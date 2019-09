El Samsung Galaxy Note 10 es el teléfono celular más barato de la generación 2019 de los Galaxy Note de la empresa. Y aunque esto significa algunos sacrificios puntuales, también lo convierte en la mejor opción para la mayoría de usuarios.

En general, el Galaxy Note 10 ofrece exactamente la misma experiencia general del Galaxy Note 10 Plus (a pesar de tener 8GB de RAM en vez de 12GB). Y aunque su pantalla es de menor resolución y su batería es de menor duración, no tiene ranura microSD ni tampoco un cuarto lente trasero en el sistema de cámaras, es un celular compacto que lo hace más fácil de controlar con una sola mano.

Además, enfocarse en la resolución de pantalla no tiene mucho sentido porque igual el Galaxy Note 10 Plus trae una resolución Full HD+ de manera predeterminada y si lo cambias a 2K (algo que dudo que la mayoría de la gente hará), la duración de la batería se verá afectada y podría durar igual o hasta menos que lo que ofrece el Galaxy Note 10 Plus.

Asimismo, es cierto que la ranura microSD te permite expandir el almacenamiento o puedes comprar una versión 512GB de almacenamiento, pero la versión más barata del Note 10 trae 256GB, que es más que suficiente para la mayoría de usuarios.

El Galaxy Note 10 es el celular más avanzado y completo que puedes comprar en un tamaño cómodo de utilizar con una sola mano. Si quieres un poco más, estás dispuesto a gastar más y no te importa mucho que sea un celular grande, el Note 10 Plus es un poco mejor.

Lo mejor del Galaxy Note 10 Plus



Mucho más compacto y cómodo de usar que el Note 10 Plus

Es muy atractivo y su vidrio es Gorilla Glass 6.

Aura Glow es un color atractivo que no habíamos visto hasta la fecha.

Pantalla prácticamente sin biseles.

Excelente rendimiento.

Cámaras muy versátiles y con buenos resultados.

Aunque su grabación de video con fondo borroso no es perfecto, es atractivo y funciona mejor que antes.

Las fotos con fondo borroso ofrecen cuatro efectos diferentes y estos se pueden cambiar o editar hasta después de tomar la foto.

Tiene carga rápida de 25 vatios (25W) por cable y 12 vatios inalámbricamente

Ofrece una duración de batería confiable.

Su S Pen sigue siendo el mejor lápiz óptico que puedes encontrar en un celular.

Samsung DeX no solo permite convertirlo en una CPU de computadora de escritorio, sino que ahora lleva esa experiencia en Windows y Mac.

Link to Windows permite tener más acceso al celular desde tu computadora Windows.

Lo peor

No tiene conector de audífonos ni incluye un adaptador que facilite su transición.

No tiene ranura para tarjeta microSD

AR Doodles y controlar el celular con gestos es una función que no considero que la mayoría usará con frecuencia.

El cuerpo del celular atrae muchísimo las huellas de los dedos.

Todos los botones están en el borde lateral izquierdo, así que el botón de encendido tiene su propia curva de aprendizaje.

En un principio, el botón de encendido que también funciona para Bixby hace más difícil tomar capturas de pantallas y hasta apagar el celular (puedes configurarlo después para que funcione como antes y la mayoría de celulares Android).

Aunque es el Note 10 más barato, no significa que sea un celular barato. Juan Garzon / CNET

Galaxy Note 10 vs. Galaxy Note 10 Plus



El Galaxy Note 10 Plus y el Note 10 tienen exactamente el mismo diseño. Esto significa que tienen vidrio curvo en la parte trasera y frontal, un marco de metal, una sola cámara frontal perforada en la pantalla; sin entrada para audífonos; doble bocina y vienen con el reconocido stylus S Pen.

Las diferencias entre el Note 10 y el Note 10 Plus:

Pantalla: 6.3 pulgadas vs. 6.8 pulgadas

6.3 pulgadas vs. 6.8 pulgadas Resolución inferior: Full HD+ vs. QHD+ (2K)

Full HD+ vs. QHD+ (2K) Densidad de pixeles inferior: 401ppp vs. 498ppp

401ppp vs. 498ppp Solo una opción de almacenamiento: 256GB y el Note 10 Plus ofrece hasta 512GB

256GB y el Note 10 Plus ofrece hasta 512GB Ranura microSD: No tiene la ranura microSD del Note 10 Plus

