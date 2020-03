El Galaxy S20 Ultra representa un paso más en el intento de ofrecer lo mejor de lo mejor, con especificaciones que suenan hasta ridículas de imaginar, funciones muy avanzadas, cámaras más profesionales y una experiencia de rendimiento y batería de primera categoría.

¿Logra el Galaxy S20 Ultra ser ese celular soñado? De cierta manera lo hace, pero de otras no. Además, su principal problema está en su elevado precio de US$1,399 (precio inicial) y las grandes similitudes que tiene con el Galaxy S20 Plus (o Galaxy S20+) y el Galaxy S20.

Este es nuestro análisis del Galaxy S20 Ultra.

Galaxy S20 Ultra: Características y especificaciones



Pantalla : 6.9 pulgadas, HDR+, 120Hz (Dynamic OLED)



: 6.9 pulgadas, HDR+, 120Hz (Dynamic OLED) Resolución : 3,040x1,440 pixeles



: 3,040x1,440 pixeles Procesador : 2.7GHz Snapdragon 865 / Exynos 990, dependiendo del mercado



: 2.7GHz Snapdragon 865 / Exynos 990, dependiendo del mercado RAM : 12GB / 16GB



: 12GB / 16GB Almacenamiento : 128GB / 512GB



: 128GB / 512GB Ranura microSD : Sí (certificada hasta 1TB)



: Sí (certificada hasta 1TB) Batería : 5,00mAh (no extraíble)



: 5,00mAh (no extraíble) Sistema operativo : Android 10 (One UI 2.1)

: Android 10 (One UI 2.1) Carga rápida : 25 vatios (25W) en la caja, pero compatible con hasta 45 vatios (45W)



: 25 vatios (25W) en la caja, pero compatible con hasta 45 vatios (45W) Carga inalámbrica : Sí con PowerShare (carga reversible)

: Sí con PowerShare (carga reversible) Conectividad : Wi-Fi 6 (2.4 y 5GHz) MU-MIMO, Bluetooth 5.0



: Wi-Fi 6 (2.4 y 5GHz) MU-MIMO, Bluetooth 5.0 Samsung Pay : Sí, a través de NFC y MST



: Sí, a través de NFC y MST Funciones de desbloqueo : Lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial, patrón, PIN, contraseña

: Lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial, patrón, PIN, contraseña Cámara trasera : Cuatro: 108 megapixeles (f/1.8) + telefoto de 48MP (f/3.5) + gran angular de 12 megapixeles (f/2.2) + ToF

: Cuatro: 108 megapixeles (f/1.8) + telefoto de 48MP (f/3.5) + gran angular de 12 megapixeles (f/2.2) + ToF Zoom y grabación de video: Zoom óptico 4X, zoom híbrido 20X, zoom digital 100X y video 8K



Zoom óptico 4X, zoom híbrido 20X, zoom digital 100X y video 8K Cámara frontal : 40 megapixeles



: 40 megapixeles Resistente al agua : IP68

: IP68 Sonido : Doble bocina con Dolby Atmos

: Doble bocina con Dolby Atmos Conectividad : Hasta 5G Sub-6 y mmWave

: Hasta 5G Sub-6 y mmWave Tamaño : 166.9x76x8.8mm

: 166.9x76x8.8mm Peso: 220 gramos

Precio y cuándo comprar el Galaxy S20 Ultra

El precio del Galaxy S20 Ultra es de US$1,399 por la versión de 128GB de almacenamiento. También hay una versión con 512GB de almacenamiento, aunque desconocemos el precio de este último en este momento.

La preventa del Galaxy S20 Ultra comenzó el 21 de febrero y estará disponible el 6 de marzo.

Galaxy S20 Ultra vs. Galaxy S20 Plus y Galaxy S20

El Galaxy S20 Ultra comparte muchas de sus especificaciones y funciones con los otros S20 de Samsung, pero hay algunas diferencias clave que te podrían llevar a comprar uno sobre el otro.

