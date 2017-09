El Samsung Galaxy Note 8 marca el regreso de la serie después de la debacle del Note 7 y, aunque se parece mucho a los Galaxy S8, este es sin duda el mejor celular que ha hecho Samsung a la fecha.

Con el Note 8 obtienes las mejores cosas de los Galaxy S8, incluyendo su hermoso diseño, excelente desempeño, buena duración de batería, resistencia al agua, carga inalámbrica y excelentes cámaras, pero ahora tienes una doble cámara trasera que ofrece más flexibilidad para hacer fotos diferentes. Tienes, además, el mejor lápiz óptico del mercado en un celular y nuevas funciones que lo hacen mejor para la productividad.

Sin embargo, este celular tiene un precio sugerido de US$929.99 y debido a su gran parecido con el Galaxy S8 Plus, no es la mejor opción para todos, a menos que quieras un lápiz óptico con esas funciones y/o quieres disfrutar de los beneficios que trae la doble cámara del Galaxy Note 8.

Además, tocaría probar el LG V30 tan pronto esté disponible para saber cómo se comparan estos celulares y qué tan bien posicionado queda Samsung ante los nuevos teléfonos que presentarán Apple y Google en las próximas semanas.

Agrandar Imagen Juan Garzón/CNET

Galaxy Note 8: Características y especificaciones

Pantalla: 6.3 pulgadas con una relación de aspecto de 18.5:9

Resolución: 2,960x1,440 pixeles

Compatibilidad HDR: Sí

Procesador: Snapdragon 835 de ocho núcleos (cuatro de 2.35GHz y cuatro de 1.9Ghz) o Exynos 8895 de ocho núcleos (cuatro de 2.3GHz y cuatro de 1.7Ghz) con el nuevo proceso de fabricación 10nm

RAM: 6GB

Almacenamiento: 64GB

Ranura microSD: Sí, hasta 2TB

Batería: 3,300mAh

Cámara trasera: Doble de 12 megapixeles y estabilización de imagen óptica en las dos. Una gran angular (principal) con apertura f/1.7 y doble pixel, mientras la otra es telefoto con apertura f/2.4

Cámara frontal: 8 megapixeles con enfoque automático y detección de rostro

Sistema operativo: Android Nougat

Conectividad: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, NFC, LTE Cat. 16

Resistente al agua: Sí, IP68 (hasta 1.5 metros de profundidad por 30 minutos)

Lector de iris: Sí

Carga inalámbrica: Sí

Carga rápida: Quick Charge 2.0

Audífonos incluidos: Sí; optimizados por AKG, empresa de Harman (recientemente adquirida por Samsung)

Otras características: Puerto USB tipo C, Samsung Pay y Android Pay; la pantalla detecta la presión que el usuario coloca en la parte inferior (botón de Inicio); asistente virtual Bixby (con botón dedicado), Google Now, Google Assistant, sensor de ritmo cardíaco y se puede convertir en computadora de escritorio con Samsung DeX

Tamaño: 162.5x74.8x8.6mm

Peso: 195 gramos

Precio y disponibilidad

En Estados Unidos, el Galaxy Note 8 ya está disponible en preventa y estará disponible más ampliamente el 15 de septiembre en color negro o gris orquídea.

Samsung vende también una versión desbloqueada, pero los interesados en comprar el Galaxy Note 8 directamente con un operador lo podrán hacer con AT&T, C Spire, Cricket Wireless, Sprint, Straight Talk Wireless, T-Mobile, U.S. Cellular, Verizon Wireless y Xfinity Mobile. Además, podrán comprar el Galaxy Note 8 en Samsung.com y en tiendas como Best Buy, Target y Walmart. Aquí te mostramos si te conviene más comprar o arrendar el Note 8.

Las personas que compren el Galaxy Note 8 entre el 24 de agosto y el 24 de septiembre tendrán la opción de escoger entre una tarjeta microSD de 128GB y un cargador inalámbrico de regalo (valor regular de US$189) o una cámara de 360 grados Gear 360 (su valor regular es de US$299).

Precio del Galaxy Note 8

Samsung: Los interesados pueden comprar el Galaxy Note 8 desbloqueado en Samsung.com a un precio de US$929.99 o mediante planes de financiamiento de US$38.75 mensuales por 24 meses.

Asimismo, Samsung ofrece a los usuarios que compraron un Galaxy Note 7 la posibilidad de canjear (trade-in, en inglés) su dispositivo actual para recibir hasta US$425 que pueden gastar en la compra del Galaxy Note 8 en Samsung.com.