No tiene la ranura microSD del Note 10 Plus Menos RAM: 8GB vs. 12GB

8GB vs. 12GB Batería de menor capacidad: 3,500mAh vs. 4,300mAh

3,500mAh vs. 4,300mAh Sin opción 5G (en Estados Unidos): Note 10 Plus 5G es el único con esta conectividad en la serie (Samsung venderá un Note 10 5G inicialmente solo en Corea del Sur)

Note 10 Plus 5G es el único con esta conectividad en la serie (Samsung venderá un Note 10 5G inicialmente solo en Corea del Sur) Colores exclusivos (varía según mercado): Note 10 rosa vs. Note 10 Plus azul

Note 10 rosa vs. Note 10 Plus azul Más compacto: 151x71.8x7.9mm vs. 162.3x77.2x7.9mm

151x71.8x7.9mm vs. 162.3x77.2x7.9mm Más liviano que cualquier Note: 168 gramos vs. 196 gramos (198 gramos Note 10 Plus 5G)

168 gramos vs. 196 gramos (198 gramos Note 10 Plus 5G) Más barato: US$949 vs. a partir de US$1,099

US$949 vs. a partir de US$1,099 Cámaras: El Note 10 tiene las mismas tres cámaras principales del Note 10 Plus (y Note 10 Plus 5G), no tiene la cuarta cámara de Tiempo de vuelo (ToF)

El Note 10 tiene las mismas tres cámaras principales del Note 10 Plus (y Note 10 Plus 5G), no tiene la cuarta cámara de Tiempo de vuelo (ToF) Funciones que no tiene: Escáner 3D solo están disponibles en el Note 10 Plus (y Note 10 Plus 5G)

Galaxy Note 10: Características y especificaciones

Pantalla : 6.3 pulgadas, primera pantalla de celular con certificación HDR+ (Dynamic OLED)



: 6.3 pulgadas, primera pantalla de celular con certificación HDR+ (Dynamic OLED) Resolución : 2,280x1,080 pixeles



: 2,280x1,080 pixeles Procesador : 2.84GHz Snapdragon 855 / 2.7GHz Exynos 9825, dependiendo del mercado



: 2.84GHz Snapdragon 855 / 2.7GHz Exynos 9825, dependiendo del mercado RAM : 8GB



: 8GB Almacenamiento : 256GB (UFS 3.0)



: 256GB (UFS 3.0) Ranura microSD : Sí



: Sí Batería : 3,500mAh (no extraíble)



: 3,500mAh (no extraíble) Sistema operativo : Android Pie (One UI)

: Android Pie (One UI) Carga rápida : 25 vatios (25W) con cargador incluido



: 25 vatios (25W) con cargador incluido Carga inalámbrica : Sí con PowerShare (carga reversible) y carga de hasta 12 vatios (12W)

: Sí con PowerShare (carga reversible) y carga de hasta 12 vatios (12W) Conectividad : Wi-Fi 6 (2.4 y 5GHz) MU-MIMO, Bluetooth 5.0



: Wi-Fi 6 (2.4 y 5GHz) MU-MIMO, Bluetooth 5.0 Samsung Pay : Sí, a través de NFC y MST



: Sí, a través de NFC y MST Funciones de desbloqueo : Lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial, patrón, PIN, contraseña

: Lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial, patrón, PIN, contraseña Cámara trasera : Tres de 12 megapixeles (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (80 grados); gran angular de 16 megapixeles (f/2.2 de 123 grados); telefoto de 12 megapixeles (f/2.1 de 45 grados) con estabilización óptica



: Tres de 12 megapixeles (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (80 grados); gran angular de 16 megapixeles (f/2.2 de 123 grados); telefoto de 12 megapixeles (f/2.1 de 45 grados) con estabilización óptica Cámara frontal : 10 megapixeles (f/2.2)



: 10 megapixeles (f/2.2) Resistente al agua : IP68

: IP68 Sonido : Doble bocina con Dolby Atmos

: Doble bocina con Dolby Atmos Conectividad : Hasta 7CA, LAA, LTE Cat.20

: Hasta 7CA, LAA, LTE Cat.20 Tamaño : 151x71.8x7.9mm

: 151x71.8x7.9mm Peso: 168 gramos

¿Galaxy Note 10 5G?

Aunque Samsung presentó al Galaxy Note 10 junto con el Note 10 Plus y el Note 10 Plus 5G, la empresa venderá una versión Galaxy Note 10 5G, aunque por el momento ese celular estará disponible únicamente en Corea del Sur.

