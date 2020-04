El Samsung Galaxy S20 es el celular más barato de la serie de teléfonos insignia de Samsung para mediados de 2020 pero, a pesar de ello, las carencias son tan mínimas que de cierta manera lo convierten en el estándar para la gama alta de celulares Android en la actualidad.

8.8 Galaxy S20 $1,000 en AT&T Wireless Lo que nos gusta Compacto para mejor uso de una mano

Excelente desempeño

Pantalla con tasa de actualización de 120Hz

Muy buenas cámaras

Se puede cargar y puede cargar otros dispositivos de forma inalámbrica

Ranura microSD y resistencia al agua IP68 Lo que no nos gusta Es caro

No tiene conector de audífonos, ni viene con adaptador

120Hz impacta de manera importante la batería

En general, el Gaalxy S20 es un celular muy completo en todos sus aspectos, ofreciendo excelente desempeño, un montón de funciones y también excelentes cámaras.

Es cierto, el celular es caro, pero con frecuencia lo hemos visto con descuentos de hasta US$200, lo que le da un mejor posicionamiento ( ).

Si quieres simplemente un celular más grande, el Galaxy S20 Plus es la mejor opción, inclusive mejor que el Galaxy S20 Utra para la mayoría.

Otra buena opción es el OnePlus 8 Pro que aunque sus cámaras no son tan buenas como las de los Galaxy S20, su precio es de US$899, y su buena experiencia lo hacen ser una excelente alternativa a los Galaxy S20, inclusive un poco mejor que el LG V60 ThinQ que tiene un diseño menos atractivo, aunque ese celular se puede comprar por US$799 y tiene conector de audífonos tradicional.

Galaxy S20: Características y especificaciones

Pantalla : 6.2 pulgadas, HDR+, 120Hz (Dynamic OLED)



: 6.2 pulgadas, HDR+, 120Hz (Dynamic OLED) Resolución : 3,040x1,440 pixeles



: 3,040x1,440 pixeles Procesador : 2.7GHz Snapdragon 865 / Exynos 990, dependiendo del mercado



: 2.7GHz Snapdragon 865 / Exynos 990, dependiendo del mercado RAM : 12GB



: 12GB Almacenamiento : 128GB



: 128GB Ranura microSD : Sí (certificada hasta 1TB)



: Sí (certificada hasta 1TB) Batería : 4,000mAh (no extraíble)



: 4,000mAh (no extraíble) Sistema operativo : Android 10 (One UI 2.1)

: Android 10 (One UI 2.1) Carga rápida : 25 vatios (25W) en la caja, pero compatible con hasta 45 vatios (45W)



: 25 vatios (25W) en la caja, pero compatible con hasta 45 vatios (45W) Carga inalámbrica : Sí con PowerShare (carga reversible)

: Sí con PowerShare (carga reversible) Conectividad : Wi-Fi 6 (2.4 y 5GHz) MU-MIMO, Bluetooth 5.0



: Wi-Fi 6 (2.4 y 5GHz) MU-MIMO, Bluetooth 5.0 Samsung Pay : Sí, a través de NFC y MST



: Sí, a través de NFC y MST Funciones de desbloqueo : Lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial, patrón, PIN, contraseña

: Lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial, patrón, PIN, contraseña Cámara trasera : Cuatro: 12 megapixeles (f/1.8) + telefoto de 64 megapixeles (f/2.0) + gran angular de 12 megapixeles (f/2.2)



: Cuatro: 12 megapixeles (f/1.8) + telefoto de 64 megapixeles (f/2.0) + gran angular de 12 megapixeles (f/2.2) Zoom y grabación de video: Zoom híbrido 3X, zoom digital 30X y video 8K



Zoom híbrido 3X, zoom digital 30X y video 8K Cámara frontal : 10 megapixeles



: 10 megapixeles Resistente al agua : IP68

: IP68 Sonido : Doble bocina con Dolby Atmos

: Doble bocina con Dolby Atmos Conectividad : Hasta 5G Sub-6 (mmWave en el futuro)

: Hasta 5G Sub-6 (mmWave en el futuro) Tamaño : 151.7x69.1x7.9mm

: 151.7x69.1x7.9mm Peso: 163 gramos

Precio y disponibilidad

El precio del Galaxy S20 es de , pero con frecuencia lo hemos visto con US$200 de descuento para ubicarse en los US$799 en , , y hasta en la página Web de Samsung.

