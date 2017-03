El Samsung Galaxy S8 es sin duda uno de los celulares más bonitos que he visto y, en su interior, tiene uno de los procesadores más potentes del mercado y un nuevo asistente virtual llamado Bixby.

Además, sigues encontrando la misma resistencia al agua de sus predecesores, la ranura para tarjeta microSD, la carga inalámbrica y ahora trae preinstalado Android Nougat con Google Assistant.

A diferencia del Galaxy S8 Plus, el S8 tiene la ventaja de que es más compacto y liviano, lo cual lo hace ser más cómodo de usar en una sola mano. Además, es un poco más delgado y barato, aunque su batería es de menor capacidad.

Samsung Galaxy S8: Características y especificaciones

Pantalla: 5.8 pulgadas con una relación de aspecto de 18.5:9

Resolución: 2,960x1,440 pixeles

Compatibilidad HDR: Sí

Procesador: Snapdragon 835 de ocho núcleos (cuatro de 2.35GHz y cuatro de 1.9Ghz) o Exynos 8895 de ocho núcleos (cuatro de 2.3GHz y cuatro de 1.7Ghz) con el nuevo proceso de fabricación de 10nm

RAM: 4GB

Almacenamiento: 64GB

Ranura microSD: Sí, hasta 2TB

Batería: 3,000mAh

Cámara trasera: 12 megapixeles con apertura f/1.7, estabilización de imagen óptica y doble pixel

Cámara frontal: 8 megapixeles con enfoque automático y detección de rostro

Sistema operativo: Android Nougat

Conectividad: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, NFC, LTE Cat. 16

Resistente al agua: Sí (hasta 1.5 metros de profundidad por 30 minutos)

Lector de iris: Sí

Carga inalámbrica: Sí

Carga rápida: Quick Charge 2.0

Audífonos incluidos: Sí; optimizados por AKG, empresa de Harman (recientemente adquirida por Samsung)

Otras características: USB-C, Samsung Pay y Android Pay; la pantalla detecta la presión que el usuario coloca en la parte inferior (botón de Inicio); asistente virtual Bixby (con botón dedicado), Google Now, Google Assistant, sensor de ritmo cardíaco, se puede convertir en computadora de escritorio con Samsung DeX

Tamaño: 148.9x68.1x8.0mm

Peso: 155 gramos

Precio y disponibilidad

La preventa del Samsung Galaxy S8 comienza el 30 de marzo y estará disponible el 21 de abril.

En algunas partes del mundo Samsung ofrecerá algunas promociones. Por ejemplo, en EE.UU., Samsung ofrecerá gratis el nuevo Gear VR (2017) con su control y un paquete de contenidos de Oculus.

Samsung aún no ha anunciado el precio del Galaxy S8, pero sí dijo que estará disponible en negro, gris orquídea, azul coral y plateado. Sin embargo, estos colores pueden variar según el mercado. Por ejemplo, en EE.UU. tan solo llegará en un comienzo el negro, gris orquídea y el plateado.

Celular 'sin bordes' con pantalla curva, lector de iris y reconocimiento facial

Si te parecía que el LG G6 no tenía biseles o bordes, el Samsung Galaxy S8 (al igual que el Galaxy S8 Plus) te va a sorprender.

Los biseles superior e inferior son muy pequeños y su pantalla curva (con esquinas curvas) lo hacen lucir espectacular.

Claro que esto podría significar que el Samsung Galaxy S8 podría ser menos resistente a caídas que su predecesor (que tenía biseles más grandes y una pantalla plana), pero no cabe duda que este cambio le viene de maravilla.

Sin embargo, Samsung tuvo que hacer algunos sacrificios para lograr este diseño.

Primero, los botones capacitivos y el físico frontales de sus predecesores ya no están presentes. En realidad, los botones ahora son virtuales (en la pantalla), aunque la empresa ha integrado tecnología para que al menos en esta parte inferior, hacia el botón de Inicio, la pantalla pueda detectar la presión.

¿Para qué sirve esto? La principal utilidad es que esta sensibilidad te permite encender la pantalla con sólo presionar ese botón de Inicio invisible (si la pantalla está apagada), similar a como lo harías si tuvieras el botón físico.

Aunque de cierta manera el Galaxy S8 pareciera ser un Galaxy S8 Edge, en realidad en esta ocasión no hay modelo Edge porque los dos celulares tienen la misma pantalla curva.

Además, en comparación con el Galaxy S7 Edge, la curvatura de la pantalla del Galaxy S8 es mucho menos pronunciada.

Esto da la impresión de que ya el dispositivo no tiene tanto una pantalla enrollada dentro de sí, pero sigue permitiendo que el contenido sea inmersivo.

Este cambio me parece bueno, ya que permite que el celular sea más simétrico, se sienta mejor en la mano y ayuda a reducir los problemas que pueden causar nuestros dedos al bloquear la pantalla con los dedos o activar funciones "sin querer queriendo".

