El Galaxy Watch Active 2 es, junto con el Galaxy Watch, el mejor reloj inteligente que pueden comprar los usuarios con un celular Android.

Su diseño es excelente, tiene un montón de funciones útiles, su detección de actividad física mejora frente a su predecesor, su bisel giratorio digital es útil y se puede cargar inalámbricamente, aunque su precio es más elevado que su predecesor (Galaxy Watch Active).

Juan Garzon / CNET

Este el segundo reloj inteligente de Samsung que conocemos este año y que llega como sucesor del Galaxy Watch Active, que fue anunciado junto al Galaxy S10, Galaxy S10 Plus y sus hermanos en febrero de este año.

Aunque la primera impresión del Galaxy Watch Active 2 parece ser simplemente una actualización del reloj que debutó a principios de año, en realidad es más una mezcla de algunas características del Galaxy Watch con el Watch Active. Con todo esto, también trae algunas novedades, incluyendo una versión especial llamada Galaxy Watch 2 Under Armour Edition.

Galaxy Watch Active 2: Características y especificaciones



Tamaño: 44x44x10.9mm (44mm) y 40x40x10.9mm (40mm)

Peso: 30 gramos (aluminio de 44mm), 26 gramos (aluminio de 40mm), 44 gramos (acero de 44mm) y 37 gramos (acero 40 gramos)

Pantalla: 1.4 pulgadas (34mm) la versión de 44mm y 1.2 pulgadas (40mm) la versión de 40mm

Resolución: 340x340 pixeles

Vidrio: Corning Gorilla Glass DX+

Banda o correa: 20mm (intercambiable)

Batería: 340mAh (44mm) y 247mAh (40mm)

Procesador: Exynos 9110 Dos núcleos de 1.15GHz

RAM: 768MB (Bluetooth) y 1.5GB (LTE)

Almacenamiento: 4GB

Conectividad: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11n, NFC, A-GPS, GLONASS, Beidou (no incluido en Estados Unidos)

Sensores: Ritmo cardíaco, electrocardiograma (ECG), acelerómetro, giroscopio, barómetro y luz ambiental

Carga: Carga inalámbrica WPC

Durabilidad: 5ATM +IP68 / MIL-STD-810G

Compatibilidad: Celulares Android (5.0 o superior) con al menos 1.5GB de RAM y iPhone 5 (con iOS 9.0 o más reciente) o celular más reciente.

Precio y disponibilidad

El Galaxy Watch Active 2 tiene un precio de US$279 por la versión de 40mm con solo Bluetooth y de US$299 por la versión de 44mm con solo Bluetooth. El precio del Galaxy Watch Active 2 LTE es de US$429 y US$449 para la versión de 40mm y 44mm respectivamente.

El precio inicial del Samsung Galaxy Watch Active 2 Under Armour Edition es de US$309 por la versión de 40mm y US$329 por la versión de 44mm.

Un reloj con bisel digital compacto

El Galaxy Watch Active 2 no integra el mismo bisel giratorio físico que tanto nos ha gustado desde que la empresa lo introdujo en el Gear S2 y Gear S3, y que luego también estuvo presente en el Galaxy Watch, sino que el Active 2 intenta replicar exactamente esta experiencia a través de un bisel giratorio digital o capacitivo.

Esto no significa que funciona exactamente igual, pero permite que el reloj sea más compacto que antes, mientras que ofrece una de las mejores maneras que hemos conocido de controlar un reloj.

Angela Lang/CNET

Ese bisel digital funciona al deslizar tu dedo por el marco de la pantalla y el reloj reproduce una vibración que ayuda a simular la misma experiencia que he tenido en el Galaxy Watch por más de un año.

Sin embargo, aunque sorprende lo bien que funciona y se siente, el bisel digital no ofrece la misma precisión y el reloj no permite encender la pantalla por completo (de la pantalla siempre encendida) con solo deslizar tu dedo por ese borde, sino que es necesario tocar la pantalla. Esto es diferente al Galaxy Watch, que permitía ambas cosas.

