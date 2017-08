Lo bueno Samsung SmartThings Hub (segunda generación) es compatible con protocolos como ZigBee, Z-Wave, Wi-Fi (conexión a Wi-Fi) y Bluetooth, lo cual permite conectar muchísimos dispositivos y su comunidad de usuarios permite conectar hasta algunos que no son oficialmente compatibles. Tiene un app útil para muchas automatizaciones del hogar y es compatible con Android, iOS y Windows Mobile. Además, tiene baterías para seguir funcionando cuando se va la electricidad.

Lo malo El SmartThings app es confuso y el app Samsung Connect es más simple, pero no ofrece la misma compatibilidad de dispositivos, ni controles tan avanzados. Requiere estar conectado a Ethernet, no todos los sensores se desempeñan de igual forma e integrar sensores que no son oficialmente compatibles requiere un poco de trabajo. No es posible migrar rutinas o automatizaciones de la primera versión.

Conclusión Samsung SmartThings es la plataforma más versátil del mercado y su hub te permite explorar las posibilidades para dotar de inteligencia a tu casa y así aproximarte al 'hogar del futuro'.