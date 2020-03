El Samsung Galaxy Z Flip es lo más cercano que tenemos a un Galaxy S20 plegable, ya que integra algunas de sus funciones y características, pero se distingue por una ingeniosa flexibilidad que le permite funcionar como una mejor herramienta para los usuarios que quieren un celular más compacto, que realizan muchas videollamadas o que les gusta generar contenido para plataformas como TikTok, Instragram y YouTube.

Construcción sólida

Buen desempeño

Es el teléfono plegable más barato de un fabricante reconocido Lo que no nos gusta Su pantalla exterior es demasiado limitada

Es costoso

Preocupa su durabilidad

La bocina tiene un desempeño promedio

Por supuesto que el Galaxy Z Flip no llega al mismo nivel de desempeño y especificaciones del S20, el Galaxy S20 Ultra, ni el Galaxy S20 Plus, y aunque tiene un concepto similar al del Motorola Razr plegable, ofrece muchas más cosas.

En general, el Galaxy Z Flip tiene un buen desempeño, una duración de batería promedio, cámaras parecidas a las de los Galaxy S10, Galaxy S10 Plus, Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10 Plus, y su bisagra, que se puede doblar casi en cualquier ángulo, permite que el celular no necesite de un soporte para realizar videollamadas sin sujetarlo en la mano, lo mismo para grabar video o tomarte fotos. Esa es, sin duda, su característica más genial y una que resulta muy útil en la era en que vivimos.

Juan Garzon / CNET

Vale la pena tener en cuenta que se rumora que el Galaxy Fold 2 se lanzará durante la segunda mitad de año como el verdadero sucesor del primer teléfono plegable de la empresa, aunque no quiere solo funcionar como celular, sino también como tableta.

Galaxy Z Flip: Lo más sobresaliente



Primer celular con vidrio plegable.

Precio de US$1,380.

Tiene buenas especificaciones (Snapdragon 855 Plus, 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento).

Tiene muchas funciones (carga inalámbrica, carga inalámbrica reversible, la interfaz se puede adaptar en algunos apps cuando doblas el celular).

La bisagra permite doblar la pantalla en casi cualquier ángulo (los primeros ángulos cuando comienzas a doblarlo no permiten fijar la posición, pero después sorprende lo bien que se siente y funciona).

Tiene funciones de los Galaxy S20 (como single take, etcétera).

Precio

El precio del Galaxy Z Flip es de US$1,380, unos US$120 menos que el Motorola Razr y US$19 menos que el Galaxy S20 Ultra.

El celular flexible se puede comprar en color negro o morado en Estados Unidos y la mayoría de países, pero también hay un selecto número de mercados en los cuales los usuarios podrán comprar un Galaxy Z Flip dorado.

Sin embargo, el Galaxy Z Flip morado y dorado son los que atraen más las huellas de los dedos, mientras que el negro es el que más las oculta.

Galaxy Z Flip: Características y especificaciones



Pantalla: 6.7 pulgadas (Dynamic OLED) con vidrio plegable (UTG) + 1.1 pulgadas (Super AMOLED) cubierta con Gorilla Glass 6.

Resolución: 2,636x1,080 pixeles + 300x116 pixeles.

Procesador: Snapdragon 855 Plus (Snapdragon 855+) de ocho núcleos con velocidad máxima de 2.95GHZ.

RAM: 8GB.

Almacenamiento: 256GB.

MicroSD: No.

Sistema operativo: Android 10 (One UI).

Cámaras principales: 12 megapixeles (f/1.8) + gran angular de 12 megapixeles (f/2.2).

Cámara frontal: 10 megapixeles.

Batería: 3,300mAh.

Carta inalámbrica: Sí.

Carga inalámbrica reversible: Sí.

Conectividad: Bluetooth 5.0, USB-C, Wi-Fi 6 (2.4GHz y 5GHz), NFC.

Tamaño cerrado: 73.6x87.4x17.3mm.

Tamaño abierto: 73.6x167.3x7.2mm.

Peso: 183 gramos.

Colores: Negro, morado y dorado.

Juan Garzon / CNET

Algo que queda claro es que el Galaxy Z Flip es un teléfono plegable muy parecido al Motorola Razr plegable y como tiene mejores especificaciones considero que le va a quitar buena parte de la atención al celular de Motorola.

En general, el Galazy Z Flip se ve bien y muestra un refinamiento respecto a lo que Samsung presentó primero con el Galaxy Fold. Por ejemplo, el espacio medio presente cuando se dobla el celular es más estrecho que el del Fold, aunque no llega al mismo nivel del Motorola Razr.

