cuenta es que ese estuche de los audífonos Sony WF-1000XM3 es que es mucho más grande que el que tienen los AirPods y Galaxy Buds, posiblemente el doble de esos dos.

Aún así, ese estuche sigue siendo más compacto y fácil de llevar a todas partes que el que tienen los Powerbeats Pro.

Los audífonos de Sony también se almacenan de manera segura y son fáciles de guardar gracias a que el estuche incluye imanes que los coloca en su lugar indicado y igual son fácil de remover del estuche.

Considero que esa experiencia de imanes es mejor que lo que por ejemplo encontramos en los Galaxy Buds porque en ocasiones es posible confundirse de audífonos (derecho o izquierdo) cuando los guardas sin color.

El estuche tiene un diseño curvo con una tapa plana que aunque no le permiten mantenerse de pie en su parte inferior, se pueden colocar al revés (parados de cabeza) o de lado.

Ese estuche tampoco se puede cargar inalámbricamente como el de los Galaxy Buds o como el estuche opcional que puedes comprar con los AirPods, pero al menos encuentras un puerto USB-C.

En el oído los audífonos se mantienen seguros en la mayoría de ocasiones, ya sea que estás caminando o a lo mejor trotando.

Sin embargo, yo no he logrado tener la confianza de decir que si troto siempre se van a mantener en mi oído. Dicho esto, no considero que estos sean necesariamente los audífonos indicados para correr, porque además no tienen ninguna resistencia al agua o al sudor, así que a lo mejor se pueden dañar si los usas mucho para hacer ejercicio y sudas mucho.

Igual, los AirPods no son resistentes al sudor o al agua, mientras que los Bose SoundSport Wireless, los Galaxy Buds y los PowerBeats sí son resistentes al sudor.

Algo sobresaliente aquí es que el diseño de los audífonos WF-1000XM3 les permite aislar el ruido externo y como tiene cancelación de ruido activo es aún mejor de lo que te imaginarías.

Vale la pena mencionar que los AirPods no tienen ninguna clase de cancelación y, mientras que los Galaxy Buds ofrecen cancelación de ruido a través de su diseño, no logran llegar al buen nivel que ofrece Sony en los WF-1000XM3.

Sarah Tew/CNET

Controles

Los audífonos Sony WF-1000XM3 tienen controles táctiles en su parte externa y varían entre el audífono derecho y el izquierdo.

A través del app de los audífonos (disponible para Android y iOS) puedes personalizar qué hace cada audífono cuando lo tocas.

Estas son las opciones disponibles en cada audífono:

Control de reproducción (pausas o reproducir con un solo roque, doble toque salta, triple toque regresa)

Control de sonido ambiente (Controla la cancelación de ruido o sonido ambiental y si lo mantienes presionado puedes desactivar la cancelación de ruido para escuchar a otras personas sin tener que quitarte el audífono)

Asistente de Google (activa a Google Assistant)

Ninguna (solo sirve para emparejamiento y operaciones durante llamadas)

Cancelación de ruido y sonido

A primera vista los Sony WF-1000XM3 no son algo revolucionario o muy atractivo. Pero sí que sobresalen al considerar toda la tecnología que tienen por dentro, en la cancelación de ruido y el sonido.

Los audífonos Sony Sony WF-1000XM3 ofrecen un sonido inmersivo con gran calidad y hasta un bajo adecuado que permite disfrutar toda clase de música con un buen balance.

Sí, los WF-1000XM3 tienen mejor calidad de sonido que los Galaxy Buds, lo cual también significa que ofrece una calidad de sonido muy superior a lo que puedes lograr con los AirPods.

Además, su excelente cancelación de ruido le permite ofrecer también mejor calidad de sonido que los Powerbeats Pro y considero que como su sonido es más balanceado es apto para más personas.

Los Sony WF-1000XM3 también ofrecen una mejor calidad de sonido que los Bose SoundSport Wireless.

La cancelación de ruido de los audífonos Sony WF-1000XM3 es excelente y hasta puedo decir que son los mejores que he probado con esta característica en su clase. Este sistema de cancelación de ruido no llega necesariamente a lo que ofrecen los audífonos Sony WH-1000XM3 porque esos son dispositivos que se colocan sobre la oreja y logran una mejor aislamiento.

Conclusión

Los audífonos inalámbricos Sony WF-1000XM3 tienen una muy buena cancelación de ruido para su segmento, ofrece una excelente calidad de sonido, se sienten cómodos y su duración de batería es muy confiable. Sony dice que con la cancelación de ruido activo la batería dura 6 horas y con esa función desactivada dura 8 horas, algo que en mis pruebas resultó muy preciso.

En general, estos audífonos son unos de los mejores que puedes comprar en la actualidad y sus únicas deficiencias que los pueden colocar por debajo de otros modelos es la falta de resistencia al agua y/o sudor y su precio relativamente alto.