T-Mobile: El Galaxy Note 8 tiene un precio de US$930 con esta operadora, pero también lo puedes comprar por un pago inicial de US$210 y pagos mensuales de US$30 (Equipment Installment Plan), o puedes elegir comprarlo sin pago inicial y pagar US$49 al mes (Jump Plan). Además, puedes comprarlo de contado por US$930.

T-Mobile también está ofreciendo una promoción en la cual te regala un Galaxy Note 8 (o Galaxy S8 o Galaxy S8 Plus) en modo de reembolso en modo de tarjeta de regalo (rebate, en inglés) por la compra de un Galaxy Note 8, usando el código 17CSAMN8BOGO. Los dos dispositivos tienen que ser comprados con planes de financiamiento de 24 meses y añadir al menos una nueva línea,

AT&T: El Galaxy Note 8 puede ser adquirido con la operadora por US$949.99 o 30 pagos mensuales de US$31.67.

Verizon: Puedes comprar el Galaxy Note 8 por US$960 o por 24 pagos mensuales de US$40.

Sprint: El Note 8 tiene un precio de US$960. Con el plan de arrendamiento, los usuarios pueden obtener el 50 por ciento de descuento y pagar US$20 por 18 meses si activar una nueva línea o son nuevos clientes y usan el plan Sprint Flex.

U.S. Cellular: El precio del Galaxy Note 8 es de US$899.99, pero puedes comprarlo con planes de financiamiento que incluyen pagos mensuales de US$32.10 por 30 meses.

Best Buy: La tienda ofrece US$150 de descuento por la compra del Galaxy Note 8, el cual puedes comprar en planes de pago mensuales o al contado.

Desbloqueado en la tienda tiene un precio de US$929.99, mientras que en Verizon lo puedes comprar con planes de financiamiento de US$32.75 mensuales por 24 meses.

Además, puedes comprarlo con AT&T en la tienda con un plan de financiamiento de US$28.33 mensuales por 30 meses y está ofreciendo gratis un Galaxy S8 por la compra de un Note 8, aunque es necesario ser cliente de DirectTV o U-Verse (nuevo o antiguo) para aprovechar la promoción. Asimismo, con Sprint también recibes 50 por ciento de descuento en el plan Sprint Flex Lease y recibes también una tarjeta de regalo de Best Buy de US$100.

Sam's Club: Si compras el Galaxy Note 8 en la tienda, no solo tendrás la opción de recibir la cámara Gear 360 o el cargador inalámbrico con una tarjeta microSD de 128GB gratis, sino que también recibirás una tarjeta de regalo de Sam's Club (Gift Card). Además, el cargo por activación sería cubierto por la empresa para los que activen el celular antes de 17 de septiembre.

Xfinity Mobile: El Galaxy Note 8 se puede comprar a un precio de US$760 de contado, aunque también tienes la opción de comprarlo con planes de financiamiento de US$31.67 por 24 meses.

Otros países: disponibilidad y precio

México: Samsung comenzará la preventa del Note 8 el 15 de septiembre, fecha en la que ya estará disponible en EE.UU. Sin embargo, su precio local aún no ha sido revelado. El celular de Samsung estará disponible el 26 de septiembre en México.

España: La preventa comenzará el 14 de septiembre y el Note 8 tendrá un precio de 1,010 euros. En este país no se regalarán las mismas cosas que en EE.UU., pero si recibirás gratis el dock Samsung DeX.

Colombia: El Galaxy Note 8 llegará a Colombia en octubre, aunque su precio no ha sido revelado.

Agrandar Imagen Josh Miller/CNET

Las novedades más importantes del Galaxy Note 8

Pantalla casi sin biseles.



6GB de RAM a nivel mundial.



Doble cámara trasera con estabilización de imagen óptica en los dos lentes (bokeh, Dual Capture, Live Focus).



Lector de huellas en la parte trasera, aunque ahora tiene el sensor de ritmo cardíaco y flash entre éste y la cámara.



App Pair te permite ejecutar dos apps en pantalla dividida automáticamente.



Live Messages (Mensajes animados): esta función te permite crear y enviar a tus contactos usando prácticamente cualquier app en formato GIF.



Traducción de frases con el S Pen, no solo palabras. Realiza conversiones de moneda o mediciones al instante.



Pen Up te permite descargar imágenes para colorear con el S Pen -- estará disponible a mediados de septiembre.

Puedes editar con dos toques las anotaciones en la pantalla siempre encendida y puedes tener hasta 100 páginas.



Compatible con Samsung DeX, ofreciendo una mejor fluidez cuando conectas y desconectas el celular del dock y, por ejemplo, estás en una video llamada.

Compatible con las nuevas gafas Gear VR de Samsung.

