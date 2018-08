Drift W1 de Segway: Es como traer patines, pero más padre

Aloysius Low/CNET

"¿Podré hacer un split si no puedo controlarlos?", es una pregunta que la verdad no me hubiera gustado hacerme.

Pero aquí estoy, de pie sobre dos hoverboards, cada uno de la longitud de mis pies, tratando de mantenerme en equilibrio mientras los músculos de mis muslos internos se esfuerzan por mantener mis piernas juntas, y cuestionándome sobre qué diablos podría hacer si estas cosas son rebeldes, no puedo controlarlas y se deslizan cada una en direcciones opuestas.

Claro, un hoverboard es fácil de controlar. Lo utilizo todo el tiempo. Sin embargo, los nuevos 'e-patines' Drift W1 de Segway son un poco más difíciles de manejar. Permaneces en un estado constante de tratar de sincronizar los pies de forma conjunta, e intentar averiguar exactamente cómo puedes hacerlos girar ––tienes que mover una pierna mientras que la otra se mantiene estática–– o incluso bajarte de uno de ellos sin hacer rodar uno de los patines Drift W1.

Cinco minutos después, estoy empezando a dominarlos y logro hacer varios círculos alrededor de la Mighty Velo, la tienda de bicicletas eléctricas que distribuye estos patinetes electrónicos de Segway aquí en Singapur. Todavía estoy bastante lejos de manejarlos como se ve en los videos promocionales de Segway, en los que los hábiles e-skaters se deslizan con elegancia y sin problemas. Pero denme otra media hora y probablemente sea igual de bueno.

Aloysius Low/CNET

Si has hecho patinaje sobre hielo o has usado los patines de tres ruedas en línea, son experiencias que se parecen un poco a esto. Por un lado, doblar las rodillas realmente te ayuda a mantenerte estable, pero no puedes bajar un pie para impulsarte. En cambio, tienes que balancear tu cuerpo un poco hacia adelante y listo. Sólo asegúrate de permanecer siempre en ambas piernas, de lo contrario estarás dando vueltas en círculos.

Con una velocidad máxima de 12 km/h (7.5 mph) y un tiempo de conducción que dura aproximadamente 40 minutos, no irás muy rápido, pero definitivamente te divertirás mucho y harás algo de ejercicio ––me di cuenta que el interior de los músculos de mis muslos empiezan a doler después de 10 minutos. Por otra parte, también noté que estoy terriblemente mal de mi condición, pero al menos los Drift W1 no me dejaron incapaz de subir escaleras durante dos días, como cuando probé el VisionBody Powersuit..

Aloysius Low/CNET

Cada Drift W1 pesa alrededor de 3.5 kg (7.7 libras) y tienen un mango en la parte inferior para arrastrarlos. Mi principal preocupación con los Drift es que las ruedas no son tan grandes y es posible que no puedan pasar por debajo de las brechas más pequeñas, como las cubiertas de drenaje o las puertas de los ascensores. Los probaré aún más cuando los tenga por unos días para usarlos, y actualizaré este artículo cuando lo haga.

Mientras tanto, si deseas conseguirlos, un par de los Segway Drift W1 se venderán por US$399 en Estados Unidos y se enviarán en agosto. En Singapur, donde los probé, los W1 costarán S$580, aunque hay un precio especial de preorden de S$499.