Por si tenías la duda, la pantalla de 1.2 o 1.4 pulgadas es táctil y responde bien a los comandos. Sin embargo, en ocasiones para activar el reloj sentí que tenía que tocarlo con más fuerza de lo esperado o intentar más de una vez.

Es posible que esto sea para evitar que se encienda por error la pantalla, pero en ocasiones sí hay falsos positivos.

En cuanto a la calidad de la pantalla es sin duda una de las mejores que he visto en un reloj, si no es que no es la mejor. La pantalla AMOLED reproduce colores muy vibrantes y gran detalle, mientras que los negros son bien oscuros. Inclusive, la pantalla siempre encendida logra también reproducir color y se siente que la pantalla de cierta manera sobresale y no está debajo de un vidrio.

Gracias al bisel digital, el Galaxy Watch Active 2 tiene un cuerpo más compacto que el Galaxy Watch y permite que más personas lo puedan usar.

Angela Lang/CNET

El reloj se siente cómodo en la muñeca y la banda de 20mm puede ser cambiada por prácticamente cualquier banda tradicional de ese tamaño.

Aunque el bisel digital y el cuerpo compacto mejoran la experiencia, esto significa que la pantalla también está más expuesta a romperse con golpes porque ya no hay un bisel giratorio físico que la proteja. Además, en medio del vidrio y el cuerpo de metal hay una pequeña división que permite se almacene la mugre y otras partículas.

Por otra parte, el reloj de Samsung tiene dos botones en el borde lateral derecho. El superior permite regresar al menú o pantalla inicial si lo presionas solo una vez o si lo mantienes presionado abre Samsung Pay.

El botón inferior te permite ir a la pantalla de Inicio si lo presionas una vez, te permite apagar el reloj si lo mantienes presionado o te permite activar un app o función de tu preferencia al presionarlo dos veces.

Algo notable es que los sensores en la parte inferior han cambiado y esto hace que la parte inferior o interna del reloj sea mucho más resbalosa que antes. Esto puede ser un poco molesto si usas un celular como el Samsung Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Plus o Galaxy S10 Plus para cargar el celular con la carga inalámbrica reversible porque se desliza con mucha facilidad, pero en el cargador que incluye Samsung en la caja se mantiene en posición sin problemas.

Electrocardiograma en tu muñeca

Otra gran novedad que seguramente pondrá contentos a muchos usuarios es que Samsung integra un electrocardiograma o ECG directamente en el Galaxy Watch Active 2 para ayudar a detectar arritmias, algo similar a lo que ofrece el Apple Watch Series 4 en algunos mercados. Sin embargo, esta función todavía no está activa, ni ha recibido aprobación médica.

Samsung dice que ha invitado a organizaciones médicas a comenzar a hacer pruebas con la función de electrocardiograma en el Galaxy Watch Active 2. Sin embargo, cuando se lance el reloj un usuario común y corriente no podrá disfrutar de esta función a pesar de tener el hardware necesario.

Sarah Tew/CNET

Mejor lector de fitness y mejor entrenador

Otra mejora importante es que Samsung también ha mejorado el sensor de ritmo cardíaco que integra el reloj

para ofrecer mayor precisión y en realidad lo hace porque detecta más rápidamente y de manera más efectiva la actividad que estés haciendo.

Estas mejoras llegan gracias a la integración de más luces LED en ese componente. Samsung dice que en vez de incluir cuatro luces LED, el Galaxy Watch Active 2 ahora incluye 8 luces en su sensor de ritmo cardíaco óptico. Asimismo, Samsung dice que el nuevo accelerómetro puede medir fuerza hasta 32G en vez de hasta 16G como lo hacía su predecesor.

Por otra parte, Samsung también incluye más funciones de ejercicio o fitness, como es el entrenador en tiempo real cuando corres. Este entrenador te ofrece información de la distancia que has recorrido y el ritmo que llevas. La voz sigue siendo tan robótica como antes, pero también te anima a seguir trabajando para lograr tus metas.