¿Es seguro comprar el Galaxy Note 8 o explotará?

Samsung dice haber implementado nuevas medidas de seguridad y control de calidad para que los problemas que vimos con el Note 7 no se repitan. Se trata de las mismas medidas de control que comenzó a implementar con el Galaxy S8 y Galaxy S8 Plus.

Por ejemplo, Samsung activó un programa de ocho pruebas distintas de la batería, en el cual se encuentran pruebas de durabilidad, carga y descarga, TVOC (compuesto orgánico volátil total), desensamblado, uso acelerado, OCV (voltaje de circuito abierto delta), inspección visual y rayos X.

Además, Samsung se asoció con UL International, una firma independiente especializada en seguridad para asegurarse que las baterías implementadas en los Note 8 sean seguras.

Ten en cuenta que no hay tecnología perfecta y cualquier dispositivo o celular puede presentar fallas y defectos, y esa es la razón por la que las empresas siempre ofrecen alguna clase de garantía en sus productos.

Es posible que Samsung haya sido muy precavido en esta ocasión para evitar que su batería presente problemas, especialmente porque es el sucesor del Note 7. Inclusive, la empresa ha integrado aquí una batería de menor capacidad que la que tenía el Note 7 (3,300mAh en vez de 3,500mAh), a pesar de ser un celular con pantalla más grande que su predecesor.

Diseño: Un Galaxy S8 grande con algunos cambios

Comparación de pantallas, tamaño y peso del Galaxy Note 8 con otros

Samsung Galaxy Note 8 LG V30 Galaxy S8 Plus OnePlus 5 iPhone 7 Plus Pantalla 6.3 pulgadas 6 pulgadas 6.2 pulgadas 5.5 pulgadas 5.5 pulgadas Resolución 2,960x1,440 pixeles 2,880x1,440 pixeles 2,960x1,440 pixeles 1,920x1,080 pixeles 1,920x1,080 pixeles Tamaño 162.5x74.8x8.6mm 151.7x75.4x7.39mm 159.5X73.4X8.1mm 154.2x74.1x7.25mm 158.2x77.9x7.3mm Peso 195 gramos 158 gramos 173 gramos 153 gramos 188 gramos

A primera vista, no creo que puedas distinguir un Galaxy Note 8 de un Galaxy S8, a menos que los tengas juntos para compararlos.

En el Note 8 encuentras una pantalla curva casi sin biseles que se ve muy bien, una parte trasera curva que lo hace sentirse cómodo en la mano, un borde de metal que lo protege y la misma resistencia al agua IP68.

Además, encuentras el puerto USB tipo C, una sola bocina y el conector de audífonos regular de 3.5mm en la parte inferior. En la parte superior está el cajón de las tarjetas microSD y SIM.

El botón de Bixby está en el borde derecho, bajo la barra de volumen y al lado opuesto el botón de encendido.

Las principales diferencias con el S8 son que las esquinas del celular son un poco más rectas (pronunciadas), en la parte inferior hay un lápiz óptico S Pen y en la parte trasera tiene una doble cámara.

Juan GarzónCNET

Además, el lector de huellas está en la parte trasera y el celular tiene una estructura y borde de metal, mientras que tiene un panel frontal y trasero de vidrio.

El Galaxy Note 8 (162.5x74.8x8.6mm) es más grande que el Galaxy S8 Plus (159.5X73.4X8.1mm) y el Galaxy S8 (148.9X68.1X8mm), lo cual hace que no es muy fácil de usar con una sola mano y que sea necesario estirar mucho el dedo para poder alcanzar el lector de huellas en la parte trasera.

La diferencia de tamaño entre el Galaxy S8 Plus y el Galaxy Note 8 no es mucha, porque la pantalla del segundo es solo 0.1 pulgada más grande, pero es una diferencia que en el uso diario se hace evidente.

Por otra parte, el Galaxy Note 8 también es relativamente pesado (195 gramos) e inclusive pesa más que el iPhone 7 Plus (188 gramos). Sin embargo, la diferencia de tamaño con el iPhone 7 Plus no es demasiada (158.2x77.9x7.3mm) a pesar de que su pantalla es casi una pulgada entera más grande (0.8 pulgada para ser exactos).

Desbloqueo: Reconocimiento facial, escáner de iris, lector de huellas...

Lectores de huellas

Samsung Galaxy Note 8 LG V30 Galaxy S8 Plus OnePlus 5 iPhone 7 Plus Lector de huellas Trasero al lado de la cámara Trasero hacia el medio Trasero al lado de la cámara Frontal Frontal

Al igual que el Galaxy S8 y el Galaxy S8 Plus, el Galaxy Note 8 integra el lector de huellas en la parte trasera al lado del módulo de la cámara y, aunque muchos no lo noten, Samsung ha colocado en medio el flash y el sensor de ritmo cardíaco.