La pantalla externa ya no intenta ser un celular, sino una pantalla para notificaciones. Además, Samsung logró reducir el precio y, de cierta manera, simplifica el celular para que sea más atractivo para las masas y no tanto un producto exclusivo que parecía una especie de experimento.

La única duda que nos queda es si realmente vale la pena tener un celular flexible que solo se doble por la mitad y si vale la pena pagar más solo por eso, porque extendido funciona prácticamente como un teléfono tradicional.

En lo personal, creo que la idea del Galaxy Fold y Huawei Mate X de ofrecer un celular que se puede convertir en tableta tiene más valor para el usuario, porque extiende las funciones y posibilidades del dispositivo. Después de todo, con el Galaxy Z Flip, al igual que con el Motorola Razr, será necesario abrirlo para usarlo —así que la mayoría de las veces debería estar abierto en tu mano.

La bisagra es su atracción máxima y parece magica



El Samsung Galaxy Z Flip tiene un diseño con prácticamente la misma idea del Motorola Razr plegable: la capacidad de pasar de ser de un celular tradicional a un dispositivo más compacto.

Sin embargo, la gran diferencia del Galaxy Z Flip frente al Razr y cualquier otro teléfono plegable hasta el momento es que la bisagra no solo sirve para doblar el celular por la mitad, sino que además permite ajustar en diferentes ángulos el pliegue de la pantalla para utilizar la parte baja como un soporte del dispositivo.

Considero que esto es algo genial del Galaxy Z Flip, porque no solo ofrece más que el Motorola Razr plegable, sino que agrega una utilidad que casi ningún otro celular logra.

Es cierto, es posible que esta función sea similar a lo que han ofrecido celulares como el HTC Evo (celular de presentado en 2010) que integraba un pequeño pie de soporte que permitía colocar el celular de manear horizontal en casi cualquier parte, pero el Galaxy Z Flip permite ajustar el doblez con mayor precisión para asegurarte de que la pantalla o cámara estuviera en la mejor posición y funciona bien tanto con la cámara frontal, como con las traseras.

Es demasiado simple colocarlo en cualquier superficie semiplana para tomarte fotos, grabarte video y en ocasiones hasta para ver contenido sin necesidad de sostenerlo. Suena muy simple, pero funciona muy bien y es útil.

Por ejemplo, mientras grabábamos el unboxing del Galaxy S20 Ultra utilicé el Galaxy Z Flip para colocarlo frente a mi y grabar un lapso del unboxing, sin necesidad de tener nada de preparación. Fue fácil y estaba listo para compartir en mis redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok.

Juan Garzon / CNET

Mi única crítica aquí es que el contenido grabado siempre termina siendo vertical y no horizontal a menos que lo coloques de lado (esto no te permite ajustar el ángulo de la cámara de la misma manera y la interfaz no se adapta igual).

Además, vale la pena tener en cuenta que cerca de los primeros 30 grados de doblez, la bisagra no se bloquea por completo, pero pasado ese punto la puedes ajustar como quieras.

En cambio, el Motorola Razr o el Galaxy Fold, por ejemplo, están diseñados para estar totalmente abiertos o cerrados y aunque puedes encontrar un punto medio, los dispositivos se pueden volcar o simplemente no ofrecen una buena experiencia.

Juan Garzon / CNET

Flex mode complementa la excelente bisagra

El siguiente gran paso de esa bisagra está en le software ya que el llamado Flex mode o modo flexible permite que la interfaz del dispositivo se adapte al doblez que haces en el celular.

De esta manera, aplicaciones como la cámara, la galería, Google Duo y, en un futuro, YouTube permiten que lo más importante esté en la parte superior, mientras que en la parte inferior hay controles u otras opciones.

Esto hace que doblar el celular tenga más sentido que simplemente capturar contenido o ver una que otra cosa, pero por el momento está limitado más que nada a las apps mencionadas, así que aún hay mucho camino por recorrer.

Algo para tener en cuenta es que Google dijo que esta modalidad no era exclusiva para este celular o para Samsung, sino que podríamos ver esto en más dispositivos en un futuro.

Pantalla externa limitada y pequeña

En la parte externa el Galaxy Z Flip tiene una pequeña pantalla de 1.1 pulgadas que se enciende solo cuando cierras el celular, lo levantas, lo sacas del bolsillo o cuando le das dos toques seguidos.

La pantalla reproduce colores con gran claridad y ofrece información útil como la hora, fecha, carga de la batería, notificaciones y te permite contestar o rechazar llamadas telefónicas.

