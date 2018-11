@venyageskin1

Los Samsung Galaxy S10, sucesores del Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus podrían ser los primeros teléfonos de la empresa sin marcos y sin incluir una ceja o notch.

Durante la conferencia para desarrolladores de la empresa (Samsung Developer Conference), Samsung nos dio el primer vistazo del Galaxy X (primer teléfono plegable de la empresa), pero también presentó Infinity O, New Infinity, Infinity U e Infinity V como las nuevas pantallas que la empresa usará seguramente en algunos de sus celulares y que también venderá a otros fabricantes para que lo usen en sus teléfonos insignia.

Aunque las pantallas Infinity V e Infinity U integran una ceja o notch similar a otros celulares en el mercado, la New Infinity evita esto totalmente, al ofrecer un celular pura pantalla y la Infinity O integra tan solo un orificio para, por ejemplo, acomodar la cámara frontal.

Los rumores han indicado que Samsung elegiría a la pantalla Infinity O como la indicada para el Galaxy S10 y Galaxy S10 Plus, e inclusive el atinado filtrador de tecnología @evleaks sugiere esto.

Algo interesante es que los rumores también han indicado que en esta ocasión Samsung lanzaría tres modelos diferentes del Galaxy S10, incluyendo los tradicionales Galaxy S10 y Galaxy S10 Plus, pero incluyendo una nueva versión con conectividad 5G, la nueva tecnología de comunicación celular que comenzará a habilitarse a los usuarios de manera importante en 2019.

Recopilamos aquí los principales rumores del Samsung Galaxy S10 para conocer qué esperar de los próximos celulares de Samsung.

Galaxy S10: Lanzamiento

Como es de costumbre, se espera que los Samsung Galaxy S9 se presenten a finales de febrero durante el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles (Mobile World Congress 2019) con una llegada al mercado semanas después.

Sin embargo, todos los años hay rumores que indican que Samsung adelantaría el lanzamiento a enero, durante la gigantesca feria de electrónica CES en Las Vegas. En esta ocasión, la publicación coreana The Korea Herald ha sido uno de los medios que han asegurado que Samsung se adelantaría con sus teléfonos insignia en 2019.

En esta ocasión, un lanzamiento temprano del Galaxy S10 tendría más sentido que en años anteriores. Esto debido a que las ventas de los Galaxy S9 no han cumplido con las expectativas de la empresa (posiblemente por su gran similitud con los Galaxy S8) y porque Samsung podría optar por lanzar el Galaxy X (teléfono plegable) en el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles (MWC 2019) para no presentar a todos estos dispositivos al mismo tiempo.

Reproduciendo: Mira esto: One UI: La interfaz del celular plegable de Samsung y...

Precio del Galaxy S10

Samsung aún no ha dado pistas de cuál sería el precio del Galaxy S10, pero si hay tres modelos, es probable que la empresa opte por vender el Galaxy S10 a un precio cercano a los US$700, el Galaxy S10 Plus con un precio entre los US$800 y US$950, mientras que la tercera versión con 5G costaría más de US$1,000.

Diseño: Sin una ceja o notch (pantalla Infinity O) y sin conector de audífonos

El Samsung Galaxy S9 y el Galaxy S9 Plus no fueron un cambio demasiado drástico en comparación con sus antecesores, los S8, pero se espera que los Galaxy S10 y Galaxy S10 Plus (inclusive si hay un tercer modelo del teléfono insignia de la empresa) sí lo sean.

Sin embargo, es posible que el concepto general de diseño se mantenga sin grandes cambios, integrando una pantalla curva, una parte trasera muy a lo Samsung y un marco de metal.

Juan Garzon / CNET

La gran novedad en el diseño llegaría en su pantalla, la cual sería la Infinity O que presentó la empresa durante la Samsung Developer Conference a principios de noviembre, revelando una pantalla sin ceja o notch que integra un orificio directamente en la pantalla para acomodar la cámara frontal.

No es claro si ese orificio estará centrado en la parte superior de la pantalla o si se ubicaría en la esquina derecha o izquierda, pero es sin duda un cambio importante que permite integrar más pantalla sin incluir una molesta ceja como la mayoría de celulares han hecho por ya más de un año.

@iceuniverse

Los filtradores y creadores de renders @iceuniverse y @venyageskin1 han creado algunas imágenes de cómo podrían lucir los Galaxy S10, y sin duda son muy interesantes.