Las diferencias del Galaxy S20 Ultra con los otros S20

Galaxy S20 Ultra Galaxy S20 Plus Samsung Galaxy S20 Pantalla 6.9 pulgadas (120Hz) 6.7 pulgadas (120Hz) 6.2 pulgadas (120Hz) Almacenamiento 128GB / 512GB 128GB / 512GB 128GB RAM 12GB/16GB 12GB 12GB Cámara trasera Cuatro: 108 megapixeles (f/1.8) + telefoto de 48 megapixeles (f/3.5) + gran angular de 12 megapixeles (f/2.2) + ToF -zoom óptico 4x, híbrido 10X, digital 100X, video 8K Cuatro: 12 megapixeles (f/1.8) + telefoto de 64GB (f/2.0) + gran angular de 12 megapixeles (f/2.2) + ToF - zoom híbrido 3X, zoom digital 30X, video 8K Tres: 12 megapixeles (f/1.8) + telefoto de 64GB (f/2.0) + gran angular de 12 megapixeles (f/2.2) - zoom híbrido 3X, zoom digital 30X, video 8K Cámara frontal 40 megapixeles 10 megapixeles 10 megapixeles Batería 5,000mAh 4,500mAh 4,000mAh Características importantes 5G Sub-6 y mmWave 5G Sub-6 y mmWave 5G Sub-6 Tamaño 166.9x76x8.8mm 161.9x73.7x7.8mm 151.7x69.1x7.9mm Peso 220 gramos 186 gramos 163 gramos Precio US$1,399 US$1,199 US$999

Diseño: Grande en tamaño, batería, pantalla y todo

El Galaxy S20 Ultra es un celular con una pantalla AMOLED de 6.9 pulgadas que lo hace grande y difícil de controlar con una sola mano. Además, en la mano se siente bastante denso y un poco pesado porque tiene un peso de 220 gramos.

Los bueno es que esa pantalla del celular con biseles casi inexistentes hace que el celular no se sienta tan grande como uno imaginaría, especialmente para ser de casi 7 pulgadas.

Algo diferente con relación a los teléfonos insignia anteriores de Samsung es que la pantalla ya no es tan curva como antes. La pantalla tiene un curvatura tan insignificante que podría pasar por pantalla plana. Dicho esto, el cambio permite que ocurran menos errores de detección táctil con solo sujetar el celular y también ayuda a que sea más fácil controlar algunas funciones de apps que tienen puntos de interacción hacia los bordes.

La pantalla del Galaxy S20 Ultra tiene una tasa de actualización de 120Hz, el doble de lo que vimos en sus predecesores y más que celulares como el OnePlus 7 Pro que ofrecieron pantalla OLED de 90Hz el año pasado.

Esta tasa de actualización permite que simplemente navegar por la interfaz sea mucho más fluido y jugar videojuegos compatibles también es una experiencia mejor.

Lo malo es que por defecto el celular llega con 60Hz, pero puedes cambiar este ajuste en las configuraciones para poder disfrutar de 120Hz que hace que todo se sienta más fluido.

Además, en este momento el celular solo se puede configurar en resolución Full HD si quieres disfrutar de 120Hz, aunque de igual manera esa es la resolución que Samsung ha colocado por defecto en este celular y otros teléfonos insignia en los últimos años a pesar de tener pantallas 2K.

Dicho esto, la experiencia general con la pantalla configurada a 60Hz es también excelente y no creo necesario que todos la cambien porque esto también impacta la duración de batería. En nuestras pruebas, la batería del Galaxy S20 Ultra duró 5 horas menos en 120Hz en comparación con 60Hz (16 horas vs 21 horas), lo cual es una diferencia importante.

Me hubiera gustado que Samsung hubiera colocado la opción de tasa de actualización de 90Hz para lograr un mejor balance de la experiencia de fluidez y la duración de la batería. Aunque más adelante hablo de la duración de la batería en detalle, en general el Galaxy S20 Ultra ofrece una duración confiable, pero en vez de ser muy buena con 60Hz, pasa a ser un poco más promedio con 120Hz.

Otra mejora con relación a la pantalla está en la tasa de respuesta táctil, ya que Samsung la ha incrementado a 240Hz para que todo se sienta más fluido.

La cámara frontal de 40 megapixeles del Galaxy S20 Ultra está integrada a través de un orificio en la pantalla como en el Samsung Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10 Plus, lo que significa está centrada en la parte superior.

Desde la parte frontal, el Galaxy S20 Ultra se ve impresionante porque parece que fuera totalmente pantalla y esa pantalla no solo ofrece gran detalle, sino también colores vibrantes y es visible en toda clase de condiciones de luz.