Además, se puede activar cuando estás tomando selfies para poder verte y puedes tocarla para cambiar entre la cámara principal y la gran angular. Asimismo, puedes hasta activar esa pantalla cuando estas tomando la foto de alguien y estás usando la pantalla principal como el visor.

Sin embargo, la información que cabe en esa pantalla es mínima e incluso es difícil verse cuando usas la cámara para una selfie. Además, las notificaciones son representadas por iconos y generalmente puedes ver tan solo un poco de las notificaciones, pero necesitas abrir el celular para interactuar con ellas o para ver más detalles.

Como punto positivo, puedes contestar una llamada entrante sin necesidad de desplegar el teléfono y, cuando contestas, el altavoz (speaker) se activa automáticamente.

Dicho esto, en general la pantalla ofrece funciones mínimas y es más fácil abrir el celular para realizar cualquier tarea. Mi utilidad ha sido principalmente para ver la hora, fecha y para contestar o rechazar las llamadas entrantes.

Más sobre el diseño

El Galaxy Z Flip es el primer celular con vidrio plegable. Aunque la primera impresión es que va a funcionar como una pantalla de vidrio tradicional, en realidad el celular tiene una delgada capa de vidrio que protege la pantalla, pero en la parte superior hay una capa de plástico que protege el vidrio y también a la pantalla.

De esta manera, la pantalla se siente un poco más rígida que la pantalla del Galaxy Fold y el Motorola Razr plegable, pero aún así se siente como una extraña combinación entre vidrio y plástico. Inclusive, como refleja la luz y como atrae las huellas de los dedos es más similar a una pantalla de plástico que de vidrio.

Juan Garzon / CNET

Además, la pantalla (o al menos la capa de plástico superior) se puede rayar simplemente con la uña de los dedos, así que hay que tener más cuidado que con una pantalla tradicional.

Es cierto, queremos un teléfono plegable con una pantalla de vidrio tal y como la obtendríamos en celulares tradicionales, pero que tenga la posibilidad de doblarse. Desafortunadamente, la tecnología no está lista aún y eso es lo que recibimos, pero esto no es malo del todo porque abre nuevas puertas a las funciones de los celulares —como lo que ofrece el Galaxy Z Flip.

Además, el pliegue es visible al ojo y al tacto en la mitad, pero al menos es solo un pliegue y no aparenta ser una pantalla arrugada como el Motorola Razr plegable.

Juan Garzon / CNET

La cámara frontal está integrada a través de un orificio en la pantalla, justo en medio como lo ha hecho Samsung en los Galaxy S20 y el los Galaxy Note 10.

Algo interesante es que el vidrio y plástico de la pantalla se hunden levemente en esa ubicación, y aunque es leve se alcanza a ver y sentir.

Asimismo, aunque los biseles son relativamente pequeños, se sienten más grandes de lo que son porque no están al ras con la pantalla, sino un tanto salido. Esto hace que realizar algunos gestos sea incomodo en ocasiones, como puede ser deslizar tu dedo desde uno de los botones para abrir menús o para controlar la navegación de Android.

En el borde lateral derecho, el Galaxy Z Flip tiene una barra para controlar el volumen y un lector de huellas integrado directamente en el botón de encendido. Al igual que con los Galaxy Note 10 y los Galaxy S20, mantener presionado el botón de encendido activará a Bixby y no apagará el celular. Para este propósito es necesario mantener presionado ese botón y el de volumen abajo, o puedes simplemente cambiar la configuración de ese botón en los ajustes.

En el borde izquierdo, encuentras el cajón para la ranura la tarjeta SIM, mientras que en el borde superior encuentras solo un micrófono.

Algo para tener en cuenta aquí es que el Galaxy Z Flip no tiene ranura para tarjeta microSD, así que los 256GB de almacenamiento es todo lo que tienes, además del almacenamiento en la nube que puedes encontrar a través de diferentes servicios.

Dicho esto, 256GB de almacenamiento es una capacidad muy buena y suficiente para la mayoría de usuarios.

Otra característica ausente aquí es el puerto de audífonos tradicionales de 3.5mm, algo que tampoco estuvo presente en el Galaxy Fold, en los Galaxy S20 y tampoco en el Motorola Razr plegable.

En cambio, en el borde superior tan solo encuentras el puerto USB-C y la bocina. Es cierto, el Galaxy Z Flip tiene tan solo una bocina y es promedio, así que no ofrece la mejor calidad y está lejos de lo que puedes obtener con las dos bocinas de los Galaxy S20.

