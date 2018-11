El Galaxy S9 Plus es uno de los mejores celulares de este año, ya que integra prácticamente lo mismo del Galaxy S9 ( ) más una mejor duración de batería y doble cámara trasera.

¿Es el Galaxy S9 Plus mejor que el Galaxy Note 9? Si no te importa el stylus o S Pen y no tienes o quieres gastar US$100 o US$200 más, posiblemente el S9 Plus sí es mejor.

Sin embargo, considero que el Galaxy Note 9 es un celular más completo al ofrecer el mejor stylus en un celular (con todas sus funciones), mejor duración de batería, hasta 8GB de RAM y un poco de inteligencia artificial en su cámara.

Sarah Tew/CNET

Es cierto, el Galaxy S9 Plus se parece mucho al Galaxy S8 Plus y no trae novedades revolucionarias, pero esto no es algo malo, ya que el S8 Plus fue uno de los mejores celulares en el mercado y el S9 Plus incluso mejora algunas características importantes.

Entre las ventajas del Galaxy S9 Plus frente a su predecesor tenemos que viene con una mejor cámara; un lector de huellas mejor posicionado; llega con una versión más reciente de Android; tiene un sonido superior y reduce un poco su biseles en comparación al S8 Plus. Y eso no es todo. Mantiene un hermoso diseño, incluye un conector de audífonos y es resistente al agua.

El Galaxy S9 Plus es el primer celular Galaxy S en integrar doble cámara trasera y unos de los primeros en el mundo en tener una cámara con apertura variable que incluye la mejor apertura en el mercado.

Las cámaras del S9 Plus hacen algunas de las mejores fotos y videos que puedes tomar con un celular en la actualidad. Su nueva función de grabación de video en súper cámara lenta es un placer de usar, aunque tiene sus limitaciones: tiempo de grabación, desempeño pobre en poca luz, etc) y no logra la misma resolución Full HD de celulares como el Sony Xperia XZ2 y el Xperia XZ3.

En rendimiento, el celular ofrece gran fluidez, aunque Samsung podría recortar un poco las animaciones para optimizar su fluidez.

La función de AR Emojis es un buen intento de Samsung por ofrecer emojis personalizados animados (similares a los Animojis del iPhone X), aunque creo que estos no deben ser la primera consideración para comprar un celular.

El Galaxy S9 Plus es, en esencia, una actualización básica de su predecesor, al que supera gracias a la mejora de diferentes características (incluyendo un lector de huellas mejor posicionado) y se diferencia más con respecto a su hermano pequeño, el Galaxy S9. Sin embargo, su batería no logra el mismo rendimiento que la de su predecesor; su software aún puede mejorar para ofrecer una mejor experiencia y Samsung podría reducir la duplicidad de apps (como la galería, email y navegador). Además, cuando lo adquieres a través de distintos operadores, encontrarás más apps "basura".

El Galaxy S9 Plus es uno de los mejores celulares del mundo, e incluso no tiene mucho que envidiarle al Galaxy Note 9.

Nota del editor: Este análisis fue publicado el 16 de marzo y fue actualizado el 20 de noviembre.

Galaxy S9 Plus: Características y especificaciones

Pantalla: 6.2 pulgadas



Resolución: 2,960x1,440 pixeles



Procesador: Snapdragon 845 de ocho núcleos (cuatro de 2.8GHz y cuatro de 1.7GHz) o Exynos 9810 de ocho núcleos (cuatro de 2.7GHz y cuatro de 1.7GHz), dependiendo del mercado



RAM: 6GB



Almacenamiento: 64GB, 128GB y 256GB (varía según el mercado). Por ejemplo, en EE.UU. sólo se vende la versión con 64GB.



