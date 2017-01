Agrandar Imagen Juan Garzón / CNET

Los rumores sobre el Samsung Galaxy S8 comenzaron desde mayo de 2016, apenas unas cuantas semanas después de la llegada del Samsung Galaxy S7 y Galaxy S7 Edge.

Y estos rumores se han intensificado considerablemente debido a la crisis del Galaxy Note 7, que fue totalmente retirado del mercado, y suspendida su fabricación, a principios de octubre de 2016.

Uno de los más interesantes señala que el Samsung Galaxy S8 no se presentará en la feria de tecnología Mobile World Congress en Barcelona en 2017, como ha sido el caso con generaciones recientes de los Galaxy S. ¿Cómo interpretar eso? Quizá indique que, al presentarlo después, Samsung reconoce que necesita más tiempo para trabajar en el dispositivo. Pero también podría interpretarse cómo una señal de mayor caos dentro de la empresa surcoreana, al indicar que no están logrando siquiera cumplir con los ciclos tradicionales de su teléfono insignia.

Esto desató una ola de informaciones que indicaban que Samsung se apresuraría para lanzar el Galaxy S8 debido al hueco en el mercado que ha dejado el Note 7. Pero, si los reportes son ciertos, fue justamente la premura por adelantarse al lanzamiento del iPhone 7 de Apple lo que castigó la calidad del Note 7. Reportes más recientes indican que la gigante surcoreana no repetirá el mismo error y presentará el Galaxy S8 bajo su ciclo normal de calendario.

Eso significa que conoceremos el nuevo teléfono insignia de Samsung en Mobile World Congress (MWC) 2017, que se llevará a cabo en Barcelona, España del 27 de febrero al 2 de marzo. Normalmente, la presentación del nuevo Galaxy es uno o dos días antes de la apertura del congreso, así que posiblemente conozcamos el nuevo Galaxy S8 el 25 de febrero o 26 de febrero.

Características y especificaciones

Uno de los rumores más fuertes -- y más a menudo repetido -- del Samsung Galaxy S8 es la posibilidad de que el teléfono tenga dos cámaras traseras, similar a las del LG V20 y al iPhone 7 Plus. Esto se anticipa porque es ya una tendencia que los teléfonos de alta gama ofrezcan la opción de las dos cámaras. Lo que no queda claro es si las cámaras funcionarán como las del V20 -- una blanco y negro y la otra a color -- o como las del 7 Plus -- un telefoto y un gran angular. Según SamMobile, Samsung está trabajando en esta segunda opción.También se ha dicho que el Samsung Galaxy S8 tendrá una ácámara frontal con enfoque automática.

De hecho, el lanzamiento del Pixel de Google, que ha alcanzado la mayor calificación para una cámara de teléfono celular -- indica que la industria aún puede innovar en cuanto a fotografía sin tener que optar por las dos cámaras traseras. Así que a pesar de la tendencia, Samsung podría apostar por algún tipo de innovación diferente ya que hasta el momento no ha lanzado ningún teléfono con cámara doble. La cámara actual del Galaxy S7 es de 12 megapixeles.

Por otro lado, se espera que el Samsung Galaxy S8 dé un brinco en cuanto a potencia de procesamiento. Normalmente, Samsung ofrece su teléfono insignia con dos opciones de chip: un Exynos o un Qualcomm Snapdragon. Según un rumor, Samsung está haciendo pruebas del Exynos 8895, sucesor del procesador que usan el Galaxy S7 y el Galaxy Note 7, logrando impresionantes velocidades y un consumo de energía similar al Snapdragon 830. Reportes más recientes indican que el teléfono podría tener hasta 8GB de RAM, aunque otros han señalado 4GB, lo cual ya es superior a muchos teléfonos insignia actuales.

Actualmente, el S7 tiene un procesador Snapdragon 820 o uno Exynos 8890, según el mercado, y 4GB de RAM.

