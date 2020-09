La Selpic P1 es la impresora de mano o impresora portátil más pequeña del mundo (según la empresa que la fabrica) y eso permite que la puedas llevar a cualquier parte para imprimir prácticamente todo lo que necesitas.

Selpic P1 (impresora portátil) Precio no disponible CNET en Español recibe una comisión cuando le haces clic en estas ofertas. Lo que nos gusta Compacta y liviana

Imprime rápidamente

Puede imprimir en diferentes materiales

Tiene opción de tintas de ocho colores diferentes

Calidad de impresión adecuada

Puedes imprimir en toda clase de direcciones

No es ncesariamente barata comparada con una impresora tradicional Lo que no nos gusta Imprime solo un color a la vez

No es ideal para imprimir documentos, solo cosas pequeñas o sin alineamiento estricto

No imprime inmediatamente cuando comienzas a moverla

Requiere cambiar de conexión Wi-Fi cada vez que estás en diferente ubicación

Lo interesante es que la impresora para celular parece ser un simple marcador que tiene la capacidad de imprimir no solo en papel, también en tela, plástico y otros materiales.

No esperes imprimir documentos con esta impresora portátil porque esa no es realmente su función, sino que está diseñada para imprimir sobre todo etiquetas pequeñas, códigos QR o de barras, logos, leyendas, firmas y contenido similar. Además, la impresora Selpic P1 es compatible con múltiples cores de tinta, aunque solo puede utilizar uno a la vez, por lo que es claro que su objetivo no es reemplazar a una impresora tradicional.

A pesar de todo, la impresora Selpic P1 funciona bien, su app es adecuada y puede ser de gran utilidad para quienes quieren imprimir cosas pequeñas o para quienes deben marcar o etiquetar cosas con frecuencia.

Juan Garzon / CNET

Diseño: Apariencia de un marcador

La Selpic P1, por su forma y tamaño, pareciera un marcador grueso un tanto grande. Mide 129.54x30.48x23.88 mm y no pesa mucho más con sus 92 gramos. Por ello. es fácil de sujetar y llevar a cualquier parte, y cuando la sacas para usarla no se va a ver tampoco como un dispositivo muy extraño.

La impresora portátil se puede comprar en color negro con gris o blanco con gris, pero todo lo demás se mantiene igual.

La Selpic P1 está construida principalmente en plástico y tiene un tapa que se mantiene segura gracias a imanes.

Juan Garzon / CNET

Por la parte inferior es donde se coloca la tinta y justo hacia a ti debe estar una pequeña ruedita en la parte inferior que se desliza cuando mueves a la Selpic P1 sobre una superficie para comenzar a imprimir. Gracias a esta rueda es que la impresora saber cuándo estás intentando imprimir y cuando no.

Lo extraño es que esa rueda hace que el esto de la impresora esté elevada como unos tres milímetros, lo cual hace un poco extraña la impresión porque no sabes si tienes que apoyar el borde inferior frontal para que también toque la superficie, o simplemente mantenerla recta. Lo bueno es que de cualquiera de las dos formas imprime.

Cuando sujetas a la Selpic P1, lo que debes ver enfrente es el botón de encendido con luz que también permite comenzar el emparejamiento. Además, encuentra ahí el puerto USB-C para cargarla.

En el borde opuesto encuentras un botón que parece ser una barra y es el cual tienes que mantener presionado para imprimir.

Un poco más abajo, está otro botón que es el que permite extraer el cartucho de la impresora para ser cambiado.

Aunque el botón para imprimir funciona bien, me pareció que se siente un poco muy barato. Además, el otro botón también me dio la misma sensación y no es claro qué tan duro tienes que presionarlo para imprimir.

Selpic

App Selpic Handy Printer

Esta impresora funciona con una aplicación llamada Selpic Handy Printer, disponible para Android, iOS, Windows y Mac. El app es relativamente simple, pero me parece que podría ser más intuitiva en un comienzo.

Asimismo, la aplicación cuenta con un espacio donde puedes agregar texto, emojis o imágenes. Ahí puedes agrandar o volver más pequeño lo que quieres imprimir, mientras que también te muestra una margen para que veas hasta donde imprime y para ayudarte a seguir imprimiendo como si fuera otra pequeña página.

El espacio de texto tiene un límite de tamaño igual y si imprimes solo una línea puedes volver a imprimir con solo volver a pasar la impresora. La altura máxima de impresión en cada trazado es de 12.7mm, así que es bastante compacto.

Juan Garzon / CNET

Además, el app tiene reconocimiento de voz para ayudarte a escribir el texto y detecta hasta 10 idiomas, incluyendo español e inglés.

