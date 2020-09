El Galaxy Watch 3 es la apuesta más segura y costosa para los que buscan un reloj inteligente y tienen un celular Android, similar a como lo es el Apple Watch para los usuarios con un iPhone.

8.1 Galaxy Watch 3 (reloj) Lo que nos gusta Bisel giratorio físico

Hermosa pantalla

Compatibilidad de electrocardiograma, presión arterial, SpO2 y VO2 Máx

Detecta caídas y ayuda para comunicarse en emergencias.

Buen rendimiento

Monitor de sueño Lo que no nos gusta Electrocardiograma y presión arterial no están disponibles en su lanzamiento

Caro

Sigue siendo grande.

Diseño sin muchos cambios

Duración de batería inferior a Galaxy Watch

Generación tras generación, Samsung ha demostrado que los Galaxy Watch se han convertido de cierta manera en el estándar para los relojes inteligentes que se conectan a celulares Android y generación tras generación ha pulido a estos dispositivos. Pero ahora también su precio se incrementó para tener un precio inicial idéntico al Apple Watch Series 5 (US$399).

En general, el Galaxy Watch 3 es uno de los relojes inteligentes más completos del mercado porque tiene no solo lo tradicional que ofrece un reloj inteligente (notificación, hora, medición de actividad física, sensor de ritmo cardíaco, etc.), sino que también ofrece SpO2, VO2 Máx, detección de caídas y monitorización avanzada de sueño, al igual que es compatible con detección de presión arterial y electrocardiograma (ECG).

Lo malo es que tanto la presión arterial como el electrocardiograma aún no han sido habilitados en el momento de hacer este análisis, al menos en Estados Unidos.

Dicho esto, la posibilidad de realizar un electrocardiograma y tomar la presión sanguínea y la SpO2 no son algo que todos necesiten o vayan a utilizar.

Además, aunque la pantalla del Galaxy Watch 3 es hermosa y el diseño atractivo, el reloj se parece muchísimo a la anterior generación, que a la vez se parecía a la anterior generación. Los relojes generalmente no cambian tanto su diseño, pero después de haber probado las anteriores generaciones del reloj insignia de la empresa me hubiera gustando un poco más de cambio para emocionarme más al colocarlo en mi muñeca.

En general, el Galaxy Watch 3 no representa un gran salto en comparación con el Galaxy Watch en el uso general y al Galaxy Watch Active 2 en cuanto a la experiencia y funciones.

Juan Garzón / CNET

Si tenías un Watch o un Active 2, no considero que tenga sentido cambiarte al reloj Galaxy Watch 3 a menos que quieres simplemente lo mejor de lo mejor.

Para la mayoría de usuarios, el Galaxy Watch Active 2 representa más valor porque tiene también compatibilidad con detección de presión arterial y electrocardiograma (aunque no han sido habilitados) y la experiencia es muy similar. Es cierto, no tiene un cuerpo de acero inoxidable en el modelo base o un bisel giratorio físico, pero no creo que la diferencia de precio de US$150 (o US$170 en el momento de hacer este análisis) tenga sentido.

Además, el Galaxy Watch Active 2 es un reloj más compacto, algo que muchos usuarios han criticado de los relojes inteligentes como el Galaxy Watch 3.

Precio y disponibilidad



El precio del Galaxy Watch 3 es de US$399 por la versión con Bluetooth/Wi-Fi de 41mm o US$429 por la misma versión pero de 45mm. Si quieres LTE, el precio del tamaño de 41mm es de US$449 y de 45mm es de US$479.

Galaxy Watch 3: Características y especificaciones

Material: Acero inoxidable con correa de cuero o titanio con correa de metal

Tamaños: 45mm (45x46.2x11.1) y 41mm (41x42.5x11.3mm)

Peso: 54 gramos (45mm en acero inoxidable), 43 gramos (titanio) o 49.2 gramos (acero inoxidable)

Pantalla: 1.4 pulgadas (45mm) o 1.2 pulgadas (41mm) con vidrio Gorilla Glass DX y pantalla siempre encendida

Batería: 340mAh (45mm) y 247mAh (41mm)

Carga: Inalámbrica

Procesador: Exynos 9100 (dos núcleos de 1.15Ghz)

