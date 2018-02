El Galaxy S9 Plus es el celular Samsung con las cámaras más avanzadas y, gracias a su actualización de especificaciones, se posiciona por encima del Galaxy S9 y del Galaxy Note 8 ($900.00 en Amazon.com) (claro, si no te importa no tener un stylus o lápiz óptico)

Este es el primer celular Galaxy S en integrar doble cámara trasera y unos de los primeros en el mundo en tener una cámara con apertura variable que incluye la mejor apertura en el mercado.

Sarah Tew/CNET

Asimismo, el Galaxy S9 Plus trae la nueva grabación en supercámara lenta que le permite a Samsung colocarse en el terreno de Sony y Apple (con grabación en cámara lenta de 960fps en HD y a 240fps en Full HD). También trae doble bocina con tecnología de Dolby Atmos (optimizadas por AKG, empresa de Harman), AR emojis (emojis animados) y Bixby trae más funciones de realidad aumentada.

Galaxy S9 Plus: Características y especificaciones

Pantalla: 6.2 pulgadas



Resolución: 2,960x1,440 pixeles



Procesador: Snapdragon 845 de ocho núcleos (cuatro de 2.8GHz y cuatro de 1.7GHz) o Exynos 9810 de ocho núcleos (cuatro de 2.7GHz y cuatro de 1.7GHz) -- dependiendo del mercado)



RAM: 6GB



Almacenamiento: 64GB, 128GB y 256GB (varía según el mercado. Por ejemplo, en EE.UU. sólo se vende la versión con 64GB)



Ranura microSD: Sí (certificada asta 400GB)



Batería: 3,500mAh (no removible)



Sistema operativo: Android Oreo

Carga rápida: Quick Charge 2.0



Carga inalámbrica: Sí



Conectividad: Wi-Fi 802.11ac (2.4 y 5GHz) MU-MIMO, Bluetooth 5.0



Samsung Pay: Sí, a través de NFC y MST



Funciones de desbloqueo: Intelligent Scan, escáner de iris, reconocimiento facial, patrón, PIN, contraseña



Bocinas: Dos estéreo Dolby Atmos optimizadas por AKG



Cámara trasera: Doble de 12 megapixeles con estabilización de imagen óptica en las dos. La principal (gran angular) tiene una apertura variable de f/1.5 a f/2.4, mientras que la secundaria (telefoto) una apertura de f/2.4



Cámara frontal: 8 megapixeles con apertura f/1.7



Resistente al agua: IP68 (hasta 1.5 metros de profundidad por hasta 30 minutos)



Otras características: USB-C, trae preinstalado el nuevo app de SmartThings, Google Pay, la pantalla detecta la presión en el área del botón de Inicio, sigue integrando a Bixby con su botón dedicado, Google Assistant, sensor de ritmo cardíaco, es compatible con las actuales gafas de realidad virtual Gear VR y con Samsung DeX y DeX Pad



Tamaño: 158.1x73.8x8.5mm



Peso: 189 gramos



Precio del Galaxy S9 Plus

El Samsung Galaxy S9 Plus estará a la preventa el 2 de marzo en AT&T, Sprint, T-Mobile, U.S. Cellular, Verizon Wireless y Xfinity Mobile. Los celulares estarán disponibles en las tiendas el 16 de marzo, como Best Buy, Amazon, Costco, Sam's Club, Target, Walmart, Cricket Wireless y MetroPCS.

El 2 de marzo, Samsung tendrá un programa de intercambio en el cual ofrecerá hasta US$350 por tu celular actual. El precio del Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus varía según el operador, tienda y país donde se compre, pero la empresa dijo que debería ser similar a lo que costaron los Galaxy S8 ($597.42 en Amazon.com) el año pasado.

Por ejemplo, AT&T vende el Galaxy S9 Plus por US$30.50 pagos mensuales por 30 meses, para un total pago de US$915.

Por su parte, los interesados podrán comprar el Galaxy S9 Plus en Verizon con un precio de US$929.99 o 24 pagos mensuales de US$38.74.

En T-Mobile, el Galaxy S9 Plus se puede comprar con planes de financiamiento de US$30 mensuales o con un pago de contado de US$870.

Samsung venderá una versión desbloqueada desde su lanzamiento, así que ya no será necesario escoger entre las versiones que venden los operadores.