Algo malo de esta clase de funciones que ya hemos tenido en otros relojes Samsung es que si estás, por ejemplo, montando bicicleta el viento no te va a permitir escuchar mucho lo que te dice. Esto también puede suceder en actividades donde hay mucho ruido.

Google Translate en tu muñeca

En el Galaxy Watch Active 2, Samsung también incluye a Google Translate, una función que algunos usuarios han disfrutado en los relojes con Wear OS (anteriormente conocido como Android Wear OS) para traducir directamente desde el reloj.

Personalización de carátulas o caras de reloj

Mi Estilo o My Style es una nueva función que permite personalizar la carátula o cara de reloj de manera más avanzada. Con solo tomar una foto de un objeto o ropa usando tu celular, el app te proporcionará diseños similares que incluyen esa clase de patrones o los mismos colores para que los puedas establecer como el fondo de pantalla de tu reloj.

No considero que esta sea la función más emocionante para mi, pero es algo que de pronto algunos van a disfrutar.

Una sola verificación para apps

Una de las cosas más molestas de los relojes inteligentes es que en muchas ocasiones es necesario verificar tu usuario y contraseña en tu reloj, a pesar de ya tenerlo verificado en tu celular.

Con el Galaxy Watch Active 2, Samsung promete mejorar esto al dejar que los apps que ya fueron autenticados en el celular no requieran autenticación en el reloj.

No he podido probar esta función para asegurarme de que funcionará con toda clase de apps, pero es sin duda un paso importante para ofrecer una mejor experiencia.

Dos tamaños: 40mm y 44mm

El Galaxy Watch Active 2 está disponible en modelos de 40mm y 44mm, en versiones con Bluetooth o con LTE.

Samsung dice que en el modelo pequeño el Galaxy Watch Active 2 incluye una pantalla más grande que el predecesor, con un panel de 1.2 pulgadas en vez de 1.1 pulgadas.

El modelo de 44mm tiene una pantalla de 1.4 pulgadas, pero ofrece la misma resolución de 360x360 pixeles en esa pantalla Super AMOLED que puede mantenerse encendida todo el tiempo y está protegida con el vidrio Gorilla Glass DX+.

Los relojes tienen un cuerpo de aluminio o acero inoxidable, pero las versiones con LTE solo se pueden comprar con un cuerpo de acero inoxidable.

Además, las bandas de los dos relojes son de 20mm que se puede cambiar sin muchos problemas.

Desempeño

El Galaxy Watch Active 2 ofrece una buena experiencia en general, pues es rápido para navegar entre las pantallas, menús, funciones y apps. No considero que sea un cambio drástico frente al Galaxy Watch, pero sí parece estar un poco más optimizado en la actualidad para en ocasiones abrir cosas un poquito más rápido.

Angela Lang/CNET

Sin embargo, la pantalla no se activa al intentar usar el bisel giratorio digital y tocar la pantalla no siempre activa la pantalla por alguna razón, sino que hay que hacerlo firme y sin moverse mucho, aunque también puedes presionar el botón. Igual, como mencionaba el bisel giratorio digital funciona bien, pero no logra reemplazar por completo el bisel físico del Galaxy Watch.

Algo positivo es que la pantalla es hermosa, ofreciendo un muy buen contraste, colores y detalle. Inclusive a plena luz solar, el brillo también es suficientemente bueno para lograr ver lo que está en la pantalla, a pesar de que existe reflexión.

Como mencionaba, la actualización de sensores y software mejora el reconocimiento de actividades para ofrecer más precisión y velocidad.

Aún es necesario instalar uno o varios apps dependiendo del celular, pero sin importar el celular la experiencia es muy similar.