Al igual que la generación anterior, el Galaxy S20 Ultra llega en su caja con un protector de pantalla aplicado, algo bueno para proteger la parte frontal de rayones. Vale la pena dejar en claro que con el protector algunos gestos desde los bordes laterales no se sienten tan fluidos porque sientes el borde del protector de pantalla, pero como la curvatura es mínima la experiencia es mucho mejor que la que tuve con el Galaxy Note 10 Plus.

Este celular Samsung tiene una parte trasera de vidrio con una curvatura en sus bordes que es mucho más marcada que la de la pantalla y esto permite que este celular Samsung se sienta relativamente cómodo en las manos.

El borde de metal del dispositivo sigue presente, pero donde están ubicados los botones de encendido y volumen (borde lateral derecho), el grosor es más grande, mientras que en el resto del borde es más delgado.

A diferencia de los Note 10, todos los botones del Galaxy S20 Ultra están ubicado en el borde lateral derecho -- algo muy positivo. Allí encuentras el botón de encendido que cuando lo mantienes presionado (y el celular está encendido) va a activar a Bixby, mientras que más arriba de ese botón está la barra de volumen.

El lector de huellas ultrasónico sigue presente en la pantalla, aunque no trae mejoras importantes frente a sus predecesores. Sin embargo, mi experiencia general con el lector de huellas fue relativamente buena, posiblemente gracias a que el procesador es más potente, las animaciones parecen ser menos largas y seguramente también mejoras en la pantalla. Aún no creo que llegue a la misma velocidad y eficiencia del OnePlus 7 Pro, pero no está muy lejos y al menos en la noche no necesita que el brillo de la pantalla se suba al máximo.

El Galaxy S20 Ultra sigue ofreciendo acceso a una ranura para tarjeta microSD que te permite expandir el almacenamiento y está ubicada en el mismo cajón de la tarjeta SIM, ubicado en el borde superior del celular.

Este también es el primer teléfono insignia de Samsung que ofrece una eSIM, igual que el Galaxy S20 Plus y el Galaxy S20. Esto es bueno porque permite que no sea necesario siempre utilizar una tarjeta SIM física, pero también genera limitaciones porque no todos los operadores participan de esta función y cambiar de un operador a otro sea cuestión de cambiar una tarjeta.

Asimismo, Samsung deja en claro que no en todos los mercados el Galaxy S20 Ultra y sus hermanos contarán con eSIM.

Por otra parte, el Galaxy S20 Ultra tiene bocinas estéreo, una en el borde inferior (al lado del puerto USB-C) y la otra en en el borde entre la pantalla y el borde de metal, el cual es el auricular.

Sin embargo, es claro que la bocina inferior ofrece mayor potencia y claridad de sonido, así que la experiencia estéreo no es tan buena como nos gustaría.

Lo que no vas a encontrar es una entrada tradicional para audífonos o un adaptador, sino que el celular viene con unos audífonos AKG con conector USB-C, similar a como lo hizo con los Galaxy Note 10. Esto significa audífonos de una buena calidad para ser incluidos en la caja, con un cable cubierto de tela y un control que permite ajustar la música y contestar llamadas.

En la parte trasera, el Galaxy S20 Ultra es relativamente minimalista pero tiene uno de los módulos de cámaras más grandes que he visto en un celular, porque parece ocupar casi una sexta parte de la parte trasera del celular.

Allí, encuentras cuatro cámaras traseras, una principal de 108 megapixeles megapixeles, un telefoto de 48 megapixeles, una gran angular de 12 megapixeles y un sensor de Tiempo de vuelo (ToF) que sigue tan limitado (y por ahora considero que innecesario) como el del Galaxy Note 10 Plus porque no es que sea utilizado en todas las fotos que tomas o en la grabación de video, su enfoque principal está en funciones de realidad aumentada que no todos utilizamos. Además, allí encuentras el flash y un micrófono.

Además, ese módulo de cámaras sobresale del cuerpo cerca de 3mm, haciendo que colocar al celular en una mesa no ofrezca estabilidad. Lo bueno es que cuando sujetas el celular el módulo te permite colocar el dedo para sostenerlo con más seguridad.

Por otra parte, el Galaxy S20 Ultra sigue siendo resistente al agua con la certificación IP68 y también se puede cargar inalámbricamente o puede cargar otros dispositivos de la misma manera.

