Lo bueno El Samsung Galaxy S9 tiene un lector de huellas mejor posicionado tiene una cámara trasera con mejor apertura y apertura variable. Es hasta US$150 más barato que el Galaxy S9 Plus.

Lo malo No es muy diferente a su predecesor, no trae la doble cámara trasera del Galaxy S9 Plus y sigue con 4GB de RAM.

Conclusión [Primera impresión] El Samsung Galaxy S9 es tan solo una evolución que seguramente muchos disfrutarán, pero no es un cambio tan drástico que requiera actualizarse si tienes un Galaxy S8 y mucho menos si tienes un Galaxy Note 8.

Visite el sitio del fabricante para obtener más información.