Si no está en oferta el Galaxy S20, sugeriría esperar un poco que debería regresar en cualquier momento.

Galaxy S20 vs. Galaxy S20 Plus y Galaxy S20 Ultra

Los tres celulares Samsung Galaxy S20 comparten entre sí las mismas especificaciones principales e incluso el concepto de diseño, pero tienen algunas diferencias que detallamos a continuación.

Galaxy S20 vs. Galaxy S20 Plus y S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Galaxy S20 Plus Galaxy S20 Ultra Pantalla 6.2 pulgadas (120Hz) 6.7 pulgadas (120Hz) 6.9 pulgadas (120Hz) Almacenamiento 128GB 128GB / 512GB 128GB / 512GB RAM 12GB 12GB 12GB/16GB Cámara trasera Tres: 12 megapixeles (f/1.8) + telefoto de 64 megapixeles (f/2.0) + gran angular de 12 megapixeles (f/2.2) - zoom híbrido 3X, zoom digital 30X, video 8K Cuatro: 12 megapixeles (f/1.8) + telefoto de 64 megapixeles (f/2.0) + gran angular de 12 megapixeles (f/2.2) + ToF - zoom híbrido 3X, zoom digital 30X, video 8K Cuatro: 108 megapixeles (f/1.8) + telefoto de 48 megapixeles (f/3.5) + gran angular de 12 megapixeles (f/2.2) + ToF -zoom óptico 4x, híbrido 10X, digital 100X, video 8K Cámara frontal 10 megapixeles 10 megapixeles 40 megapixeles Batería 4,000mAh 4,500mAh 5,000mAh Características importantes 5G Sub-6 5G Sub-6 y mmWave 5G Sub-6 y mmWave Tamaño 151.7x69.1x7.9mm 161.9x73.7x7.8mm 166.9x76x8.8mm Peso 163 gramos 186 gramos 220 gramos Precio US$999 US$1,199 US$1,399

Las carencias del Galaxy S20 frente a los otros S20

Su batería ofrece menor duración en comparación con los otros S20. En pruebas de reproducción de video continuo la batería del S20 duró 14 horas y 30 minutos a 120Hz o 19 horas a 60Hz, en lugar de las 16 horas del Galaxy S20 Plus y las 21 horas, del Galaxy S20 Ultra.

Además de esto, el Galaxy S20 Ultra es el que ofrece el mejor zoom en sus cámaras; además, si prefieres una pantalla más grande, lógicamente el Galaxy S20 Plus y el S20 Ultra serían una mejor opción.

Una cosa a tomar en cuenta es que aunque el Galaxy S20 no tiene el sensor de tiempo de vuelo en su sistema de cámaras, como sí lo tienen el S20 Plus y el S20 Ultra; no hubo una diferencia notoria en capturar fotos, sin embargo, así que ese sensor podría ser ignorado en la actualidad.

Diseño: Compacto, atractivo y fácil de usar en una mano

El Galaxy S20 Ultra no representa un cambio muy drástico frente a los Galaxy S10, pero no cabe duda que son teléfonos diferentes.

Empecemos por la parte frontal, porque si pensabas que los Galaxy S10 tenían una pantalla sin biseles, ahora te sorprenderás al ver que sí parece que toda la parte frontal es solo pantalla. Además, me gusta más la integración de la cámara frontal a través de un orificio, como en el Samsung Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10 Plus, lo que significa que está centrada en la parte superior.

