Galaxy Note 9: Características, precio, lanzamiento y lo que dicen los rumores

El Samsung Galaxy Note 9, sucesor del Galaxy Note 8, llegaría en los próximos meses y su lanzamiento, como es de costumbre, es uno de los más importantes de 2018.

El Galaxy Note 8 ha sido uno de los mejores celulares del mercado y el teléfono Samsung más caro que ha vendido la empresa en los últimos años, así que las expectativas por el Galaxy Note 9 son muy altas.

Estos son los principales rumores, filtraciones y lo que esperamos del Galaxy Note 9.

El primer vistazo del Galaxy Note 9 y Apple se copia...

Galaxy Note 9: Lanzamiento

Samsung aún no ha confirmado el lanzamiento del Galaxy Note 9, pero como es de costumbre esperamos que se presente en agosto, tal y como lo hizo con el Galaxy Note 8 y el Note 7.

Distintos rumores han apuntado a que Samsung presentaría el Galaxy Note 9 en julio o agosto y la publicación The Investor aseguró que Samsung Display comenzó la producción de los paneles OLED de este celular Android en abril, dos meses más temprano de lo que lo había hecho con el Note 8.

Sin embargo, a finales de mayo la publicación coreana The Bell reveló un día antes de ese reportaje que Samsung retrasaría el lanzamiento del Galaxy Note 9 por dos semanas, debido a que Lee Jae-yong, vicepresidente de la empresa, solicitó un cambio en el grosor del vidrio del Galaxy Note 9 para hacerlo más delgado y cómodo de sostener en la mano.

Un día después de ese reporte, unas fuentes le revelaron a Bloomberg que el Galaxy Note 9 se presentaría el 9 de agosto en un evento en Nueva York, y que estaría disponible a finales de agosto.

Precio

No han habido muchos rumores del precio del Galaxy Note 9, pero esperamos que fuese muy similar al de su predecesor: cerca de US$950 dependiendo de donde lo compres.

Diseño del Galaxy Note 9: Sin ceja y sin lector en la pantalla

El filtrador @onleaks con la colaboración del sitio 91Mobiles publicó imágenes y un video 360 del que sería el Galaxy Note 9, revelando pocos cambios frente al Note 8.

La diferencia más grande estaría en el lector de huellas y la doble cámara trasera, ya que el lector de huellas ya no se integraría al módulo de la cámara, sino que estaría por separado en la parte inferior de las cámaras. Por su parte, las cámaras mantendrían su alineación horizontal como en el Note 9 y no cambiarían a vertical como en el Galaxy S9 Plus.

La razón no es clara, pero el sitio SamMobile sugiere qué sería debido a la batería. Colocar el módulo de la cámara de manera horizontal permitiría integrar una batería de mayor capacidad en el mismo cuerpo del celular.

El posicionamiento del lector de huellas sería más práctico de usar y los lentes de las cámaras traseras ahora tendrían una forma más circular que antes.

Los otros aspectos se mantendrían sin cambios. Esto significa que aún tendría una pantalla curva, puerto USB-C, conector de audífonos y su lápiz óptico en el borde inferior derecho. El video publicado en 91Mobiles sugiere que el celular tendría una pantalla de 6.3 pulgadas y un grosor de 8.8mm.

Sin embargo, todo esto indicaría que el Galaxy Note 9 no tendría un lector de huellas en la pantalla como muchos han esperado, sino que el Galaxy S10 sería el primer celular en incluir esta tecnología similar a la del Vivo Apex, el Vivo Nex o el Vivo X21 Plus UD.

Galaxy Note 9: Características y especificaciones

En cuanto a especificaciones, se espera que el Galaxy Note 9 sea una clara actualización en comparación al Note 8, que integra algunas de las características presentes en el Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus.

Por ejemplo, se espera que traiga la apertura variable, el procesador Snapdragon 845 o Exynos 9810, Android Oreo, grabación en cámara lenta a 960fps y AR Emojis (emojis animados).

Ya mencionamos que 91Mobiles y @onleaks revelaron que la pantalla sería de 6.3 pulgadas y un grosor de 8.8mm. La publicación The Investor mencionó también el mismo tamaño de pantalla, pero reveló con mayor precisión la diferencia que tendría con el Note 8. Por ejemplo, el Galaxy Note 9 tendría una pantalla de 6.38 pulgadas, mientras que el Galaxy Note 8 tuvo una pantalla de 6.32 pulgadas y que tendría una resolución de 2,960x1,440 pixeles, en vez de una pantalla 4K como algunos rumores lo han sugerido.

Por otar parte, el filtrador chino @universeIce sugirió a través de un tuit que el Galaxy Note 9 podría tener hasta 512GB de almacenamiento y 8GB de RAM, un paso más allá de los hasta 256GB de almacenamiento y 6GB de RAM que ofreció el Note 8. Sin embargo, el filtrador dice que esto sería si tenemos "suerte", así que podría ser una decisión no finalizada o que a lo mejor esta versión estaría destinada a un mercado, como generalmente lo podría ser China y Corea del Sur.

El mismo filtrador dijo que el Galaxy Note 9 tendría una batería de 3,850mAh y lector de huellas en la pantalla, pero como ya vimos en la sección de diseño este segundo componente, al parecer, no llegaría en este celular.

Por su parte, como ya mencionamos que el blog SamMobile explicó la razón por la cual el Galaxy Note 9 tendría las cámaras horizontales, el blog dio un paso más y dijo que la batería del Galaxy Note 9 tendría una capacidad de 3,850mAh a 4,000mAh, una capacidad superior a la batería de 3,300mAh que tuvo el Note 8.

Otra novedad importante del Galaxy Note 9 se encontraría en su inteligencia artificial, Bixby. Según Gray G. Lee, directo de Samsung Research, le confirmara a la publicación sur coreana The Korea Herald, el Galaxy Note 9 llegará con Bixby 2.0, la nueva generación del asistente virtual.

Resumen de posibles especificaciones del Galaxy Note 9

Pantalla: 6.3 pulgadas



Resolución: 2,960x1,440 pixeles



Relación de aspecto: 18.5:9



Procesador: Snapdragon 845 o Exynos 9810



RAM: 6GB o 8GB



Almacenamiento: Hasta 512GB



Ranura microSD: Sí



Cámaras: Doble cámara trasera con apertura variable y grabación de video en cámara lenta hasta a 960fps



Capacidad de batería: 3,850mAh



Resistencia al agua: Sí (IP68)



Sistema operativo: Android Oreo



Otras características: S Pen (stylus), escáner de iris, reconocimiento facial, lector de huellas, conector de audífonos (3.5mm), puerto USB-C, doble bocina y AR Emoji.