Samsung

Asimismo, es muy posible que la empresa se despida del conector de audífonos tradicional (3.5mm) que ya no encontramos en celulares como el Pixel 3, Pixel 3 XL, OnePlus 6T y el iPhone XS.

Bloomberg asegura que Samsung ha probado diferentes prototipos sin conector de audífonos y como la empresa lanzó recientemente el Samsung W2019 sin un conector de audífonos, es posible que ese tendencia se extienda a los Galaxy S10. Por ejemplo, la cámara con apertura variable que la empresa la lanzó primero en el Samsung W2018, luego la integró en los Galaxy S9, así que no sería sorpresa ver que la empresa decida integrar esa novedad de su teléfono insignia tipo flipphone a su teléfono insignia tradicional.

Por otra parte, estos cambios también podrían llevar a que el escáner de iris ya no esté presente en los Galaxy S10 y que en vez de integrar doble bocina como sus predecesores, los Galaxy S10 reproducirían el sonido a través de la pantalla, similar a lo que LG demostró hace unos años en la pantalla de sus televisores. Ese reporte llega de la publicación coreana ETNews.

Por otra parte, los Galaxy S10 podrían también venir en colores gradiente como el que comenzó a ofrecer el Galaxy S9 Plus en su variante Ice Blue.

Reproduciendo: Mira esto: El adiós al notch, el OnePlus 6T llega y celulares flexibles...

Lector de huellas en pantalla (ultrasónico)

Aunque la parte trasera se mantendría similar a los estilos de celulares Samsung, la empresa ya no integraría ahí el lector de huellas, sino que se ubicaría directamente en la pantalla.

Han habido múltiples rumores de esto y se ha esperado desde los Galaxy S8, pero ahora también ha sido @evleaks quien asegura que los Galaxy S10 sí integrarán un lector de huellas en la pantalla con tecnología ultrasónica.

Aunque celulares como el Vivo Apex, Vivo Nex, Huawei Mate 20 Pro y el OnePlus 6T ya integran lectores en la pantalla, este tipo de lectores aún no son tan prácticos como los lectores tradicionales, pues tiene una área muy específica que no se puede detectar al tacto y son generalmente más lentos.

Sin embargo, la integración de un lector de huellas ultrasónico podría darle la ventaja a Samsung de reemplazar de manera adecuada un lector tradicional, ofreciendo un buen tiempo de respuesta y una área de detección más amplia. Según el filtrador @iceuniverse, este sensor del Galaxy S10 sería tal que un 30 por ciento de la pantalla podría reconocer la huella y, por ende, sería más rápido que los lectores ópticos actualmente.

No está claro si esto significaría toda la pantalla o simplemente solo la parte inferior de ella, así que toca esperar a conocer los Galaxy S10 de manera oficial para ver si cumplen con esta expectativa. De ser así, eso sería realmente genial.

Tampoco queda claro si todos los Galaxy S10 integrarían el mismo sensor de huellas en la pantalla, ya que la página coreana The Investor aseguró que aunque todos tendrían un lector de huellas en la pantalla, los dos Galaxy S10 de más alta gama sí integrarían uno ultrasónico. El más barato de todos, por su parte, integraría un lector óptico como los que hemos visto actualmente en los celulares anteriormente mencionados.

Cámaras: Tres cámaras traseras, tres perspectivas diferentes

El filtrador Evan Blass, que tuitea desde la cuenta @evleaks, también ha dicho que los Galaxy S10 tendrían tres cámaras traseras, una regular, una gran angular y un telefoto, similar a lo que ofrecen actualmente el LG V40, el Huawei Mate 20 Pro y, seguramente, el Huawei P30.

Sin embargo, no está del todo claro si los Galaxy S10 integrarían estas tres cámaras traseras o si eso es solo algo que veríamos en el Galaxy S10 Plus y la versión con 5G, o simplemente solo el Galaxy S10. Sin embargo, Si tan solo uno o dos de los Galaxy S10 integran tres cámaras traseras, es posible que no vamos una versión de este teléfono insignia con una sola cámara trasera, sino que como mínimo tendrán dos.

Android Pie con One UI

Los Galaxy S10 integrarían la nueva interfaz de la empresa llamada One UI, la cual está basada en Android Pie y la empresa presentó durante Samsung Developer Conference.

Sin embargo, es normal esperar que la interfaz no sea exactamente la misma que llegaría en la actualización Android Pie al Galaxy S9, Galaxy S9 Plus y Galaxy Note 9, ya que generalmente la empresa integra algunas novedades en la interfaz de la nueva generación de teléfonos insignia. Dicho esto, el concepto y la mayoría de la interfaz debería compartirse entre estos dispositivos.

