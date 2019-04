La Notebook 9 Pro 2019 de Samsung funciona bastante bien.

Con 2.8 libras (1.3 kg), esta computadora ultraportátil dos en uno de 13.3 pulgadas es una de las más livianas de su categoría y muy delgada, con apenas 0.5 pulgadas (14 mm) de grosor. Su batería tuvo una duración de más de 12 horas, su rendimiento es justo el adecuado y su armazón de metal le da una apariencia y sensación premium. Y, con un precio de US$1,100, no pagarás de más por lo que recibes.

Sin embargo, algo le falta.

Sarah Tew/CNET

Cuando Samsung nos contó por primera vez sobre el rediseño de la Notebook 9 Pro en el CES 2019, insistió una y otra vez en la cantidad de trabajo que había dedicado al tema del diseño. Había realizado un estudio de diseño específico en EE.UU., el cual influyó en sus decisiones sobre aspectos como el diseño del bisel, el grado de estrechamiento de su perfil y los radios de las esquinas. Y es exactamente así como se siente: una computadora portátil diseñada siguiendo un cuestionario y carente de todo tipo de personalidad.

Samsung Notebook 9 Pro (2019) Precio US$1,099 Tamaño de pantalla/resolución 13.3 pulgadas, pantalla táctil 1,920 x 1,080 CPU 1.8GHz Intel Core i7-8565U Memoria PC 8GB DDR4 SDRAM 2,133MHz Gráficas 128MB Intel UHD Graphics 620 Almacenamiento 256GB SSD Conectividad 802.11ac Wi-Fi; Bluetooth 5.0 Operating system Windows 10 Home (64-bit)

La forma por delante de la función

Que una empresa no cumpla con lo que promete el bombo publicitario de su campaña de marketing es algo que sucede, por supuesto. (Basta con preguntarle a Apple cómo le va en estos días). La Notebook 9 Pro no tiene problemas importantes ocasionados por el diseño, pero el diseño tampoco mejora notablemente su uso.

Por ejemplo, Samsung utilizó un lápiz activo de tamaño regular en lugar de su S Pen, que es más compacto y posiblemente sea más útil. El S Pen se guarda dentro del cuerpo de las otras computadoras portátiles de Samsung, incluida la nueva Notebook 9 Pen, y no requiere recargarse. En cambio, el lápiz Pro no tiene dónde guardarse ni un soporte y requiere la poco común batería de tamaño AAAA. Tampoco cuenta con las funciones Air Command del S Pen, que dan a este dispositivo una ventaja sobre otras portátiles dos en uno habilitadas para el uso de un lápiz.

Sarah Tew/CNET

Otra cosa que se ha sacrificado a los "dioses del diseño" son los puertos. La Pro tiene tres puertos USB-C (dos son Thunderbolt 3), una ranura para tarjeta microSD y un conector combinado para audífonos/micrófono. No es una configuración inusual para una ultraportátil premium de hoy, pero significa que tendrás que cargar adaptadores. Algo positivo es que la Pro permite cargas a través de todos sus puertos USB-C. Sin embargo, no hay forma de saber si está cargando algo cuando la tapa está cerrada, ya que no cuenta con luces indicadoras en el exterior.

En lo que respecta al teclado, Samsung amplió el tamaño de las teclas y redujo el espacio entre ellas para mejorar la experiencia de escritura y la apariencia. Sin embargo, no hay mucha distancia para el golpe de la tecla (la distancia que debe recorrer una tecla para que la computadora reconozca que la has presionado), lo que no ayuda en absoluto a la experiencia.

El delgado botón de encendido ubicado en el lado derecho de la portátil también sirve como un lector de huellas digitales. Pero dado que se ubica casi al ras del cuerpo de la computadora, es difícil de usar cuando esta se encuentra apoyada sobre un escritorio. Con frecuencia tuve que deslizar varias veces el dedo para que lo reconociera. Tal vez funcione mejor con dedos delgados, pero hubiera sido mejor colocarlo sobre la consola del teclado.