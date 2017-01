La moda o tendencia de los relojes inteligentes ha caído enormemente en los últimos meses, pero si estás considerando comprar uno de ellos deberías tener en cuenta el Samsung Gear S3.

Este reloj inteligente de Samsung integra una de las mejores experiencias disponibles actualmente en el mercado, es uno de los más completos, está muy bien construido y trae funciones que ningún otro reloj ofrece.

Por ejemplo, incluye GPS, conectividad LTE (en el Gear S3 Frontier), sensor de ritmo cardíaco, bocina, micrófono, resistencia al agua, sistema de pagos Samsung Pay con NFC y MST, altímetro, barómetro y más.

Sin embargo, la plataforma de Tizen -- el sistema operativo que ejecuta el reloj -- aún requiere trabajo para atraer a nuevos desarrolladores que traigan más apps, carátulas para el reloj y funciones a estos wearables.

Nota del editor: Este análisis está basado en el Samsung Gear S3 Frontier. Aunque el diseño cambie un poco en comparación al Gear S3 Classic y tenga LTE, consideramos que este análisis cubre, en general, a ambos modelos.

Precio y disponibilidad

El reloj de Samsung está disponible en dos modelos: Gear S3 Frontier y Gear S3 Classic. Los dos relojes tienen un precio de US$349.99 (en algunas ocasiones cuesta US$299.99) y la opción de añadir conectividad LTE por un cargo mensual en el Gear S3 Frontier. Solamente en Corea del Sur Samsung vende un Gear S3 Classic con LTE.

Samsung Gear S3: características y especificaciones

Pantalla: 1.3 pulgadas (33mm) Super AMOLED con vidrio Corning Gorilla Glass SR+ (pantalla táctil).

Resolución: 360x360 pixeles.

Procesador: Samsung Exynos 7270 de dos núcleos de 1.0GHz.

RAM: 768GB.

Almacenamiento: 4GB.

Batería: 380mAh.

Sistema operativo: Tizen Wearable OS 2.3.2.

Conectividad: 4G LTE (solo el modelo Frontier en EE.UU.), Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11n.

GPS: Sí.

Monitor de ritmo cardíaco: sí.

Pagos móviles: Samsung Pay (NFC + MST).

Resistencia al agua y diferentes condiciones: IP68 + MIL-STD-810G.

Dimensiones Gear S3 Frontier: 46x49x12.9mm.

Peso: 63 gramos.

Dimensiones Gear S3 Classic: 46x49x12.9mm.

Peso: 59 gramos.

Compatible: Celulares Samsung y otros Android que ejecuten Android 4.3 o superior. Es también compatible con iOS (iPhone), pero no funciona Samsung Pay.

Otras características: micrófono, bocina, bisel rotatorio, luz ambiental, banda intercambiable (22mm), activación de modo de ejercicio de forma automática y se carga inalámbricamente.

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

Diseño: elegante, bien construido, pero muy grande para muchos

El Samsung Gear S3 llega en dos modelos (Frontier y Classic), pero ninguno de los dos refleja ese aspecto deportivo que tenían las generaciones anteriores, aunque mantiene el bisel rotatorio que tanto nos gustó en el Gear S2.

La principal diferencia entre el Samsung Gear S3 Frontier y el Gear S3 Classic se encuentra en los detalles.

Por ejemplo, el Gear S3 Frontier tiene botones casi planos y su bisel rotatorio incluye números, mientras que el Gear S3 Classic tiene botones más salidos y sólo incluye rayas en su bisel rotatorio.

Además, el Gear S3 trae un cuerpo de acero inoxidable, pero el Frontier tiene un cuerpo negro y el Classic tiene uno plateado.

Asimismo, el Samsung Gear S3 Frontier traerá una banda de plástico con la compra del reloj inteligente, mientras que el Gear S3 Classic traerá una banda de cuero.