RAM: 1GB

Almacenamiento: 8GB

Sistema operativo: Tizen 5.5

Conectividad: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11n, NFC, GPS, GLONASS, Beidou7 y opción de LTE

Sensores: Acelerómetro, giroscopio, barómetro, ritmo cardíaco, electrocardiograma y de luz

Resistencia al agua: 5 ATM + IP68 / MIL-STD-810G

Compatibilidad: Android 5.0 o superior con al menos 1.5GB de RAM y iPhone 5 o superior con al menos iOS 9.0

Colores: Mystic Bronze (bronce), Mystic Black (negro), Mystic White (blanco) en el modelo de acero inoxidable o Mystic Black (negro) en titanio

Diseño: El bisel rotatorio regresa, pero el diseño no cambia mucho

En general, el diseño del Galaxy Watch 3 es muy similar al del Galaxy Watch, pero el principal cambio es posiblemente el bisel giratorio físico, ya que es más compacto para ofrecer más pantalla en un reloj de ese tamaño.

Samsung dice que ese bisel es 10 por ciento más compacto, lo cual es bueno y no perjudica la experiencia.

Juan Garzón / CNET

Sin embargo, la primera vez que lo saqué de la caja quedé un poco decepcionado porque el reloj es tan parecido a las anteriores generaciones que me hubiera gustado un poco más de cambio para emocionarme más de usarlo. Digo esto porque el reloj en la muñeca se ve y siente muy parecido a las anteriores generaciones.

A pesar de esto, el reloj es bonito y su pantalla hermosa, mientras que es cierto que los relojes inteligentes no han presentado tantos cambios en el diseño en los últimos años. Puede ser que sea un poco exigente, pero esto hace que no se sienta tan nuevo en la muñeca.

El Galaxy Watch 3 está disponible en dos versiones, una de 41mm con una pantalla de 1.2 pulgadas y otra de 45mm con una pantalla de 1.4 pulgadas. La dos pantallas son AMOLED y están protegidas por el mismo vidrio Gorilla Glass DX como su predecesor.

Los dos modelos del reloj de Samsung están disponibles en acero inoxidable, pero la versión de 45mm también se puede comprar con con cuerpo de titanio. El Galaxy Watch 3 de acero inoxidable viene con una correa de cuero, mientras que el de titanio trae una correa de metal.

Mi unidad de prueba fue la de 45mm en acero inoxidable con LTE, aunque para el análisis no activé la conectividad celular sino que siempre dependió de la conectividad del celular o Wi-Fi.

El Galaxy Watch 3 tiene resistencia al agua de 5ATM (hasta 50 metros de profundidad), al igual que IP68 y resistencia que pasó pruebas militares MIL-STD-810G.

El reloj se carga de manera inalámbrica como sus predecesores y es algo que me ha gustado mucho, especialmente porque se pueden cargar hasta con cargadores inalámbricos de celulares.

El Galaxy Watch 3 no es un celular muy grueso ni demasiado grande, pero no es el más delgado ni su tamaño lo hace adecuado para muñecas pequeñas. Para los que quieren un reloj más compacto, recomendaría el Galaxy Watch Active 2 que tiene un diseño más simplificado y delgado.

Electrocardiograma (ECG) y medición de presión arterial

Similar al Galaxy Watch Active 2, el Galaxy Watch 3 tiene la capacidad de funcionar como un dispositivo para electrocardiograma y para medir la presión arterial, pero en el momento de realizar este análisis esa función no ha sido habilitada oficialmente en Estados Unidos y ha estado disponible principalmente en Corea del Sur.

Dicho esto, poco después del lanzamiento del Galaxy Watch 3, Samsung anunció que recibieron aprobación de la de la Dirección de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y que estaría llegando este año.

Juan Garzón / CNET

A pesar de esto, logré probar por unos meses una versión beta de la detección de presión arterial en el Galaxy Watch Active 2 y Samsung dijo que funcionará muy similar.

Mi experiencia con la detección de presión arterial del Galaxy Watch Active 2 fue buena porque siempre fue muy preciso y es fácil de usar. Sin embargo, es necesario calibrar el reloj con un medidor de presión arterial una vez al mes, lo cual significa que deberás tener un medidor tradicional disponible y significa también que requiere más trabajo del que te imaginarías.