Cámaras: Zoom, zoom, 108 megapixeles y video 8K

El Galaxy S20 Ultra tiene cuatro cámaras traseras, incluyendo una principal de 12 megapixeles, un telefoto de 64 megapixeles, una cámara gran angular de 12 megapixeles y un sensor de Tiempo de vuelo que está dedicado principalmente para detectar la profundidad de objetos, pero está destinado principalmente a funciones de realidad aumentada.

En la parte frontal, el Galaxy S20 Ultra tiene también una cámara de 40 megapixeles.

Novedades importantes en las cámaras:

Zoom óptico 4X: El Galaxy S20 Ultra ofrece el doble de zoom óptico que los Galaxy S10, así que puedes tomar fotos de objetos más de cerca sin que se pierda tanto el detalle.

El Galaxy S20 Ultra ofrece el doble de zoom óptico que los Galaxy S10, así que puedes tomar fotos de objetos más de cerca sin que se pierda tanto el detalle. Zoom híbrido 10X: Samsung también promete que podrás hacer zoom 10X (híbrido) sin que se pierda calidad de la imagen, pero en realidad es una combinación entre el zoom óptico y el digital para obtener mejores resultados, así que debería existir una pérdida de calidad, tan solo inferior a la perdida que existe con el zoom digital.

Samsung también promete que podrás hacer zoom 10X (híbrido) sin que se pierda calidad de la imagen, pero en realidad es una combinación entre el zoom óptico y el digital para obtener mejores resultados, así que debería existir una pérdida de calidad, tan solo inferior a la perdida que existe con el zoom digital. Zoom digital hasta 100X: Ya que hablamos del zoom digital, el Galaxy S20 Ultra ofrece hasta zoom digital 100X, 10 veces lo que ofrecen muchos celulares de Samsung como el Galaxy Note 10 Plus. De esta manera, este zoom está hecho prácticamente para espiar.

Ya que hablamos del zoom digital, el Galaxy S20 Ultra ofrece hasta zoom digital 100X, 10 veces lo que ofrecen muchos celulares de Samsung como el Galaxy Note 10 Plus. De esta manera, este zoom está hecho prácticamente para espiar. Grabación de video 8K: Toda clase de celulares Android ya permiten grabar video 4K, pero el Galaxy S20 Ultra -- al igual que sus hermanos -- da un paso más para grabar video 8K. Inclusive, puedes subir videos 8K a YouTube directamente desde tu celular.

Toda clase de celulares Android ya permiten grabar video 4K, pero el Galaxy S20 Ultra -- al igual que sus hermanos -- da un paso más para grabar video 8K. Inclusive, puedes subir videos 8K a YouTube directamente desde tu celular. Modo Single Take: Este es un nuevo modo del Galaxy S20 Ultra que permite capturar múltiples fotos y videos al presionar el disparador una sola vez. Con esto, las diferentes cámaras el S20 Ultra capturan estas imágenes para obtener diferentes perspectivas y efectos, incluyendo fondo borroso.

Este es un nuevo modo del Galaxy S20 Ultra que permite capturar múltiples fotos y videos al presionar el disparador una sola vez. Con esto, las diferentes cámaras el S20 Ultra capturan estas imágenes para obtener diferentes perspectivas y efectos, incluyendo fondo borroso. Modo de noche mejorado: El modo de noche del Galaxy S20 Ultra trae mejoras frente a los Galaxy S10 al combinar más fotos para lograr tener mejores resultados y como los pixeles son más grandes también logra obtener más luz.

El modo de noche del Galaxy S20 Ultra trae mejoras frente a los Galaxy S10 al combinar más fotos para lograr tener mejores resultados y como los pixeles son más grandes también logra obtener más luz. Modo hiperlapso nocturno: La función de hiperlapso no es totalmente nueva en los celulares de Samsung, pero la novedad es que ahora trae un modo de hiperlapso dedicado a la noche. De esta manera, el Galaxy S20 Ultra tiene la capacidad de capturar más detalle y lograr más efectos de ráfagas de luz.

De manera predeterminada, la cámara de 108 megapixeles captura fotos en 12 megapixeles y la cámara frontal de 40 megapixeles captura fotos de 10 megapixeles.

Sin embargo, puedes activar en el icono de relación de aspecto, ubicado en la parte superior, la posibilidad de capturar fotos en 108 megapixeles y 40 megapixeles.