Ranura microSD: Sí (certificada hasta 400GB)



Batería: 3,500mAh (no extraíble)



Sistema operativo: Android Oreo

Carga rápida: Quick Charge 2.0



Carga inalámbrica: Sí



Conectividad: Wi-Fi 802.11ac (2.4 y 5GHz) MU-MIMO, Bluetooth 5.0



Samsung Pay: Sí, a través de NFC y MST



Funciones de desbloqueo: Intelligent Scan, escáner de iris, reconocimiento facial, patrón, PIN, contraseña



Bocinas: Dos estéreo Dolby Atmos optimizadas por AKG



Cámara trasera: Doble de 12 megapixeles con estabilización de imagen óptica en las dos. La principal (gran angular) tiene una apertura variable de f/1.5 a f/2.4, mientras que la secundaria (telefoto) una apertura de f/2.4



Cámara frontal: 8 megapixeles con apertura f/1.7



Resistente al agua: IP68 (hasta 1.5 metros de profundidad por hasta 30 minutos)



Otras características: USB-C, trae preinstalado el nuevo app de SmartThings, Google Pay, la pantalla detecta la presión en el área del botón de Inicio, sigue integrando a Bixby con su botón dedicado, Google Assistant, sensor de ritmo cardíaco, es compatible con las actuales gafas de realidad virtual Gear VR y con Samsung DeX y DeX Pad



Tamaño: 158.1x73.8x8.5mm



Peso: 189 gramos



Precio del Galaxy S9 Plus

El Samsung Galaxy S9 Plus está disponible en AT&T, Sprint, T-Mobile, U.S. Cellular, Verizon Wireless y Xfinity Mobile. al igual que en tiendas de Best Buy, Amazon, Costco, Sam's Club, Target, Walmart, Cricket Wireless y MetroPCS.

Samsung lanzó un programa de intercambio en el cual ofrece hasta US$350 por tu celular actual y que puedes usar para comprar el Galaxy S9 Plus. El precio del Galaxy S9 Plus y Galaxy S9 varía según el operador, tienda y país donde se compre.

AT&T: Este operador vende el Galaxy S9 Plus por US$30.50 pagos mensuales por 30 meses, para un total pago de US$914.99.

Verizon: Por su parte, los interesados podrán comprar el Galaxy S9 Plus en Verizon con un precio de US$929.99 o 24 pagos mensuales de US$38.74.

T-Mobile: El Galaxy S9 Plus se puede comprar con planes de financiamiento de US$30 mensuales (con un pago inicial de US$120) o con un pago de contado de US$840.

Sprint: Puedes comprar el Galaxy S9 Plus por US$912 o con planes de financiamiento de US$38 pagos mensuales.

U.S. Cellular: El Galaxy S9 Plus se puede comprar por US$909 o a través de un plan de financiamiento de US$4.20 por 30 meses.

Best Buy: La tienda permite comprar el Samsung Galaxy S9 Plus desbloqueado por US$639.99 o a través de Verizon con un plan de financiamiento que incluye un pago de US$25.25 mensuales por 24 meses, en AT&T por US$20.49 por 30 meses o en Sprint por US$14 por 24 meses.

Xfinity Mobile: El Galaxy S9 Plus se puede comprar por US$839.99 o a través de un plan de financiamiento de pagos de US$34.99 mensuales por 24 meses.

Samsung: La empresa venderá el Galaxy S9 Plus desbloqueado con un precio de US$839.99 o en ocasiones hasta menos por diferentes promociones.

Precio en México: El Galaxy S9 Plus se puede comprar en México por 20,999 pesos y se puede comprar en operadores como Telcel, Movistar y AT&T.

Precio en España: Los interesados pueden comprar el Galaxy S9 Plus en España por 949 euros en operadores como Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo.

Precio en Colombia: El Galaxy S9 Plus se puede comprar en Colombia desde 3,199,900 en operadores como Claro y Movistar.

El Galaxy S9 Plus está disponible en color lila púrpura, gris titanio, azul coral y negro, pero su disponibilidad varía según el mercado. Lo mismo ocurre con la capacidad de almacenamiento (que varía según cada mercado).

Asimismo, es importante tener en cuenta que algunos operadores lanzan diferentes promociones, ofreciendo accesorios gratis por la compra del Galaxy S9 Plus u otros descuentos y promociones en un segundo Galaxy S9 que compres.