El Note 10 5G se mantendría muy en línea con los otros celulares y, a diferencia del Galaxy S10 5G que modificó sus especificaciones para ofrecer más cámaras, batería y pantalla, el Galaxy Note 10 5G sería idéntico al Note 10.

Galaxy Note 10: Precio



El Galaxy Note 10 tiene un precio de US$949 y solo está disponible con 256GB de almacenamiento y 8GB de RAM.

El Note 10 Plus estará disponible en color Aura Glow (plateado resplandeciente), Aura White (blanco) y Aura Black (negro). Aura Pink (rosa) y Aura Red (rojo) están disponibles en algunos mercados.

AT&T, Sprint, T-Mobile, U.S. Cellular, Verizon Wireless, Xfinity Mobile, Amazon, Best Buy, Costco, Sam's Club, Target y Walmart son algunos de los operadores y tiendas donde podrás comprar el Galaxy Note 10.

Ofertas del Galaxy Note 10:

Best Buy: Si quieres comprar el Galaxy Note 10 desbloqueado, lo puedes comprar con US$100 de descuento en Best Buy (US$849).

Si quieres comprar el Galaxy Note 10 desbloqueado, lo puedes comprar con US$100 de descuento en Best Buy (US$849). Verizon: La oferta del Galaxy Note 10 que tiene Verizon es que por comprar una unidad puedes recibir un Galaxy Note 10 gratis o al menos US$750 en crédito (US$949).



La oferta del Galaxy Note 10 que tiene Verizon es que por comprar una unidad puedes recibir un Galaxy Note 10 gratis o al menos US$750 en crédito (US$949). T-Mobile: Similar a Verizon, la oferta de T-Mobile te regala un Galaxy Note 10 por la compra de uno de ellos.

Similar a Verizon, la oferta de T-Mobile te regala un Galaxy Note 10 por la compra de uno de ellos. AT&T: La oferta de AT&T también te permite obtener 75 por ciento de descuento en el Galaxy Note 10 por la compra de un Note 10, al igual que la posibilidad de obtener una tarjtea de regalo (gift card) de US$300.

La oferta de AT&T también te permite obtener 75 por ciento de descuento en el Galaxy Note 10 por la compra de un Note 10, al igual que la posibilidad de obtener una tarjtea de regalo (gift card) de US$300. Sprint: Con el plan de arrendamiento de Sprint, los usuarios pueden obtener el celular con 50 por ciento de descuento.

Con el plan de arrendamiento de Sprint, los usuarios pueden obtener el celular con 50 por ciento de descuento. Xfinity Mobile: El Galaxy Note 10 Plus está en oferta si activas una nueva línea y cambias tu número telefónico. Con esto Xfinity Mobile te regala una tarjeta prepago valorada en US$250.

Especificaciones: Note 10 vs. Note 10 Plus

Galaxy Note 10 Galaxy Note 10 Plus Pantalla 6.3 pulgadas 6.8 pulgadas Resolución 2,280x1,080 pixeles 3,040x1,440 pixeles Densidad de pixeles 401ppp 498ppp Sistema operativo Android Pie (One UI) Android Pie (One UI) Procesador 2.84GHz Snapdragon 855 / 2.7GHz Exynos 9825 2.84GHz Snapdragon 855 / 2.7GHz Exynos 9825 Almacenamiento 256GB (UFS 3.0) 256GB, 512GB (UFS 3.0) Expansión de almacenamiento No Sí Cámara trasera Tres: 12 megapixeles (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (80 grados) + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2 de 123 grados) + telefoto de 12 megapixeles (f/2.1 de 45 grados) con estabilización óptica Cuatro: 12 megapixeles (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (80 grados) + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2 de 123 grados) + telefoto de 12 megapixeles (f/2.1 de 45 grados) con estabilización óptica + ToF Grabación en cámara lenta 960fps en Full HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K 960fps en Full HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K Cámara frontal 10 megapixeles (f/2.2) (80 grados) 10 megapixeles (f/2.2) (80 grados) RAM 8GB 12GB Batería 3,500mAh (carga rápida de 25 vatios) 4,300mAh (carga rápida de 25 vatios, compatible con 45 vatios) Conectividad 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 6 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 6 NFC Sí Sí Resistente al agua IP68 IP68 Lector de huellas Sí, en la pantalla (ultrasónico) Sí, en la pantalla (ultrasónico) Lector de iris No No Reconocimiento de rostro Sí (básico) Sí (básico) Carga inalámbrica Sí (Fast Wireless Charging 12 vatios y carga reversible (Wireless PowerShare) para cargar otros dispositivos Sí (Fast Wireless Charging 15 vatios y carga reversible (Wireless PowerShare) para cargar otros dispositivos Características importantes S Pen con Bluetooth y funciones de Air Actions, convertir escritura a documentos de Word, video con fondo borroso, enfoque de grabación de sonido en video a un punto específico con zoom, grabación de pantalla con cámara frontal activa, conectar inalámbricamente celular con computadora Windows para notificaciones y fotos AR Doodles permite dibujar en videos, ranura microSD, S Pen con Bluetooth y funciones de Air Actions, convertir escritura a documentos de Word, video con fondo borroso, enfoque de grabación de sonido en video a un punto específico con zoom, grabación de pantalla con cámara frontal activa, conectar inalámbricamente celular con computadora Windows para notificaciones y fotos Tamaño 151x71.8x7.9mm 162.3x77.2x7.9mm Peso 168 gramos 196 gramos Precio sugerido US$949 US$1,099

