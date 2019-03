Samsung ha decidido lanzar entre sus teléfonos uno de menor tamaño y precio: el Galaxy S10E, que nos recuerda un poco a las generaciones anteriores, cuando existía la versión "mini". Este, es un teléfono novedoso porque introduce algunas variables que la empresa no ofrecía en su celular más económico pero de la gama alta hasta la fecha.

El Galaxy S10E es un celular con doble cámara, que suma la mayoría de los atributos de sus hermanos mayores, los Galaxy S10 y Galaxy S10 Plus, aunque con una pantalla de 5.8 pulgadas. El equipo, desde luego, hace algunos sacrificios para poder ser más económico, aunque la experiencia de uso es similar a la que teléfonos como el iPhone XR o incluso el Pixel 3 más pequeño ofrecen a sus usuarios.

Galaxy S10E: Características y especificaciones

Pantalla: 5.8 pulgadas, primera pantalla de celular con certificación HDR+



Resolución: 2,280x1,080 pixeles



Procesador: Snapdragon 855 / Exynos 9820, dependiendo del mercado



RAM: 6GB o 8GB



Almacenamiento: 128GB o 256GB



Ranura microSD: Sí (certificada hasta 512GB)



Batería: 3,100mAh (no extraíble)



Sistema operativo: Android Pie (One UI)

Carga rápida: Quick Charge 2.0



Carga inalámbrica: Fast Wireless Charging 2.0, y PowerShare (carga reversible)

Conectividad: Wi-Fi 6 (2.4 y 5GHz) MU-MIMO, Bluetooth 5.0



Samsung Pay: Sí, a través de NFC y MST



Funciones de desbloqueo: Lector de huellas lateral, reconocimiento facial, patrón, PIN, contraseña

Cámara trasera: Doble de 12 megapixeles (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (77 grados) + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2) (123 grados)



Cámara frontal: 10 megapixeles (f/1.9)



Resistente al agua: IP68

Tamaño: 142.2x69.9x7.9mm

Peso: 150 gramos

Precio y disponibilidad

El precio del Samsung Galaxy S10E varía según el país. Además algunas operadoras tienen ofertas especiales para que lo compres a plazos.

Precio Galaxy S10E en Estados Unidos: El precio del modelo de 128GB es de US$749.99, mientras que el de 256GB cuesta US$849.99.

El precio del modelo de 128GB es de US$749.99, mientras que el de 256GB cuesta US$849.99. Precio Galaxy S10E en México: Solo se vende de momento el modelo de 128GB y cuesta 15,999 pesos.

Solo se vende de momento el modelo de 128GB y cuesta 15,999 pesos. Precio Galaxy S10E en España: Al igual que en México se vende solo la unidad de 128GB y cuesta 759 euros.

Diseño: Como el S9 pero con orificio en la pantalla

El diseño trasero del Galaxy S10E no presenta un gran cambio con respecto a lo que solemos ver en la línea de los celulares de Samsung. Cuando sostengo en mis manos el S9 y el S10, observo un material similar de vidrio, aunque desde luego la empresa ha lanzado otros tonos este año y ha cambiado la disposición de algunos elementos.

¿Qué colores podrás comprar? Prism White y Prism Black son tonos blanco y negro que con el reflejo de la luz te dan más tonalidades; Prism Blue -- azul -- y Flamingo Pink -- una especie de aleación entre rosa y naranja. Esta versión no dispone de los tonos en cerámica del Galaxy S10 Plus.

Siguiendo con el diseño, la cámara pasa de la disposición vertical a la horizontal en comparación con el S9, mientras que otra diferencia clara es que el sensor de huellas desaparece, porque ahora se integra en el lateral derecho. La pantalla de 5.8 pulgadas de este celular es AMOLED y a diferencia de los S10, es plana y no curva.

A pesar de que el panel es plano, la pantalla tiene muy pocos biseles, algo que le hace atractivo y estar a la moda. La disposición de la cámara frontal en la esquina derecha hace que quede bastante oculta y que no te moleste para nada cuando la estás utilizando.