Otro rumor frecuente es que el Galaxy S8 tendrá una pantalla 4K que permita disfrutar las fotos que tomas en el dispositivo en todo su esplendor -- además de contenidos en este formato. Desde hace varias versiones, el Galaxy de Samsung se ha caracterizado por tener una de las mejores pantallas disponibles en el mercado de los celulares. Actualmente, el Galaxy S7 tiene una pantalla súper AMOLED de 5.5 pulgadas y 1,440X2,560 pixeles (534ppp).

En diciembre, el sitio SamMobile dijo que el S8 tendrá una pantalla 2K, pero perderá el jack de 3.5mm para audífonos y el botón de Inicio (este último es un rumor bastante fuerte, del que hablamos con más detalle debajo).

En cuanto a las baterías (un tema muy sensible actualmente cuando se habla de Samsung y el fracaso del Note 7), la empresa podría comprárselas a LG, según rumores.



En una nota, el diario The Wall Street Journal indicó que es posible que el Galaxy S8 presente tres cambios importantes. Uno de los más relevantes apunta a la incorporación de una asistente virtual tipo Siri, algo que ha tenido eco en otras publicaciones. La misma nota del WSJ cita a una ejecutivo de Samsung que también habla de cambios en la cámara y el diseño del dispositivo.

También se ha hablado que el Samsung Galaxy S8 podría tener una interfaz de presión similar al 3D Touch del iPhone actual.

Diseño

Del diseño no se ha hablado mucho más allá de sugerir que el Galaxy S8 podría tener una pantalla curva similar a la del Galaxy S7 Edge. Sin embargo, ese mismo rumor indica que Samsung podría lanzar solo una en vez de dos versiones del S8, lo cual en la práctica significa que se quedarían con la versión Edge de pantalla curva, aunque pierda ese nombre.

También se ha hablado sobre la posibilidad de que el S8 pierda el botón de inicio en el frente y de que ofrezca una asistente virtual similar a Siri y Google Assistant. En enero se publicó la primera foto del supuesto S8 sin botón de inicio.

Estos cambios lo acercarían más al Pixel de Google. Cuando la empresa Synaptics, proveedora de Samsung, anunció un lectro de huellas propio en diciembre, muchos creyeron que veremos este sistema en el Galaxy S8. Ese mismo mes, Bloomberg reportó que se espera que el S8 no tenga biseles, y reforzó el rumor de que perderá el botón de Inicio físico.

Y a fines de año se habló de las posibilidades de un modelo Plus más grande, que no sería igual al modelo Edge de años pasados. Según este rumor, el Plus apelaría a los fanáticos de la línea Note. También se ha dicho que, al igual que el Note, el S8 tendrá su propio lápiz óptico S Pen, que se compraría por separado.

Aún falta mucho para conocer el Galaxy S8, así que estamos seguros que en estos meses habrá muchos más rumores, filtraciones e información que comentar y compartir del nuevo teléfono insignia de Samsung. Estaremos actualizando esta nota con frecuencia.

Un rumor reciente menciona la posibilidad de que el dispositivo sea un "90 por ciento pantalla OLED", eliminando casi por completo los biseles. Otro reporte indica que la empresa surcoreana ha hallado la forma de eliminar el botón de inicio en el teléfono.

5 de enero de 2017

Esta es la primera foto del Galaxy S8 sin botón de inicio: reporte

Una imagen filtrada en varios sitios web revela por primera vez una imagen creíble de cómo podría lucir el próximo teléfono insignia de Samsung.

4 de enero de 2017

El Galaxy S8 tendrá un modo PC y una versión con costados planos

Varios rumores apuntan a que el nuevo teléfono insignia de Samsung tendrá un modo similar a Continuum de Windows 10, y que habrá una versión que no será 'Edge'.

29 de diciembre de 2016

El Galaxy S8 tendrá su propia versión de los AirPods del iPhone 7

El Galaxy S8 tendrá audífonos inalámbricos al estilo Apple, pero no se sabe si vendrán incluidos en la caja o se venderán por separado, dice SamMobile.

