Snap Spectacles 3 análisis: Gafas AR divertidas, pero con un precio elevado

Lo bueno They look like regular sunglasses. Las nuevas gafas de realidad aumentada de Snapchat te permiten colocar objetos 3D (dibujos de pájaros, corazones y manchas flotantes) sobre tus videos. Las Spectacles 3 brindan un montón de opciones de exportación de video para que no tengas que ver los clips en Snapchat.

Lo malo La batería no dura todo un día si estás haciendo videos constantemente. Las Spectacles 3 requieren de la conexión de tu teléfono para colocar los efectos 3D. Con un precio de US$380, las Spectacles 3 cuestan más del doble de las Spectacles originales.

Conclusión Las Spectacles apuntan hacia un futuro de divertidas experiencias de realidad aumentada en primera persona. Sin embargo, no hacen lo suficiente para justificar su alto precio de US$380.

