El Galaxy Note 20 (o Galaxy Note 11, como también es conocido) sería el próximo teléfono insignia de Samsung programado para conquistar el mercado en la segunda mitad de 2020, el cual probablemente estará acompañado por el Galaxy Fold 2, como ocurrió con el Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 Plus y Galaxy S20 con el Galaxy Z Flip en la primera mitad de año.

Aunque todavía faltarían unos meses para el lanzamiento del Galaxy Note 20, hay algunas novedades que se esperan frente al Samsung Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10 Plus que fueron presentados en la segunda mitad del año pasado y ya hay algunos rumores relacionados con esta nueva generación. Aquí recopilamos los principales rumores y lo que se espera en este momento de esos teléfonos.

Nombre: Galaxy Note 20 y no Galaxy Note 11

Samsung recién lazó los Galaxy S20, pero ahora el próximo teléfono insignia que se espera con ansias son los de la serie Galaxy Note.

Aunque lo más normal para muchos sería esperar que la próxima generación de los celulares Note de Samsung se llamasen Galaxy Note 11, la gran apuesta es que se llamarán Galaxy Note 20, ya que la empresa hizo lo mismo con la serie Galaxy S.

El cambio de nombre o numeración llegó porque la empresa ahora quiere incluir el año como referencia de cuando fueron lanzados. De esta manera, este año llegó el Galaxy S20 y el próximo año llegaría el Galaxy S21. Por ende, lo más lógico ahora sería que los nuevos dispositivos Note asuman la misma numeración y llegue el Galaxy Note 20 y el próximo año al Galaxy Note 21.

Versiones: ¿Galaxy Note 20, Note 20 Plus y Note 20 Ultra?

Debido a que el año pasado Samsung presentó dos versiones de su teléfono Note, se espera que en 2020 la empresa lance al menos dos versiones nuevas.

Dicho esto, las versiones serían Galaxy Note 20 y Galaxy Note 20 Plus, pero con el lanzamiento del S20 Ultra existe la posibilidad de que Samsung también decida lanzar una tercera versión llamada Galaxy Note 20 Ultra. Los rumores más recientes sugieren que Samsung decidirá por no lanzar un Note 20 Ultra, enfocándose solo en dos modelos —que serían el Note 20 y Note 20 Plus.

Samsung decidiría no lanzar el Note 20 Ultra para colocar la mayoría de las funciones del S20 Ultra en el Note 20 Plus, y así dejar un portafolio más pequeño. El Note 20 Plus, en dado caso de que no haya un modelo Ultra, sería el más equipado y con las mejores especificaciones —pero también el más caro.



Lanzamiento y cuándo se podría comprar

El lanzamiento del Galaxy Note 20 sería quizá a principios de agosto, en el segundo evento Galaxy Unpacked 2020, ya que el Galaxy Note 10 fue presentado el 7 de agosto de 2019 y el Galaxy Note 9, el 9 de agosto de 2018.

Teniendo en cuenta que el año pasado dicha fecha cayó en miércoles y el anterior, en jueves, es posible que el lanzamiento del Galaxy Note 20 sea el 5 o 6 de agosto de 2020. El evento, conocido como Unpacked, podría ser transmitido solo en línea y no habría un evento físico como tal, un cambio ocasionado por la emergencia sanitaria debido a la pandemia de coronavirus.

En cuanto a la disponibilidad, como de costumbre, se espera que los interesados puedan comprar el Galaxy Note 20 desde el viernes de la semana de la presentación (es decir, 7 de agosto), al menos en preventa. Se espera que los Galaxy Note 20 lleguen a tiendas y estén disponibles unas semanas después, quizá el 21 de agosto.

Sin embargo, debido al coronavirus se desconoce si Samsung se pueda ver forzado a retrasar unas semanas el lanzamiento de esta nueva generación de teléfonos insignia.

Precio

Una de las tendencias más importantes en los últimos años es que los teléfonos de gama alta han subido de precio cada generación.

Galaxy Note 8: US$929

Galaxy Note 9: US$999

Galaxy Note 10: US$949

Galaxy Note 10 Plus: US$1,099

Asimismo, Samsung incrementó aún más el precio con sus teléfonos insignia este año, ya que el Galaxy S20 más barato cuesta US$999.