Por ejemplo, después de un par de meses dejé de calibrarlo porque no vi necesario tener esta función disponible en todo momento para mí, como probablemente la mayoría de personas. Aquellas personas que sufren de la presión sí verán un beneficio mucho más grande tener esta función en un reloj y calibrarlo solo una vez al mes no será un problema.

Juan Garzón / CNET

Detección de caídas



El Galaxy Watch 3 es el primer reloj inteligente de Samsung con detección de caídas. Esto significa que usando los diferentes sensores que tiene integrados el reloj, el sistema logrará detectar cuándo una persona se ha caído repentinamente para enviar un mensaje de emergencia (SOS) a contactos preseleccionados.

De una u otra manera, esta es una función similar a la que el Apple Watch Series 4 o más reciente han ofreciendo.

Además, tienes la posibilidad de presionar el botón de Inicio tres veces seguidas para enviar un mensaje de alerta (SOS) a un contacto de emergencia configurado anteriormente.

VO2 Máx y SpO2

El Galaxy Watch 3 también tiene la capacidad de medir VO2 Máximo (VO2 Máx) y SpO2.

VO2 Máx permite detectar en un minuto el consumo máximo de oxígeno de tu cuerpo cuando haces ejercicio y te dice el porcentaje dentro de tu grupo de edad. Esta es una medida que los deportistas usan con frecuencia para saber la resistencia que tienen y es generalmente realizada en un laboratorio o gimnasio en el cual la persona está en una banda o bicicleta estacionaria mientras usa una máscara que mide la concentración de oxígeno y dióxido de carbono del aire inhalado y exhalado. Esto determina la cantidad de consumo máximo de oxigeno que tiene durante una actividad física.

Por su parte, SpO2 es la saturación de oxígeno en la sangre que permite determinar la correcta función cerebral, muscular, del sistema nervioso, las glándulas y los órganos.

Monitorización del sueño

El Galaxy Watch 3 no necesita descargar un app para monitorizar tu sueño, sino que viene integrado en el software del reloj y calcula automáticamente esto con solo llevar el reloj puesto para darte un marcador que indica la calidad de sueño que tuviste.

Juan Garzón / CNET

El reloj tiene la capacidad de distinguir las diferentes fases de sueño (como es sueño profundo, liviano y REM o MOR) y te muestra esa información y la compara con el promedio.

Estrés, ejercicios, entrenador, Samsung Pay y otras funciones

Este reloj de Samsung también monitoriza tu estrés y te ofrece guías de respiración para ayudar a relajarte. El Galaxy Watch 3 también te recuerda que llevas mucho tiempo sentado, te permite monitorizar el consumo de calorías y agua, al igual que el ciclo menstrual de una mujer.

Por otra parte, el app Samsung Health ofrece más de 120 videos de entrenamiento, los cuales puedes seleccionar en el celular y transmitirlos en un televisor mientras que te muestra tu ritmo cardíaco en tiempo real.

El Galaxy Watch 3 tiene la capacidad de monitorizar automáticamente siete actividades físicas, puede detectar más de 35 actividades físicas en total.

Por si tenías la duda, el reloj Samsung Galaxy Watch 3 integra su propio GPS para grabar los recorridos que realizas en diferentes actividades físicas, al igual que su distancia. Además, tiene un entrenador que ofrece información (distancia recorrida, tiempo y consejos básicos) en tiempo real.

Juan Garzón / CNET

Algo nuevo es que al finalizar una corrida Samsung te ofrece una análisis más detallado que incluye rigidez y hasta asimetría (derecho e izquierdo) y tiempo de contacto representadas a través de una gráfica detallada en el celular. En el reloj te puede mostrar de manera breve, por ejemplo tu asimetría y si es bueno y malo, pero no con tanto detalle.

Esta información es útil y ayuda a mejorar, pero me hubiera gustado que el entrenador te ofreciera esta información mientras corres, ya sea cada 15 minutos o similar. De esta manera, puedes mejorar mientas corres y es más fácil realizar los ajustes que simplemente esperar a completar el ejercicio para saber si mejoraste o no.