Tomar fotos en 108 megapixeles trae como beneficio la posibilidad de capturar más detalle, pero esto varía mucho según las condiciones.

¿Por qué? Porque ese sensor de de 108 megapixeles es utilizado para las mismas fotos de 12 megapixeles y para eso combina 9 pixeles en uno. Con esto, aunque no logra más claridad en algunas ocasiones y no permite que las fotos que imprimas puedan ser tan grandes como las otras, logra capturar más luz y corregir la exposición y otros aspectos de las fotos.

Asimismo, el procesamiento de fotos de 108 megapixeles toma un poquito más que la de 12 megapixeles, aunque es mucho menos que la experiencia que tuve con el Xiaomi Mi Note 10 Pro que también tuvo una cámara de 108 megapixeles, pero el procesamiento tomaba segundos.

A plena luz solar, el Galaxy S20 Ultra logra tomar muy buenas fotos, ofreciendo colores vibrantes y detalle. Algo que noté es que las fotos que toma terminan siendo generalmente más claras que con el Galaxy Note 10 Plus, el iPhone 11 Pro y en algunas ocasiones que el Pixel 4 XL. Es posible que esto sea debido a este gran sensor con tantos pixeles.

Aunque esto es bueno, me parece que en algunas ocasiones también termina sobre-exponiendo un poco algunas fotos que no me lo esperaba. Sin embargo, en interiores esto permite también capturar más detalle.

En situaciones con poca luz, el modo de noche también tiene mejoras frente a los Galaxy Note 10 y S10 (que recibieron esto a través de una actualización), pero no logra la misma consistencia de resultados del iPhone 11 Pro Max y mucho menos del Pixel 4 XL.

Algo positivo es que Samsung tiene modo de noche tanto en su cámara principal, como en el telefoto como en la gran angular. Inclusive, tienes modo de noche para la cámara frontal (en modo regular o gran angular). Estas son características que no encuentras en todos los celulares, como por ejemplo los iPhone 11 y 11 Pro.

El Galaxy S20 Ultra trae como aspecto más sobresaliente el zoom porque supera sin problemas al iPhone 11 Pro, al Galaxy Note 10 Plus y también al Pixel 4 XL.

Considero que el zoom más útil es el de 2X hasta 10X, porque más allá la calidad de imagen se deteriora notablemente. Considero que 30X puede ser útil en algunas ocasiones y 100X en muchas menos ocasiones porque las fotos salen muy borrosas. Igual, creo que es útil tener al menos esta opción de zoom.

Por otra parte, la mayor deficiencia de este celular Samsung está en la captura de fotos muy cerca de objetos (macro), como pueden ser flores u otros objetos.

En esos casos, el Galaxy S20 Ultra tuvo dificultades para capturar con detalle todo el objeto y, por ejemplo, con flores los pétalos salían borrosos. Le pregunté a Samsung y dijeron que están trabajando en "actualizaciones para mejorar la experiencia de la cámara", así que esto se podría corregir con actualizaciones de software.

Algo interesante es que debido a este gran sensor, el celular logra también un efecto de fondo borroso más natural sin necesidad de utilizar el modo de retrato o enfoque dinámico.

Ya hice un comparativo de las cámaras del Galaxy S20 Ultra con el iPhone 11 Pro, pero en general considero que el celular de Samsung ofrece mejores resultados en muchas condiciones, menos fotos macro y sobresale sobre todo en zoom.

El iPhone 11 Pro lleva la delantera en las fotos nocturnas, pero considero que el Pixel 4 XL y Pixel 4 siguen ofreciendo mejores resultados allí.

En cuanto a la grabación de video, es bueno que este celular sea uno de los primeros en grabar video 8K, pero la realidad es que esa grabación no tiene la mejor estabilización y funciones como seguimiento enfoque automático y efectos visuales se desactivan en esa resolución.

Considero que esto puede ser útil para cuando tienes un trípode y no hay demasiado movimiento, pero para lo demás es mejor 4K o hasta Full HD.

Dicho esto, el video 4K y Full HD ofrecen grandes resultados con claridad y buena estabilización. Inclusive, con poca luz el teléfono de Samsung logra buenos resultados.