Diferencias: Galaxy S10 Plus vs. Galaxy S10E

Pantalla más grande: 6.4 pulgadas vs. 5.8 pulgadas

Pantalla curva en vez de plana

Resolución superior: QHD+ (3,040x1,440 pixeles) vs. Full HD+ (2,280x1,080 pixeles)

Densidad de pixeles: 522ppp vs. 438ppp

Más compacto: 157.6x74.1x7.8mm vs. 142.2x69.9x7.9mm

Más liviano: 175 gramos vs. 150 gramos

Más cámaras traseras: Tres en vez de solo dos (el lente adicional es el telefoto de 12 megapixeles que permite hacer zoom óptico está ausente)

Más cámaras frontales: El Galaxy S10 Plus tiene una cámar secundaria de 8 megapixeles dedicado a detectar la profundidad no está presente

Más memoria RAM base: 8GB vs. 6GB

Más memoria RAM máxima: 12GB vs. 8GB

Más almacenamiento interno máximo: 1TB vs. 256GB (los dos tienen 128GB de almacenamiento base) y tienes opción de 512GB también

Lector de huellas en pantalla en vez de lateral

Batería de mayor capacidad: 4,100mAh vs. 3,100mAh

Tiene sensor de ritmo cardíaco integrado

Tiene opción de parte trasera de cerámica

Más caro: US$999 vs. US$749 (precio inicial)

Diferencias: Galaxy S10 Plus vs. Galaxy S10

Pantalla más pequeña: 6.4 pulgadas en vez de 6.1 pulgadas

Densidad de pixeles: 522ppp en vez de 550ppp



Más grande y posiblemente incómodo de usar con una sola mano: 157.6x74.1x7.8mm vs. 149.9x70.4x7.8mm

Más pesado: 175 gramos vs. 157 gramos

Más cámaras frontales: Aunque la cámara principal del Galaxy S10 Plus es igual a la del S10, la versión más grande integra una segunda cámara frontal de 8 megapixeles especializada en detectar la profundidad

Más memoria RAM máxima: 12GB vs. 8GB (versión base tiene 8GB en los dos modelos)

Más almacenamiento máximo: 1TB vs. 512GB (versión base tiene el mismo almacenamiento de 128GB)

Batería de mayor capacidad: 4,100mAh vs. 3,400mAh

Tiene opción de cerámica (material solo para la parte trasera)

Más caro: US$999 vs US$899 (precio inicial)

Sensor de huellas: Una novedad

Algo nuevo en teléfonos Samsung y diferente a los Galaxy S10 y S10 Plus es la incorporación del sensor de huellas en el lateral derecho. ¿Nos gusta? Al principio nos costó un poco entenderlo, aunque no es nada difícil. Solo debes posar tu dedo para desbloquear, y no apretar el botón -- un error común que cometí cuando comencé a probar el celular.

Puedes configurar algunas acciones en este botón además de tu huella. Por ejemplo si deslizas hacia abajo el dedo en el sensor podrás abrir el centro de notificaciones con ese simple gesto, y si pulsas dos veces puedes abrir la cámara, o cualquier app que tu configures para ello.

Otra opción es implementar la apertura de Samsung Pay, cosa que puedes hacer simplemente si deslizas hacia arriba.

En nuestra experiencia el botón resulta fácil y cómodo de usar, y funciona siempre a la primera. Este es el método de identificación favorito de este celular, sobre todo porque no tiene una cámara frontal con sistema de identificación 3D, sino 2D, lo que hace que Samsung no recomiende este sistema, aunque el teléfono lo implemente.

Batería y carga reversible

El Galaxy S10E tiene una batería de 3,100mAh, lo que es 100mAh más que el Galaxy S9 del año pasado. En mis pruebas, el dispositivo ha logrado durarme un día y medio. Lo he cargado durante la noche, y he comenzado a usarlo a eso de las 7 a.m. Desde luego, ha sido parte de mi rutina de Instagram, Facebook, WhatsApp y de lectura de correos y noticias.

Nuestro laboratorio se encuentra realizando pruebas exhaustivas de batería, por lo cual actualizaremos este análisis con ese dato pronto. Para referencia, el Galaxy S10 Plus con 4,100mAh tuvo una duración continua de más de 21 horas, mientras que el Galaxy S9 Plus con 3,500mAh alcanzó las 17 horas.