Galaxy S9 Plus vs. Galaxy S9: Diferencias

El Samsung Galaxy S9 y el Galaxy S9 Plus siguen siendo muy parecidos, pero en comparación con sus predecesores (Galaxy S8 y Galaxy S8 Plus), esta nueva generación tiene más diferencias para marcar aun más la superioridad del Galaxy S9 Plus.

Principales ventajas del Galaxy S9:

Tiene doble cámara trasera para hacer zoom óptico 2X que permite tomar fotos de más cerca sin que la calidad empeore mucho.



Su doble cámara permite tomar mejores fotos con fondo borroso que incluyen el enfoque dinámico que te permite ajustar la intensidad del fondo borroso, antes de tomar la foto o después.



La doble cámara te permite tomar una foto gran angular y una telefoto a la vez.



Su batería es de mayor capacidad, así que ofrecería una mayor duración a pesar de tener una pantalla más grande.



Tiene 6GB de RAM, en vez de 4GB como el Samsung Galaxy S9.



Las desventajas del Galaxy S9 Plus vs. el Galaxy S9:

Es más costoso.



Es más difícil de controlar con una sola mano o de llevar en el bolsillo debido a su mayor tamaño.

Características: Galaxy S9 Plus vs. Galaxy S9 (diferencias)

Pruebas de rendimiento: Galaxy S9 Plus (Snapdragon 845) 2,436 8,425 58,436 Galaxy S9 Plus (Exynos 9810) 3,652 9,044 39,875 Galaxy Note 9 2,453 8,836 58,384 Pixel 3 XL 2,358 8,282 61,316 Huawei P20 Pro 1,925 6,739 30,780 HTC U12 Plus 2,433 8,923 62,141 Sony Xperia XZ2 Premium 2,441 8,270 63,753 LG V40 ThinQ 2,418 8,798 59,794 Pixel 3 2,372 8,158 62,169 Razer Phone 2 2,396 9,026 62,914 Motorola Moto Z3 1,913 6,607 41,920 Galaxy S8 Plus 1,850 6,253 37,530 Leyenda: Geekbench 4: Single-core (un núcleo) Geekbench 4: Multi-core (múltiples núcleos) 3DMark Ice Storm (ilimitado) Nota: Las barras más largas representan mejor desempeño

Las cámaras del Galaxy S9 Plus

Comparación de cámaras:

Galaxy S9 Plus LG V40 ThinQ Pixel 3 XL iPhone XR Galaxy Note 9 Samsung Galaxy S9 Cámara trasera Doble cámara de 12 megapixeles con estabilización de imagen óptica y doble fotodiodo (doble pixel). Gran angular tiene apertura variable de f/1.5 y f/2.4, mientras que la secundaria tiene apertura fija de f/2.4 Una cámara regular de 12 megapixeles (de 78 grados con apertura f/1.5 y estabilización de imagen óptica), una gran angular de 16 megapixeles (de 107 grados con apertura de f/1.9) y un telefoto de 12 megapixeles (de 45 grados con apertura de f/2.4) 12.2 megapixeles con apertura de f/1.8 y estabilización de imagen óptica y digital 12 megapixeles con apertura f/1.8 12 megapixeles con estabilización de imagen óptica, doble fotodiodo (doble pixel) y apertura variable de f/1.5 y f/2.4 12 megapixeles con estabilización de imagen óptica, doble fotodiodo (doble pixel) y apertura variable de f/1.5 y f/2.4 Grabación en cámara lenta 960fps en HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K 240fps en Full HD, 60fps en 4K 240fps HD, 120fps en Full HD, 60fps en 4K 240fps en Full HD, 60fps en 4K 960fps en HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K 960fps en HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K Cámara frontal 8 megapixeles de f/1.7 Doble de 8 megapixeles y una gran angular de 5 megapixeles Doble de 8 megapixeles (una gran angular) 7 megapixeles (TrueDepth Camera) 8 megapixeles de f/1.7 8 megapixeles de f/1.7

Samsung no tiene tapujos en decir que estas son las mejores cámaras que ha desarrollado en un celular. Y es que la cámara del S9 Plus es una de las primeras con una apertura variable que promete ser hasta cuatro veces más rápida (imitando la implementación de módulos en la cámara, integrando DRAM como Sony lo ha hecho) que la cámara de los Galaxy S9. También promete reducir hasta 30 por ciento el ruido visual de las fotos y su grabación en cámara lenta trae importantes mejoras.