Uno de los aspectos más sobresalientes del Galaxy S20 —y de sus hermanos— está en su pantalla AMOLED, que ofrece una tasa de actualización de 120Hz, el doble de lo que vimos en sus predecesores, y otros celulares como el OnePlus 7 Pro, pero igual que el OnePlus 8 Pro.

Con esto, la navegación por la interfaz —y hasta algunos videojuegos— se siente más fluida y placentera. Sin embargo, a diferencia de otros celulares en que la tasa de actualización de 120Hz es variable, como pasa con el OnePlus 8 Pro, y que provoca que la experiencia pueda variar fácilmente según la aplicación que uses, los teléfonos de Samsung fuerzan la tasa para que siempre sea de 120Hz.

Dicho esto, me hubiera gustado que Samsung ofreciera un punto medio (por ejemplo, una tasa de actualización de 90hz), ya que a 120Hz la duración de batería se reduce de manera considerable. Igual vale la pena en la mayoría de los casos.

Otra cosa notable es que la pantalla es menos curva que la de los Galaxy S10, ya que es prácticamente plana, lo cual ayuda a que existan menos toques falsos positivos, y se sigue sintiendo muy bien en la mano porque la parte trasera aún tiene una curva y tanto el panel frontal como el trasero se unen en el marco de metal lateral.

Además, su pantalla de 6.2 pulgadas lo hacen un celular relativamente compacto que permite ser controlado con una mano más fácilmente que otros, además de que es más cómodo y más fácil de colocar en un bolsillo o bolso.

El lector de huellas ultrasónico sigue presente en la pantalla y la experiencia se mantiene igual, así que funciona bien en la mayoría de casos, aunque no es el mejor que puedes encontrar en la pantalla de un celular.

Por otra parte, el Galaxy S20 sigue ofreciendo acceso a una ranura para tarjeta microSD que te permite expandir el almacenamiento y encuentras dos bocinas optimizadas por AKG que ofrecen una buena experiencia de sonido.

Lo que no vas a encontrar, sin embargo, es una entrada tradicional para audífonos o un adaptador, sino que el celular viene con unos audífonos AKG con conector USB-C, igual a como sucedió con los Galaxy Note 10.

El borde izquierdo del S20 es limpio porque no tiene ningún botón, pero en el borde derecho se encuentra el botón de encendido y la barra de volumen. Algo diferente aquí en comparación con los S10 es que ahora el marco de metal se extiende un poco más por el cuerpo del teléfono, donde están estos botones, mientras que antes simplemente estaban ubicados en el borde de metal que tenía el mismo grosor en todo ese lado.

En la parte inferior aún encuentras encuentras el puerto USB-C y la bocina, mientras que en el borde superior está el cajón para la ranura SIM y microSD.

La parte trasera del S20 es simple, pero el módulo de las cámaras es lo que llama la atención de manera instantánea y allí encuentras tres cámaras. Ese módulo de las cámaras también sobresale un poco de su cuerpo, así que al tacto se puede sentir con facilidad y si lo colocas encima de una mesa verás que el celular no es tan estable.

Sin embargo, esta parte trasera y su módulo es el más simplificado de los S20.

Rendimiento: De primera categoría

El Samsung Galaxy S20 es un celular que ofrece un excelente rendimiento, igual que sus hermanos mayores, convirtiéndose en uno de los celulares más rápidos del mercado actualmente.

Esto significa que navegar por la interfaz, abrir toda clase de apps o jugar videojuegos es una experiencia muy fluida, especialmente cuando la tasa de actualización está configurada en 120Hz. Sin embargo, la experiencia también es excelente incluso cuando lo tienes configurado en 60Hz (configuración predeterminada).

Esta gran experiencia se da principalmente gracias al procesador Snapdragon 865 (hay versión con Exynos 990) y 12GB de RAM. Además, gracias a toda esa memoria RAM, el Galaxy S20 permite anclar apps en la función de aplicaciones recientes para que no se cierren automáticamente y se usen de manera más fluida.

