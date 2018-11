John Kim/CNET

Esta respuesta a la NES Classic de Nintendo ha dejado claro que hay interés por las consolas 'retro' con elementos actualizados. La adorable y pequeña NES se vendió tan bien que Nintendo tuvo problemas para mantener los anaqueles llenos. Desde entonces, hemos visto una SNES Classic, una Commodore 64 Mini e imitadoras menos atractivas. Ahora, Sony ha entrado al ring con la PlayStation Classic de US$100 ––pero, ¿la era de los 32 bits tiene un valor nostálgico suficiente como para seguir explorando? ¿Y, en realidad la gente quiere volver a vivir los clásicos de 32 bits?

Fuimos a las oficinas de Sony en San Mateo, California, para averiguarlo, y los resultados fueron muy variados.

La PlayStation Classic podría ser la consola en miniatura más cuidadosamente diseñada hasta ahora. Al igual que las NES y SNES Classics de Nintendo, la estructura de plástico de la PlayStation Classic es increíblemente detallada, replicando todos los botones, logotipos, líneas y grietas que se encuentran en la consola original. Este nivel de detalle puede ser lo que esperamos de estas consolas vintage, pero la PlayStation Classic en realidad eleva la barra ––agregando pequeños detalles antiguos que realmente llevan el factor de nostalgia de la consola en miniatura al siguiente nivel.

¿Recuerdas el puerto de I/O original de PlayStation? Probablemente no. Estaba cubierto por una pequeña pestaña de plástico extraíble a la izquierda de la parte trasera de la consola. El puerto no es en realidad parte de la PlayStation Classic (lo siento, fanáticos de GameShark), pero la pequeña puerta es ––y parece– tan real, que instintivamente intenté abrirla. (Por cierto, no lo hagas. No es una puerta real).

Las consolas NES y SNES originales también tenían puertos no utilizados como este ––pero Nintendo no los incluyó en las Ediciones Clásicas.

John Kim/CNET

Ese nivel adicional de detalle también se traslada a los controles del PlayStation Classic. En general, son gamepads bastante básicos: simples, pero unas excelentes réplicas de los controles originales del PlayStation. Se sienten bien, y la cruz d-pad y sus botones separados para PlayStation se sienten auténticos ––pero lo que más me gusta de ellos no son los gamepads en sí mismos, es su conector.

En lugar de usar un conector propio o miniaturizar el conector original del control de PlayStation, estos controles de juego usan puertos USB estándar para conectarse a la consola Classic. Las entradas USB delgadas no sólo se deslizan perfectamente en los puertos del control en miniatura, sino que cada entrada USB está enmarcada con una pieza de plástico diseñada para parecerse al conector del gamepad original de PlayStation. Esto significa que cuando se conectan los gamepads, parece que los controles están realmente conectados a la consola con una versión en miniatura del conector del gamepad original.

John Kim/CNET

Sí, es un pequeño detalle, casi cosmético ––pero también es una pieza de diseño muy bien pensada y atractiva. En contraste, los conectores del control del puerto del accesorio Wii de la edición clásica de NES y SNES, lucen completamente fuera de lugar cuando se conectan a cada consola.

Detalles como éstos ayudan a elevar el PlayStation Classic de Sony por encima de su inspiración. Lamentablemente, no hicieron la misma transición en el lado del software. El menú de PlayStation Classic es útil, pero también es increíblemente básico ––un carrusel simple de logotipos de videojuegos subrayado por un menú de configuración. Eso no es muy diferente a los NES o SNES clásicos, pero hay un poco... menos que eso. Cada juego tiene su propia tarjeta de memoria digital con 15 ranuras de guardado, pero tiene sólo un estado de guardado por juego. Tampoco hay configuraciones visuales disponibles para aquellos que prefieren jugar videojuegos retro con líneas de escaneo digital o en diferentes relaciones de aspecto.

Sony

El menú también carece de un estilo visual distinto. Técnicamente, está diseñado para verse como el menú de la BIOS cuando se enciende el PS One original sin un disco ––pero difícilmente luce como un menú icónico. Ni siquiera lo reconocí al principio. Sin embargo, eso no significa que la experiencia no aporte algo de nostalgia: cuando enciendes la PlayStation Classic, se inicia con el sonido familiar del logotipo de Sony de la década de 1990. No sólo esto representa un toque muy agradable, sino que también oculta el tiempo que tarda la consola en el arranque inicial.