Mejores fotos en situaciones con poca luz: Con la apertura variable de f/1.5 y f/2.4, el Galaxy S9 Plus se puede adaptar a las condiciones con buena iluminación como a las condiciones con poca luz para tomar mejores fotos. Además, su apertura f/1.5 es la más amplia en un celular en la actualidad, así que promete lograr que los objetos con poca iluminación salgan con más detalle y más claros.

En la práctica, la apertura realmente ayuda a capturar más luz y es sorprendente en ocasiones ver la claridad con que terminan fotos con poca luz, aunque en ocasiones hace que algunas fotos parezcan casi de día, lo cual puede ser un poco extraño.

Reducción de ruido visual: El Galaxy S9 Plus puede tomar hasta 12 fotos en un instante para luego escoger las mejores tres y combinarlas para obtener una mejor foto. Con esto la empresa promete reducir hasta 30 por ciento el ruido visual de las fotos.

En el uso, esta es sin duda una de las mejoras más importantes que incorpora el Galaxy S9 Plus y es que comparado con celulares como el Pixel 2 XL y el iPhone X es claro que muchas fotos terminan con menos ruido visual. Sin embargo, por alguna razón, la velocidad de disparo del Galaxy S9 Plus es un poco lenta y resulta difícil capturar objetos en movimiento sin que salgan borrosos y sobre todo en la noche puede hacer que el detalle se pierda un poco o que algunas zonas salgan borrosas.

Grabación en supercámara lenta: Similar a como lo ha hecho Sony en las últimas generaciones de sus teléfonos insignia (como el Xperia XZ Premium, Xperia XZ1 ( ), Xperia XZ2 y Xperia XZ2 Compact), el Galaxy S9 Plus puede grabar video en cámara lenta a 960fps en resolución HD.

No es una función perfecta, pero es un placer de usar. Sin embargo, es necesario tener una iluminación relativamente buena y apenas puedes grabar video en supercámara lenta por unos cuantos segundos. Sony ya ofrece grabación a esta misma velocidad en resolución Full HD, lo cual es superior. Sin embargo, Samsung sobresale al ofrecer la grabación de 960fps de manera automática y no solo manual como Sony, así que resulta más práctico.

Grabación en cámara lenta: La cámara lenta también tuvo mejoras, ya que en vez de grabar en resolución HD a 240fps, el Galaxy S9 Plus ahora puede grabar a 240fps en resolución Full HD.

Esta grabación no es tan emocionante como la de la supercámara lenta, pero si es la que funciona mejor en diferentes condiciones.

Sarah Tew/CNET

No cabe duda que las cámaras del Galaxy S9 Plus están entre las mejores en el mercado y es sorprendente la reducción de ruido visual que logran en comparación con la competencia. Sin embargo, aunque en situaciones con poca luz la cámara del Galaxy S9 mejoró y logra muy buenas fotos, aún no logra capturar tan bien las fuentes de luz como lo hace el Pixel 2 XL. Además, dado que la velocidad del disparador es un poco lenta, también puede hacer que fotos resulten borrosas si te mueves más de la cuenta.

Además, considero que aunque las fotos con fondo borroso de los Pixel 2 siguen a veces teniendo fondos borroso no muy parejos como el Galaxy S9 Plus o el Galaxy Note 8, los Pixel 2 ofrecen más flexibilidad al hacer este efecto, al no limitar tanto la distancia o movimiento de los objetos que estás intentando capturar. Creo que Google, con su Pixel 2, sigue ganando (por mucho) a otros celulares en el mercado.

