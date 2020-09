Samsung

El Galaxy S20 Fan Edition, conocido también como Galaxy S20 FE llega como el celular más barato de esta serie de teléfonos insignia de Samsung; a pesar de ello, mantiene muchas de las características de los otros S20.

Como dato curioso, Samsung dijo que el Galaxy S20 FE es justamente una respuesta a la pandemia; de esta manera, en un principio no fue un producto planeado sino que llega por la demanda generada por los usuarios de productos más económicos y balanceados.

Samsung, inclusive, dijo que en el lanzamiento de los S20 el modelo más popular fue el Galaxy S20 Ultra, pero pocas semanas después el Galaxy S20 se convirtió en el modelo con mayor demanda —"un cambio más rápido que de costumbre", según reveló un portavoz.

De cualquier manera, después de hacer el análisis al Galaxy S20, S20 Plus y del S20 Ultra concluí que el S20 era la mejor opción para la mayoría de los consumidores o, al menos, la primera opción que deberían considerar precisamente por el valor que ofrece.

Ten en cuenta que esta no es la primera vez que Samsung usa el nombre "Fan Edition" en uno de sus dispositivos: ya lo había usado en el Galaxy Note 7, que después de los problemas de batería llegó con una nueva versión que tenía una batería inferior con el nombre Galaxy Note Fan Edition o Galaxy Note FE.

En general, el Galaxy S20 FE se postula como una gran opción en el mercado, pero como los otros Galaxy S20 ya están frecuentemente en promoción puedes comprar el Galaxy S20 por US$100 más (US$699 frente a US$799) y obtener un cuerpo de vidrio (en vez de plástico), más RAM (12GB en vez de 6GB) y posibles mejoras en las cámaras traseras (más megapixeles).

Faltará esperar nuestra unidad de prueba para hacer el análisis completo y definir qué tanto vale la pena pagar US$100 o más por los Galaxy S20, en comparación con el S20 FE.

Precio y disponibilidad

El precio del Galaxy S20 FE 5G es de US$699 por la versión con tecnología Sub-6, mientras que el Galaxy S20 FE 5G con mmWave tiene un precio de US$749, principalmente para Verizon.

El celular estará disponible en seis colores, azul, rojo, lavanda, mente, blanco y naranja.

Galaxy S20 FE: Características y especificaciones

Pantalla : 6.5 pulgadas, 120Hz (Super OLED)



: 6.5 pulgadas, 120Hz (Super OLED) Resolución : 2,400x1,080 pixeles



: 2,400x1,080 pixeles Procesador : 2.7GHz Snapdragon 865 (versión 5G a nivel mundial) / Exynos 990 (versiión 4G LTE)



: 2.7GHz Snapdragon 865 (versión 5G a nivel mundial) / Exynos 990 (versiión 4G LTE) RAM : 6GB



: 6GB Almacenamiento : 128GB



: 128GB Ranura microSD : Sí (certificada hasta 1TB)



: Sí (certificada hasta 1TB) Batería : 4,500mAh (no extraíble)



: 4,500mAh (no extraíble) Sistema operativo : Android 10 (One UI 2.5)

: Android 10 (One UI 2.5) Carga rápida : 25 vatios (25W) en la caja, pero compatible con hasta 45 vatios (45W)



: 25 vatios (25W) en la caja, pero compatible con hasta 45 vatios (45W) Carga inalámbrica : Sí con PowerShare (carga reversible)

: Sí con PowerShare (carga reversible) Conectividad : Wi-Fi 6 (2.4 y 5GHz) MU-MIMO, Bluetooth 5.0



: Wi-Fi 6 (2.4 y 5GHz) MU-MIMO, Bluetooth 5.0 Samsung Pay : Sí, a través de NFC y MST



: Sí, a través de NFC y MST Funciones de desbloqueo : Lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial, patrón, PIN, contraseña

: Lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial, patrón, PIN, contraseña Cámara trasera : Tres: 12 megapixeles (f/1.8) + telefoto de 8 megapixeles (f/2.4) + gran angular de 12 megapixeles (f/2.2)



: Tres: 12 megapixeles (f/1.8) + telefoto de 8 megapixeles (f/2.4) + gran angular de 12 megapixeles (f/2.2) Zoom y grabación de video: Zoom óptico 3X, zoom digital 30X