El Galaxy S10E suma además carga reversible como sus hermanos mayores, esto significa que si activas la función en los Ajustes, podrás dar energía a otros celulares y en general otros dispositivos con carga inalámbrica, como los flamantes Galaxy Buds, que nosotros ya hemos probado y comparado con los AirPods.

Rendimiento

El Galaxy S10E ofrece un rendimiento esperado. La unidad que hemos probado es de 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento con procesador Snapdragon 855, el mismo chip de sus hermanos mayores.

Cuando hemos jugado, tomado fotos o reproducido películas el teléfono ha tenido un buen comportamiento y no hemos notado recalentamiento en ningún momento.

Pruebas de rendimiento: Galaxy S10E 3,520 11,088 64,705 Galaxy S9 Plus 2,436 8,425 58,436 Galaxy S9 2,453 8,836 58,384 iPhone XS 4,821 11,373 76,925 iPhone XR 4,832 11,451 78,090 Pixel 3 2,358 8,282 61,316 Galaxy Note 9 2,453 8,836 58,384 OnePlus 6T 2,379 8,861 64,993 Galaxy S10 Plus 3,498 10,416 60,764 Sony Xperia XZ2 Premium 2,441 8,270 63,753 Leyenda: Geekbench 4: Single-core (un núcleo) Geekbench 4: Multi-core (múltiples núcleos) 3DMark Ice Storm (ilimitado) Nota: Las barras más largas representan mejor desempeño

Si lo comparamos con la generación anterior, como era de esperarse el teléfono la supera, aunque el iPhone XR, que es el celular de Apple de precio similar y dirigido a un público que quiere gastar menos, sigue teniendo un rendimiento genial.

Teléfonos como el Pixel 3 -- de tamaño similar, por aquello de quienes buscan un teléfono compacto -- no es una opción que deba descartarse sólo porque aparenta un rendimiento inferior, porque posee una buena cámara y todo el soporte de Google, mientras que por otro lado el OnePlus 6T, con sensor de huella en la pantalla, es más barato y tiene muy buenas prestaciones para un usuario promedio.

Aunque si llegaste hasta aquí porque te gustan los teléfonos de menos de 6 pulgadas, no dejes de ver el Sony Xperia XZ2 Premium.

Cámaras: Doble diversión

El Galaxy S10E incluye una doble cámara trasera, que es la misma de sus hermanos mayores -- aunque estos agregan un tercer lente telefoto que no posee este celular. Esto diferencia a este teléfono del Galaxy S9 Plus, que sí tenía doble cámara con sensor telefoto.

El Galaxy S10E ofrece una cámara doble que tiene un sensor angular y otro gran angular. La primera es de 12 megapixeles con apertura variable de f/1.5 a f/2.4, mientras que la segunda es de 16 megapixeles con f/2.2. Esta cámara tiene estabilización de imagen óptica y capacidad de grabar en HDR10+.

Sin embargo, lo que más te puede interesar de esta cámara es saber que cuenta con 30 modos capaces de mejorar una escena. Su AI automáticamente puede reconocer caras, bebés, perros, gatos, playas, cielo, montaña, atardeceres, etc. A esto debemos sumar los diferentes modos que incluye la cámara:

Imagen: Es la cámara original, en esta pantalla ahora tienes la posibilidad de cambiar entre la vista angular y la gran angular, activar la AI, activar filtros: fotos cálidas, frías y otros efectos estilo Instagram.

Enfoque dinámico: Este es el llamado "modo retrato" del Galaxy S10E. En esta oportunidad Samsung ha incorporado no sólo el modo borroso común de todos los teléfonos, sino que además tienes desenfoque radial, zoom, y blanco y negro, que deja en la zona de color al objeto protagonista. Esta opción también está disponible para la cámara frontal.

Este es el llamado "modo retrato" del Galaxy S10E. En esta oportunidad Samsung ha incorporado no sólo el modo borroso común de todos los teléfonos, sino que además tienes desenfoque radial, zoom, y blanco y negro, que deja en la zona de color al objeto protagonista. Esta opción también está disponible para la cámara frontal. Modo Pro, Panorámica y Comida

Super Slow-mo: Solo en resolución HD. Puedes grabar 0.4 segundos capturados a 960fps si grabas 12 segundos. También puede grabar Slow Motion e Hyperlapse.