La parte trasera está cubierta con vidrio y mantiene un estilo muy similar al del Galaxy Fold. No soy el mayor fan de este diseño porque me parece demasiado minimalista y con ese vidrio no me parece que lo haga sobresalir —tanto que en público, si no lo doblo, probablemente nadie se fijaría en él.

Lo bueno es que en la mitad inferior el celular ofrece carga inalámbrica y carga inalámbrica reversible para otros dispositivos, como los Galaxy Buds Plus.

Juan Garzon / CNET

Asimismo, el celular tiene sus dos cámaras traseras en la parte superior, un flash y la pequeña pantalla.

Vale la pena aclarar que el Galaxy Z Flip no es resistente al agua, así que la fragilidad del celular aumenta en comparación con los Galaxy S20, ya que no es solo la pantalla flexible, la bisagra y los componentes en movimiento.

En general, el Galaxy Z Flip se siente muy bien en la mano, doblado es fácil de guardar en prácticamente cualquier bolsillo o bolso, se siente como un celular sólido y no es muy pesado.

Lo malo es que a pesar de que puede ser una nueva generación de teléfonos flip phone, abrirlo con una mano no es tan simple por sus bordes curvos y resbaladizos. Lo bueno es que al cerrarlo se siente bien, aunque no genera un sonido impactante como los flip phones de años atrás.

Juan Garzon / CNET

Desempeño

En cuanto al desempeño, el Galaxy Z Flip no es el más rápido del mercado, pero no está muy lejos.

Abrir apps, navegar por la interfaz y hasta jugar videojuegos es un placer. Todo esto, gracias a que su procesador Snapdragon 855 Plus (Snapdragon 855+) no es tan viejo como el del Motorola Razr y es incluso un poco superior al que tiene el Galaxy Fold. Este procesador Snapdragon 855 Plus fue presentado a finales del año pasado, así que no lleva muchos meses en el mercado.

En nuestras pruebas de rendimiento, el Galaxy Z Flip demostró justo esa experiencia, superando al Galaxy Fold y no estando tan lejos del Galaxy S20 Ultra.

Prueba 3DMark Slingshot Unlimited Galaxy Z Flip 7,913 Galaxy S20 Ultra 8,212 Galaxy Fold 7,719 Motorola Razr 2,840 Nota: Las barras más largas representan mejor desempeño

Pruebas de rendimiento: Galaxy Z Flip 3,632 11,226 81,929 Galaxy S20 Ultra (Snapdragon 865) 4,210 12,928 93,719 Galaxy Fold 3,493 11,125 63,487 Galaxy Note 10 Plus (Snapdragon 855) 3,415 10,509 69,465 Galaxy S10 Plus (Snapdragon 855) 3,498 10,416 60,764 Galaxy S10 Plus (Exynos 9820) 4,507 10,419 55,092 Huawei Mate 30 Pro 3,869 11,939 57,143 Pixel 4 XL 3,025 19,959 73,111 Sony Xperia 1 3,490 11,045 68,750 OnePlus 7 Pro 3,345 10,491 63,886 OnePlus 7T Pro 3,661 11,263 76,971 Leyenda: Geekbench 4: Single-core (un núcleo) Geekbench 4: Multi-core (múltiples núcleos) 3DMark Ice Storm (unlimited) Nota: Las barras más largas representan mejor desempeño

Duración de batería

El Galaxy Z Flip tiene una batería de 3,300mAh, lo cual no representa la mejor capacidad del mercado, pero es superior a los 2,510mah de la batería del Motorola Razr.

Dicho esto, la duración de la batería del Galaxy Z Flip fue muy razonable y aunque termina siendo problema, la colocaría seguramente un poco más arriba que el promedio.

En general, no tuve problemas para que la batería me durará al menos el día laboral, comenzando a utilizarlo a las 7 a.m. para luego terminar con 15 por ciento cerca de las 5 p.m.

En nuestras pruebas de reproducción de video continuo, el Galaxy Z Flip duró 16 horas de reproducción de video continuo, lo mismo que duró el Galaxy S20 Ultra cuando ese celular de Samsung está configurado a 120Hz, configuración con la que usa más batería que cuando está en 60Hz. A 60Hz, el Galaxy S20 Ultra superó el Galaxy Z Flip con un resultado de 21 horas.

Comparado con otros celulares, esa duración fue similar a las 16 horas y 34 minutos que logró el LG G8, y a las 16 horas y 15 minutos que logró el Pixel 3A. Además, esta duración de batería del Galaxy Z Flip fue superior a las 15 horas y 18 minutos que logró el iPhone 11 Pro, a las 14 horas y 14 minutos que logró el Pixel 4 XL y a las 12 horas y 14 minutos que logró el Galaxy Fold.