En pruebas de rendimiento, el Galaxy S20 también cumplió con lo esperado.

Pruebas de rendimiento: Galaxy S20 (Snapdragon 865) 4,065 11,935 90,904 OnePlus 8 Pro 4,208 13,030 81,480 OnePlus 8 4,246 12.982 94,734 Galaxy S20 Plus (Snapdragon 865) 4,207 12,795 106,137 LG V60 ThinQ 4,238 13,381 82,485 Huawei P40 Pro 3,887 12,584 88,137 Galaxy S20 Ultra (Snapdragon 865) 4,210 12,928 93,719 Galaxy Note 10 Plus (Snapdragon 855) 3,415 10,509 69,465 Huawei Mate 30 Pro 3,869 11,939 57,143 Pixel 4 XL 3,025 19,959 73,111 Sony Xperia 1 3,490 11,045 68,750 Galaxy Z Flip 3,619 10,608 72,761 Leyenda: Geekbench 4: Single-core (un núcleo) Geekbench 4: Multi-core (múltiples núcleos) 3DMark Ice Storm (ilimitado) Nota: Las barras más largas representan mejor desempeño

Duración de batería

El celular Samsung Galaxy S20 tiene una batería de 4,000mAh, lo cual representa justo 500mAh menos que el Galaxy S20 Plus y 1,000mAh menos que el Galaxy S20 Ultra.

Con esto, el Galaxy S20 logra ofrecer una duración de batería confiable, especialmente si la pantalla está configurada a 60Hz y en Full HD+ (la configuración por defecto). Si decides cambiar la tasa de actualización a 120Hz, la duración de la batería cae entre 20 y 30 por ciento.

En nuestras pruebas de reproducción de video continuo, el Galaxy S20 logró 19 horas configurado a 60Hz (y Full HD+), mientras que duró 14 horas y 30 minutos configurado en 120Hz (y Full HD+).

La duración de batería es muy confiable a 60Hz, pero a 120Hz se vuelve promedio. En comparación, el Galaxy S20 Plus y el Galaxy S20 Ultra lograron 21 horas, configurados a 60Hz, y 16 horas, configurados en 120Hz.

Si bien cambiar la tasa de actualización a 120Hz hace que todo sea más fluido en el Galaxy S20, no considero que todos necesiten usarlo a esta tasa de actualización y es posible que el usuario promedio no resienta la diferencia.

Celulares como el Galaxy Note 10 Plus y el Galaxy S10 Plus que logró 21 horas y 30 minutos en la misma prueba.

Comparado con otros celulares, esta duración de batería fue superior a las 18 horas y 22 minutos del iPhone 11 Pro Max, las 16 horas del Galaxy Z Flip, las 17 horas del OnePlus 7 Pro y las 14 horas y 40 minutos del Google Pixel 4 XL.

Cámaras: Similar a los otros Galaxy S20

El celular Samsung Galaxy S20 tiene tres cámaras traseras, incluyendo una principal de 12 megapixeles (f/1.8), un telefoto de 64 megapixeles (f/2.0) y una cámara gran angular de 12 megapixeles (f/2.2).

El Galaxy S20 carece del sensor de Tiempo de vuelo del Galaxy S20 Plus y del Galaxy S20 Ultra, el cual está dedicado a detectar la profundidad de objetos y destinado principalmente para funciones de realidad aumentada.

Aunque esta es una carencia que puede parecer importante, no noté una diferencia clara en las fotos que se pueden tomar en diversas condiciones y, en realidad, ofrece exactamente los mismos beneficios, funciones y resultados del Galaxy S20 Plus —el Galaxy S20 Ultra sí sobresale por su zoom.

Algo para tener en cuenta es que el Galaxy S20 no ofrece zoom óptico como antes (el Galaxy S20 ofrecía zoom óptico 2X), sino que ofrece zoom híbrido 3X y zoom digital hasta 30X.