Sin embargo, con algunos celulares Samsung se pueden presentar algunos problemas en la actualidad. Por ejemplo, emparejándolo con el Pixel 4 XL no fue posible descargar nuevas caras de reloj. Inclusive, borrando el caché y/o desinstalando los apps no han solucionado el problema. Vale la pena tener en cuenta que este ha sido el único celular con el que he experimentado problemas. Hemos contactado a Samsung y la empresa dice que ya lo está investigando.

Duración de batería

En general, el Galaxy Watch Active 2 tiene una duración de batería confiable que permite obtener todo un día de uso y hasta un poco más.

Sin embargo, su duración de batería es un poco inferior a lo que ofrece el Galaxy Watch, el cual logra ofrecer hasta dos días de uso con una sola carga cuando lo apagas mientras duermes.

Conectividad LTE

El Galaxy Watch Active 2 también obtiene una de las funciones que hemos tenido en el Galaxy Watch, Gear S2 y Gear S3: una opción con conectividad LTE.

Aunque esta conectividad generalmente representa un precio más alto y/o un costo adicional a tu plan celular, la conectividad LTE le permite funcionar de manera más independiente para poder, por ejemplo, escuchar música en Spotify directamente desde el reloj y sin tener tu celular. Esto significa que el reloj se vuelve mucho más independiente y puedes hasta recibir y responder a toda clase de notificaciones.

Angela Lang/CNET

Samsung Galaxy Watch Active 2 Under Armour Edition

El Samsung Galaxy Watch Active 2 Under Armour Edition es una versión más premium del nuevo reloj inteligente de la empresa.

El Galaxy Watch Active 2 Under Armour Edition mantiene todas las funciones de la versión regular, incluyendo ese atractivo bisel giratorio digital y la función de electrocardiograma.

Sin embargo, el Watch Active Under Amour Edition trae una banda o correa especial, seis meses de suscripción premium de MapMyRun y la posibilidad de conectar los zapatos conectados Under Armour HOVR.

Conclusión



El Galaxy Watch Active 2 es un reloj inteligente que trae muchas de las cosas que conocimos en el Galaxy Watch y el Galaxy Watch Active y que ofrece una buena experiencia en el uso regular.

Si bien el Active 2 no tiene ese bisel giratorio físico, su bisel giratorio digital funciona muy bien y considero que es una buena implementación para que el reloj sea más compacto. Además, su pantalla se ve muy bien y la función de electrocardiograma es una adición positiva, aunque no la pudimos probar, ni sabemos cuándo podría llegar para el consumidor común y corriente.

En general, el Galaxy Active 2 se posiciona como el mejor reloj inteligente para los usuarios con un celular Android, el mismo lugar que ocupa el Galaxy Watch.

Los dos relojes tienen muchas similitudes y la principal diferencia está en el diseño, duración de batería y algunas funciones.

Comparación: Galaxy Watch Active 2 vs. Galaxy Watch vs. Galaxy Watch Active vs. Apple Watch Series 5

Galaxy Watch Active 2 Galaxy Watch Galaxy Watch Active Apple Watch Series 5 Pantalla Circular AMOLED Circular AMOLED Circular AMOLED Cuadrada LTPO OLED Retina Tamaños 40 y 44mm 42 y 46mm 40mm 40 y 44mm Pantalla siempre encendida Sí Sí Sí Sí Conectividad Bluetooth, Wi-Fi, NFC con opción de LTE Bluetooth, Wi-Fi, NFC con opción de LTE Bluetooth, Wi-Fi, NFC Bluetooth, Wi-Fi, NFC con opción de LTE GPS Sí Sí Sí Sí Electrocardiograma Sí, pero no activo en lanzamiento No Sí, pero no activo en lanzamiento Sí Resistencia al agua IP68/5ATM IP68/5ATM IP68/5ATM 5ATM Price (Bluetooth) Desde US$279 (40mm), US$299 (44mm) Desde US$329 (42mm), US$349 (46mm) Desde US$279 Desde US$399 (40mm), US$429 (44mm)