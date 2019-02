El Galaxy S10 Plus es un celular realmente brillante.

Esto significa que el teléfono de Samsung tiene un excelente desempeño, diseño, pantalla, duración de batería y cámaras, al tiempo que mantiene el conector de audífonos tradicional, es resistente al agua, tiene una ranura para tarjeta microSD, se puede cargar inalámbricamente y hasta puede cargar otros dispositivos de la misma manera.

Juan Garzon / CNET

Sin embargo, no es perfecto. El Galaxy S10 Plus puede ser muy grande para algunos, demasiado caro para otros y sus biseles más pequeños incrementan los falsos positivos (toques en la pantalla al solo sostenerlo). Además, aunque cuenta con el mejor lector de huellas de pantalla que he probado en un celular, también requiere de un poco de aprendizaje y no considero que aún logre reemplazar por completo la eficiencia y practicidad de un lector tradicional.

Estas cosas, en cualquier caso, son de mucha preferencia e incluso se pueden ignorar. Lo que no se puede ignorar es que si el Galaxy S10 Plus quiere ser, indiscutiblemente, el mejor celular sus cámaras deberían tener un modo de noche formal y necesita mejoras significativas en la calidad de las fotos que toma.

Si te interesa esto, lee este análisis y te concerás con más detalle lo bueno, lo malo y lo importante del Galaxy S10 Plus.

Galaxy S10 Plus: Características y especificaciones

Pantalla: 6.1 pulgadas, primera pantalla de celular con certificación HDR+ (Dynamic OLED)



Resolución: 3,040x1,440 pixeles



Procesador: 2.84GHz Snapdragon 855 / 2.73GHz Exynos 9820, dependiendo del mercado



RAM: 8GB (o 12GB en versión de cerámica)



Almacenamiento: 128GB (512GB o 1TB en versión de cerámica)



Ranura microSD: Sí (certificada hasta 512GB)



Batería: 3,400mAh (no extraíble)



Sistema operativo: Android Pie (One UI)

Carga rápida: Quick Charge 2.0



Carga inalámbrica: Sí con PowerShare (carga reversible)

Conectividad: Wi-Fi 6 (2.4 y 5GHz) MU-MIMO, Bluetooth 5.0



Samsung Pay: Sí, a través de NFC y MST



Funciones de desbloqueo: Lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial, patrón, PIN, contraseña

Cámara trasera: Triple de 12 megapixeles (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (77 grados); gran angular de 16 megapixeles (f/2.2 de 12 grados); telefoto de 12 megapixeles (f/2.4 de 45 grados) con estabilización óptica



Cámara frontal: 10 megapixeles (f/1.9) y 8 megapixeles (f/2.2) de profundidad



Resistente al agua: IP68

Sonido: Doble bocina con Dolby Atmos

Conectividad: Hasta 7 CA, LTE Cat. 20

Tamaño: 157.6x74.1x7.8mm

Peso: 175 gramos

Precio y disponibilidad

El precio del Samsung Galaxy S10 Plus varía un poco de país en país, pero en Estados Unidos es de US$999 (inicial). La preventa del Galaxy S10 Plus comienza el 21 de febrero y llegará a las tiendas el 8 de marzo.

El celular está disponible en cuatro colores: Prism White (blanco), Prism Black (negro), Prism Blue (azul) y Flamingo Pink (rosa), pero la disponibilidad de estos colores varía según el mercado.

El Galaxy S10 Plus Ceramic Black (negro) y Galaxy S10 Plus Ceramic White (blanco) son las versiones de cerámica, las cuales están disponibles solo en color negro y blanco.

Para las personas que decidan comprar el Galaxy S10 Plus en preventa, Samsung estará dando como regalo sus nuevos audífonos Galaxy Buds, los cuales se pueden cargar de manera inalámbrica usando el celular.

Diferencias: Galaxy S10 Plus vs. Galaxy S10

Pantalla más pequeña: 6.4 pulgadas en vez de 6.1 pulgadas

Densidad de pixeles: 522ppp en vez de 550ppp



Más grande y posiblemente incómodo de usar con una sola mano: 157.6x74.1x7.8mm vs. 149.9x70.4x7.8mm

Más pesado: 175 gramos vs. 157 gramos

Más cámaras frontales: Aunque la cámara principal del Galaxy S10 Plus es igual a la del S10, la versión más grande integra una segunda cámara frontal de 8 megapixeles especializada en detectar la profundidad

Más memoria RAM máxima: 12GB vs. 8GB (versión base tiene 8GB en los dos modelos)

Más almacenamiento máximo: 1TB vs. 512GB (versión base tiene el mismo almacenamiento de 128GB)

Batería de mayor capacidad: 4,100mAh vs. 3,400mAh

Tiene opción de cerámica (material solo para la parte trasera)

Más caro: US$999 vs US$899 (precio inicial)