La conectividad 4G LTE que tiene el modelo Frontier permite que, por ejemplo, puedas hacer streaming de música de Spotify directamente desde el reloj, además de poder recibir llamadas directamente en el reloj o tener acceso a información de tus apps sin tener que tenerlo conectado al celular.

Sin embargo, puedes hacer llamadas o contestarlas, al igual que reproducir música de Spotify en el reloj cuando éste está conectado al celular.

Agrandar Imagen Josh Miller/CNET

Los dos modelos de Gear S3 traen una nueva integración de Spotify, con un diseño que se asemeja mucho más a lo que encuentras en el app para celulares. Todos pueden hacer streaming de música cuando están conectados al celular, aunque también tienen 4GB de almacenamiento interno para que pases tu música favorita desde tu celular al reloj.

Los dos relojes Samsung Gear S3 se ven muy elegantes cuando presionas los botones o giras el bisel rotatorio; notarás sin duda de que se trata de un dispositivo más premium. Además, diferentes partes del reloj integran diferentes texturas, mostrando la atención al detalle que tuvo Samsung con estos relojes.

Asimismo, gracias a que la pantalla Super AMOLED de ahora logra reproducir más colores, las caras de reloj se ven aún más vibrantes y permiten que hasta la pantalla siempre encendida reproduzca más colores, aunque el brillo y contraste sea reducido.

Hasta aquí todo se ve de maravilla, pero vale la pena tener en cuenta que el Gear S3 es mucho más grande que el Gear S2 (sobre todo el modelo Sport comparado con el Frontier), así que no es apto para todos.

En lugar de ser de 42mm, como el Gear S2, el Gear S3 es de 46mm. Puede ser que la diferencia en números no sea muy notoria, pero en el uso diario se nota el gran tamaño del reloj. Además, el Gear S3 también es más grueso, pasando de 11.4mm a 12.9mm.

Asimismo, el reloj ahora pesa 62 gramos, en vez de los 47 gramos de la versión regular del Gear S2.

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

El grosor también se nota mucho, a menos que lo compares con el Gear S2 3G, que era bastante grueso. El Gear S3 se ve un poco más simétrico, así que a pesar de ese grosor parece ser sin duda un más reloj tradicional.

El Gear S2 era mucho más compacto y se adaptaba mejor a la curvatura de la muñeca, especialmente si no tenías una muñeca gigante; era uno de los relojes inteligentes más compactos que había en el mercado.

El Samsung Gear S3 es más grande debido principalmente a su nueva carcasa de metal y a que tiene una batería de 380mAh, la cual promete ofrecer hasta cuatro días de uso.

A pesar de su tamaño y de que generalmente no me gustan los relojes grandes, con el tiempo me fui acostumbrando al Samsung Gear S3 y ya no me disgusta tanto su tamaño. Es cierto que tampoco tengo la muñeca más pequeña del mundo, sino una promedio, pero creo que vale la pena mencionar este detalle.

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

¿Cuáles son algunas de las novedades del Samsung Gear S3?

GPS: El Samsung Gear S3 ahora integra GPS para permitirte monitorizar los recorridos que haces cuando corres o montas en bicicleta, al igual que para darle más información a los apps.

Samsung Pay con NFC y MST: El Gear S3 trae el sistema de pagos móviles de Samsung completico, esto significa que puedes realizar pagos a través de NFC, además de la tecnología magnética MST que extiende la compatibilidad y es su principal ventaja frente a otros sistemas de pago como Apple Pay y Android Pay. El Gear S2 solo ofrecía pagos móviles con NFC.

Bocina y micrófono: El micrófono no es totalmente una novedad, pero la adición de la bocina permite hasta hablar directamente en el reloj. Inclusive, Samsung promete llamadas HD.

Más resistentes: El Gear S3 es resistente al agua y a situaciones extremas.

Nuevo diseño: Su diseño se ve y siente mucho más elegante, pero es bastante grande.