Samsung Pay, mi sistema de pagos favorito, sigue presente en el Galaxy Watch 3, pero no cuenta con MST (solo con NFC) como sí lo hacía el Gear S3 o celulares como los Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra que extiende la compatibilidad con terminales de pago.

Asimismo, encuentras la misma integración con Spotify que te permite escuchar música sin conexión si eres suscriptor premium de ese servicio, o la puedes transmitir a través de LTE pero esto agotará mucho más rápido la batería y tener LTE en un reloj representa un costo adicional en tu plan celular.

Por otra parte, Tizen sigue sin muchos cambios, pero la experiencia es buena. El Galaxy Watch 3 incluye algunas leves modificaciones, como son nuevas carátulas, los mensajes que recibes tienen un diseño más sobresaliente y aún tienes la posibilidad de responder a través de respuestas predeterminadas, voz, texto (en un teclado o escritura a mano) o con emojis.

Una novedad de Tizen es que ahora cuando estás viendo una notificación o estás en un app y giras tu muñeca, la información se oculta para solo mostrar la hora y hacer todo lo demás muy borroso. Esto es un aspecto de seguridad bueno, pero en mi experiencia también hizo que muchas veces tuviera que girar más de una vez la muñeca para poder ver la notificación o lo que estaba haciendo en el app. Es posible que sea porque el reloj no detecta con precisión que he girado mi muñeca a menos de que el movimiento sea muy pronunciado.

Desempeño y duración de batería

En cuanto a desempeño, no creo que haya muchas quejas. Navegar por las pantallas, menús y apps es tan rápido como uno esperaría en esta clase de reloj. ¿Podría ser más rápido? Sí, especialmente si se reduce el tiempo de las animaciones, pero igual es muy bueno.

En las diferentes mediciones, generalmente el Galaxy Watch 3 parece estar dentro del promedio de variación de la monitoritación, pero es claro que es necesario tener bien ajustado el reloj.

En cuanto a la duración de la batería, el Galaxy Watch 3 es inferior a lo que ofrecía el Galaxy Watch y muy similar a lo que ofrece el Galaxy Watch Active 2. ¿Qué quiere decir eso? En mi uso general y teniendo la pantalla siempre encendida, el reloj logró durar un día y medio si no lo utilizo para dormir y si duermo con él duraría todo el tiempo hasta que me despierte o se descargaría mientras duermo.

El Galaxy Watch logró durar dos días si no lo utilizaba mientras dormía y usándolo todo el tiempo lograba día y medio generalmente.

Claro, entre más uses las funciones de monitorización que no son automatizadas menos dura la batería, si tienes la pantalla siempre encendida activada y si tienes LTE y lo usas mucho (sin tenerlo conectado al celular) la duración debe ser menor. Como todo, la duración de la batería puede variar fácilmente de usuario a usuario, pero es claro que es inferior a la anterior generación y similar al Active 2.

Además, ten en cuenta que esta es mi experiencia con la versión de 45mm que ofrece una mejor duración de batería que la versión más pequeña de 41mm

En cuanto a la carga, el reloj no ha mejorado mucho en este aspecto y comparado con el Oppo Watch se queda muy atrás. El Oppo Watch siempre me ha sorprendido con lo rápido que se carga, aunque la duración de la batería es un poco inferior.

Conclusión

El Galaxy Watch 3 es sin duda uno de los relojes inteligentes más completos que puedes comprar.

Considero que el Galaxy Watch 3 sigue siendo el estándar para los usuarios de Android, pero su alto precio inicial de US$399 no es para todos, especialmente porque existe el Galaxy Watch Active 2, que ofrece muchas de sus funciones y es mucho más barato (US$150 a 170 menos)

Igual, aún seguimos esperando que llegue la actualización que habilite el electrocardiograma y la función de presión arterial, pero aunque considero que es bueno tener estas funciones, no creo que la mayoría de usuarios las vaya a usar frecuentemente.

Por otra parte, si tienes el Galaxy Watch no considero que valga la pena actualizarse a menos de que necesites estas funciones que aún no han llegado. La experiencia general no es muy diferente y tienes una mejor duración de batería.