Galaxy S10: Características y especificaciones

Como ha sucedido en las dos últimas generaciones de celulares Galaxy S, es muy posible que los Galaxy S10 sean los primeros teléfonos en integrar el nuevo procesador Snapdragon 8150 (conocido también como Snapdragon 855) que tiene una arquitectura de 7nm y que promete ofrecer no solo más potencia, sino también mejor consumo de batería.

Aunque este Galaxy S10 con procesador de Qualcomm estaría destinado a Estados Unidos, a nivel mundial se espera que integren el procesador sucesor del Exynos 9810, posiblemente llamado Exynos 9820.

Es posible que el Galaxy S10 siga con solo 4GB de RAM, mientras que el Galaxy S10 Plus y la versión con 5GB integraría 6GB o hasta 8GB de RAM.

No es claro si la empresa integraría 64GB como sus predecesores o decidiría ya ofrecer 128GB de almacenamiento base como lo hizo en el Galaxy Note 9.

Reproduciendo: Mira esto: La actualización Android 9.0 llegará pronto y Samsung...

Samsung Galaxy S10: características rumoradas

Pantalla: 5.8 y 6.2 pulgadas



Procesador: Snapdragon 855 (conocido también como Snapdragon 8150) y Samsung Exynos 9820



RAM: 4, 6, 8GB



Almacenamiento: Hasta 512GB



MicroSD: Sí



Cámaras traseras: Dos o tres cámaras



Cámara frontal: Una sola cámara



Conector de audífonos: No



Sistema operativo: Android Pie (One UI)



Lector de huellas: En pantalla



Resistencia al agua: Sí, IP68



Algunos rumores del Galaxy S10

SDC 2018: Teléfono plegable Samsung, One UI (Android Pie), Android Q y Galaxy S10



Samsung presenta su primer teléfono plegable (Galaxy X), su nueva interfaz que llega con la actualización Android Pie, el posible primer vistazo del Galaxy S10 y las novedades de Android Q en 2019.

¿Nos dio Samsung un vistazo al Galaxy S10?



Durante Samsung Developer Conference 2018 Samsung reveló nueva tecnología y la manera como los Galaxy S10 y Galaxy S10 Plus podrían evitar usar la poco atractiva ceja o 'notch'.

Artista imagina cómo se verá el Galaxy S10 con la cámara en la pantalla



El conocido diseñador Ben Geskin ha publicado unos renders muy realistas que muestran el posible diseño del futuro teléfono, incluyendo un sensor de cámara dentro de la pantalla.

El sucesor del Samsung Galaxy S9 sería el Galaxy X



Los Samsung Galaxy S en 2019 cambiarían de nombre bautizarse como Galaxy X, según reportó el blog GizChina.

El Samsung Galaxy S10 podría tener hasta una cámara de 48 megapixeles



Samsung presentó sus más recientes sensores para cámaras de celulares, ofreciendo más resolución y mejoras en fotografía en situaciones de poca luz y alto rango dinámico en tiempo real.

El Samsung Galaxy S10 tendrá versiones Plus, económica y 5G



También tenemos más pistas sobre el primer teléfono plegable de la compañía.

4 características que no tendría el Galaxy Note 9, pero sí el Galaxy S10



Aunque el Galaxy Note 9 tendría un montón de novedades, algunas de las más interesantes no llegarían sino hasta el Galaxy S0 y Galaxy S10 Plus. Además, el vidrio Gorilla Glass 6 promete hacer más resistentes a nuestros celulares.

El Galaxy S10 tendrá un digno rival para Face ID de Apple: reporte



Según 'The Korea Herald', será en 2019 cuando Samsung coloque un reconocimiento facial 3D como el del iPhone X.

El Galaxy S10 no tendrá escáner de iris



Samsung quitará el escáner ocular para solo ofrecer el soñado lector de huellas en pantalla, afirma The Bell.

El Galaxy S10 Plus tendrá tres cámaras



Según ET News, además de la versión de 6.2 pulgadas, Samsung lanzará otros dos modelos de 5.8 pulgadas con algunas diferencias como la pantalla.

El LG V40 se le adelantaría al Galaxy S10 con una de sus novedades más importantes



Aunque el Huawei P20 Pro ya tiene triple cámara, el LG V40 y el Galaxy S10 llegarían con tres cámaras traseras que ofrecerían mucha más flexibilidad para tomar fotos. Además, hablamos de lo interesante que es el Oppo Find X.