Samsung Galaxy S9: Características, precio, lanzamiento y lo que dicen los rumores

El Samsung Galaxy S8 es uno de los mejores celulares para comprar actualmente, pero la llegada de su sucesor, seguramente Galaxy S9, se acerca para convertirlo en una generación "vieja".

Es cierto, aún faltarían algunos meses, ya que teniendo en cuenta la historia del Galaxy S y sus lanzamientos, la empresa lo presentaría seguramente en febrero o marzo de 2018.

Sin embargo, múltiples rumores y filtraciones ya revelan características del Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus, incluyendo su diseño, especificaciones, funciones y lanzamiento.

Recopilamos los rumores y filtraciones más importantes del Galaxy S9.

Diseño: El Galaxy S9 se parecerá mucho al Galaxy S8

La construcción de paneles de vidrio con borde de metal, pantalla curva sin casi biseles y lector de huellas en la parte trasera se mantendrían, según se filtraron imágenes en la red social china Weibo.

Asimismo, de acuerdo con el popular filtrador en Twitter #evleaks, el Galaxy S9 será más un refinamiento que un cambio drástico frente a lo que conocimos con el Galaxy S8 y Galaxy S8 Plus, incluyendo una versión con 5.8 pulgadas y otra de 6.2 pulgadas.

Sin embargo, el blog SamMobile sugiere que aumentará la relación entre pantalla y cuerpo para pasar de 84 por ciento a casi 90 por ciento. Esto podría significar que los biseles serán aún más pequeños, posiblemente reduciendo más que todo el borde inferior del celular.

Por otra parte, se rumora que Samsung podría presentar un tercer celular con la llegada de los dos Galaxy S9, una versión con una pantalla de 5 pulgadas y con el nombre Galaxy S9 Mini.

Galaxy S9: Lanzamiento

Según @evleaks, Samsung nos daría un probadita (o miradita) del Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus en CES 2018, pero su lanzamiento no sería hasta marzo 2018, similar a como ocurrió el año pasado.

Precio

Se espera que el Samsung Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus mantengan la misma estructura de precio de sus predecesores. Esto quiere decir que el precio inicial sugerido debería ser de US$749 para el Galaxy S9 y de US$849 para el Galaxy S9 Plus.

Galaxy S9: Características y especificaciones

Aunque la reducción de los bordes o marcos de las pantallas podría ser una de las principales novedades del Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus, @evleaks dice que fuentes revelaron que estos celulares serán más diferentes que los dos S8.

El Galaxy S9 Plus no solo tendría una pantalla más grande que el Galaxy S9, sino que integraría más RAM (6GB vs. 4GB) y tendría doble cámara trasera (similar al Galaxy Note 8), mientras que el regular tan solo tendría una cámara. Aunque el filtrador tiene gran precisión en la información que revela, otro buen filtrador @Ricciolo, junto con otros rumores, insinúan que los dos tendrán doble cámara trasera.

Otra novedad importante de la que se habla es que el lector de huellas ahora estaría en la parte inferior del módulo de cámaras, tendría bocinas AKG estéreo y mantendría el conector de audífonos tradicional (3.5mm).

Por otra parte, se espera que los dos Galaxy S9 compartan un procesador Exynos 9810 en la mayoría del mundo, mientras que en Estados Unidos y otras pocas regiones llegarían con procesador Snapdragon 845.

Samsung ya anunció a finales de noviembre el inicio de producción de su nuevo procesador con arquitectura de 10nm y aunque no hizo referencia al modelo exacto es lógico esperar que sea el Exynos 9810. Asimismo, se espera que Samsung y Qualcomm segan con el acuerdo en el que la empresa sur coreana fabricaría el procesador insignia de la empresa norteamericana, Snapdragon 845 —algo que ha hecho en los últimos años.

Asimismo, la publicación coreana ETNews asegura que Samsung mejoraría el reconocimiento facial y el escáner de iris en los Galaxy S9, pero no necesariamente con nuevo hardware, sino con mejoras en el software.

Por otra parte, el blog Galaxy Club asegura que a finales de noviembre Samsung comenzó a probar la versión de Android Oreo para el Galaxy S9 y S9 Plus.