El Galaxy S9 Plus ofrece el mismo zoom óptico 2X del Galaxy Note 8, el cual puede ser muy útil para capturar objetos a distancia.

Rendimiento de primera categoría

Comparación de procesador y RAM: Galaxy S9 vs iLG V40, Pixel 3 XL, Phone XR y otros

Galaxy S9 Plus LG V40 ThinQ Pixel 3 XL iPhone XR Galaxy Note 9 Samsung Galaxy S9 Procesador 2.8GHz Qualcomm Snapdragon 845 (ocho núcleos) / 2.7GHz Samsung Exynos 9810 (ocho núcleos) 2.8GHz Qualcomm Snapdragon 845 (ocho núcleos) 2.5GHz Qualcomm Snapdragon 845 (ocho núcleos) Apple A12 Bionic (seis núcleos) 2.8GHz Qualcomm Snapdragon 845 (ocho núcleos) / 2.7GHz Samsung Exynos 9810 (ocho núcleos) 2.8GHz Qualcomm Snapdragon 845 (ocho núcleos) / 2.7GHz Samsung Exynos 9810 (ocho núcleos) Almacenamiento 64GB, 128GB, 256GB (varía según mercado) 64GB 64GB, 128GB 64GB, 128GB, 256GB 128GB o 512GB 64GB, 128GB, 256GB (varía según mercado) Expansión de almacenamiento Sí Sí No No Sí Sí RAM 6GB 6GB 4GB 3GB 6GB o 8GB 4GB

El Samsung Galaxy S9 Plus ofrece un excelente desempeño y durante los meses de uso sigue comportándose de muy buena manera.

Abrir apps, jugar diferentes videojuegos y navegar por la interfaz es muy fluido.

En nuestras pruebas de rendimiento, el Galaxy S9 Plus logró demostrar su buen comportamiento, sobrepasando sin muchos problemas a otros celulares Android y a sus predecesores.

¿Es más rápido que el Galaxy Note 8 y el Galaxy S8 Plus? Sí, pero no considero que la diferencia sea muy grande en el día a día. Sin embargo, hay más diferencia frente al Galaxy S8 Plus, especialmente cuando ejecutas muchos apps a la vez.

Ten en cuenta que el Galaxy S9 Plus está disponible con dos procesadores, un Snapdragon 845 y un Exynos 9810.

Aunque hay una diferencia en el desempeño entre los dos procesadores del Galaxy S9 Plus, no considero que la diferencia en el uso diario sea notable. Puedes ver las diferencias en pruebas de rendimiento de los dos procesadores del Galaxy S9 Plus en la parte superior.

Núcleos: Snapdragon 845 vs. Exynos 9810 Snapdragon 845 8 Exynos 9810 8 Nota: Las barras más largas representan superioridad

Velocidad máxima: Snapdragon 845 vs. Exynos 9810 Snapdragon 845 2.8 1.7 Exynos 9810 2.7 1.7 Leyenda: Cuatro núcleos más potentes (GHz) Cuatro núcleos menos potentes (GHz) Nota: Las barras más largas representan superioridad

Duración de batería

Batería del Galaxy S9 Plus y otros celulares Celular Batería Duración en prueba (horas:minutos) Galaxy S9 Plus 3,500mAh 17:00 LG V40 3,300mAh 14:30 Pixel 3 XL 3,430mAh 16:39 iPhone XR 2,942mAh 18:51 Galaxy Note 9 4,000mAh 19:20 Galaxy S9 3,000mAh 16:00

El Samsung Galaxy S9 Plus es el celular con mejor duración de batería de los dos S9, pero aún se queda corto frente a su predecesor. Por ejemplo, en nuestras pruebas de reproducción de video continuo el Galaxy S9 Plus logró 17 horas, mientras que su predecesor duró 18 horas.

