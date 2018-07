Samsung

El televisor Samsung The Frame (2008) trae nuevas opciones de personalización, funciones más completas y más de 800 obras de arte disponibles, todo con el fin permitir que el dispositivos se acople a tu decoración como un cuadro, pero funcione como un televisor cuando lo necesites.

Un televisor 4K UHD con HDR

The Frame (2018) es un televisor Samsung que ofrece una resolución 4K UHD con compatibilidad de contenido HDR10+.

Similar a los televisores Samsung QLED 2018, The Frame (2018) trae nuevas funciones inteligentes que le permiten configurarlo rápidamente para luego acceder el contenido. Esto funciona gracias a la integración de SmartThings que permite a través de ese app en tu celular transferir tu red Wi-Fi, los detalles de tu cuenta de Samsung y hasta algunos apps, esto sin tener que recordar y reingresar tus contraseñas.

Asimismo, el TV Samsung The Frame (2018) tiene el Smart Hub que integra todo el contenido (televisión regular y de streaming); también cuenta con la guía universal que permite encontrar más fácilmente lo que quieres ver, sin importar la fuente del contenido.

Samsung The Frame (2018) también incluye a Bixby, el asistente virtual de la empresa ha integrado en celulares como el Galaxy S9 y el Galaxy S9 Plus, el cual permite controlar lo que ves y cómo lo ves. Además, Bixby te permite controlar las luces, ver las cámaras de seguridad y el estado de otros dispositivos inteligentes a través del tablero de Samsung SmartThings.

Una obra de arte

Cuando The Frame (2018) no está en uso, los sensores de movimiento e iluminación convierten al televisor en una obra de arte. Inclusive, gracias a estos sensores, The Frame intenta simular las diferentes apariencias que pueden tener los cuadros en diferentes periodos del día, pero también ajusta el brillo basado en la luz ambiental para ofrecer más naturalidad.

Este televisor de Samsung integra Samsung Art Store, la plataforma de arte para TVs más grande del mundo, según la empresa. Samsung Art Store tiene un costo de US$4.99 mensuales que permite disfrutar de todo el contenido que está disponible allí, pero los nuevos suscriptores reciben un mes gratis.

El TV The Frame (2018) se puede montar en la pared sin que haya un espacio notable entre el televisor y la pared, gracias a la montura No Gap Wall de Samsung (usa sólo un cable para las fuentes y otro para la electricidad).

La empresa ofrece diferentes marcos metálicos de color negro, blanco, beige o nogal.

Samsung The Wall (2018): Precio y disponibilidad

El TV Samsung The Wall (2018) está disponible en Samsung.com y distintas tiendas con un precio de US$1,999 por el televisor de 55 pulgadas y US$2,799 por el televisor de 65 pulgadas.