Una de las novedades de esta cámara es que su AI mejora las escenas en interiores y también posee un modo nocturno. A diferencia de teléfonos de Huawei y Xiaomi, aquí no puedes decidir cuándo aplicarlo, el teléfono lo hace automáticamente si tienes la AI activada. En nuestras pruebas, el dispositivo obtuvo fotos regulares, nada muy destacable, lo que representa una gran decepción en este apartado.

La cámara frontal es de 10 megapixeles con apertura f/1.9, y permite hacer selfies con enfoque dinámico, lo que hace que puedas agregar más emoción a tus retratos para redes sociales. A diferencia del Galaxy S10 Plus, este celular no tiene un modo "Instagram", aunque la cámara frontal también agrega un efecto gran angular que es realizado mediante software.

A continuación te dejamos una comparativa de las cámaras de la familia Galaxy S10, para que sepas las diferencias y puedas valorar mejor cuál teléfono comprar.

Galaxy S10, S10 Plus, S10E, S10 5G: Cámaras

Samsung Galaxy S10E Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy S10 Plus Galaxy S10 5G 12 megapixeles (f/1.5 y f/2.4) Sí Sí Sí Sí 16 granangular con enfoque fijo (f/2.2) Sí Sí Sí Sí 12 megapixeles telefoto (f/2.4) No Sí Sí Sí 10 megapixeles (f/1.9) Sí Sí Sí Sí 8 megapixeles (f/2.2) No No Sí No 3D de profundidad (trasera) No No No Sí 3D de profundidad (frontal) No No No Sí

Conclusiones

El nuevo Galaxy S10E representa una vuelta de tuerca a los lanzamientos de la gama alta de Samsung, que ahora tiene tres dispositivos principales -- sin contar la familia Galaxy Note 9 --, al igual que Apple, que agregó los iPhone XR y cambió el nombre al Plus por el XS Max, para tener tres tamaños de dispositivos diferentes.

No, este no es un Galaxy S Mini de los de antes. El Galaxy S10E tiene el mismo procesador de sus hermanos mayores, y grandes prestaciones que incluyen incluso dos versiones de RAM y almacenamiento. La mayor diferencia con sus hermanos mayores previsiblemente es la cámara, que es doble y no triple, y que el sensor de huellas se encuentra en un borde lateral y no en la pantalla.

Sin embargo, para mí lo más desconcertante es el precio -- US$749.99 -- de un dispositivo que tiene una pantalla compacta de 5.8 pulgadas, pero que cuesta solo US$40 menos que el Galaxy S9, que era el más barato de la gama alta del año pasado, porque eso significa que el S10 -- el teléfono que ahora es el intermedio -- comienza US$100 más caro que en 2018, lo que deja claro que Samsung se subió a la tendencia de Apple de aumentar los precios.

Si te gustan los teléfonos compactos y no buscas una pantalla enorme, sin dudas el Galaxy S10E es una gran opción. Aunque siendo honestos, existen teléfonos como el Pixel 3 de 5.5 pulgadas, que ahora puede conseguirse en la Google Store con US$200 de descuento, por un valor de US$599. Incluso, otros celulares de mayores proporciones también pueden darte buen procesamiento y buena cámara como OnePlus 6T.

¿Comprar el Galaxy S10E?

Si estás pensando en comprar el Galaxy S10E, nosotros tenemos algunos puntos clave que nos hacen inclinarnos a su favor:

Sus extras: ranura microSD y puerto para audífonos

Doble bocina AKG

Opciones de rendimiento y almacenamiento

Carga inalámbrica inversa

Doble cámara

¿No comprar el Galaxy S10E?

También hemos planteado algunos motivos por los cuales consideramos que el Galaxy S10E no es la mejor opción:

No tiene sensor de ritmo cardíaco

No tiene reconocimiento facial 3D, solo 2D

No tiene un sensor de huella en la pantalla, como los Galaxy S10 y S10 Plus

Su pantalla es plana y no curva

Su precio es elevado, hay opciones más económicas con muy buenas características.