Aún así, esta duración de batería es mejor que las 12 horas y 15 minutos que nos dio el iPhone X; las 13 horas y 12 minutos del iPhone 8 Plus y las 13 horas y 50 minutos del Pixel 2 XL.

Sin embargo, está casi 30 minutos por debajo que lo que logró el LG V30 (posiblemente algo similar a lo que lograría el nuevo LG V30S ThinQ) y 50 minutos menos que la del OnePlus 5T.

En el uso diario, logré que la batería del S9 Plus me durara mi día laboral completo e incluso un poco más, pero en ocasiones me vi obligado a conectarlo para que me durara todo el día.

El Galaxy S9 Plus tiene la carga rápida Quick Charge 2.0 de Qualcomm, que aunque no es la más reciente, carga relativamente rápido con ayuda de la tecnología de carga adaptativa que Samsung incluye en el adaptador.

Cambios en el diseño: Un lector de huellas mejor ubicado

Pantalla, tamaño y peso

Galaxy S9 Plus LG V40 ThinQ Pixel 3 XL iPhone XR Galaxy Note 9 Samsung Galaxy S9 Pantalla 6.2 pulgadas (AMOLED) 6.4 pulgadas (OLED) 6.3 pulgadas (OLED) 6.1 pulgadas (LCD) 6.4 pulgadas (AMOLED) 5.8 pulgadas (AMOLED) Resolución 2,960x1,440 pixeles 3,120x1,440 pixeles 2,960x1,440 pixeles 1,792x828 pixeles 2,960x1,440 pixeles 2,960x1,440 pixeles Tamaño 158.1X73.8X8.5mm 158.7x75.7x7.6mm 158x76.7x7.9mm 150.9x75.7x8.3mm 161.9x76.4x8.8mm 147.7X68.7X8.5mm Peso 189 gramos 169 gramos 184 gramos 194 gramos 201 gramos 163 gramos

En general, el diseño del Samsung Galaxy S9 Plus no cambió mucho frente a su predecesor, pero el cambio más notorio e importante es que su lector de huellas pasó a estar al lado de la cámara trasera para ponerse abajo de esta.

La posición del lector de huellas fue la principal crítica y el talón de Aquiles del Galaxy S8 y S8 Plus (inclusive Galaxy Note 8).

Ahora, con el cambio de posición se facilita su uso. Pero aún sigue estando cerca de los lentes de las cámaras, haciendo que uno sin querer ensucie el lente. Inclusive, después de usar el Galaxy Note 8 y los Galaxy S8, pasar a usar el S9 Plus requiere de una adaptación importante, porque en un principio tendía c colocar mi dedo en las cámaras en vez del lector de huellas.

Asimismo, el lector de huellas está conectado al mismo módulo de las cámaras, que está un poco salido del cuerpo lo que también dificulta diferenciar al lector de las cámaras.

El lector de huellas no es el mucho más rápido tampoco.

En conclusión, el lector de huellas está mejor posicionado y funciona mejor, pero por el momento no creo que sea el posicionamiento más óptimo.

Por otra parte, el Galaxy S9 Plus mantuvo su construcción de vidrio y metal. Su pantalla curva sigue con biseles pequeños; Samsung asegura que redujo los biseles 1.4mm.

Vale la pena tener en cuenta que el Galaxy S9 Plus también se engordó un poquito, pasando de 8.1mm a 8.5mm. Además, su peso también cambió levemente de 173 gramos a 189 gramos.

Samsung mantuvo el conector de audífonos tradicional (3.5mm) en la parte inferior del celular, a pesar de integrar doble bocina (una en el borde inferior y otro en el auricular). Samsung dice que esta doble bocina es hasta 1.4 veces más potente y en las pruebas que tuve con este celular Samsung comparado con su predecesor fue claro que el Galaxy S9 Plus es más potente y ofrece más 3D de sonido.

Además, todavía existe la posibilidad de incrementar el almacenamiento a través de una ranura microSD, aunque el botón de Bixby sigue presente y aún no puede ser reprogramado de manera oficial.