Zoom óptico 3X, zoom digital 30X Cámara frontal : 32 megapixeles



: 32 megapixeles Resistente al agua : IP68

: IP68 Sonido : Doble bocina con Dolby Atmos

: Doble bocina con Dolby Atmos Conectividad : Hasta 5G Sub-6 (mmWave en el futuro)

: Hasta 5G Sub-6 (mmWave en el futuro) Tamaño : 74.5x159.8x8.4mmmm

: 74.5x159.8x8.4mmmm Peso: 190 gramos

Diseño: Pantalla plana de 120Hz, cuerpo de plástico y lector óptico

El Galaxy S20 FE tiene un cuerpo de plástico (en vez de vidrio) que llega en muchos más colores que los otros Galaxy S20 para atraer también un mercado más joven.

A pesar de esto, los otros rasgos del Galaxy S20 FE se mantienen en comparación con los otros, ya que cuenta con una pantalla que tiene una cámara frontal integrada directamente en la pantalla.

Además, en la parte trasera tiene un módulo de cámaras rectangular, es resistente al agua con la certificación IP68, tiene una ranura para tarjeta microSD, se puede cargar inalámbricamente y puede cargar otros dispositivos (como los Galaxy Buds Live) de la misma manera.

Inclusive, la pantalla también es de 120Hz, pero Samsung sí dice que es una pantalla plana, así que no estoy seguro en este momento si es idéntica a la de los otros Galaxy S20 que tiene un vidrio levemente curvo en sus bordes o si en realidad sí es más plana.

Esta pantalla es de 6.5 pulgadas, un punto medio entre la pantalla de 6.1 pulgadas del Galaxy S20 y el Galaxy S20 Ultra que tiene una pantalla de 6.7 pulgadas. El Galaxy S20 Ultra tiene una pantalla de 6.9 pulgadas.

El Galaxy S20 FE mantiene el lector de huellas integrado en la pantalla, pero no es ultrasónico sino óptico como el que encuentras en el OnePlus 8 Pro y otros celulares.

Cámaras: Tres cámaras traseras

El Galaxy S20 FE tiene tres cámaras traseras similares al Galaxy S20, ofreciendo una cámara principal de 12 megapixeles con apertura de f/1.8 y una gran angular de 12 megapixeles con apertura de f/2.2. El cambio llega con el telefoto que es de 8 megapixeles con apertura de f/2.4 en vez de tener una cámara de 64 megapixeles.

Estos cambios hacen que el Galaxy S20 FE no tenga la capacidad de grabar video 8K, ni tampoco tiene la posibilidad de capturar fotos de 108 megapixeles como el Galaxy S20 Ultra y Galaxy Note 20 Ultra.

A pesar de esto, el Galaxy S20 FE ofrece zoom óptico 3X y no híbrido 3X, como el Galaxy S20 y S20 Plus, así que no todas las noticias son malas.

Además, el Galaxy S20 FE cuenta con modo de noche, Single Shoot y todas las otras funciones que encuentras en los otros Galaxy S20 y hasta en los Galaxy Note 20.

Opiniones

El Galaxy S20 Fan Edition (Galaxy S20 FE) se postula como un buen celular para la gama alta que quiere ofrecer un mejor balance de especificaciones con el precio, al menos para que más personas puedan obtener un celular Samsung de alta gama.

Sin embargo, aunque el precio sugerido es US$300 menos que el Galaxy S20, en la actualidad esa diferencia se ha vuelto solo US$100 en muchas ocasiones.

Es cierto, el Galaxy S20 FE tiene un cuerpo que puede resistir más caídas porque es de plástico, tiene un zoom óptico superior que podría ofrecer mejores resultados en algunas ocasiones (aunque su resolución es inferior), tiene una pantalla más grande (6.5 vs 6.1 pulgadas) y su batería es de mayor capacidad (4,500mAh vs. 4,000mAh), aunque como tiene una pantalla más grande a lo mejor la duración de batería no es muy diferente.

Sin embargo, el Galaxy S20 tiene un cuerpo de vidrio que lo hace más elegante, tiene más memoria RAM (12GB vs. 6GB), una pantalla de más resolución y el telefoto ofrece mejor resolución.

Claro, falta hacer nuestro análisis completo para determinar con certeza cuál sería mejor, pero por el momento esta es la perspectiva inicial.