Estos pequeños cambios hacen que el lector de huellas se pueda distinguir más fácilmente con el tacto y ayuda que el lente de la cámara no se ensucie con tanta frecuencia.

Considero que la experiencia del lector de huellas del Galaxy Note 8 es mejor que la que ofrecen los Galaxy S8, ya que he experimentado menos detecciones falsas y me he confundido menos con el lente de la cámara.

Sin embargo, el lector de huellas del Note 8 aún no es tan práctico como un lector de huellas frontal o un lector en la parte trasera ubicado más hacia el centro del dispositivo. Después de todo, el lector de huellas sigue estando un poco muy arriba, algo que hace difícil de alcanzar, especialmente cuando no tienes manos muy grandes.

Afortunadamente, el Galaxy Note 8 mantiene las mismas funciones de desbloqueo que los Galaxy S8, incluyendo el reconocimiento facial, el escáner de iris y el lector de huellas.

Debido a esto y a la experiencia que he tenido con los Galaxy S8, considero que el escáner de iris será el método más seguro y práctico para desbloquear el Galaxy Note 8, dejando el lector de huellas como método secundario.

Esta combinación funciona bien, porque el reconocimiento de iris funciona bien en situaciones con una iluminación adecuada y si no usas gafas, pero en condiciones donde no hay mucha luz, usas gafas, o no puedes mirar hacia el sensor de iris, el lector de huellas te ayudará a desbloquearlo sin muchos problemas.

Rendimiento de primera categoría

Comparación de especificaciones: Galaxy Note 8 vs. LG V30 vs. Galaxy S8 Plus vs. OnePlus 5 vs. iPhone 7 Plus

Samsung Galaxy Note 8 LG V30 Galaxy S8 Plus OnePlus 5 iPhone 7 Plus Procesador 2.35GHz Qualcomm Snapdragon 835 (ocho núcleos) / 2.3GHz Samsung Exynos 8895 (ocho núcleos) 2.45GHz Qualcomm Snapdragon 821 (cuatro núcleos) 2.35GHz Qualcomm Snapdragon 835 (ocho núcleos) / 2.3GHz Samsung Exynos 8895 (ocho núcleos) 2.45GHz Qualcomm Snapdragon 835 (ocho núcleos) 2.34GHz Apple A10 Fusion (cuatro nucleos) RAM 6GB 4GB 4GB 6GB/8GB 3GB Almacenamiento 64GB 64GB/128GB 64GB 64GB/128GB 32GB/128GB/256GB Expansión de almacenamiento Sí Sí Sí No No

El Galaxy Note 8 tiene prácticamente las mismas especificaciones (procesador, GPU, etc.) de los Galaxy S8, pero trae 6GB de RAM en vez de 4GB de RAM.

Navegar por las pantallas de Inicio, menús y apps no presenta problemas y ofrece gran fluidez. Jugando video juegos como Sonic Dash o Asphalt 8: Airborne el Galaxy Note 8 se comportó muy bien; sus gráficos fluyeron excelente y ofrecieron gran detalle.

Aún sigo creyendo que Samsung podría simplificar un poco sus animaciones para hacer al celular más rápido, pero la experiencia continúa siendo muy buena.

En el uso diario no hay una diferencia notable en comparación con los Galaxy S8, pero cuando ejecutas muchos apps a la vez sí notarás algunas pequeñas diferencias. No creo que el Galaxy Note 8 sea el más rápido de todos los celulares del mercado (considero el OnePlus 5 es un poco más rápido), pero sin duda es uno de los más rápidos.

Pruebas de rendimiento: Galaxy Note 8 1,859 6,425 40,131 Galaxy S8 Plus 1,850 6,253 37,530 Samsung Galaxy S8 1,841 6,252 37,221 Motorola Moto Z2 Force 1,917 6,487 39,838 Sony Xperia XZ Premium 1,920 6,540 39,881 HTC U11 1,913 6,462 40,615 OnePlus 5 1,977 6,767 41,065 LG V30 N/A N/A N/A Leyenda: Geekbench 4: Single-core (un núcleo) Geekbench 4: Multi-core (múltiples núcleos) 3DMark Ice Storm (unlimited) Nota: Las barras más largas representan mejor desempeño

Galaxy Note 8: Snapdragon 835 vs. Exynos 8895

Al igual que los Samsung Galaxy S8, el Galaxy Note 8 se puede comprar con dos procesadores diferentes dependiendo del mercado.