Los videojuegos: las buenas, las malas y las extrañas elecciones

John Kim/CNET

Y, ¿qué pasa con los videojuegos? Bueno, todos los videojuegos funcionan muy bien, pero definitivamente hay algunas elecciones muy extrañas en esta biblioteca de juegos. El Rainbow Six de Tom Clancy pudo haber lanzado una icónica franquicia, pero su primera llegada al PlayStation simplemente no le ha caído bien. ¿Alguna vez haz tenido que jugar un videojuego en donde el tirador eres tú y te definió como los controles de puntería la mitad de los botones laterales y te exigió que mantuvieras presionado un botón modificador para atacar a la izquierda y a la derecha? Bueno, así era el Rainbow Six en los años 90. Era terrible, pero se siente aún peor con los estándares actuales.

En varias ocasiones me encontré preguntándome cómo Sony hizo sus elecciones. Claro, el gusto es subjetivo ––pero algunas de las franquicias de PlayStation Classic estarían mejor representadas por diferentes videojuegos en sus series. Twisted Metal es sin duda un clásico, pero Twisted Metal 2 simplemente ofreció mucho más que la versión original. Resident Evil 2 podría tener una actualización, y seguramente sería una opción más interesante que el original.

Sin embargo esto es nada en comparación a los videojuegos "perdidos". Gran Turismo, Crash Bandicoot, Spyro the Dragon y Tomb Raider son tan esenciales para la PlayStation original que al no tener ninguno de ellos en la consola actual se siente, bueno, un poco extraño. Incluso, Crash Bandicoot era parte del demo que tenía el hardware original de PlayStation en el vestíbulo del edificio en el que Sony organizó su evento de prensa.

Sean Buckley/CNET

Por otro lado, vienen un montón de clásicos que son un acto de buena fe, incluyendo Oddworld: Ode'ssee de Abe's, Metal Gear Solid, Final Fantasy VII, Siphon Filter, Tekken 3 y más. Hay, sin duda, algo para todos en la PlayStation Classic pero, en general, la biblioteca está muy mezclada.

La mayoría de la biblioteca de videojuegos de PlayStation Classic está disponible en la PlayStation Store ––si tienes una PS3 o una PS Vita, puedes jugar la mayoría de estos videojuegos ahora mismo, pero no todos. Revelaciones: Persona, el Grand Theft Auto original, Battle Arena Toshinden y algunos otros, no están a la venta en la plataforma digital de Sony.

Cada juego que probé se veía y se jugaba exactamente como lo recordaba ––pero no diría que la imagen siempre fue clara y nítida. Eso no es culpa de PlayStation Classic, es mas bien un reflejo de la época. El antiguo estilo gráfico en 3D de Resident Evil y Metal Gear no ha envejecido con gracia. Es un defecto fácil de aceptar más allá del videojuego pero, sin las gafas de la nostalgia, algunos de estos videojuegos son, bueno, feos. Pero los juegos con gráficos 2D altamente estilizados o formas 3D menos complejas brillan: Mr. Driller, Rayman y Intelligent Qube nunca se han visto mejor.

¿Vale lo que cuesta la PlayStation Classic?



John Kim/CNET

En el papel, la PlayStation Classic es todo lo que se supone que debe ser una consola 'vintage'. Pero eso es todo lo que es. Si has usado alguna de las consolas Classic Edition de Nintendo, has jugado una PlayStation original y leíste la lista de los videojuegos incluidos en la PlayStation Classic, esta consola es exactamente lo que te imagina que es, y nada más. No hay videojuegos sorpresa, no hay características o funciones especiales y no hay una forma oficial de agregar más videojuegos en el futuro.

Cuando Sony anunció la PlayStation Classic, pensé en ignorarla. Cuando noté que mis videojuegos favoritos no estaban en la biblioteca de la consola de 20 juegos, estaba seguro de que no era para mí. Sin embargo, después de jugarla, estoy reconsiderándolo.

Es cierto que la PlayStation Classic no tiene sorpresas reales. Tiene un menú muy sencillo que apenas cubre los requisitos básicos para navegar por su pequeña biblioteca de videojuegos. Pero también es cierto que la pequeña consola de juguete, en sí, es una de las consolas en miniatura más atractivas que he visto hasta ahora, aunque tiene una oferta de títulos exclusivos y clásicos que nunca he jugado.

La PlayStation Classic es definitivamente una bestia muy extraña. Es una de las consolas vintage más atractivas hasta el momento, pero su biblioteca de videojuegos podría dejarte con ganas de más. La calidad en general la hace ideal para los coleccionistas y los partidarios de PlayStation que buscan un juguete divertido, pero los fanáticos casuales que desean revivir su infancia pueden encontrar apenas un recuerdo muy sutil. Aún así, si estás buscando una miniconsola compacta y con un diseño hermoso que represente lo mejor de los primeros días de la PlayStation, entonces la PlayStation Classic está al menos a la mitad del camino.

La PlayStation Classic se lanza el 3 de diciembre por un precio de US$100.

John Kim/CNET