Diferencias: Galaxy S10 Plus vs. Galaxy S10E

Pantalla más grande: 6.4 pulgadas vs. 5.8 pulgadas

Pantalla curva en vez de plana

Resolución superior: QHD+ (3,040x1,440 pixeles) vs. Full HD+ (2,280x1,080 pixeles)

Densidad de pixeles: 522ppp vs. 438ppp

Más compacto: 157.6x74.1x7.8mm vs. 142.2x69.9x7.9mm

Más liviano: 175 gramos vs. 150 gramos

Más cámaras traseras: Tres en vez de solo dos (el lente adicional es el telefoto de 12 megapixeles que permite hacer zoom óptico está ausente)

Más cámaras frontales: El Galaxy S10 Plus tiene una cámar secundaria de 8 megapixeles dedicado a detectar la profundidad no está presente

Más memoria RAM base: 8GB vs. 6GB

Más memoria RAM máxima: 12GB vs. 8GB

Más almacenamiento interno máximo: 1TB vs. 256GB (los dos tienen 128GB de almacenamiento base) y tienes opción de 512GB también

Lector de huellas en pantalla en vez de lateral

Batería de mayor capacidad: 4,100mAh vs. 3,100mAh

Tiene sensor de ritmo cardíaco integrado

Tiene opción de parte trasera de cerámica

Más caro: US$999 vs. US$749 (precio inicial)

Sarah Tew/CNET

Diseño: Sin ceja o notch, pero sí con un orificio u 'ojo' para ofrecer más pantalla



El Samsung Galaxy S10 Plus tiene una pantalla Dynamic AMOLED curva con doble cámara frontal como la del Galaxy S10 5G y tiene tres cámaras traseras como el Galaxy S10.

Su parte frontal y trasera es de vidrio, mientras que su marco sigue siendo de metal. Además, aún encuentras el botón de Bixby ubicado en el borde lateral izquierdo, justo debajo de los controles de volumen. El botón de encendido se encuentra en el borde derecho, pero me parece que está un poco arriba para ser realmente ergonómico y cómodo de usar para la mayoría de usuarios.

Hablando de ergonomía, su lector de huellas ya no se encuentra en la parte trasera, ni tampoco está en el borde lateral como el Galaxy S10E, sino que está integrado directamente en la pantalla.

En este modelo, Samsung utiliza el lector de huellas ultrasónico de Qualcomm, el cual promete ser más rápido, preciso y versátil que los lectores de huellas en pantalla que hemos tenido hasta el momento, incluyendo los del OnePlus 6T, el Vivo Nex y el Huawei Mate 20 Pro.

La pantalla del Galaxy S10 Plus es, sin duda, su principal atractivo, ya que sus biseles son aún más pequeños que los que tenía el Galaxy S9 Plus ( ) y como utiliza la pantalla Infinity O, las cámaras frontales están integradas a través de orificios en la pantalla, en lugar de tener biseles tradicionales o utilizar una ceja o notch.

Angela Lang/CNET

Me parece que esta es una implementación mucho mejor que una ceja grande como la del Pixel 3 XL ( ) o el iPhone XS Max, pero falta ver durante mi tiempo de análisis cómo se comporta el Galaxy S10 Plus y su orificio u "ojo".

Algo para tener en cuenta es que las dos cámaras no tienen un orificio individual, sino que están unidas por una barra negra de por medio, así que ocupan igual más espacio de la pantalla del que te imaginarías.

El Galaxy S10 Plus mantiene también la ranura para tarjeta microSD, puerto USB-C, conector de audífonos tradicional y la resistencia al agua IP68 (hasta 2 metros de profundidad hasta 30 minutos).

Este celular de Samsung se puede cargar de manera inalámbrica y tiene reconocimiento facial básico, pero a diferencia del Galaxy S9 Plus no encuentras el escáner de iris.

La parte trasera es relativamente limpia ya que solo tiene el módulo de las tres cámaras (dos de 12 megapixeles y una de 16 megapixeles) y donde no solo está el flash, sino también el sensor de ritmo cardíaco.

Asimismo, el celular tiene en la parte trasera un sistema de enfriamiento líquido que ayuda a disipar el calor en el dispositivo para evitar recalentamiento.

El Galaxy S10 Plus con cerámica

Con el S10 Plus, Samsung comienza a implementar cerámica en sus celulares. La idea no es solo hacerlos más premium que antes o que otros dispositivos, sino que también sirve para que la parte trasera sea más resistente a golpes y rasguños.

El Galaxy S10 Plus en cerámica, sin embargo, solo está disponible en versiones con 8GB de RAM con 512GB de almacenamiento y 12GB de RAM con 1TB de almacenamiento. Por el momento, ningún otro Galaxy S10 tiene cerámica.

Recordemos que hay otros celulares con cerámica en el mercado, incluyendo el OnePlus X ( ) y el Xiaomi Mi Mix 3, entre otros.