Con esto, lo más lógico sería esperar que el precio del Galaxy Note 20 sea más alto que la generación anterior y, aunque no es claro, cuánto más caro, el precio podría arrancar en US$1,099, para colocarse un paso más arriba que los S20.

Diseño y especificaciones

Los rumores sobre el diseño del Galaxy Note 20 ha aumentado semana tras semanas, pero las filtraciones comenzaron principalmente través de la red social china Weibo, a través de una cubierta que revela algunas características del diseño del Galaxy Note 20.

La cubierta muestra un diseño muy rectangular como es de costumbre, sin conector de audífonos tradicional, un módulo de cámaras rectangular —como el del Galaxy S20 Ultra— y, al parecer, todos los botones estarían ubicados en el borde lateral izquierdo.

Asimismo, semanas después el popular filtrador Roland Quandt publicó imágenes del molde de cubierta para el supuesto Galaxy Note 20 Plus (o quizá el Galaxy Note 10 Ultra, revelando algunos detalles adicionales.

Por ejemplo, el módulo de las cámaras sería muy parecido al de los Galaxy S20, integrando un rectángulo vertical de gran tamaño.

Además, el filtrador reveló que los botones de encendido y volumen ahora estarían ubicados en el borde lateral derecho, un cambio bueno para los diestros ya que en los Galaxy Note 10 la empresa los cambio al lado izquierdo.

Según el filtrador, estos moldes estarían destinados para la fabricación de las cubiertas LED View Cover que se venderían con estos celulares.

Otra novedad importante podría llegar a través de la pantalla, ya que no solo integraría una pantalla con tasa de actualización de 120Hz con mejoras en comparación con la de los S20, sino que además podría tener la cámara frontal integrada bajo la pantalla, según el popular filtrador @UniverseIce.

Sin embargo, Ross Young, presidente ejecutivo de un proveedor de pantallas asegura que mientras que los Note 20 más avanzados tendrían una pantalla con tasa de actualización de 120Hz, el Galaxy Note 20 (el más barato) tendría una tasa de actualización de 60Hz.

Esto suena un poco extraño, teniendo en cuenta que Samsung ofrece 120Hz en todos los modelos de los Galaxy S20, así que a lo mejor podría tratarse solo de una confusión con la información. Young también dice que Samsung estaría utilizando nueva tecnología que permitiría que esta clase de tasa de actualización de 120Hz tenga la capacidad de consumir menos batería, así que traería mejoras frente a los Galaxy S20.

Además, las más recientes filtraciones han sugerido que Samsung ya no integraría una cámara frontal bajo la pantalla en los Galaxy Note 20 porque no lograría la calidad deseada.

En cambio, según imágenes del blog Pigtou, el Galaxy Note 20 y Note 20 Plus tendrían una cámara frontal integrada a través de un orificio, justo de la misma manera como la tuvieron los Note 10 y los Galaxy S20.

Asimismo, la pantalla parecer ser más plana que los Note 10, el almacenamiento del lápiz óptico se ubicaría al lado izquierdo del borde inferior (en vez del borde derecho) y el módulo de las cámaras sería grande.

Sin embargo, el Galaxy Note 20 Plus tendría un módulo de cámaras en las que cada sensor (o al menos los principales) tendrían un aro de otro color que les haría sobresalir más a la vista.

Según este blog, el Galaxy Note 20 Plus tendría una pantalla de 6.9 pulgadas y las dimensiones podrían indicar que los biseles serían más pequeños que en los Galaxy Note 10.

Al igual que los Galaxy S20, se espera que al menos uno de los Note ofrezca hasta zoom 100x, grabación de video hasta 8K, 5G en mercados donde ya está disponible la red (sin ser modelo especial para 5G), procesador Snapdragon 865 o Exynos 990, Android 10 y al menos 12GB de RAM.

Sin embargo, una prueba de rendimiento en GeekBench reveló que el llamado Galaxy Note 20 Plus 5G (SM-N986U) tendría 8GB de RAM, el procesador Snapdragon 865 y Android 10, según descubrió el blog SamMobile. Solo hay que tener en cuenta que estas clases de pruebas podrían ser simplemente de prototipos y no de las versiones que conoceremos en el futuro.