Diseño: Compacto y prácticamente solo pantalla



El Galaxy Note 10 tiene exactamente el mismo diseño del Note 10 Plus. Lo único que cambia entre los dos es que el Plus tiene una cámara adicional en la parte trasera (que consta de dos sensores) y una ranura para tarjeta microSD que permite expandir su almacenamiento.

Esto significa que la pantalla del Galaxy Note 10 tiene biseles incluso más pequeños que la de los Galaxy S10 y Galaxy S10 Plus y su cámara –que también ha sido integrada a la pantalla a través de un hueco– ya no está ubicada hacia la esquina superior derecha, sino que está ubicada en el centro de la parte superior.

Esto es muy atractivo, porque hace que el celular sea más simétrico y que al menos el poco de contenido que se puede bloquear sea solo en el centro. Igual, la barra de estado generalmente está dividida en dos (indicativos de estado y notificaciones), así que puede servir también como una especie de división.

Sin embargo, con esto la empresa también eliminó el escáner de iris y colocó el auricular que funciona como bocina secundaria en el borde superior, algo que es diferente a lo que hemos visto en teléfonos de otras empresas. Por ejemplo, con el LG G8 ThinQ la empresa surcoreana eliminó el auricular para que la pantalla funcione como una clase de bocina, mientras que con el OnePlus 7 Pro la empresa china movió el auricular justo en la intersección del borde superior con la pantalla.

La implementación de Samsung podría hacer que la experiencia en llamadas pueda ser diferente también, ya que si no colocas el celular para escuchar una llamada justo en el borde o más arriba, la calidad de la llamada debe reducirse. Aún no lo he probado, pero creo que, dado su diseño, esa sea una posibilidad.

Otro cambio que podría no gustarle a muchos es que Samsung movió el botón de encendido del borde lateral derecho al borde lateral izquierdo.

Esto significa que si tenías un celular Samsung o casi que cualquier celular tendrás que acostumbrarte a sostenerlo de manera diferente o que termines sosteniéndolo más con la mano izquierda –seguramente los zurdos podrán sentirse más cómodos, pero es posible que también les cueste un poco acostumbrarse.

Mientras que ahora ese borde lateral derecho es totalmente limpio de botones, en el borde lateral izquierdo no solo encuentras ese botón de encendido, sino también la barra de volumen que se ubica un poco más arriba.

El botón de encendido tiene muchas más funciones que antes, ya que si lo presionas una vez puedes encender el celular o encender y apagar la pantalla. Además, si lo mantienes presionado activarás a Bixby.

Esto significa que será necesario aprender a apagar el celular. De manera predeterminada puedes apagar el Note 10 a través de un atajo en el panel de configuraciones rápidas o mantener presionado tanto el botón de encendido como el botón de volumen abajo. Con esto, la captura de pantalla ahora se toma de la misma manera que antes.

Por otra parte, en el borde inferior encuentras el puerto USB-C y la bocina que está ubicada prácticamente en la misma posición.

El Galaxy Note 10 no tiene entrada de audífonos tradicional (3.5mm), lo cual es lamentable para muchos. Samsung incluye unos audífonos USB-C en la caja, pero no un adaptador de 3.5mm a USB-C que vende aparte por US$9.99.