28 de diciembre de 2016

El Galaxy S8 será compatible con el S Pen, pero se venderá por separado

SamMobile dice que el próximo teléfono insignia de Samsung será compatible con el lápiz óptico de la compañía, pero no vendrá incluido, como ocurre con los dispositivos de la línea Note.

23 de diciembre de 2016

Samsung lanzará un Galaxy S8 Plus de 6 pulgadas paranostálgicos del Note 7: reporte

Reportes aseguran que la compañía trabaja en un dispositivo que intentará complacer a quienes se quedaron con las ganas de tener un Note 7.

13 de diciembre de 2016

¿Es este el lector de huellas del Samsung Galaxy S8 que estábamos esperando?

Se rumora que el próximo teléfono Galaxy S de Samsung tendrá un sensor óptico de huellas dactilares. El socio fabricante de Samsung Synaptics acaba de anunciar un lector de huellas propio. ¿Es coincidencia?

8 de diciembre de 2016

El Galaxy S8 no tendrá biseles ni botón físico: Bloomberg

Un nuevo reporte de la agencia de noticias confirma algunos de los rumores más importantes a la fecha del dispositivo que podría retrasarse hasta marzo o abril.

6 de diciembre de 2016

Galaxy S8 tendrá pantalla 2K, pero no botón frontal ni puerto de audífonos: reporte

El sitio SamMobile asegura tener detalles más precisos sobre el próximo teléfono de Samsung que será lanzado en 2017.

29 de noviembre de 2016

El Samsung Galaxy S8 agregará enfoque automático en la cámara frontal: reporte

Samsung buscaría mejorar la calidad fotográfica de su celular insignia con un enfoque automático para mejorar los 'selfies', dice ET News.

14 de noviembre de 2016

El Galaxy S8 tendrá tecnología similar a 3D Touch del iPhone: reporte

Samsung usará la tecnología Force Touch en la pantalla del Galaxy S8 y otros teléfonos gama alta, asegura The Investor.

7 de noviembre de 2016

El Galaxy S8 no se presentará en el MWC de 2017: 'WSJ'

El teléfono se lanzaría, en cambio, a fines de abril e incluiría un botón para invocar a la nueva asistente virtual de Samsung.

6 de noviembre de 2016

El Galaxy S8 tendrá un asistente digital de los creadores de Siri: Samsung

La compañía utilizará una tecnología de una empresa adquirida hace un mes llamada Viv Labs Inc. y creadora de Siri para integrarla a su próximo teléfono insignia.

1 de noviembre de 2016

El Galaxy S8 será 90 por ciento pantalla OLED: reporte

Samsung colocará una pantalla OLED en el Galaxy S8 y los biseles serán mínimos. En próximos años, el radio de pantalla se espera sea el 99 por ciento.

28 de octubre de 2016

Samsung confirma tres cambios para el Galaxy S8

En entrevista con 'The Wall Street Journal', un ejecutivo de Samsung reveló cambios en la cámara, el diseño y hasta la presencia de inteligencia artificial en su nuevo teléfono insignia.

26 de octubre de 2016

Samsung habría encontrado cómo quitar el botón Inicio del Galaxy S8

Rumores sugieren que Samsung colocará un lector de huellas óptico y podría prescindir del botón frontal, como se rumora será el Galaxy S8.

25 de octubre de 2016

El Galaxy S8 tendrá 8GB en RAM y pantalla 4K: reporte

Filtraciones revelan supuestas especificaciones del Galaxy S8, mismas que refuerzan rumores previos sobre el próximo celular insignia de Samsung.

24 de octubre de 2016

Samsung confirma que habrá Galaxy Note 8

Reuters asegura que la compañía ha informado a los compradores del Note 7 en Corea del Sur que se beneficiarán de descuentos para cuando se lance el nuevo dispositivo.