El blog GalaxyClub también reveló que Samsung desarrollaría una versión LTE (sin 5G) que llevaría el modelo SM-985F, destinado principalmente para el mercado europeo y a un precio inferior.

Otro aspecto interesante es que, según el blog SamMobile y el PhoneArena, el Galaxy Note 10 tendría 128GB de almacenamiento inicial en lugar de 256GB, como los Galaxy Note 10. No se sabe si este sería un cambio real o si a lo mejor estaría destinado para un Galaxy Note 10 Lite, así que habrá que esperar para saber cuál cómo será la realidad.

Asimismo, una patente de Samsung encontrada por Patently Mobile reveló una pantalla mucho más curva que cualquier celular Samsung y se ha rumorado que podría llegar en el Galaxy Note 20. Sin embargo, Samsung hizo prácticamente plana la pantalla de los Galaxy S20, así que sería extraño que después de reducir la curvatura de un celular a lo mínimo, la incremente a lo máximo en el otro.

Algo también interesante es que según un reporte de ZDNet, el Galaxy Note 20 podría estrenar también el procesador Exynos 992 en algunos mercados donde el procesador Snapdragon 865 no se utilice, trayendo una arquitectura de fabricación de 6nm en vez de 7nm, mayor eficiencia en el consumo de batería y un desempeño de 1 a 3 por ciento superior al del Snapdragon 865, según un reporte en en el sitio Clien de Corea.

Por otra parte, se esperan también novedades para el S Pen y aunque hay pocas especificaciones rumoradas aquí tenemos algunas que se han mencionado a través de las diferentes fuentes mencionadas y algunas otras que esperamos.

Sin embargo, el popular filtrador @UniverseIce y el editor de XDA Developers @MaxWinebach, revelaron que los Galaxy Note 20 serán prácticamente iguales que los Galaxy S20, con excepción del S Pen. Esto indicaría el mismo procesador Snapdragon 865 o Exynos 990, 12GB de RAM, 128GB de almacenamiento, tres o cuatro cámaras traseras y un lector de huellas integrado en la pantalla. Al menos el Note 20 Plus tendría un nuevo lector de huella integrado en la pantalla, el cual sería más grande y brindaría un espacio mayor para que el usuario pueda colocar el dedo.

La cámara trasera se espera que sea de 108 megapixeles, pero solo en el Galaxy Note 20 Plus, de acuerdo con el sitio Galaxy Club. El Galaxy Note 20 (modelo base) tendría el mismo tamaño de batería de Galaxy S20 (4,000mAh) y el Galaxy S20 Plus (4,500mAh), según reveló el mismo sitio Galaxy Club.

No obstante, un cambio que llegaría en las cámaras podría ser la ausencia del sensor de Tiempo de vuelo (ToF), según reveló la publicación coreana Kipost.

Según el reporte, Samsung decidiría eliminar este sensor porque no le han sacado tanto provecho y que sus planes de llevar esa clase de sensores a la gama media también serían descartados.

Galaxy Note 20: Características y especificaciones

Pantalla: 6.4 o 6.7 pulgadas (Galaxy Note 20), 6.9 pulgadas (Galaxy Note 20 Plus) y más de 7 pulgadas (Galaxy Note 20 Ultra)

Procesador: Snapdragon 865, Exynos 990 o Exynos 992

RAM: 8GB, 12GB, 16GB

Almacenamiento: 128 o 256GB de almacenamiento inicial

Sistema operativo: Android 10 (One UI)

Cámaras: 3 o 4 cámaras (de hasta 108 megapixeles) y zoom digital 50X o 100X máximo en al menos una versión (existe la posibilidad de que no incluirían un sensor de Tiempo de vuelo)

Lector de huellas: En pantalla

Cámara frontal: Posiblemente ya no bajo la pantalla

Resistencia al agua: IP68

Carga inalámbrica: Sí

Carga inalámbrica reversible: Sí

Ranura microSD: Sí

Conector de audífonos tradicional (3.5mm): No

Tamaño: 161.8x75.3x8.5mm (Galaxy Note 20), 165x77.2x7.6mm (Galaxy Note 20 Plus)

