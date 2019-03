Agrandar Imagen Activision

Me gusta todo lo que tenga que ver con la historia. Disfruto los libros que me cuentan de antiguas conquistas, imperios y guerras milenarias que existieron hace muchos años. En Sekiro: Shadows Die Twice, el más reciente juego de FromSoftware y Activision, me transporto al mundo japonés del periodo Sengoku, allá por el siglo XVI.

El juego ya lo había podido probar en un evento de Activision hace unas semanas, pero por primera vez pude jugarlo en la sala de mi casa — o mejor dicho, pude disfrutarlo. Una vez que terminó la descarga del juego, encendí el teatro en casa y encendí mis bombillos Hue en tono rojo para dar realce a lo que estaba por hacer: adentrarme al Japón de hace más de 500 años.

Sekiro: Shadows Die Twice. Este análisis se hizo en un PS4 Pro.

Sekiro: modo de juego

Los jugadores que ya han probado algún juego de FromSoftware sabrán lo que les espera: un título increíblemente difícil que les hará jalarse los cabellos, morderse las uñas y querer aventar el mando de juego al televisor. Sekiro, de hecho, es quizá uno de sus juegos más "fáciles" de FromSoftware, pues permite guardar avances y los jugadores tienen la posibilidad de revivir una vez (algo que en entregas pasadas no era posible).

Pero más allá de la dificultad esperada, Sekiro es un juego que sí se puede disfrutar. Si te gustan los samurai, la historia japonesa y la acción, lo vas a disfrutar aún más.

Sekiro: Shadows Die Twice no está basado en la historia verídica del periodo Sengoku en Japón, simplemente está ambientado en esa época que fue una guerra civil que duró decenas de años. Sin embargo, el juego está impecablemente creado por FromSoftware que te sentirás ahí; es más, sentirás que puedes tocar y oler las hojas de un cerezo japonés o sentirás los copos de nieve cayendo sobre ti; y también vas a oler el peculiar olor de la sangre con cada cuello degollado de los guardias o por cada espada encajada en un ogro o enormes guerreros.

En Sekiro tendrás que controlar al personaje "El Lobo", es un samurai que protegerá a un joven personaje importante en la trama. Luego de que el pequeño es secuestrado de tus manos, tendrás que aprender del combate en Sekiro, cómo utilizar los objetos y, aún más importante, la clave de tu prótesis de mano.

Durante uno de los primeros combates en Sekiro, un rival te corta la mano, algo que te dejará en shock. Al despertar notarás que tu mano fue sustituida por una prótesis mecánica que a lo largo del juego irás modificando —con base en los objetos que encuentres a tu paso— para ser más letal en el combate.

La misma persona que te coloca la prótesis, una especie de monje inmortal, también te ayudará a mejorar tus habilidades con la katana y descubrir nuevos trucos para vencer a los rivales que se van complicando cada vez más. Este monje será pieza clave para que no mueras (tanto) durante tu travesía. Yo te recomendaría volver de vez en cuando con este inmortal para practicar tu combate y morir un poco menos.

Durante todo el juego te encontrarás con diferentes rivales, cada uno más difícil de superar que el anterior. Mi esposa se reía cada ocasión que me veía desesperado por haber muerto más de diez veces en combate con un solo personaje — y yo le devolvía las burlas al darle el control, verla sufrir y desesperarse ante tanta muerte sin vencer a algún enemigo.

En el juego, en muchas ocasiones y más de las que quisiera aceptar, te vas a desesperar porque no puedes vencer un enemigo, vas a dejar el control y decir que lo abandonas; pero las ganas de superación, de querer salir victorioso te harán volver a intentarlo una y otra vez.

Efectos gráficos

Desde que supe de Sekiro y de su ambientación en el Japón antiguo sabía que iba a ser un juego que iba a disfrutar visualmente, pero nunca imaginé que sería tanto.

Sekiro me ofreció un vistazo increíble a Japón de los años 1500: los árboles japoneses, las calles cubiertas por pétalos de cerezos, las chozas de madera, los samurai con máscaras de miedo, la meditación y los riscos enormes cubiertos por nieve. Todo esto, acompañado y mejorado por el combate de espadas, las chozas en fuego y la sangre chorreando luego de encajarle la katana a un enemigo.

Pero Sekiro no es una delicia únicamente en términos visuales; también lo es en sonido. Durante una caminata normal escucharás una música muy tranquila, que transmite paz para incentivar la investigación dentro del mapa y que acompaña perfectamente lo que vas viendo y descubriendo. Y cuando se trata de enfrentarte con un rival, la música cambia para agregar adrenalina al juego y aumentar los nervios por saber que tu enemigo es más fuerte y más resistente que tú, y aún así tendrás que enfrentarlo.

El juego se disfruta tanto visual como auditivamente. Vas a disfrutar de los efectos de las hojas o la nieve cayendo, los pastizales moviéndose mientras vas caminando entre ellos y también me gusta ver que se puede interactuar con los objetos (al menos la mayoría): podrás romper tablas y bardas de madera, y mover objetos como cajas, botellas u otros. Durante la semana que he estado jugando Sekiro no he visto bugs en los gráficos (como que El Lobo choque con paredes o se vea movimiento poco natural).

Conclusión

Agradezco a Activision y a FromSoftware por haber hecho un juego con el idioma japonés y poner subtítulos en español y además agregar la opción de que los personajes hablen inglés. Si bien la experiencia es mucho mejor al dejar el japonés como idioma principal, sé que algunos jugadores preferirán el inglés y es agradable tener esa opción.

Hay algunos aspectos del juego que no me gustan, por ejemplo los menús que suelen ser complejos o que la combinación de botones para hacer algunas actividades suelen ser confusas y lleva tiempo acostumbrarse. Sin embargo, estos pequeños detalles no son suficiente razón como para no recomendar este juego. En realidad, recomendaría este juego a cualquier jugador con cierta madurez (porque el título es bastante sangriento).

He estado jugando Sekiro por casi una semana y he disfrutado cada segundo, pero eso no quita que he tenido sentimientos encontrados como desesperación y enojo. He sentido la frustración de morir decenas de veces antes de vencer a un enemigo y sé que lo volveré a sentir en mi camino hacia el final del juego, pero también estoy consciente de querer seguir atravesando este sufrimiento porque el contrapeso de esa sensación es el placer visual y auditivo que he tenido durante una semana en el mundo de Sekiro y que me motiva a seguir e intentarlo una vez más.

En Sekiro, un enemigo te advertirá que mientras él respire no vas a pasar; pues bien, mientras yo respire lo seguiré intentando.