Además, los Galaxy S9 estarán disponibles en color lila púrpura, gris titanio, azul coral y negro, pero su disponibilidad variará según el mercado.

Cómo supera el Galaxy S9 Plus al Galaxy S9 y cómo no

El Samsung Galaxy S9 y el Galaxy S9 Plus siguen siendo muy parecidos, pero en comparación con sus predecesores (Galaxy S8 y Galaxy S8 Plus), esta nueva generación tiene más diferencias para marcar aun más la superioridad del Galaxy S9 Plus.

Principales ventajas del Galaxy S9:

Tiene doble cámara trasera para hacer zoom óptico 2X que permite tomar fotos de más cerca sin que la calidad empeore mucho.



Su doble cámara permite tomar mejores fotos con fondo borroso que incluyen el enfoque dinámico que te permite ajustar la intensidad del fondo borroso, antes de tomar la foto o después.



La doble cámara te permite tomar una foto gran angular y una telefoto a la vez.



Su batería es de mayor capacidad, así que ofrecería una mayor duración a pesar de tener una pantalla más grande.



Tiene 6GB de RAM, en vez de 4GB como el Samsung Galaxy S9.



Las desventajas del Galaxy S9 Plus vs. el Galaxy S9:

Es más costoso.



Es más difícil de controlar con una sola mano o de colocar en un bolsillo debido a su mayor tamaño.



Cambios en el diseño: Un lector de huellas mejor ubicado

En general, el diseño del Galaxy S9 Plus no cambió mucho frente a su predecesor, pero el cambio más notorio e importante es que su lector de huellas pasó a estar al lado de la cámara trasera para ponerse abajo de esta.

La posición del lector de huellas fue la principal crítica y el talón de Aquiles del Galaxy S8 y S8 Plus (inclusive Galaxy Note 8).

Sarah Tew/CNET

Ahora, con el cambio de posición, la experiencia podría mejorar aunque el lector sigue estando cerca de las cámaras y no será difícil seguir manchando los lentes de las cámaras al tratar de posicionar el dedo sobre el lector.

Por otra parte, el Galaxy S9 Plus mantuvo su construcción de vidrio y metal. Su pantalla curva sigue con biseles pequeños; Samsung asegura que redujo los biseles 1.4mm.

Sin embargo, vale la pena tener en cuenta que el Galaxy S9 Plus también se engordó un poquito, pasando de 8.1mm a 8.5mm. Además, su peso también cambió levemente de 173 gramos a 189 gramos.

Samsung mantuvo el conector de audífonos tradicional (3.5mm) en la parte inferior del celular, a pesar de integrar doble bocina (una en el borde inferior y otro en el auricular). Samsung dice que esta doble bocina es hasta 1.4 veces más potente y en las pruebas que tuve con este celular Samsung comparado con su predecesor fue claro que el Galaxy S9 Plus es más potente y ofrece más 3D de sonido.

Además, todavía existe la posibilidad de incrementar el almacenamiento a través de una ranura microSD, aunque el botón de Bixby sigue presente y aún no puede ser reprogramado de manera oficial.

Las cámaras del Galaxy S9 Plus

Samsung no tiene tapujos en decir que estas son las mejores cámaras que ha desarrollado en un celular. Y es que la cámara del S9 Plus es una de las primeras con una apertura variable que promete ser hasta cuatro veces más rápida (imitando la implementación de módulos en la cámara, integrando DRAM como Sony lo ha hecho) que la cámara de los Galaxy S9. También promete reducir hasta 30 por ciento el ruido visual de las fotos y su grabación en cámara lenta trae importantes mejoras.

Mejores fotos en situaciones con poca luz: Con la apertura variable de f/1.5 y f/2.4, el Galaxy S9 Plus se puede adaptar a las condiciones con buena iluminación como a las condiciones con poca luz para tomar mejores fotos. Además, su apertura f/1.5 es la más amplia en un celular en la actualidad, así que promete lograr que los objetos con poca iluminación salgan con más detalle y más claros.

Andrew Hoyle/CNET

Reducción de ruido visual: El Galaxy S9 Plus puede tomar hasta 12 fotos en un instante para luego escoger las mejores tres y combinarlas para obtener una mejor foto. Con esto la empresa promete reducir hasta 30 por ciento el ruido visual de las fotos.