En el borde superior, encuentras el cajón de la tarjeta SIM, justo al lado de donde está el auricular o bocina.

La parte trasera del Galaxy Note 10 sigue siendo de vidrio (tiene Gorilla Glass 6), igual que el vidrio que protege a su pantalla Dynamic AMOLED curva con el diseño Infinity O.

El lector de huellas del Galaxy Note 10 Plus está ubicado en la pantalla, igual que lo que vimos en los Galaxy S10. Lo malo es que Samsung le dijo a CNET en Español que es exactamente el mismo que se encuentra en los S10. Eso significa que se trata de un lector de huellas ultrasónico que no logra reemplazar por completo un lector de huellas físico tradicional.

La parte trasera del teléfono mantiene una leve curvatura que permite que el celular se sienta bien en la mano. El celular sigue siendo muy simétrico al integrar dos piezas de vidrio curvo (trasera y delantera) que se unen sutilmente en un marco de metal.

La parte trasera está disponible en los típicos colores negro y blanco, al igual que el nuevo color Aura Glow que es un plateado tipo espejo (me recuerda al Sony Xperia XZ2 Premium), pero que refleja la luz en diferentes colores y en ocasiones es verdaderamente resplandeciente.

Como esperarías, las cámaras traseras (tres) se asemejan un poco a lo que vimos en el Huawei P30 Pro: un módulo vertical ubicado hacia la esquina superior izquierda. Estas tres cámaras son exactamente las mismas cámaras principales que tiene el Note 10 Plus y las mismas que vemos en el S10 y S10 Plus, con excepción que el telefoto ahora tiene una mejor apertura (f/2.1 en vez de f/2.4) que le permitiría adaptarse mejor a situaciones con poca luz.

El Galaxy Note 10 es resistente al agua con la certificación IP68 como el Note 10 Plus, los S10 y sus predecesores.

Rendimiento: Tan bueno como te imaginarías

El Samsung Galaxy Note 10 ofrece un gran rendimiento y fluidez. Abrir apps, navegar por la interfaz y jugar videojuegos resultan tan bien como esperarías en uno de los mejores celulares que puedes comprar.

Inclusive, al abrir apps que usaste recientemente los encuentras tal y como los dejaste. Por alguna razón un par de apps se reinician o reinician su conexión, pero en general ofrece una excelente experiencia en este apartado al igual que al ejecutar pantalla dividida o múltiples apps a la vez.

En nuestras pruebas de rendimiento, el Galaxy Note 10 logró muy buenos resultados y a pesar de tener menos RAM que el Galaxy Note 10 Plus en el uso diario, no considero que un usuario realmente vaya a notar una diferencia importante. Inclusive, en esas pruebas el Galaxy Note 10 logró ofrecer mejores resultados en algunos aspectos, sobre todo en el procesamiento gráfico.

Pruebas de rendimiento: Samsung Galaxy Note 10 (Snapdragon 855) 3,481 11,250 78,710 Galaxy Note 10 Plus (Snapdragon 855) 3,415 10,509 69,465 Galaxy S10 Plus (Snapdragon 855) 3,498 10,416 60,764 Galaxy S10 Plus (Exynos 9820) 4,507 10,419 55,092 Huawei P30 Pro 3,255 10,490 30,113 Pixel 3 XL 2,358 8,282 61,316 Sony Xperia 1 3,490 11,045 68,750 LG V50 ThinQ 3,517 11,161 61,709 OnePlus 7 Pro 3,345 10,491 63,886 Galaxy Note 9 2,453 8,836 58,384 Leyenda: Geekbench 4: Single-core (un núcleo) Geekbench 4: Multi-core (múltiples núcleos) 3DMark Ice Storm (unlimited) Nota: Las barras más largas representan mejor desempeño

Duración de batería: Confiable



El celular Samsung Galaxy Note 10 tiene una batería de 3,500mAh, lo que representa 500mAh menos que el Galaxy Note 9, 800mAh más que el Galaxy Note 10 y 700mAh menos que el Galaxy S10 Plus.

Aunque esta diferencia suena muy importante o diferente, en el uso general el Galaxy Note 10 tiene una batería casi tan confiable como la de los otros. Claro, el Galaxy Note 10 Plus ofrece más tranquilidad, pero no es tanto como te imaginarías.

En nuestras pruebas de reproducción de video continuo, el Note 10 logró 18 horas y 15 minutos, mientras que el Galaxy Note 10 logró 21 horas, prácticamente lo mismo que alcanzó el Galaxy S10 Plus.