Por ejemplo, en EE.UU. el Samsung Galaxy Note 8 tiene un procesador Snapdragon 835, mientras que en México, España y otros países el mismo dispositivo tiene un procesador Exynos 8895.

Comparamos las dos versiones para entender un poco más sus diferencias.

Núcleos: Snapdragon 835 vs. Exynos 8895 Snapdragon 835 8 Exynos 8895 8 Nota: Las barras más largas representan superioridad

Velocidad máxima: Snapdragon 835 vs. Exynos 8895 Snapdragon 835 2.35 1.9 Exynos 8895 2.3 1.7 Leyenda: Cuatro núcleos más potentes (GHz) Cuatro núcleos menos potentes (GHz) Nota: Las barras más largas representan superioridad

Duración de batería del Galaxy Note 8

Batería del Galaxy Note 8 comparada con otros celulares

Samsung Galaxy Note 8 LG V30 Galaxy S8 Plus OnePlus 5 iPhone 7 Plus Batería 3,300mAh 3,300mAh 3,500mAh 3,300mAh 2,900mAh Duración de batería 17:22 minutos N/A 18:18 minutos 17:50 minutos 12:04 minutos

Una de las grandes preocupaciones del Galaxy Note 8 es la batería y no hablo necesariamente de su seguridad, ya que en un principio explicamos que en teoría debería ser mucho más segura. En realidad la principal preocupación que teníamos con este celular Samsung es que incluye una batería de 3,300mAh, es decir 200mAh menor a la del Note 7 o el Galaxy S8 Plus.

En el uso diario, el Galaxy Note 8 se comportó muy bien, durando con frecuencia todo el día laboral y hasta en muchas ocasiones todo el día de uso.

En nuestras pruebas de duración de batería, el Galaxy Note 8 duró en promedio 17 horas y 22 minutos, menos incluso que la del Galaxy S8 Plus que duró 18 horas y 18 minutos en la misma prueba. (Ver gráfica arriba).

En cuanto a la carga rápida, el Samsung Galaxy Note 8 integra Quick Charge 2.0, una tecnología inferior a lo que ofrecen celulares como el HTC U11 y LG V30 (Quick Charge 3.0).

Doble cámara trasera: estabilización de imagen óptica

Características de cámaras:

Samsung Galaxy Note 8 LG V30 Galaxy S8 Plus OnePlus 5 iPhone 7 Plus Cámara trasera Doble cámara trasera de 12 megapixeles. Una gran angular y doble pixel con apertura de f/1.7. Otra telefoto con apertura de f/2.4. Las dos tienen estabilización de imagen óptica Doble cámara. Una de 16 megapixeles con apertura f/1.6 y estabilización de imagen optica, otra de 13 megapixeles con apertura f/1.9. 12 megpaixeles con estabilización de imagen óptica, doble fotodiodo (doble pixel) y apertura f/1.7 Doble cámara de 16 y 20 megapixeles con apertura de f/1.7 y f/2.6 Doble cámara de 12 megapixeles con estabolización de imagen óptica y apertura de f/1.8 y f/2.8 Cámara frontal 8 megapixeles 5 megapixeles 8 megapixeles 16 megapixeles 7 megapixeles

Los Galaxy S8 han tenido una de las mejores cámaras del mercado y Samsung quiere llevar a otro nivel la cámara del Galaxy Note 8.

Agrandar Imagen Marta Franco/CNET

Este teléfono de Samsung incluye dos lentes de 12 megapixeles y es el primer celular en el mundo con estabilización de imagen óptica en sus dos cámaras traseras.

Además, una de las cámaras es gran angular con una apertura f/1.7 y sigue integrando la tecnología de doble pixel que permite enfocar rápidamente y ayuda con la calidad de las fotos y videos.

La otra cámara es una lente telefoto que permite hacer zoom óptico 2X cuando lo seleccionas (2X por el cambio visual de un lente al otro), como lo han hecho el iPhone 7 Plus y el OnePlus 5.

Este lente tiene una apertura un poco inferior de f/2.4 y no tiene doble pixel, sino enfoque automático, lo cual reduce la calidad de las fotos cuando no se tienen las condiciones indicadas -- algo que sucede con frecuencia en esta clase de implementación de dos cámaras en la parte trasera. Sin embargo, la estabilización de imagen óptica, también incluida en este lente, permite que en muchas ocasiones las fotos salgan menos borrosas que lo que ofrecen la competencia.

Por su parte, la cámara principal del Note 8 ofrece excelentes fotos en la mayoría de condiciones y no noté una gran diferencia con lo que he experimentado con el Galaxy S8.