El app también te muestra la señal de conexión, el estado de la batería y otros aspectos configuración.

Como mencionaba, en un principio es posible que no estés totalmente seguro de cómo utilizarla porque no te ofrece mucha explicación, pero también me pareció extraño que todos los iconos y el texto fueran más pequeños de lo que uno se imaginaría. Otra cosa extraña es que la impresora se debe conectar siempre a tu red Wi-Fi, así que es necesario ingresar la contraseña; si te la llevas a otra parte igualmente necesitarás conectarla de nuevo a la otra red.

Esta es una impresora portátil muy compacta, así que uno de sus beneficios es que se puede llevar a cualquier parte, así que me parece un poco incómodo que simplemente no se conecte a través de Bluetooth a tu celular o hasta Wi-Fi Direct.

Creo que en general, el app es funcional y suficiente para ofrecer una buena experiencia pero podría mejorar.

Selpic

Rendimiento y calidad de impresión

Esta impresora portátil para celulares, similar a otras impresoras de su clase, imprime tan rápido como mueva tu mano, pero es importante que haya cierto control de la velocidad y fluidez para que la calidad de impresión sea la mejor.

Juan Garzon / CNET

Considero que muchas veces es necesario imprimir más de una vez para lograr la mejor impresión porque como mencionaba la estabilidad depende principalmente de su ruedita, mientras que en el lado opuesto no hay nada. Quizá sería mejor que en los dos lados tuviera una ruedita para ofrecer más estabilidad.

Asimismo, depende de la superficie que puede facilitar o dificultar la impresión y, como mencionaba, como la Sepic P1 no comienza a imprimir exactamente en el momento que la mueves (sino un poco después) es difícil determinar cuando comenzará a imprimir porque no siempre es igual. De esta manera, depende del espacio de impresión que tienes para evitar que haya un fallo. Además, esto hace también que sea imposible imprimir un documento tradicional o una imagen relativamente grande porque para alinear la primera línea con la segunda es prácticamente imposible.

De cualquier manera, considero que el texto e imágenes impresas tienen una buena calidad, aunque se pueden ver un poco las líneas del trazado.

Selpic asegura que es posible imprimir no solo en papel, sino también en madera, cuero, tela, metal y plástico, sin importar si la superficie es plana o no.

Lo cierto es que durante mi experiencia es muy difícil imprimir de manera adecuada en superficies curvas, mientras que si el material es muy brillante es necesario esperar un largo periodo de tiempo para que la tinta se seque y no se borre con simplemente pasarle el dedo. Inclusive, después de 24 horas, algunas superficies permiten borrar la impresión solo con pasarle tu dedo si estas un poco sudado, o simplemente utilizando un poco de agua.

Juan Garzon / CNET

Por otra parte, me parece que la tinta ofrece buena durabilidad porque a pesar de hacer prueba durante semanas, aún tengo tinta. Claro, esto es en parte porque lo que se imprime es muy pequeño.

Precio y costo de mantenimiento

La impresora Selpic P1 tiene un precio de y cada cartucho de tinta cuesta US$39, pero se espera que en los próximos meses retome su precio sugerido de US$199 por la impresora portátil y US$59 por el cartucho. Actualmente, la impresora portátil Selpic P1 está disponible como parte de una campaña de . Ten en cuenta que los productos en Indigogo y en otras plataformas de financiación masiva podrían no concretarse o llegar al mercado.

Selpic P1: Características y especificaciones

Colores del cuerpo: Blanco y negro (con acento gris)

Conectividad: Bluetooth, USB-C y Wi-Fi

Colores: 8 colores diferentes (negro, magenta, cyan, amarillo, magenta claro, cyan claro, rojo y verde), pero impresión de solo un color a la vez

Resolución: 600ppp (puntos por pulgada)

Impresión desde una tarjeta SD: No

Impresión desde memoria USB: No

Pantalla: No

Apps: Android, iOS, Windows y Mac

Tamaño: 130x31x24mm

Peso: 92 gramos

Conclusión

La Selpic P1 es una impresora portátil para celular compacta, liviana y eficiente para utilizarla casi en cualquier lado para imprimir contenido pequeño.

No es la solución ideal para imprimir documentos tradicionales, fotos o imágenes a color, si no es más un complemento a una impresora tradicional que puede ser muy útil tanto para el consumidor regular como para un negocio.

Su precio en la actualidad es muy comparable con impresoras tradicionales, pero en poco tiempo incrementaría su precio para ser más cara que muchas impresionas tradicionales y esto hace que sin duda no sea para todos.