En comparación con el Galaxy S20 Ultra, ese celular ofrece zoom óptico 5X, zoom híbrido 10X y zoom digital 100x.

En las fotos regulares, el Galaxy S20 logra buenos resultados y como mencionaba, tan confiable como los que consigues con el Galaxy S20 Plus.

Esto significa que ofrece generalmente colores vibrantes y buen detalle en la mayoría de condiciones. Sin embargo, en algunas ocasiones el sensor de 108 megapixeles del S20 Ultra logra obtener un poco más de detalle, pero no siempre ofrece los mejores resultados y recomendaría tomar la mayoría de fotos a 12 megapixeles con ese sensor.

La ventaja del Galaxy S20, al igual que el S20 Plus, es que en fotos macro el celular tiene menores problemas para detectar los objetos y logra con frecuencia mejores resultados. Además, aunque no logra un fondo borroso tan natural sin utilizar el modo de retrato o enfoque dinámico, logra que los bordes de los objetos no terminen tan borrosos.

En comparación con los Galaxy S10, el Galaxy S20 ofrece como gran ventana un modo de noche que es mucho más efectivo. En ocasiones, realmente me sorprendió la claridad y detalle que logró, aunque en algunas otras lograba unos tonos falsos y pérdida de detalle.

A pesar de la mejora, considero que el modo de noche Night Sight de los Pixel 4 ofrece mejores resultados en la mayoría de situaciones; inclusive el modo de noche que ofrece el OnePlus 8 Pro logra mejores resultados, siempre y cuando mantengas estable el celular —en ese teléfono un leve movimiento impacta más el resultado de las fotos.

En fotos regulares, considero que la diferencia con el S10 no es mucha, aunque en ocasiones el Galaxy S20 puede lograr un poco más de detalle y el zoom 3X es superior al que ofrece el modelo del año pasado.

Otra novedad es un nuevo modo llamado Single Take, el cual con solo presionar una vez el disparador el Galaxy S20, se pueden capturar múltiples fotos y videos, como fotos con fondo borroso, foto de cerca y gran angular, entre otros para sugerirte la mejor imagen. No creo que sea la función más utilizada en estos celulares porque además lleva unos segundos capturar el contenido y muchas veces terminas perdiendo el momento en vez de capturarlo de diferentes formas.

El celular Galaxy S20 permite grabar video 8K y a través de una colaboración entre Samsung y Google, así que los usuarios podrán subir videos 8K a YouTube.

La grabación de video 8K del Galaxy S20 es muy similar a la del S20 Ultra y S20 Plus, logrando gran detalle, pero una mal estabilización de video y pérdida de recuadros cuando hay movimiento.

Para grabar 8K lo mejor es tener buena iluminación y colocar al celular en un trípode, de esa manera se obtiene muy buenos resultados. Aún así, la grabación de video en 4K o Full HD es muy buena y considero que es de los mejores en el mercado.

Otras mejoras incluyen mejor estabilización de video y la posibilidad de crear hiperlapsos nocturnos.

En la parte frontal, el celular tiene una cámara de 10 megapixeles que ofrece buenos resultados en la mayoría de condiciones e inclusive tiene modo de noche. En comparación con el iPhone 11 Pro Max, prefiero los resultados del Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra porque ofrecen más detalle de la cara.

One UI 2.1: Android 10

El Galaxy S20 ejecuta Android 10, pero tiene la interfaz personalizada de Samsung llamada One UI 2.1. Aunque celulares como los Galaxy Note 10 y los Galaxy S10 ya recibieron esta interfaz a través de una actualización a Android 10, esos celulares están en la versión One UI 2.0 de Samsung.

La experiencia general es prácticamente la misma, pero obtienes tan solo algunas novedades pequeñas que recopilo a continuación.

Otras novedades

Videojuegos mejorados

La pantalla AMOLED de 120Hz no solo permite que la experiencia general sea más fluida que antes, sino que además vas a tener una mejor experiencia con videojuegos compatibles.