Algo interesante es que dependiendo del adaptador de audífonos que utilices para escuchar música o si prefieres utilizar los audífonos USB-C que vienen incluidos, el consumo de batería se puede incrementar de manera importante.

Por ejemplo, en múltiples pruebas, utilizando los audífonos incluidos en la caja del Galaxy Note 10 el celular logró durar generalmente 18 horas, mientras que al utilizar un adaptador como el del Pixel 3 XL, el celular duró cerca de 14 horas en la misma prueba.

Asimismo, no todos los adaptadores funcionan, ya que intenté utilizar uno de Motorola y otro de HTC que no funcionaron y el celular mostró un mensaje que indicó que algo conectado en el puerto USB-C no era compatible.

Pruebas de batería: Celular Batería Duración en prueba (horas:minutos) Samsung Galaxy Note 10 (Snapdragon) 3,500mAh 18:15 Galaxy Note 10 (Exynos) 3,500mAh 17:15 Galaxy Note 10 Plus 4,300mAh 21:00 Galaxy S10 Plus 4,100mAh 21:30 iPhone XS Max 3,716mAh 17:32 Pixel 3 XL 3,430mAh 16:39 Huawei Mate 20 4,200mAh 20:00 Moto G7 Power 5,000mAh 23:10 OnePlus 7 4,000mAh 17:00 iPhone XR 2,942mAh 18:51 Galaxy Note 9 4,000mAh 19:20

Carga inalámbrica y carga inalámbrica reversible



El Galaxy Note 10 Plus se puede cargar inalámbricamente y también puede cargar otros dispositivos de manera inalámbrica como lo hicieron los Galaxy S10.

Carga mucho más rápida

Samsung se había quedado estancado en Quick Charge 2.0 en más de un par de generaciones de sus teléfonos insignia al ofrecer una carga rápida de 15 vatios (15W), mientras que otros fabricantes ya habían ofrecido 40 o hasta 50 vatios.

La buena noticia ahora es que el Galaxy Note 10 es compatible con carga rápida de 25 vatios y ese adaptador viene incluido con el celular. El Galaxy Note 10 Plus trae el mismo cargador, pero además es compatible con carga rápida de 45 vatios (45W).

Los Galaxy S10 y el Note 10 ofrecían una carga rápida de solo 7.5 vatios en vez de 12 vatios de manera inalámbrica y 15 vatios en vez de 25 vatios.

Galaxy Note 10: Snapdragon 855 vs. Exynos 9825

El Samsung Galaxy Note 10 está disponible con dos procesadores diferentes (dependiendo del mercado), uno con Snapdragon 855 y otro con el procesador Exynos 9825, el cual sí es nuevo para los teléfonos insignia de Samsung.

Aunque hay una diferencia en el desempeño entre ambos procesadores, no considero que la diferencia en el uso diario sea notoria ni que te fuerce a adquirir una sobre la otra, en caso de que tengas esa opción.

Las pequeñas diferencias que hemos notado entre el procesador Exynos 9825 y el Snapdragon 855 es que el Exynos logra mejores resultados en procesamiento con un solo núcleo, pero se queda por debajo del Snapdragon en el procesamiento gráfico. En el procesamiento de múltiples núcleos son generalmente muy parecidos.

Núcleos: Snapdragon 855 vs. Exynos 9825 Snapdragon 855 8 7nm Exynos 9820 8 7nm Leyenda: Número de núcleos Arquitectura Nota: Las barras más largas representan superioridad

Velocidad: Snapdragon 845 vs. Exynos 9825 Snapdragon 855 1 x 2.84GHz 3 x 2.42GHz 4 x 1.78GHz Exynos 9825 2 x 2.73GHz 2 x 2.4GHz 4 x 1.9GHz Leyenda: Núcleo(s) más potente(s) Núcleos medios Núcleos menos potentes Nota: Las barras más largas representan superioridad

En cuanto a la duración de batería, el Snapdragon sigue ofreciendo una mejor duración. Sin embargo, en el uso diario esa diferencia no debería ser muy notable porque en nuestras pruebas no fue más de una hora, pero igual es algo para tener en cuenta. Realizaremos más pruebas durante las próximas semanas para determinar si existen cambios con las últimas actualizaciones recibidas en los celulares.