21 de octubre de 2016

Samsung no hará las baterías del Galaxy S8, las encargará a LG: reporte

La compañía estaría buscando proveedores fuera de su propia filial Samsung SDI, que fabricó las baterías explosivas del Galaxy Note 7.

18 de octubre de 2016

Adiós al Note: Samsung lanzaría sólo un teléfono 'premium' al año, según reporte

Según información recogida por 'The Korea Herald', Samsung lanzará sólo un teléfono de primera clase al año, y sería de la línea Galaxy S.

14 de octubre de 2016

Samsung Galaxy S8: El 'firmware' ya está en producción

Samsung ya ha iniciado la producción del software para su supuesto próximo teléfono insignia, el Galaxy S8, de acuerdo con el reporte más reciente.

12 de octubre de 2016

Galaxy S8: Samsung le dotará de un rival para Google Now y Siri

El asistente virtual vendría con inteligencia de Viv Lab, compañía que Samsung acaba de comprar, según reportes. Se vuelve a mencionar la pantalla 4K.

10 de octubre de 2016

Que siempre no: Samsung no adelantará el lanzamiento del Galaxy S8

Según una fuente confiable, el lanzamiento del próximo teléfono insignia de Samsung no se adelantará, a pesar de los problemas del Galaxy Note 7; el Galaxy S8 se lanzaría en MWC 2017 en Barcelona.

7 de octubre de 2016

Galaxy S8 tendrá pantalla 'full-screen' y sin botón frontal: reporte

ET News dice que Samsung pondrá la funciones del botón en la pantalla, misma que ocupará toda la parte frontal del dispositivo.

29 de septiembre de 2016

Samsung hace un guiño al Galaxy S8 y su cámara doble

La gigante sudcoreana patentó la interfaz que utilizaría el app de Cámara en el Galaxy S8. Samsung seguiría los pasos del iPhone 7 con esta función.

14 de septiembre de 2016

Samsung podría adelantar el Galaxy S8; ¿culpa del Note 7?

Analistas dijeron al diario sudcoreano 'Korea Herald' que el conflicto con el Galaxy Note 7 podría apresurar la decisión de la empresa.

9 de septiembre de 2016

Samsung podría abandonar la pantalla plana en el Galaxy S8: reporte

Un reporte desde Corea asegura que Samsung desarrollará un único modelo para su próximo teléfono estrella, y que será con pantalla curva, como ya lo hizo con el Galaxy Note 7.

30 de agosto de 2016

El Galaxy S8 tendrá cámara dual como el iPhone 7: reporte

Fuentes de SamMobile aseguran que el teléfono insignia de Samsung de 2017 copiará una de las funciones del teléfono de Apple de este año.

10 de agosto de 2016

Procesador de Samsung para el Galaxy S8 lograría velocidades de 4GHz: reporte

Un reporte desde China asegura que Samsung está realizando pruebas del Exynos 8895, sucesor del procesador que usan el Galaxy S7 y el Galaxy Note 7, logrando impresionantes velocidades y un consumo de energía similar al Snapdragon 830.

29 de julio de 2016

Samsung ya prueba el procesador del Galaxy S8: reporte

Según reportes, Samsung comenzó pruebas del procesador Exynos 8895, el cual aún no se anuncia y no está presente en ninguno de los celulares de la marca.

20 de junio de 2016

El Galaxy S8 tendrá cámara dual y pantalla 4K: reporte

Un reporte desde Asia sugiere que Samsung usará la cámara dual siguiendo los pasos de LG, Huawei y quizá de Apple.

8 de junio de 2016

Samsung y Apple preparan teléfonos con pantallas 4K: reporte

Samsung presentó una pantalla de 5.5 pulgadas y resolución 4K (UHD, la misma que estaría presente en el Galaxy S8 y iPhone de 2018.

13 de mayo de 2016

Samsung lanzará cinco teléfonos gama alta en 2017: reporte

Dos serán de la línea Galaxy S y otros dos de la línea Note; el modelo restante será el primer teléfono con pantalla flexible, según SamMobile.

