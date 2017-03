La nueva Gear 360 (2017) es más compacta, más bonita y graba en 4K

CNET

Las nuevas Gear VR (2017) no podían llegar sin una cámara que pudiera grabar contenido para las gafas. Por ello, Samsung desveló este miércoles la nueva cámara Gear 360, que tiene cambios notorios desde el momento en que se ve por primera vez.

La cámara sigue grabando en formato 360 grados, perfecta para sesiones de video en vivo en Facebook o YouTube. La Gear 360 (2017) también es capaz de tomar fotografías de 15 megapixeles.

La gran novedad es que el modelo de este año graba video en 4K (a 24 cuadros por segundo) y resolución de 4,096x2,048 pixeles, a diferencia del modelo anterior que grababa video en 3,820x1,920 pixeles como resolución máxima.

La batería en esta pequeña es de 1,160mAh y cuenta con un puerto USB tipo C. La cámara tiene sólo dos botones y cuenta con la certificación IP53, lo que la vuelve resistente a leves salpicaduras de agua y al polvo, pero no pienses en zambullirla en una piscina. La Gear 360 pesa apenas 130 gramos, muy útil para esas transmisiones en vivo de varios minutos porque no cansará la mano.

El nuevo diseño es lo más interesante de la cámara, además de la grabación en 4K. Samsung quitó las patitas que se podían desplegar de las cámaras de la generación anterior y ahora puso un sujetador fijo que a mi gusto la hace ver más elegante y portátil -- el anterior modelo parecía un trípode.

La nueva Gear 360 incluye soporte de una tarjeta microSD de hasta 256GB, el doble de lo permitido en el modelo anterior y un incremento necesario por la posibilidad de grabar en 4K. Las dimensiones del nuevo modelo son 100.6x46.3x45.1 mm.

Compatibilidad

La nueva Gear 360 (2017) es compatible con los modelos de teléfonos de 2016, pero agrega los nuevos Galaxy S8. Así queda la lista de compatibilidad en la Gear 360 2017: Galaxy S8, Galaxy S8 Plus, S7, S7 Edge, Note 5, 6 Edge+, 6, 6 Edge, A5 (2017), A7 (2017), iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus y con los sistemas operativos Windows y macOS.

Precio y disponibilidad

Samsung dijo que la nueva Gear 360 estará disponible entre abril y mayo por un precio por confirmar. Samsung dijo que el precio será inferior al de la generación pasada (que fue de US$349).