Otra queja de algunos ha estado relacionada al enfoque de las cámaras y en mi experiencia esto hizo parte de los retos para tomar fotos de cerca de objetos, pero más que todo se experimenta cuando estás grabando video -- especialmente 8K. Entre mejor la resolución del video capturado, el Galaxy S20 Ultra terminó perdiendo el enfoque con facilidad, aunque hay que tener en cuenta que el seguimiento de enfoque automático no está activo en esas configuraciones.

En cuanto a la cámara frontal, el Galaxy S20 Ultra también toma buenas fotos y me sorprendió la claridad con que lo hace. Sin embargo, en ocasiones también suaviza un poco la piel.

Rendimiento

El Galaxy S20 Ultra ofrece un excelente rendimiento.

Navegar por la interfaz, abrir apps y jugar videojuegos no presenta problemas. El Galaxy S20 Ultra es uno de los celulares más rápidos y fluidos de la actualidad.

Esto funciona gracias al procesador Snapdragon 865 (hay versión con Exynos 990) y 12GB o 16GB de RAM. Aunque esta cantidad de memoria RAM es superior a la de muchas laptops, esto ayuda a tener más apps abiertos en segundo plano. Inclusive, el Galaxy S20 Ultra permite anclar apps en la función de apps recientes para que no se cierren automáticamente y así se utilicen de manera más rápida.

En pruebas de rendimiento, el Galaxy S20 Ultra también cumplió con lo esperado y logró transmitir lo mismo de la experiencia general.

Pruebas de rendimiento: Galaxy S20 Ultra 8,212 Galaxy Z Flip 6,701 Galaxy Fold 7,719 Nota: Las barras más largas representan mejor desempeño

Pruebas de rendimiento: Galaxy S20 Ultra (Snapdragon 865) 4,210 12,928 93,719 Galaxy Note 10 Plus (Snapdragon 855) 3,415 10,509 69,465 Galaxy S10 Plus (Snapdragon 855) 3,498 10,416 60,764 Galaxy S10 Plus (Exynos 9820) 4,507 10,419 55,092 Huawei Mate 30 Pro 3,869 11,939 57,143 Pixel 4 XL 3,025 19,959 73,111 Sony Xperia 1 3,490 11,045 68,750 OnePlus 7 Pro 3,345 10,491 63,886 OnePlus 7T Pro 3,661 11,263 76,971 Galaxy Z Flip 3,619 10,608 72,761 Leyenda: Geekbench 4: Single-core (un núcleo) Geekbench 4: Multi-core (múltiples núcleos) 3DMark Ice Storm (unlimited) Nota: Las barras más largas representan mejor desempeño

Duración de batería

El Galaxy S20 Ultra tiene una batería de 5,000mAh, la mayor capacidad de un celular que he analizado.

Dicho esto, la duración de la batería del Galaxy S20 Ultra es excelente, siempre y cuando lo tengas configurado a 60Hz y en resolución Full HD+.

Si decides cambiar la tasa de actualización a 120Hz la duración de la batería cae entre 20 y 30 por ciento.

En nuestras pruebas de reproducción de video continuo, el Galaxy S20 Ultra duró 21 horas configurado a 60Hz (y Full HD+). Esta duración de batería es excelente y es la misma que logramos con el Galaxy Note 10 Plus y prácticamente lo mismo del Galaxy S10 Plus que logró 21 horas y 30 minutos.

Comparado con otros celulares, esto también fue superior a las 18 horas y 22 minutos del iPhone 11 Pro Max, las 16 horas del Galaxy Z Flip, las 17 horas del OnePlus 7 Pro y las 14 horas y 40 minutos del Google Pixel 4 XL.

Sin embargo, cuando configuré el Galaxy S20 Ultra a 120Hz (sin cambiar la resolución Full HD+), el celular logró 16 horas en la misma prueba. Esto representa una caída de 27 por ciento por cambiar solo de 60Hz a 120Hz.

Dicho esto, la duración de la batería pasa de ser excelente a promedio con este cambio.

Sin embargo, aunque cambiar a 120Hz hace que todo sea mas fluido en el Galaxy S20 Plus, no considero que todos necesiten cambiar esta tasa de actualización porque es posible que no todos distingan mucho la diferencia.

Otras novedades

Celular 5G

En mercados donde hay redes 5G, Samsung venderá un Galaxy S20 Ultra único que no solo es compatible con redes 3G y 4G como de costumbre, sino que también con redes 5G. Esa compatibilidad incluso no solo sería con operadores específicos, sino que como tiene compatibilidad con tecnología Sub-6 y mmWave, la compatibilidad es amplia y le podría sacar provecho a las principales redes 5G de los operadores en Estados Unidos.