Sin embargo, es inferior a las 21 horas que también logró el Galaxy S20 Plus configurado a 60Hz, y las 21 horas y 30 minutos que logró el Galaxy Note 10 Plus.

Cámaras

El Galaxy Z Flip tiene en total tres cámaras: dos traseras y una frontal.

La cámara frontal es de 10 megapixeles con apertura de f/2.4 megapixeles, mientras que en la parte trasera, la cámara principal es de 12 megapixeles, con una apertura de f/1.8, y la otra cámara es un gran angular de 12 megapixeles con apertura de f/2.2.

Las cámaras del Galaxy Z Flip ofrecen una buena experiencia y aunque no considero que sean las mejores,son igual buenas.

Estas cámaras, de hecho, incluyen la función Single Take de los Galaxy S20, que permite capturar fotos y videos con las dos cámaras de manera simultánea.

Además, obtienes modo de noche y la posibilidad de tomar fotos y video con fondo borroso (fondo dinámico). Inclusive, el Galaxy Z Flip cuenta con hiperlapso nocturno como los Galaxy S20.

Sin embargo, el Galaxy Z Flip no tiene la capacidad de grabar video 8K como los S20, pero puedes grabar video 4K que considero que, en general, será más útil para la mayoría de las personas en la actualidad.

En cuanto a la calidad de las fotos, el Galaxy Z Flip ofrece buenos resultados y son muy similares a lo que podemos obtener con los Galaxy S10 con las actualizaciones más recientes o hasta el Galaxy Fold.

Esto significa buen desempeño con buena iluminación y en situaciones con poca luz, el modo de noche ayuda a obtener resultados relativamente buenos.

Dicho esto, como tan solo tienes dos cámaras no encuentras un telefoto, como por ejemplo el Galaxy S10, el S10 Plus y hasta el Galaxy Fold.

Considero que los Galaxy S20 ofrecen mejores resultados, sober todo en situaciones con poca luz y con zoom.

De cualquier manera, estas cámaras son mucho mejores que las cámaras que ofrece el Motorola Razr al ajustar mejor la exposición de las escenas, capturar fotos más rápidas y lograr más detalle con frecuencia.

Por otra parte, considero que la principal "magia" o aspecto sobresaliente, porque con su bisagra que permite ajustar a la pantalla en diferentes ángulos puedes colocarlo en cualquier parte para tomarte fotos —ya sea porque estás de vacaciones o porque eres un usuario a quien le gusta compartir en redes sociales para Facebook, Twitter o TikTok.

Considero que este es uno de los valores más grandes que ofrece el Galaxy Z Flip, porque permite que muchas de las personas que le quieren sacar provecho a la era digital en la que vivimos tengan una herramienta más sencilla para crear contenido y compartirlo con otros desde cualquier parte.

Juan Garzon / CNET

Conclusión

El Galaxy Z Flip es un teléfono fascinante que se adapta muy bien a la era moderna en la que vivimos y, hasta el momento, es el mejor teléfono plegable del mercado.

Es cierto, no tiene las especificaciones o cámaras de los Galaxy S20, pero tiene algunas de sus funciones y ofrece la posibilidad de colocarse en cualquier superficie semiplana para tomar fotos o video sin necesidad de trípode, poder tener videoconferencias sin sujetar el celular y hasta ser colocado con mayor facilidad en bolsillos o bolsos por su diseño compacto.

Claro, su alto precio no lo hacen para todos, aunque su aspecto único creo valida el precio. La mayoría de los usuarios, quizá, podrían esperar un poco para tener más opciones que ofrezcan cosas similares y probablemente a un precio más bajo, pero igual así funciona con todo y si esperas podrías obtener algo mejor.

Sin embargo, en la actualidad no creo que todos necesiten la flexibilidad que ofrece este celular y recibirían más valor de un teléfono tradicional, como el Galaxy S20 Plus y el Galaxy S20. Sin embargo, para quienes quieren crear contenido en todas partes —ya sea TikTok, Instagram o hasta YouTube—, el Galaxy Z Flip es una gran herramienta.

Dicho esto, la durabilidad del Galaxy Z Flip sigue siendo cuestionable porque es tecnología nueva y tiene partes físicas que se deben mover constantemente. Sin embargo, usándolo por casi un mes no he notado ningún deterioro o problemas de durabilidad claros, más allá de una pantalla que se puede rayar más fácil que las tradicionales.