Cámaras: Las mismas excelentes 3 cámaras principales del Note 10 Plus

El Samsung Galaxy Note 10 tiene una cámara frontal de 10 megapixeles y tres traseras de 12 megapixeles, 16 megapixeles y 12 megapixeles. Aunque el Galaxy Note 10 no tiene un cuarto lente Tiempo de vuelo (ToF) como el Note 10 Plus, los cual significa que no puede funcionar como un escáner 3D, pero al contrario de lo que inicialmente se pensaba sí permite grabar videos con AR Doodles (con dibujos 3D).

Inclusive, aunque el Note 10 no tiene ese cuarto lente, el celular tiene la capacidad de grabar la misma clase de videos con fondo borroso que el Galaxy Note 10 Plus, ya que los dos utilizan actualmente los tres lentes principales y no necesariamente ese ToF.

Las tres cámaras traseras (y la frontal) son exactamente las mismas que tiene el Galaxy Note 10 Plus y por consiguiente son prácticamente las mismas en el Galaxy S10 y Galaxy S10 Plus, al igual que las tres cámaras principales del S10 5G.

Esto quiere decir que el Galaxy Note 10 tiene una cámara regular, una gran angular y un telefoto. La única diferencia es que el telefoto ahora tiene una mejor apertura (f/2.1 vs. f/2.4) que permitiría mejores resultados en situaciones con poca iluminación.

En cuanto a la calidad de las cámaras, el Galaxy Note 10 Plus no decepciona y son sin duda una de las mejores que puedes encontrar en el mercado.

No solo la gran versatilidad que ofrecen sus tres cámaras son buenas, sino que los resultados terminan con buen detalle, rango dinámico y colores. Sin embargo, a veces me parece que la cámara no es tan rápida para capturar las fotos como los Pixel 3 XL.

Algo nuevo y bueno es que ahora en el modo de retrato para fotos con fondo borroso o enfoque dinámico tienes la opción de usar dos lentes, el principal y el telefoto (los S10 permiten esto a través de una actualización). De esta manera, tienes más espacio para capturar la foto porque siempre que activas ese modo el campo visual es más cercano.

A diferencia de los Galaxy S10 que tuvieron que esperar para que el modo de noche llegara a través de una actualización, el Galaxy Note 10 ya lo tiene presente. El modo de noche (que además está presente en la cámara frontal) es muy similar al que actualmente tienen esos celulares, logrando que los resultados sean mejores en situaciones con poca luz, pero aún no llega al mismo nivel o constancia que ofrece el Pixel 3 XL o el Huawei P30 Pro.

A pesar de esto, no cabe duda que el Galaxy Note 10 Plus ofrece muchas más opciones para ser creativos que el Pixel 3 XL y me parece que su inteligencia artificial ofrece resultados más agradables que el Huawei P30 Pro. Donde sí gana el P30 Pro es en su zoom óptico 5x, ya que el Note 10 Plus ofrece solo hasta zoom óptico 2x.

Puedes mirar algunas de nuestras fotos a continuación.

En la grabación de video, Samsung también trae mejoras para ofrecer mejores colores, detalles y estabilización.

Algo interesante es que al tener la opción de Super Steady desactivada cuando vas a grabar video, no puedes cambiar entre las tres cámaras traseras si estás grabando a 60fps. Cuando está activada sólo puedes grabar video con la cámara principal y el gran angular pero no con el telefoto. Para tener acceso a las tres cámaras es necesario tener configurada la grabación de video a solo 30fps, sea Full HD, 4K o HD.

En cuanto a la cámara frontal, el Galaxy Note 10 logra tomar buenas fotos y como gran novedad tiene también modo de noche que permite mejorar un poro las fotos en situaciones con poca iluminación.

Grabación de video con fondo borroso

El Samsung Galaxy Note 10 permite grabar video con fondo borroso gracias a una función llamada Live Focus Video o Video con Fondo Dinámico.

Estos no son los primeros celulares que ofrecen esta clase de grabación de video con fondo borroso. Otros, incluyendo el LG G8 ThinQ, han ofrecido esta función y por el momento la precisión no ha sido la mejor cuando el sujeto se mueve.

El Galaxy Note 10 trae mejoras frente a los otros celulares mencionados, pero cuando hay mucho movimiento se pueden perder fácilmente los bordes de la persona.

Algo que me gustó mucho es que Samsung ofrece cuatro efectos de grabación distintos, los cuales permiten ser más creativo y divertido.