Samsung dice haber implementado más algoritmos que le sacan provecho a los videojuegos, especialmente teniendo en cuenta el procesador Snapdragon 865, los 12GB de RAM y la función game booster. La empresa también ha trabajado con Microsoft para lanzar el popular juego de carreras Forza Street en la Galaxy Store. Los interesados se pueden registrar desde el 11 de febrero, pero estará disponible en las próximas semanas.

Compartir música (DJ)

Music Share es una nueva función que permite extender tu conexión Bluetooth a carros o bocinas utilizando tu dispositivo, así que tú y tus amigos podrían ser los DJs de un viaje largo de manera simple. Además, gracias a la integración de Spotify con las rutinas de Bixby puedes obtener listas de reproducción personalizadas teniendo en cuenta tu rutina.

Videollamadas de Google Duo desde el app de llamadas

Samsung se asoció con Google para integrar de manera nativa las videollamadas de Google Duo, así que desde el app de llamadas verás ahora un icono de Duo para poder realizar videollamadas a otros usuarios en HD sin importar el celular que tienen, o en Full HD entre celulares Samsung.

5G

El Galaxy S20 es compatible con redes 5G que usan la red Sub-6, así que no logra sacarle provecho a la tecnología mmWave de Verizon a menos de que compres la unidad que el operador lanzaría en los próximos meses.

A Pesar de esto, 5G sigue siendo demasiado limitado y aunque is ofrece mejoras de velocidad en algunas condiciones, son más las condiciones que no tendrás acceso a 5G o que simplemente la velocidad no es superior a lo que obtienes con 4G LTE.

Con esto, 5G no es una razón para comprar el Galaxy S20, sino simplemente un añadido que proporciona posiblemente compatibilidad con una red que traerá beneficios en los próximos años, pero que actualmente lo hace de manera demasiado limitada —tan limitada que seguramente no te darás cuenta que tienes 5G en tu celular.

Conclusión y opiniones

El Galaxy S20 es un excelente celular, muy completo, cómodo de usar y la base para los celulares Android de gama alta que han salid durante la primera mitad de 2020.

Este teléfono de Samsung ofrece un gran desempeño, muy buenas cámaras, un diseño elegante con una pantalla impresionante, un montón de funciones (que incluye carga inalámbrica, resistencia al agua IP68, ranura para tarjeta microSD, doble bocina, pagos móviles NFC y y MST, carga inalámbrica reversible, entre otras) y una duración de batería que, aunque no es la mejor, termina siendo confiable.

Dicho esto, el Galaxy S20 sigue siendo un celular caro —a pesar de ser el más barato de la familia—, con un precio de US$999. Sin embargo, lo hemos visto muchas veces en oferta, con descuentos de hasta US$200, con lo que no hay un mejor celular que puedas comprar.

Es cierto que el OnePlus 8 Pro es una de sus más fuertes competencias, pero el celular de OnePlus no se vende en tantos mercados como los Galaxy; además, sus cámaras no son tan consistentes como las de los S20 y tiene un precio inicial de US$899 por la versión 8GB o US$999 por la versión de 12GB de RAM (el mismo RAM que tiene le S20).

Otra opción es el LG V60 ThinQ que ofrece un excelente desempeño y un conector de audífonos tradicional con un amplificador de alta fidelidad que le permiten diferenciarse, mientras que también ofrece la posibilidad de conectar una pantalla secundaria para ofrecer más productividad.

Sin embargo, las cámaras de ese celular tampoco llegan al nivel de las del S20 y su diseño no es el más atractivo, pero su precio de US$799 lo hacen una gran opción.

Si simplemente quieres un celular más grande que el S20, el S20 Plus debería ser la primera opción para la mayoría de usuarios, aunque también es buena idea asegurarse que esté en promoción para bajar su precio a US$999, algo que ha ocurrido en las últimas semanas.