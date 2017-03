La tableta Samsung Galaxy Tab S3 es prácticamente un televisor portátil que casi se puede convertir en una laptop.

La tableta se ve y siente muy bien en la mano, el desempeño es adecuado y es la primera tableta en ofrecer compatibilidad con contenido HDR que hace que los colores sean más vibrantes y se logren diferenciar más entre ellos.

Su sonido ha sido optimizado por AKG, empresa de Harman, y en algunos apps las cuatro bocinas giran según la manera en que estés sujetando la tableta para ofrecerte una mejor experiencia.

Además, el lápiz óptico S Pen es más grande de lo que hemos tenido en celulares como el Galaxy Note 7 y no está integrado a su cuerpo, pero se siente muy bien en la mano y no necesita ser emparejado ni cargado.

Sin embargo, no hay mucho contenido HDR disponible actualmente, su procesador no es de última generación y aunque su teclado funciona bien, las teclas me parecieron muy pegadas, no tiene retroiluminación ni touchpad y ofrece solamente una inclinación para la tableta.

A diferencia de la Galaxy Book, que ejecuta Windows 10 e incluye su teclado, la Galaxy Tab S3 ejecuta Android y su teclado es opcional. Sin embargo, las dos usan el mismo lápiz óptico S Pen.

La Samsung Galaxy Tab S3 es actualmente la mejor tableta para ver contenido gracias a su hermosa pantalla y su prueba a futuro con la compatibilidad HDR. Sin embargo, en desempeño, la tableta se queda un poco por debajo de lo que ofrecen otras tabletas como el iPad Pro y la Google Pixel C.

Josh Miller/CNET

Nota del editor: Actualizaremos este análisis con una calificación, pruebas de rendimiento y más detalles en los próximos días.

Samsung Galaxy Tab S3: Características y especificaciones

Pantalla: 9.7 pulgadas

Resolución: 2,048x1,536 pixeles

HDR: Sí

Procesador: Snapdragon 820 (dos núcleos de 2.15GHz y dos de 1.6GHz)

RAM: 4GB

Cámara trasera: 13 megapixeles

Cámara frontal: 5 megapixeles

Almacenamiento: 32GB

Ranura microSD: sí, hasta de 256GB

Batería: 6,000mAh con carga rápida

Sistema operativo: Android Nougat

Conectividad: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, USB 3.1 (USB-C)

LTE: (Opcional) LTE Cat6 (300 Mbps)

Construcción: borde de metal y paneles de vidrio

Lector de huellas: sí

Samsung Flow: sí, para recibir y conectar a notificaciones de tu celular

Dimensiones: 237.3x169x6mm

Multiventana: sí

Otras características: bocinas estéreo optimizadas por AKG (empresa de Harman) que giran en algunos apps para adaptarse al modo horizontal o vertical de la tableta, trae lápiz óptico S Pen, compatible con un teclado que se conecta a través del conector pogo.

Josh Miller/CNET

Precio y disponibilidad

La Samsung Galaxy Tab S3 cuesta US$599.99. La preventa comenzó el 17 de marzo y estará disponible el 24 de marzo. Se puede comprar en Samsung.com, Best Buy y Amazon, entre otras tiendas.

La Galaxy Tab S3 está disponible en color negro o plateado.

Diseño y software

La Samsung Galaxy Tab S3 tiene una construcción verdaderamente premium, incluyendo un marco de metal oscuro y paneles frontal y trasero de vidrio. No cabe duda de que la empresa quiere llevar a otros productos la estética de diseño de sus celulares Samsung Galaxy S7 y Galaxy S7 Edge. Inclusive, la tableta prácticamente parece un celular agrandado.

Vale la pena confesar que cuando las filtraciones y rumores comenzaron a aparecer, todo apuntaba a que se trataría solamente de otra tableta de Samsung más, pero en realidad se ve y siente muy bien en la mano.

Asimismo, la Samsung Galaxy Tab S3 es muy delgada, al medir 6mm, lo cual la hace ser sólo un poco más delgada que el iPad Air 2 (6.1mm).

Agrandar Imagen Josh Miller/CNET

Aunque en persona considero que el diseño es bueno, mi mayor preocupación está en esa parte trasera de vidrio. Debido a su gran superficie, no creo que sea muy difícil de romper.

Sin embargo, la Galaxy Tab S3 en color negro se ve mucho más uniforme y elegante que la plateada.

Pantalla AMOLED con HDR

La pantalla AMOLED de 9.7 pulgadas de la Samsung Galaxy Tab S3 no sólo ofrece la excelente calidad que la empresa surcoreana nos tiene acostumbrados, sino que además es la primera en integrar compatibilidad con contenido HDR.

Sin embargo, esto no significa que sea el primer dispositivo móvil con esta capacidad, ya que el Galaxy Note 7 tenía esta características, y celulares como el LG G6 y el Sony Xperia XZ Premium también cuentan con esta capacidad.

Aunque HDR puede hacer que el contenido realmente se vea mejor, no hay mucho contenido para disfrutarlo, así que esto es más una apuesta a futuro que algo que podemos disfrutar actualmente.

Sonido de alta calidad

La Samsung Galaxy Tab S3 integra cuatro bocinas optimizadas por AKG (empresa de Harman) que reproducen un sonido bueno para esta clase de dispositivo y tienen la posibilidad de girar automáticamente para ofrecer una experiencia estéreo en modo horizontal o vertical. Sin embargo, esta función no está disponible en apps como YouTube, pero sí en otras, como por ejemplo, el reproductor de música.