En otros mercados donde no hay redes 5G, Samsung venderá los mismos celulares pero sin esa capacidad de conectarse a redes 5G.

Desafortunadamente, la realidad es que 5G no está en todas partes y la que ofrece mayores mejoras en velocidad est muy limitada a tan solo algunos metros cuadrados. Dicho esto, no pude probar el celular en 5G porque no hay 5G en San Francisco.

Dicho esto, no recomiendo que compres este celular solo por 5G porque inclusive en algunas ciudades donde hay 5G la diferencia de velocidad no es mucha en comparación con 4G.

One UI 2.1: Android 10

Desde la primera vez que enciendes el Galaxy S20 Ultra encuentas la versión más reciente del sistema operativo de Google, Android 10, pero tiene la interfaz personalizada de Samsung llamada One UI 2.1.

Aunque celulares como los Galaxy Note 10 y los Galaxy S10 ya recibieron a través de una actualización a Android 10, esos celulares están en la versión One UI 2.0 de Samsung.

La experiencia general es prácticamente la misma, pero obtienes tan solo algunas novedades pequeñas que recopilo a continuación.

Google Duo integrado de manera nativa



Samsung trabajó con Google para integrar de manera nativa las videollamadas de Google Duo. Esto significa que desde el app de llamadas ahora podrás realizar videollamadas HD a toda clase de celulares y Full HD a celulares Samsung con solo presionar rel icono de Duo en ese app.

Compartir música

Music Share es una nueva función que permite extender tu conexión Bluetooth a carros o bocinas utilizando tu celular, así que tú y tus amigos podrían ser los DJs de un viaje largo de manera simple.

Además, gracias a la integración de Spotify con las rutinas de Bixby puedes obtener listas de reproducción personalizadas teniendo en cuenta tu rutina.

Mejor desempeño experiencia en videojuegos

La pantalla de 120Hz del Galaxy S20 Ultra no solo permite que la experiencia general sea más fluida que antes, sino que además vas a tener una mejor experiencia con videojuegos.

Samsung dice haber implementado más algoritmos que le saquen provecho a los videojuegos, especialmente teniendo en cuenta el procesador Snapdragon 865, los 12GB de RAM y la función game booster. La empresa también ha trabajado con Microsoft para lanzar el popular juego de carreras Forza Street en la Galaxy Store. Los interesados se pueden registrar desde el 11 de febrero, pero estará disponible en las próximas semanas.

El Galaxy S20 Ultra sin duda que ofrece una gran experiencia de videojuegos y hasta se puede notar un poco la diferencia en comparación con el Galaxy Note 10 Plus que fue anunciado hace tan solo unos meses.

Conclusión

El Galaxy S20 Ultra es un celular que establece un estándar al integrar especificaciones y precio que lo colocan en una nueva categoría.

Sus cámaras son confiables y ofrecen excelentes fotos, pero lo más sobresaliente es su zoom que lo diferencia de la mayoría de celulares en el mercado.

Aparte de esto, la pantalla es impresionante porque año tras año Samsung continúa mejorando sus pantallas y ahora con 120Hz la experiencia es aún más fluida por tener un procesador Snapdragon 865 y 12GB o 16GB de RAM.

La duración de la batería es muy buena cuando lo tienes configurado en 60Hz, pero se vuelve promedio con 120Hz. De esta manera, la duración de la batería es muy inconsistente porque la diferencia entre uno y otro es muy grande. A lo mejor, sería bueno que Samsung hubiera colocado también una opción de 90Hz que ofreciera un mejor balance de las dos cosas.

¿Es el Galaxy S20 Ultra el mejor celular que puedes comprar? No creo que sea el mejor para la gran mayoría de personas, principalmente por su alto precio y porque ese precio no hace que sea una necesidad tener lo que ofrece el Galaxy S20 Ultra.

En gran parte, esto también es porque existen los Galaxy S20 y Galaxy S20 Plus, celulares que ofrecen casi lo mismo que el Ultra, pero cuestan US$400 o US$200 menos. Considero que la mayoría de personas deberían considerar primero el Galaxy S20 porque ofrece más valor a su precio de US$999.