En la parte inferior, el celular trae el nuevo puerto USB-C y, si bien esto es un grato cambio, es lamentable que Samsung haya integrado la carga rápida Quick Charge 2.0, mientras que celulares como el LG G6 ya incluyen la nueva generación Quick Charge 3.0. Incluso la carga rápida Dash de OnePlus funciona más rápidamente en el OnePlus 3T de lo que ofrece Quick Charge 3.0 en el G6, así que eso, en parte, ha sido una decepción.

Asimismo, en ese borde inferior encuentras un conector de audífonos de 3.5mm y la bocina. En el borde derecho está el botón físico para encenderlo y al lado izquierdo, la barra de volumen y el nuevo botón dedicado a Bixby, el nuevo asistente virtual de la empresa (más información sobre éste más adelante).

Por otra parte, en el borde superior se encuentra el cajón para la tarjeta SIM y la tarjeta microSD.

Su marco de metal se mantiene para ofrecer resistencia y elegancia, mientras que su vidrio trasero tampoco tiene mayores cambios.

En la parte trasera su cámara prácticamente no sobresale de su cuerpo y el flash y el sensor de ritmo cardíaco están mejor integrados en la espalda del celular Android.

Sin embargo, como no hay botón físico en la parte frontal, al parecer Samsung no logró finalizar la tecnología que le permite integrar el sensor de huellas a la pantalla y no hay lector de huellas en su borde lateral. En cambio, la empresa colocó el lector de huellas en la parte trasera.

Aunque esto no suena tan mal, ya que celulares como el Google Pixel y el LG G6 tienen un lector de huellas en la parte trasera, el problema es que el lector de huellas del Galaxy S8 está ubicado justo al lado derecho de la cámara, lo cual puede hacer que con facilidad uno lo confunda con la lente de la cámara.

Afortunadamente, Samsung ha integrado un lector de iris y reconocimiento facial para que no sea necesario usar siempre el lector de huellas para desbloquear el celular.

Sin embargo, la seguridad que ofrece el reconocimiento facial no es la mejor, a pesar de que al usar una foto no se puede engañar el sistema.

El lector de iris, por su parte, ofrece mucha más seguridad, pero siempre hay que tener el celular enfrente de tus ojos para que funcione y su desempeño varía dependiendo de muchos factores, como la luz del lugar donde te encuentras.

Faltará ver en nuestro análisis en las próximas semanas qué tan frustrante -- o no -- puede llegar a ser este lector de huellas y si las otras dos opciones resultan mejores alternativas.

Bixby: Un nuevo corazón de inteligencia artificial

Al ser un celular Android, el Samsung Galaxy S8 integra Google Assistant o Google Now, pero además integra el nuevo asistente virtual de la empresa: Bixby.

Bixby no es necesariamente un asistente que viene a competir con Google Assistant o Siri, sino que se enfoca en ayudarte a controlar la interfaz del celular, al igual que de realizar tareas que generalmente podrías hacer con la pantalla táctil.

Por ejemplo, puedes pedirle a Bixby que te encienda el modo nocturno o filtro de luz azul del celular; que te encuentre fotos que tomaste en tus vacaciones en Hawaii; que le haga zoom a esa foto, que simplemente la gire o que la puedas colocar como fondo de pantalla con solo usar tu voz.

Además, con un solo comando de voz le puedes pedir a Bixby que reproduzca un video que grabaste durante esas vacaciones, directamente en el televisor de tu sala.

No estoy seguro de qué tan útil podría llegar a ser y si de cierta manera logrará complementar o incluso reemplazar a Google Assistant hasta que tenga una unidad de prueba, pero no cabe duda de que Samsung quiere que este asistente virtual se vea como una de las grandes novedades del Galaxy S8 y que es posible que en un futuro pueda llegar a muchos más dispositivos.

Cabe resaltar que el panel izquierdo de la pantalla de Inicio del Samsung Galaxy S8 no es Google Now, sino Bixby Home.

Este panel integra información básica como el clima, recomendaciones de videos y tu actividad física.

A diferencia de Google Now, Bixby puede integrar información de apps como Facebook, Uber y Twitter y ayudarte a personalizar esa pantalla.

Bixby también aprende de tu comportamiento para sugerirte diferentes cosas. Por ejemplo, si todos los días llamas a tu novia cuando sales del trabajo o universidad, Bixby Home te recomendará hacer esa llamada a través de una tarjeta.

Bixby también está integrado en la cámara del Samsung Galaxy S8 para permitirte obtener información sobre lo que está frente de ella. Por ejemplo, Bixby puede reconocer un libro o una copa de vino frente a la cámara para ofrecerte más información relacionada y hasta el precio que tiene actualmente ese producto en Amazon.

Asimismo, Bixby tiene la capacidad de ofrecerte información de un restaurante o lugar turístico, cuando apuntas la cámara hacia él. Usando Google Translate a través de la cámara, Bixby tiene la capacidad de traducir en tiempo real texto de hasta 52 idiomas, aunque cabe aclarar que, en su lanzamiento, Bixby sólo funcionará en inglés y coreano. Samsung me confirmó que la compañía está trabajando para que Bixby interactúe en español, aunque no dio una fecha estimada de lanzamiento. Sí dijo, no obstante, que el español es una de las prioridades actuales para su producto en EE.UU.