Lector de huellas ultrasónico en pantalla

El Galaxy S10 Plus (Galaxy S10 y S10 5G) es el primer celular que integra un lector de huellas ultrasónico en pantalla a nivel mundial.

Aunque este es más un término técnico que cualquier cosa, se traduce en un mejor lector de huellas que el del OnePlus 6T y muchísimo mejor que el del Huawei Mate 20 Pro.

Dicho esto, esta clase de lector de huellas aún no llega a la efectividad y practicidad que ofrecen los lectores de huellas tradicionales, sobre todo porque su espacio es limitado y al tacto no se puede sentir su ubicación exacta (que es más práctica).

Sarah Tew/CNET

Rendimiento: Tan fluido y rápido como esperarías

El Galaxy S10 Plus ofrece un gran rendimiento y fluidez. Abrir apps, navegar por la interfaz y jugar videojuegos resultan tan bien como esperarías en uno de los mejores celulares que puedes comprar.

Inclusive, probamos dos unidades distintas del Galaxy S10 Plus, uno con procesador Snapdragon 855 y otra con procesador Exynos 9820 y la experiencia fue muy similar y agradable.

Duración de batería: Muy buena

El Samsung Galaxy S10 Plus tiene una batería de 4,100mAh, lo que representa 100mAh más que el Galaxy Note 9 y 600mAh más que el Galaxy S9 Plus.

En general, no tuve problemas para que la batería del Galaxy S10 Plus me durará todo el día. A pesar de estar en MWC 2019 tomando fotos y usándolo hasta como hotspot, siempre tuve batería a las 5 pm (comenzando cerca de las 8 p.m.) y solo tuve que cargarlo en algunas ocasiones a las 9 o 10 p.m., lo cual es muy bueno para mi uso. Seguramente la mayoría de personas podrán obtener más.

En nuestras pruebas de reproducción de video continuo el celular Samsung también demostró los buenos resultados, logrando 12:30 aproximadamente en el Galaxy S10 Plus con Snapdragon 855 y 20 horas con el Galaxy S10 Plus con Exynos 9820.

Es cierto hubo una diferencia de media hora, pero no es una diferencia muy grande como para realmente tener en cuenta porque con el uso diario esta diferencia puede desaparecer.

Pruebas de video: Celular Batería Duración en prueba (horas:minutos) Galaxy S10 Plus 4,100mAh 21:30 Galaxy Note 9 4,000mAh 19:20 iPhone XS Max 3,716mAh 17:32 Pixel 3 XL 3,430mAh 16:39 Huawei Mate 20 4,200mAh 20:00 Honor View 20 4,000mAh 16:00 OnePlus 6T 3,700mAh 17:10 iPhone XR 2,942mAh 18:51 Galaxy S9 Plus 3,500mah 17:00

Un celular con 5 cámaras: Perspectivas diferentes

Con los Galaxy S10, Samsung integra una cámara más dependiendo del nivel y precio del dispositivo.

El más barato de todos, el Galaxy S10E, tiene tres cámaras (una frontal y dos traseras). El siguiente es el Galaxy S10 que tiene cuatro cámaras (una frontal y tres traseras), mientras que el Galaxy S10 Plus tiene cinco cámaras (dos frontales y tres traseras) y el Galaxy S10 5G tiene seis cámaras (dos frontales y cuatro traseras).

Seguramente esa será la forma más fácil para diferenciar a todos estos celulares, pero lo bueno es que a pesar de estas diferencias todos integran las mismas cámaras principales: una frontal de 10 megapixeles con apertura de f/1.9 y una trasera de 12 megapixeles con estabilización de imagen óptica con apertura variable de f/1.5 y f/2.4. Además, todos tienen como cámara secundaria una de 16 megapixeles con apertura de f/2.2 que es ahora gran angular.

La tercera cámara trasera que tiene el Galaxy S10 Plus es un telefoto de 12 megapixeles con apertura de f/2.4 y estabilización de imagen óptica, similar a la que tenía el Galaxy S9 Plus. Dicho esto, esa es una de las grandes diferencias este año con el S10E, porque a pesar de dos cámaras traseras no ofrece un telefoto como lo hacía el Galaxy S9 Plus.

Con las tres cámaras, el Galaxy S10 Plus ofrece más versatilidad que antes porque no solo permite tomar fotos regulares o con zoom óptico 2X (se pierde menos detalle que con el zoom digital), sino que tiene una gran angular que permite capturar más espacio desde la misma distancia.

Esta ha sido una de las razones por las que he disfrutado mucho los celulares de LG (como el LG G7, LG V40 y sus predecesores), porque las fotos o videos que se capturan con ese lente gran angular permite que todo sea más inmersivo.

Dicho esto, aún nos hace falta probar con detalle las cámaras de los nuevos S10 para ver qué resultados ofrecen, pero teniendo en cuenta las excelentes cámaras que Samsung ha colocado en sus últimas generaciones de teléfonos insignia, se esperan grandes cosas hasta con esa cámara gran angular.